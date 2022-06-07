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«Зенит» – аномально везучий. Благодаря этому разрушены все стереотипы вокруг лиги ВТБ

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Реплика Никиты Загдая.

Как говорили в древней Греции: будьте внимательнее, чтобы не попасть под колеса чужой фортуны. Димитрис Итудис – самый побеждающий тренер в новейшей истории ЦСКА – всегда был очень внимательным. Но встретил на пути еще более везучего оппонента. И проиграл.

Столько раз за финальную серию было слышно, что Хави Паскуаль интереснее Итудиса. И в пример приводилась карусель замен, широта ротации и еще много чего. Но, думается, поменяй двух тренеров командами, ситуация была бы во многом схожей. Один заводит, другой подстраивается. Итудис был лучшим тренером в подготовке к финалу. Первые два матча – подтверждение. А вот дальше – Паскуаль вынужденно искал план «Б» и «Ц». И это сработало. Хотя, когда все решается в концовке 7-го матча… Тут уже нечестно говорить про тренерский гений. Тут справедливее говорить про фарт и невероятные драматичные детали. А их в этой серии было не меньше, чем зрителей на последнем матче.

«Зенит» – фартовый. Аномально везучий. Там хоть миллион выигрывай по трамвайному билету раз в неделю. Или два раза за сезон. И этот фарт нельзя объяснить вообще ничем. Можно только разводить руками. И не надо искать этому объяснение. Невероятная прушность, которая подарила нам невероятную развязку в этом сезоне – началась давно. Но такую концовку переплюнуть уже не получится. Можно не стараться.

А вот посмаковать – с удовольствием. Тем более, есть что. Тут случай совершенно незаурядный. Когда на арену просятся даже те, кто публично признавался в нелюбви к русскому баскетболу в любом его проявлении.

Зенит испытывал все трудности, которые только можно представить, но выходил сухим и свежим, и делал это так часто, что уже никто не обращает внимания.

Например, когда болтался внизу таблицы – началась пандемия и сезон обнулили.

Когда «Зенит» сам заболел короной и отказался играть матчи. А «Химки» (еще помните про них?) упорно продолжали ездить молодежным составом и проигрывать – Евролига передумала и не стала выписывать питерскому клубу технические поражения.

А когда случился февраль, «Зенит» поборол панику и вернул почти всех игроков. И пока вел агрессивные (по всевозможным и разнообразным слухам) переговоры, нашел резервы в списке завершивших карьеру. Да там даже искать никто не додумался бы! И тогда это не выглядело очевидным.

Егор Вяльцев, Сергей Моня и Виталий Фридзон начинали сезон в любительской лиге. А завершили его победой в лиге ВТБ. Как это вообще возможно?!

Егор Вяльцев завершил карьеру в «Химках». Потом не подошел «Самаре» в Суперлиге (?!). Но стал своим в «Зените». Хоть и играл мало, но роль своя была. (Два выхода в финальной серии и 2 очка).

Серега Моня завершил карьеру вместе с «Химками». Вновь стал отцом. Перешел на режим «баскетбольчик по выходным», после работы пару раз в неделю фитнес. А потом выходит в финале и пытается остановить лучшего центрового Европы.

А кто-нибудь вообще помнит, что последний раз ЦСКА проигрывал в серии, когда против них бегал как раз Моня? Ровно 20 лет назад. Четвертьфинал чемпионата России до двух побед. 19-летний Моня тогда вышел в старте. И в концовке три трехи положил. 2002 год. Фантастика!

Виталий Фридзон успел отметиться не только в любительской лиге, но даже в лиге ветеранов 35+. Где, кроме него, на площадку выходили пивные животики и менеджеры. Например, я туда не пошел. Потому что, кроме нескольких приглашенных звезд, там реально дедушки играют. А Фридзон пришел. Забил 19 трех и был счастлив. Еще Фридзон должен был играть против Майка Джеймса (ЦСКА-2 против команды любителей во главе с Егором Вяльцевым). Но не приехал на игру. Кажется, на рыбалке задержался.

Потом появился на Матч звезд единой лиги ВТБ. В качестве легенды и ветерана из прошлого. Даже принял участие в благотворительной акции лиги.

