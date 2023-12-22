В курсе, что «Астон Вилла» брала Кубок чемпионов? Вот история взлета и падения той команды

Денис Романцов – о триумфаторах 1982-го.

И построил, и развалил ту «Астон Виллу» Даг Эллис.

В три года он остался без отца, отравленного газами в Первую мировую, и мечтал потом о футбольной карьере, но не подошел «Транмеру» и устроился в турагентство Frame’s. Связь с футболом ограничивалась встречами на автобусной остановке с нападающим «Престона» и сборной Томом Финни.

Однажды Даг вернулся домой и с удивлением узнал от жены, что Том чинит их протекающую крышу. Но не подумайте дурного. Просто Эллис вскользь упомянул о проблеме, когда ждали автобуса, а игрок сборной Англии знал толк в кровельных работах и помог новому знакомому.

Дальше Эллис переехал в Бирмингем, затеял туристический бизнес и купил абонементы, а потом и акции обоих городских клубов. В 1965-м он стремился в совет директоров «Астон Виллы», но несколько акционеров проголосовало против (завидовали его бизнес-успехам, уверен Эллис).

В ноябре того года он влился в правление «Бирмингема», рухнувшего недавно во Второй дивизион. Туда же в следующем сезоне отправилась «Астон Вилла». В ноябре 1968-го она опустилась на последнее место, и после 0:1 с «Престоном» фанаты выбежали на поле, выступив против босса клуба Нормана Смита.

Бывший футбольный судья Смит руководил «Виллой» почти тридцать лет, но деньги кончились и у него, и у партнеров, и те, кто в 1965-м отвергли Эллиса, через три года позвали Дага на помощь. 17 декабря 1968-го он стал председателем совета директоров «Виллы» и страстно занялся пополнением бюджета.

Договорился, например, о рекламном контракте с автомагазином Bristol Street Motors. Клуб получил бы три тысячи фунтов (сама «Астон Вилла» стоила 203 770), если бы спонсорский щит показывался в трансляциях в общей сложности три минуты.

К последнему туру был недобор, и Эллис попросил футболистов это исправить. В итоге вингер Вилли Андерсон упал около щита Bristol Street Motors, и доктор колдовал над ним ровно столько, сколько требовалось для выполнения рекламных обязательств. За этот фокус Вилли получил 100 фунтов, а «Вилла» – 3000.

На трансферном рынке клуб был не так находчив и через полтора года после прихода Эллиса, в 60-ю годовщину своего последнего на тот момент чемпионства, вылетел в Третий дивизион – впервые в истории.

После вылета в Третий дивизион Эллис привез в Бирмингем Пеле

Даг не унывал и спустя еще полтора года, в феврале 1972-го, привез на «Вилла Парк» бразильский «Сантос», заплатив за это 10 000 фунтов. Правда, возникли сложности.

Перед игрой Эллис катал Пеле по Бирмингему на «Роллс-Ройсе» и вдруг услышал, что тот не выйдет на поле, если не получит еще 5 000 фунтов. На игру продали почти 55 000 билетов (до появления Эллиса приходило 13 000), и во избежание скандала Даг выписал Пеле внеплановый гонорар.

Но это еще не все. Забастовка шахтеров оставила «Вилла Парк» без электричества. Арендовали генератор, но с ним работало три прожектора из четырех.

После первого тайма Эллис велел решить проблему. Включение четвертого прожектора грозило перегревом и поломкой генератора, поэтому секретарь «Виллы» Алан Беннетт поступил мудрее. Он отключил один прожектор и включил другой – так, чтобы горели оба, расположенных напротив ложи Эллиса.

Дага это устроило – в отличие от футболистов «Сантоса», которые из-за слабого освещения пропустили решающий мяч и проиграли 1:2. Через несколько месяцев «Астон Вилла» вернулась во Второй дивизион, а Эллис погасил мятеж ряда акционеров, недовольных его своенравием, и наметил новый прорыв.

Весной 1974-го, когда снова чуть не вылетели в Третий дивизион, он уволил валлийского тренера Вика Кроу и позвал Брайана Клафа, два года назад ставшего чемпионом с «Дерби Каунти». Но после первого раунда переговоров признал: «У нас с тобой ничего не выйдет. В «Астон Вилле» может быть только один босс – я».

