«В отпуске отгулял две свадьбы: одна для родственников, где-то 200-250 человек, другая – для друзей, около 400. Праздник длился 3 дня!»

Защитник «Зенита» дал большое интервью официальному сайту клуба

— Нуралы, для начала поздравляем с прошедшим днем рождения и свадьбой! У вас был очень насыщенный отпуск, расскажите обо всем по порядку. — Спасибо за поздравления! Всех с Новым годом! Я прилетел в Казахстан 1 декабря и у меня оставалось всего две недели, чтобы организовать свадьбу — не было ни костюма, ни брони в ресторане, много дел предстояло. На телефонные звонки вообще перестал отвечать, целыми днями туда-сюда ездил, решал вопросы. Большое спасибо жене, которая вернулась на неделю раньше и часть забот взяла на себя, так что к моему приезду уже было понятно, кому звонить и куда идти. Мне еще повезло, что Актау — маленький город, пробок нет, я в дороге проводил максимум 10 минут. У меня же еще две свадьбы было! — Как это? — Одна свадьба для родственников, где-то 200-250 человек, другая — для друзей, около 400 гостей. Праздник длился три дня: сначала была родня жены, провожали ее в семейную жизнь, на второй день — то, что называется основной свадьбой, с родными с обеих сторон, и, наконец, на третий гуляла уже только молодежь. — Как выглядит традиционная казахстанская свадьба? — Все начинается с похода в мечеть и разговора с муллой о серьезности ваших намерений. Потом невесте в ее семье собирают приданое, для этого устраивается отдельный праздник, мы на лето его планируем, а жених платит семье невесты калым. Еще есть такая штука как махр — это подарок, который жених должен сделать невесте. То есть, она может попросить все что угодно, — квартиру, машину, любую вещь вообще — а я должен обязательно выполнить ее желание. Можно не сразу, но в течение нашего брака, пока я жив. — И что она попросила? — Нельзя говорить. Но я почти все выполнил. — Кстати, как зовут вашу жену? — Айгерим. Это означает «лунная красавица» или «ах, какая красивая». — А какое значение у имени Нуралы? — «Смелый», «отважный», «богатырь».

— Вы давно знакомы с Айгерим? И как сделали ей предложение? — Мы познакомились в 2012 году, еще детьми были. У нас в Актау проходил футбольный турнир, а она очень популярная была в нашем городе, настоящая звезда. Я тогда о ней и узнал, но близко общаться мы стали только в 2017-м, когда я в Академию «Кайрата» попал и переехал в Алматы — она там же в университет поступила и училась. Позже, во время карантина, начались уже серьезные отношения. Я не самый большой романтик, так что, когда меня пригласили на сборы с «Зенитом», просто сказал ей: «Попаду в команду — заберу тебя с собой». Ее отец ответил: «Хотите уехать и жить вместе — распишитесь, чтобы перед родственниками не было неудобно». Мы так и сделали, сходили в марте в казахстанское посольство в Петербурге. А уже саму свадьбу отложили до зимы. — Вернемся к свадьбе. Как дальше развиваются события, после калымов и махров? — Там уже время для праздника в ресторане. Обычно свадьба в один день проходит, но мы решили разделить на несколько, чтобы всем уделить достаточно внимания, а то потом вернемся в Петербург и долго никого не увидим. Найти ресторан было непросто — свадьба совпала с праздником, Днем независимости Казахстана. С другой стороны, повезло, потому что больше гостей смогло приехать благодаря выходным. — Что едят на таких торжествах в вашей стране? — Обязательно бешбармак — как русские говорят, тесто с мясом. Для нас это священное блюдо, национальная еда. Еще конину, рыбу, овощи. В первый и третий день ресторан был один и тот же, но с разным оформлением, этим всем жена самостоятельно занималась. На празднике для друзей было четверо ведущих, и среди них русский тамада — для гостей, которые приехали из России, чтобы они все понимали, потому что вокруг-то говорили по-казахски. В тот день же еще финал чемпионата мира был, в зале стояли мониторы, и футбол вообще не выключали! Только когда старшие вставали и говорили тосты, то звук приглушали, а так все за игрой следили, даже во время танцев и песен. Наша свадьба во все местные новости попала — ее назвали «громкой». У меня есть друг, его мама в школе работает, и ее ученики сделали точную копию кубка мира, 7-8 кг весом. Он привез этот кубок на свадьбу, и мы с женой поспорили: если побеждает Франция, то она с подругами выбегает в центр зала праздновать с кубком, а если Аргентина, то я с друзьями. Кубок потом в центре нашего стола стоял. — Вы за кого болели? — В финале за аргентинцев. Но примерно поровну разделились предпочтения. Всем же сначала уведомления на телефон приходят, так что, когда узнавали про голы, все внимание на экраны переключалось.

