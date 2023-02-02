Орлов объяснил, почему «Зенит» покупает бразильцев, а не растит молодежь

Известный комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» порассуждал о том, с какой парой центральных защитников «Зенит» начнет вторую часть сезона, и назвал главную проблему нашего футбола.

— Приобретенный у «Коринтианса» 19-летний защитник Ренан — кот в мешке? Вряд ли сразу заиграет в основе «Зенита»?

— Надо понимать, что он присоединится к команде только в середине февраля. Потребуется какое-то время на адаптацию. Видел его по нарезкам матчей. Произвел хорошее впечатление. Но, думаю, его постепенно будут вводить в состав. Не случайно же «Зенит» оставил Алипа.

— То есть весну команда Семака начнет с парой центральных защитников Родригао — Алип?

— Да, возможно. Но нужно еще посмотреть на конкуренцию Алипа и Чистякова. Ведь чем отличается Семак, например, от Луческу и Манчини? У него нет любимчиков. Он смотрит только на игровую форму подопечных. Есть по идее еще вариант перевода в центр обороны Дугласа Сантоса, если Круговой будет слева в порядке.

— Летом к «Зениту» присоединится еще и Ду Кейрос. На днях чемпион СССР-1984 в составе ленинградцев Борис Чухлов затронул, наверное, весьма болезненную для питерских болельщиков тему. Вот что он сказал в интервью «РБ Спорт»: «Зачем «Зениту» академия, вообще трудно понять. Раньше говорили так: «Зенит» не может брать оттуда игроков, потому что ему нужны готовые футболисты для достижения результата. Приобретали ветеранов. Сейчас пошла другая тема: покупают молодежь из Бразилии. Куда идти ребятам из академии? Если не нужны ни игроки, ни тренеры из академии, ну разгоните ее тогда. Все равно никому не попасть в состав «Зенита»...

— Его слова прежде всего критика в адрес тренеров академии «Зенита». Тут я согласен. Они, к сожалению, недорабатывают. Не хватает квалификации. И это вопрос не одного дня и даже не года. Сейчас этой темой занимается Аршавин. Есть способные ребята, никто не спорит. Но вы сравните с европейскими топ-клубами. Много ли там юных игроков дорастает до основы? Из потока где-то один-два человека. Это мировая тенденция. Переход во взрослый футбол — серьезная проблема. Причем везде. Вопрос дискуссионный... Нам надо поднимать качество работы тренеров в детско-юношеском футболе. Это самая большая проблема в российском футболе! У нас банально не хватает сильных детских и юношеских специалистов! Их крайне мало. Ну когда парень переходит в молодежную команду, а у него не поставлен удар... И это после пяти лет в академии! Как же так? Как его обучали? Где школа? Надо проводить кастинги для тренеров, искать талантливых людей, обучать их.

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