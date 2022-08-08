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Кержаков: «Уверен, что «Зенит» сможет найти замену Клаудиньо»

Клаудиньо Клаудиньо
Александр Кержаков Александр Кержаков
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Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков прокомментировал травму полузащитника петербургского клуба Клаудиньо.

По его мнению, сине-бело-голубые найдут замену 25-летнему бразильцу.

Бразильский хавбек получил травму в матче 4-го тура Мир РПЛ против «Ахмата» (0:0). Во втором тайме его заменил Зелимхан Бакаев. По итогам медобследования у 25-летнего игрока было диагностировано повреждение двуглавой мышцы бедра.

Ориентировочные сроки восстановления – 4-5 недель.

«Я думаю, что для любой команды потеря основного игрока серьезна. О серьезности потери можно будет говорить после матча с ЦСКА. Уверен, что «Зенит» сможет найти замену Клаудиньо. В петербургском клубе довольно большое количество высококвалифицированных игроков. Может, в каких-то качествах командной игры они проиграют, но, может, где-то приобретут. Но можем делать выводы после первой или второй игры без Клаудиньо.

После четырех туров РПЛ «Зенит» набрал восемь очков и занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего ЦСКА на два балла.

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