Еще Эллис встретился с триумфатором ЧМ-1966 Альфом Рамси, но тот не хотел переезжать в Бирмингем из Ипсвича и посоветовал вместо себя 41-летнего Рона Сондерса.

Двумя годами ранее тот вывел «Норвич» в Первый дивизион, а «Сити» весной 1974-го – в финал Кубка Лиги, но суровой дисциплиной и мучительными тренировками взбаламутил ветеранов (например, обладателя «Золотого мяча»-1964 Дениса Лоу). Они пожаловались боссу «Сити» Питеру Свейлсу, и Сондерса уволили.

Эллис же считал, что такой жесткий тренер идеально подойдет «Астон Вилле», и подписал с ним трехлетний контракт. Правда, выяснилось, что Сондерс суров не только с игроками. Однажды вечером он позвонил Эллису и сообщил, что за 100 тысяч фунтов подписал вингера «Сити» Фрэнка Карродуса.

Даг ничего не слышал ни об этом парне, ни о возможности трансферов без его ведома, и в ярости рванул в отель Penns Hall, где жил Сондерс.

– Ты можешь рекомендовать игроков совету директоров, но не подписывать их без нашего разрешения, – сказал Эллис.

– Ваше мнение о любом футболисте на 110% не имеет значения. Сделка закрыта. Я договорился с «Сити».

– Посмотрим.

Сондерс не жалел игроков и обнимал только для выяснения, разит ли перегаром

Эллис рассмотрел в Карродусе трудолюбивого игрока и одобрил трансфер, но скинул 10 000 фунтов. Сондерс привлек также несколько воспитанников клуба и в дебютном сезоне вывел «Астон Виллу» в Первый дивизион, а, взяв Кубок Лиги, и в Кубок УЕФА.

Игроков Рон не жалел. Молодым охотно давал пощечины, вратаря-ветерана Джима Камбса ударил по плечу за поедание креветок накануне матча, а обнимал, по словам полузащитника Гордона Коуэнса, только для выяснения, разит ли перегаром.

Другой полузащитник Брайан Литтл говорил, что Сондерс «до смерти пугал» строгостью, но в тоже время своими нападками побуждал играть на полную катушку. А Брайан в «Астон Вилле» был ключевой деталью причудливой для семидесятых схемы 4-3-1-2 – размещался под дуэтом форвардов.

Сондерс опирался на плотную оборону (для этого восемь основных игроков рубились на тренировках с одиннадцатью дублерами) и быстрый перевод мяча в атаку. В таком режиме «Астон Вилла» отстала от победителя Второго дивизиона-1974/75 – «МЮ» – на три очка, но опередила его по забитым мячам (79 vs 66).

Причем Сондерс выезжал не только на жесткости – бывал и милым, и хитрым. На 61-й минуте переигровки полуфинала Кубка Лиги с «Честером» Джим Камбс выронил мяч, и счет сравнялся. В итоге победили 3:2, но вратарь все равно опасался ярости Сондерса и не удивился, получив в душевой удар в спину.

Обернувшись, он увидел, что тренер протягивает бокал шампанского: «Забей» (в смысле – забудь, как тебе забили). А перед финалом с «Норвичем» Сондерс предупредил Камбса с Литтлом, что соврет журналистам, будто у них грипп, но обязательно выпустит обоих на поле.

Рон дезориентировал своего коллегу Джона Бонда настолько, что «Норвич» нанес лишь один удар и проиграл 0:1. Камбс хвастался, что во время матча запросто мог пообедать в воротах.

Нападающего «Виллы» признали игроком года в Англии, но Сондерс не пустил на вручение наград – ненавидел, когда его игроки превращались в звезд

В 1975-м Сондерса – представителя Второго дивизиона! – признали тренером года в Англии. Отличный сезон омрачили только разногласия с Эллисом, бесившим регулярными появлениями на тренировках, но Рон воспользовался недовольством Дагом в совете директоров и добился его смещения с поста председателя.

Этим Сондерс не ограничился и дальше перестраивал клуб под себя. После 1:4 от «Антверпена» (с 24-летним полузащитником Луи ван Галом) убрал вратаря Камбса, а после домашних 0:2 от «КПР» в январе 1976-го – опытного левого защитника Чарли Эйткена.

