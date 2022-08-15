Стало известно, кто заблокировал трансфер Нобоа в «Зенит». Эквадорец был согласен на переход

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа мог перейти в «Зенит» в текущее летнее трансферное окно.

По информации источника, сине-бело-голубые разговаривали с 37-летним эквадорским футболистом о его будущем. Клуб из Санкт-Петербурга был готов выкупить хавбека у «Сочи» и заключить с ним контракт по схеме «1+1».

Вот что хавбек «Сочи» сам рассказал о несостоявшемся переходе в «Зенит» и ЦСКА.

— Была история с ЦСКА и «Зенитом». Она забыта?

— Меня не отпустили.

— А было конкретное предложение?

— Да.

— Кто не отпустил?

— Это не ко мне, – сказал Нобоа.

37-летний эквадорец уже выступал за «Зенит» с 2017 по 2019 год с перерывом на аренду в «Рубине», а главный тренер ЦСКА Владимир Федотов ранее возглавлял «Сочи».

Утверждается, что владелец «Сочи» Борис Ротенберг после переговоров с Нобоа заблокировал переход игрока в «Зенит». При этом официального предложения по трансферу полузащитника так и не поступало в «Сочи».

В текущем сезоне Нобоа провел 5 матчей за сочинцев, забил три гола и сделал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 1 миллион евро.