А потом попал в основную ротацию на финальную серию. И не был там лишним!

Привел на баскетбол Сашу Овечкина. За ним подтянулся известный хоккейный тренер Роман Ротенберг. И теперь Виталий Фридзон первый в истории баскетболист, который выиграл Единую лигу ВТБ с тремя разными командами. Как это вообще возможно?!

Нет, это не только история про чудо и невероятное стечение обстоятельств. Это еще и про огромный объем работы. И волшебство Хави Паскуаля.

Конечно же, мы все знаем, что ЦСКА потерял слишком много игроков. Катастрофично много. Фойгтманн, Шенгелия, Григонис, Хэкетт и Боломбой отдельной бандой могли бы выйти в финал лиги ВТБ. Иффе Лундберг воспользовался ситуацией и дебютировал в НБА. Даже набрал хайлайтов на сторис. А еще ж не приехал Кевин Пангос. Не успел доехать после подписания контракта. И в такой ситуации армейцы все равно в финале и ведут 3-1 в серии. Это уже казалось чудом. Но только не для тех, кто привык к победам ЦСКА. Для многих это было очень даже привычно.

Травма Алексея Шведа – катастрофа. Без него все сломалось. Перелом руки в концовке 7-й игры. Как это вообще возможно?!

Вот это самое обидное. Последняя четверть главного матча этого столетия (внутри страны уж точно) и без двух волшебников. Швед сломал руку. Паскуаль бросился на судей и был удален. Два самых драматичных момента финала.

(Нет, я не забыл про игрока старта Диму Кулагина. Просто ему сильно не повезло, там, где всем обычно везет. Получил повреждение в небаскетбольной ситуации.)

Но если «Зениту» невероятно везло последнее время, то у ЦСКА фатальное невезение стало уже привычным.

Про проблемы ЦСКА вообще можно написать отдельную книгу.

Бытовой конфликт с Майком Джеймсом еще из прошлой жизни.

В августе команде негде было тренироваться. Хотя знаменитый УСК снесли только в мае этого года.

Первый матч сезона провели в Норильске против любительской команды (про погружение на километр вниз мы еще помним).

Травма Милутинова в первом официальном матче сезона.

Рекордная серия поражений и удивительное ЦСКА-шоу с прямыми вопросами – доколе?

Даже новый регламент лиги. По старым-то ЦСКА – чемпион с 3-1. С двумя овертаймами. С невероятным попаданием Каспера Уэйра. И очень странным фолом Шведа. Там точно бросок был? Пффф.

Итог мы знаем. Эта книга написана. И ее еще долго будут справедливо приводить в пример. «Зенит» образцово написал новую историю. Проигрывал 3-1 и вытащил серию с действующим чемпионом.

ЦСКА собрал 12 тысяч зрителей на матч Единой лиги ВТБ. Вы же не забыли, что раньше матчи лиги армейцы проводили в 5 тысячном УСК ЦСКА?

ЦСКА 20 лет не проигрывал в серии. Это все помнят.

А баскетбольный «Зенит», кажется, уже становится своим в Петербурге. Хотя местная общественность, воспитанная на ленинградском «Спартаке», с большим старческим скрипом принимала в городе новую команду.

Ажиотаж и аншлаги в двух городах разбили все стереотипы. В Петербурге и Москве можно собирать полные трибуны несколько раз за неделю. Теперь это не фантазия маркетологов, а доказанный факт.

А еще есть история Карасева. Старший, Василий, сделал этот «Зенит» привлекательным. Был одним из соучастников переезда «Триумфа» из Люберец в Санкт-Петербург. Но лишился работы даже после невероятных результатов. И неожиданно оказался в женском баскетболе. В этом году он впервые стал чемпионом России как игрок и как тренер. А теперь еще и его сын не только выиграл Кубок Белова, но даже попал в символическую пятерку финальной серии.

Джордан Микки сначала стал последним легионером в истории «Химок». Вместе с Эриком Макколумом остался в команде, когда там не платили деньги. А теперь он икс-фактор «Зенита». Лучший по игре в обороне в сезоне и MVP финала. Удивительная история. И очень хочется верить, что скоро выйдет сиквел. Пусть даже с другими актерами.

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Фото: vtb-league.com/

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