В отличие от Сондерса, выходца из рабочего класса, Эйткен знал французский, получил прекрасное образование и занимался бизнесом (страхование, недвижимость, ювелирка). Это сделало его финансово независимым и – в понимании Сондерса – неуправляемым.

Рон предпочитал более податливых подчиненных, поэтому наполнил состав молодыми игроками (вроде полузащитника Денниса Мортимера из «Ковентри» и форварда Энди Грэя из «Данди Юнайтед»), а главным скаутом сделал бывшего партнера по «Портсмуту» Тони Бартона.

На второй год в Первом дивизионе молодая команда Сондерса полетела: после 5:1 с «Арсеналом» и «Ливерпулем» игроки размечтались о чемпионстве, но увязли в новом победном Кубке Лиги. Вместо серии пенальти назначались переигровки, и из-за обилия ничьих «Вилла» провела по три матча в полуфинале и финале.

В итоге здорово заработали (на три финала с «Эвертоном» продали 200 000 билетов, клуб получил полмиллиона фунтов – прилично для 1977-го), но потеряли много игроков. Вингер Фрэнк Карродус вспоминал, что госпиталь «Добрая надежда» умолял вернуть хотя бы часть костылей – «Вилла» арендовала 11 пар.

Из-за травм команда Сондерса заняла лишь четвертое место, но превзошла по забитым мячам чемпиона, «Ливерпуль» (76 vs 62), а лучшего бомбардира клуба Энди Грэя коллеги признали MVP сезона.

Правда, Сондерс не пустил 21-летнего шотландца из Бирмингема в Лондон, на церемонию вручения наград. Формально – из-за предстоявшего через три дня матча. Но Энди уверен: дело в другом – Сондерс ценил футболистов-работяг и злился, когда из них лепили звезд.

Это, возможно, эхо работы в «Ман Сити», где Рона, напомню, свергли как раз звезды. Летом 1977-го он еще и продал «Саутгемптону» 30-летнего капитана «Виллы» Криса Николла (несмотря на возражения совета директоров). Крис объяснил уход своим возросшим влиянием в команде – это настораживало Сондерса.

Тот заменил Николла 22-летним центральным защитником «Эвертона» Кеном Макнотом – понравилось, как тот закрыл Энди Грэя в финале Кубка Лиги. Вот только Кен пришел за неделю до старта сезона, долго притирался к напарнику, валлийцу Лейтону Филлипсу, и разочаровывал болельщиков.

Позже Макнот вспоминал, что чем больше старался освоиться в новой команде, тем хуже получалось и тем чаще свистели с трибун. Дошло до обращения Сондерса к фанатам: «Он достаточно от вас натерпелся. Отвалите от него».

Жена Макнота Морин осталась с двумя бобтейлами в Формби (два часа езды от Бирмингема), и частые вылазки к ним выматывали Кена. Потом он перевез семью к себе, дважды забил польскому «Гурнику» в 1/16 Кубка УЕФА, и стало полегче, но взаимопонимания с Филлипсом все еще не хватало.

Сондерс решил эту проблему радикально – перевел из атаки в центр защиты 21-летнего шотландца Аллана Эванса. Тот работал на вилочном погрузчике и, толком не тренируясь, играл за «Данфермлин». Но все же понравился скауту Тони Бартону, приехал на просмотр в «Астон Виллу» и остался.

Дебютировал он весной 1978-го, в домашнем четвертьфинале Кубка УЕФА с «Барсой» и на предпоследней минуте, подтолкнув плечом вратаря Пельо Артолу, помог Джону Диэну сравнять – 2:2.

После работы на складе игра в еврокубке против Йохана Кройффа настолько вдохновила Аллана, что он быстро согласился, когда Сондерс предложил попробоваться в защите.

Макнот говорил, что для сплачивания нового тандема Сондерс устраивал им после тренировок игры «два на четыре» – против двух нападающих и двух полузащитников из молодежки. С парой Макнот – Эванс «Вилла» выдала четыре победы подряд, завершив чемпионат-1977/78 разгромом «Ипсвича» Бобби Робсона (6:1).