— Что у вас принято дарить на свадьбу? — В основном, деньги. — Когда так много гостей, наверное, хорошая сумма получается. — Да, но все расходы не покроет, только процентов 20-30. — Из партнеров по «Зениту» вы пригласили только Дмитрия Чистякова? — Я вообще-то всех позвал, но понимал, что иностранцы разъедутся по своим странам, у кого-то не получится по другим причинам. Например, Ваня Сергеев зуб удалял, не смог приехать из-за этого. Так что приехали Чистый с женой и ее подругами, они с моей женой хорошо общаются. Ребята очень хорошо время провели, успели даже на экскурсию в горы съездить. — Свадебное путешествие удалось? — Да, улетели на Мальдивы, там же и мой день рождения отметили 22 декабря. Я впервые туда ездил, Чистый до меня там был, говорит, все классно, отдохнешь, позагораешь. Я отвечаю: «Куда мне еще загорать, и так смуглый!». Было здорово, мне очень понравилось. Новый год встречали уже в Казахстане, в Алматы с друзьями. У нас в стране есть очень религиозные семьи, там не принято его праздновать, но мы все же отмечаем. И даже Оливье дома готовим! — Видно, что вы близко общаетесь с Чистяковым. Дружба между конкурентами за позицию возможна? — Дима до этого выступал в «Ростове», там был наш общий знакомый, с которым они хорошо общались — Бахтиер Зайнутдинов, он теперь в ЦСКА. И когда я только пришел в «Зенит», Чистый спросил: «Баху знаешь? Мы вместе играли». Конечно, говорю, знаю! И потом пишу Бахе: «Как тебе Чистый, нормальный пацан?» — «Да, грамотный, я ему сказал, чтобы за тобой присмотрел». Так мы и подружились. Жены наши тоже начали время проводить, на стадион теперь вместе ходят. Вот и на свадьбу к нам они приезжали. Так-то я со всеми в команде хорошо общаюсь, но ближе всего с Чистым и Сергеевым. — А с иностранными игроками? — С английским у меня сложно, но Малкому, Клаудиньо и Дугласу можно что-то объяснить по-русски, они поймут. А вот с Барриосом мы на языке жестов друг с другом разговариваем (смеется). Но за этот год я стал своим в команде, мне очень комфортно, адаптация хорошо прошла. Нет никакой застенчивости — если кто-то пошутит надо мной, сразу ответку получит! Классная атмосфера в команде. — Уход Деяна Ловрена стал для вас неожиданностью? — На чемпионате мира мы с друзьями поддерживали сборную Хорватии — именно из-за Ловрена. Очень интересно смотреть, когда твой напарник выходит из группы и доходит до полуфинала такого турнира. Мы с ним в одной команде, а тут он с такими звездами бьется на равных. Матч против Бразилии — это вообще нечто! Жаль, потом им немного не хватило. Никто не знал, что Деян уйдет. После чемпионата мира он прислал нам в чат прощальное видео, по-английски всех поблагодарил, немного по-русски добавил. Я ему желаю дальнейших успехов, он очень хороший футболист и заслужил все, что у него есть. — Как бы вы оценили год, который провели в «Зените»? — Он прошел успешно. Конечно, всегда хочется получать больше игровой практики, но это достигается через работу. Очень рад, что стал чемпионом России и обладателем Суперкубка, провел весь матч на поле против «Спартака», который мы 4:0 выиграли. В Казахстане, когда в сборную приезжал, все меня поздравляли. Многие у нас в стране давно следят за российским футболом и болельщиков сине-бело-голубых теперь точно стало больше. Мои друзья летом только в футболках «Зенита» двигаются, большинство с моей фамилией на спине!

