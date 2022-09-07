Иван Сергеев - претендент на премию «Джентльмен года» от «Зенита»

Открыто ежегодное голосование за номинантов на одну из старейших футбольных наград страны.

В число претендентов вошел нападающий сине-бело-голубых Иван Сергеев. Помимо зенитовца на премию претендуют Федор Чалов (ЦСКА), Даниил Фомин («Динамо»), Александр Селихов («Спартак»), Даниил Уткин («Ростов»), Игорь Лебеденко («Торпедо»), Гамид Агаларов («Ахмат»), Артур Юсупов («Сочи»), Максим Глушенков («Крылья Советов»), Антон Миранчук («Локомотив») и Сергей Петров («Краснодар»).

Проголосовать за одного из номинантов можно на сайте «Комсомольской правды» до 23:59 (время петербургское) 19 сентября.

Одна из старейших футбольных наград России вручается с 1994 года. Игроки «Зенита» пять раз становились «Джентльменами года»: в 2004-м премию получил Александр Кержаков, в 2007-м — Константин Зырянов, в 2014-м — Халк, в 2015-м — Артем Дзюба, в 2019-м — Юрий Жирков.

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