После трех лет вне топ-6 Сондерс удивил игроков разговорами о чемпионстве

В 1979-м Сондерс провернул похожий фокус с Кенни Суэйном. Тот пришел из «Челси» нападающим, но стал правым защитником – вместо Джона Гидмана, считавшегося в команде антагонистом главного тренера и сторонником Дага Эллиса.

Даг не руководил командой, но оставался крупным акционером, критикуя траты и методы работы Сондерса и блокируя заключение с Роном длительного контракта. По словам полузащитника Фрэнка Карродуса, в оппозиционную фракцию Эллиса входили, кроме Гидмана, универсал Джон Грегори, Брайан Литтл и Энди Грэй.

Последний обвинял нового капитана Мортимера в стукачестве (Деннис докладывал тренеру о разговорах между игроками), и при таких высоких отношениях клуб два года подряд финишировал восьмым. Но к концу 1979-го Сондерс все же победил в аппаратной борьбе.

Эллис стал изгоем в совете директоров и продал акции Рону Бендаллу, равнодушному к футболу бизнесмену, пришедшему в клуб ради сына, одержимого «Виллой». Литтл завершил карьеру из-за травмы колена, а Гидмана, Грегори и Грэя продали, причем Энди – за рекордные для Англии £1,5 млн.

Интересно, что при всех разногласиях Сондерс – незадолго до расставания – приятно удивил Грэя. Энди подружился с одним из менеджеров Duran Duran Майклом Берроу и неподалеку от его ночного клуба Rum Runner замутил свой – Holy City Zoo.

Вечеринка в честь открытия наложилась на матч с «Болтоном». Сондерс узнал об этом и предложил Грэю: «Если обеспечишь победу к перерыву – заменю, и поедешь в клуб». После первого тайма «Вилла» вела 3:0, и забивший один из мячей Энди умчался на вечеринку.

А через полгода – в «Вулверхэмптон», где в следующих пяти матчах забил четыре мяча. «Вилла» же без него – ни одного. В 1980-м новый клуб Грэя еще и финишировал шестым, строчкой выше бирмингемцев.

Вперед убежали и другие мидлендские клубы – «Вест Бромвич» занял третье место, а «Ноттингем Форест» взял второй подряд Кубок чемпионов. На этом фоне «Вилла» – при всех кадровых реформах Сондерса – как будто стагнировала. И ее игроки удивились, когда после седьмого места Рон заговорил о чемпионстве.

«Астон Вилла» прошла чемпионский сезон двенадцатью игроками

По словам левого защитника Колина Гибсона, к лету 1980-го Сондерс полагал, что окончательно избавил «Виллу» от мешавших ему эгоистов, и на £1,5 млн от продажи Грэя взял недостающих игроков – в первую очередь 29-летнего форварда «Ньюкасла» Питера Уита, считая его финальным пазлом команды своей мечты.

За вычетом резервистов Дэвида Геддиса и Чика Диси, сыгравших меньше десяти матчей, Сондерс использовал в сезоне-1980/81 лишь 12 игроков, варьируя только левых защитников – Колина Гибсона и Гэри Уильямса. Причем каждый из них перед чемпионатом услышал от тренера, что будет основным.

Семь игроков выходили во всех 46 матчах сезона: кроме Макнота, Суэйна и Мортимера, это вратарь Джимми Риммер, которого в «Арсенале» считали слишком нервным и суеверным, бывший шотландский фермер Дес Бремнер, его партнер по центру полузащиты (и сын шахтера) Гордон Коуэнс и левый вингер Тони Морли.

Тони начинал в «Престоне» под руководством Бобби Чарльтона, но болел за «Эвертон», а на тренировке перед игрой с любимым клубом в феврале 1981-го вдруг не получил манишку основного игрока. «Вряд ли выпущу тебя, – огорошил Сондерс. – Ты будешь выпендриваться, а мне нужны игроки, четко выполняющие задание».

Рон и не думал сажать в запас третьего бомбардира команды. Лишь разозлил и запрограммировал на опровержение слов про выпендреж. Прямо перед игрой, в раздевалке, Сондерс объявил, что все же включил Морли в состав, и на третьей минуте Тони забил самый красивый мяч английского сезона.

«Астон Вилла» победила 3:1, и по возвращении к тренировкам Сондерс сказал Морли: «Ты был хорош, сынок. Но знак V, который ты мне показал после гола… Это обойдется тебе в сто фунтов» (в Англии поднятые два пальца иногда означают также презрение или предложение заткнуться – Sports.ru).