— Вы играете не так часто, как хотели бы. Это тяжело психологически? — Наоборот, для меня это стимул расти дальше. В «Зените» очень большая конкуренция, это совершенно нормально для такого клуба. Я стараюсь никак не реагировать, просто молча работаю еще больше и знаю, что, если буду прогрессировать, обязательно получу свой шанс. Думаю, предстоящий год будет даже успешнее предыдущего. — На критику в медиа обращаете внимание? — Если честно, я об этом не думаю: практически не веду соцсети, комментарии спортивных журналистов не читаю. Вижу только то, что мне лично присылают близкие. Мое дело — работать, пахать, доказывать. — В чем вы прибавили в спортивном плане за этот год? — Уровень в «Зените» совершенно другой, поэтому чувствую, что вырос как футболист, прибавил в технике, изменилось игровое мышление. Особенно замечаю это, когда приезжаю играть в сборную, и получается делать на поле то, что раньше не удавалось. — В декабре вы подписали полноценный контракт с «Зенитом». Расскажите, как все происходило? — Уверенности, что это произойдет, не было, я даже парням в раздевалке говорил, что, наверное, уйду, вряд ли меня подпишут. Но в начале декабря руководство «Кайрата» сказало мне, что «Зенит» готовит контракт. Когда все случилось, я очень обрадовался — это была моя мечта, цель. Здорово, что удалось ее выполнить, теперь есть мотивация и стимул оправдать это доверие клуба. Никаких послаблений себе, моя задача — играть. — Вы знаете, что «Зенит» и «Кайрат» заключили соглашение о сотрудничестве? — Да, это очень приятная новость. «Кайрат» сейчас переживает непростые времена, надеюсь, это сотрудничество принесет много пользы и клубу, и молодым футболистам. — Ваша цель на 2023 год? — Самая первая и главная — хочу выиграть еще одно чемпионство с «Зенитом». И еще Кубок России, потому что было обидно вылететь из него в прошлом сезоне. В общем, есть сильное желание взять все титулы, которые сейчас разыгрываются, победить во всех турнирах вместе с командой.

— Несколько слов о предсезонной подготовке. Как вам первые дни сборов? — Я занимался на отдыхе по той программе, которую нам составили, так что тяжеловато, конечно, но терпимо. Ноги уже привыкли, а то год назад они у меня просто умирали. — Какой лично у вас здесь режим? Во сколько ложитесь, встаете? — Утром обязательно завтракаю, без этого не могу тренироваться. Потом душ, обед, после обеда всегда сплю пару часов, это железное правило. С Ваней Сергеевым иногда днем в «плойку» рубимся, в футбол. Он говорит мне, скачай хоккей, а я в него вообще не умею играть! После вечерней тренировки идем в баню или в холодный бассейн, ужинаем, после ужина снова можем за приставку засесть. Бывает, зайдут Барриос и Кассьерра, и мы с Ваней против них два на два играем. Силы примерно равны. — А кто сильнее у вас в парах? — Ваня больше по хоккею, так что в футбол у меня лучше получается. А у колумбийцев — Кассьерра. Барриос слишком эмоциональный, гол забьет — и празднует две минуты, пляшет по комнате! Еще повтор никогда не пропускает (смеется). — Напоследок, как устроен ваш петербургский быт? Что делаете в свободное время? — Мы с женой очень любим гулять. Тренировки у нас по утрам, потом день свободен, так что мы за этот год объездили пригороды, побывали в музеях, все достопримечательности посмотрели. Изучали город. На Ладожском озере однажды были, хотели искупаться, но вода все-таки холодная для нас. Петербург очень красивый, мы в него сразу же влюбились. Дай Бог, все будет хорошо, и в мае у меня родится дочка! После свадьбы мы устроили вечеринку, где стал известен пол ребенка — вынесли большой надувной шар, дали мне иголку, жена Чистого была ведущей, спрашивала, кто за кого голосует. Потом досчитали до десяти — и бум! Я почему-то думал, что будет мальчик, но доченьке тоже очень рад!

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