Через два с половиной месяца – накануне матча со «Сток Сити» – у Тони сгорел дом. Он пришел на тренировку в одежде отца своей девушки и услышал от тренера: «Меня не волнует твой дом. Переодевайся и тренируйся».

Сондерс часто дразнил Морли, вынуждая волноваться за место в старте, хотя лишился второго левого полузащитника Пэта Херда – тот выбыл на полгода из-за сердечной инфекции, передавшейся от новорожденного сына. Херд начал лечение, когда сезон-1980/81 вышел на финишную прямую.

Во втором круге «Астон Вилла» обыграла двух последних обладателей Кубка чемпионов («Ноттингем Форест» с «Ливерпулем»), но главным конкурентом в борьбе за титул был «Ипсвич» Бобби Робсона, а ему Сондерс трижды уступил: в чемпионате и Кубке.

После третьего поражения, за четыре тура до конца, журналисты дружно короновали команду Робсона, а Сондерс иронично предлагал им поставить на чемпионство «Ипсвича» – никто не откликнулся.

Защитник Аллан Эванс говорил, что покидал поле без надежд на титул, но вскоре зарядился оптимизмом Сондерса. А фулбек Гэри Уильямс добавил, что игроки «Ипсвича» так громко праздновали победу в раздевалке, будто уже обеспечили себе первое место, и это завело «Виллу».

В итоге соперник, отвлеченный (успешной) борьбой за Кубок УЕФА, провалил финиш, и команда Сондерса, даже уступив в последнем туре «Арсеналу», выиграла чемпионат – впервые с 1910-го.

За три недели до четвертьфинала Кубка чемпионов Сондерс покинул «Астон Виллу» – ему не купили новых игроков, деньги за чемпионство разворовали

После праздничных каникул в Калифорнии Сондерс все лето 1981-го требовал новых игроков, но получил только полузащитника «Ковентри» Энди Блэра. Это насторожило полицию Бирмингема, заподозрившую боссов «Виллы» в расхищении денег за первое место. В такой обстановке и дебютировали в Кубке чемпионов.

После 5:0 дома с «Валюром» полетели в Рейкьявик, где доктор Джим Уильямс отважился на воздушную экскурсию и опоздал на предматчевую тренировку. Сондерс проучил его, подговорив защитника Марка Джонса сымитировать перелом обеих ног и истошно орать при появлении врача. Больше Уильямс не опаздывал.

А еще в тот же день игроки проинспектировали ночной клуб и под утро обидно нарвались в отеле на второго тренера Роя Макларена. Но потом все равно победили 2:0 на стадиончике у рыбозавода. Защитник Аллан Эванс жаловался, что впервые играл при такой вони.

Три недели спустя игроки «Виллы» впервые оказались за железным занавесом. В Восточном Берлине поселились в отеле у Бранденбургских ворот и среди прочих экскурсий посетили бункер Гитлера. Вингер Тони Морли вспоминал, что мрачность столицы ГДР заставила его понять, какое же счастье жить в Англии.

Он выразил это в двух голах берлинским динамовцам, забив победный после забега со своей половины поля.

2:1 на выезде и 0:1 дома вывели в четвертьфинал. В чемпионате же «Вилла» шла лишь 14-й, и на совете директоров 2 февраля 1982-го Рон снова возмутился отсутствием усиления и новых контрактов для второго бомбардира клуба Гэри Шоу и Тони Морли, заигравшего в сборной Англии.

Сондерсу посоветовали продать кого-то из резервистов, но Рон обратился со встречным предложением к менеджеру стадиона Терри Раттеру – перестать воровать.

Раттера и отвечавшего за реконструкцию Северной трибуны Харри Марсдена в итоге осудили за мошенничество, а босс «Астон Виллы» Рон Бендалл избежал той же участи только потому, что не дожил до суда.

Но это потом, а в феврале 1982-го Сондерс обнаружил за собой слежку и ушел в отставку – за три недели до первого матча с киевским «Динамо» в четвертьфинале Кубка чемпионов.

«Рон был Жозе Моуринью своего времени, – говорил Кен Макнот (в сезоне-1981/82 он пропустил четыре месяца из-за тромба в левой ноге). – Умел проникать в головы игроков, классно мотивируя. Я бывал угрюмым ублюдком, и Рон спрашивал: «В чем дело? Как тебе встряхнуть?»

Однажды я ответил, что не получаю удовольствия от футбола, и услышал: «Если хочешь получать удовольствие, снова стань любителем и играй в парках. А профессионал не всегда наслаждается тем, что делает». Рон напомнил, что футбол – моя профессия. Он был прав».

Англия забрала пять подряд Кубков чемпионов, но в финале-1982 «Астон Вилла» не считалась фаворитом на фоне звездной «Баварии»

Сондерс получил скромное выходное пособие (5 000 фунтов) и тут же возглавил «Бирмингем», шедший еще ниже – 19-м – и удвоивший его зарплату в «Вилле». Бендалл же доверил команду главному скауту Тони Бартону, и в первые недели тот принял на себя весь фанатский гнев.

В отличие от безжалостного Сондерса его преемник работал тихо и скромно, но не менял тактику и в чемпионате начал с шести матчей без поражений. Оставалось продолжить в том же духе в Кубке чемпионов.

За 11 дней до первого матча с «Динамо» выяснилось, что играть – из-за морозов в Киеве – предстоит в Симферополе. Англичане опасались советской кухни и взяли с собой 150 стейков, 72 яйца, несколько мешков картофеля, хлопья, хлеб, чай и кофе.

Накануне матча, как вспоминал вратарь Джимми Риммер, «Астон Вилла» тренировалась на территории психиатрической больницы, под присмотром пациентов в пижамах и кагэбэшников, но сохранила самообладание и увезла из Крыма нулевую ничью.

После 2:0 дома «Вилла» вышла на «Андерлехт», в 1976-1984 годах пять раз игравший в финалах еврокубков. Бельгийцы казались фаворитами, но команда Бартона снова не пропустила и победила благодаря голу Морли в Бирмингеме.

Правда, «Андерлехт» добивался переигровки брюссельского матча из-за проникновения на поле английских фанатов, но «Вилла» отделалась штрафом и игрой без зрителей в следующем евросезоне.

На финал с «Баварией» в Роттердам приехало 11 тысяч болельщиков из Бирмингема. Развлекались они чуть цивилизованнее, чем в Бельгии, и даже сыграли в футбол с полицейскими. Игроки же «Виллы» гуляли по городу и осваивали бары. Их расслабленность поразила Брайана Клафа, комментировавшего финал для ITV.

Англия взяла пять предыдущих Кубков чемпионов, но то были, повторюсь, «Ливерпуль» с «Форестом», а игроки «Виллы» на фоне «Баварии» с Румменигге и Брайтнером выглядели в финале туристами – вот и вели себя беззаботно: Тони Морли за 15 минут до матча слонялся у стадиона, высматривая друзей, ждавших от него билетов.

На девятой минуте расслабленность сменилась паникой. Джимми Риммер усугубил травму шеи и уступил место в воротах Найджелу Спинку, сыгравшему к тому моменту за «Виллу» один матч за пять лет.

Найджел вспоминал, что привык смотреть игры основы с лавки и, увидев покидающего поле Риммера, даже подумал: «А кто встанет в ворота?» В реальность вернул сидевший рядом репортер ITV Гэри Ньюбон: «Спинки, твой выход!»

Спинк не успел испугаться и отыграл на ноль, а на 67-й минуте минуте Уит замкнул прострел Морли.

После победы 1:0 Уита и защитника Макнота увели на допинг-контроль, где протянули Pepsi и Seven Up. «Шеф, я только что выиграл Кубок чемпионов, – напомнил Макнот допинг-офицеру. – Я не собираюсь пить лимонад». К счастью, Уит заметил работника стадиона с тремя ящиками пива, и проблема решилась.

Через полгода после победы над «Баварией» Эллис вернулся в «Астон Виллу» и распродал чемпионский состав

Кубок потом поочередно давали каждому победителю, и первыми его увезли с собой Гордон Коуэнс и Колин Гибсон – в паб The Fox, что в деревне Хопвас. Футболисты увлеклись игрой в дартс, и легкомысленно позволили незнакомцу «взять кубок на пять минут, для фото».

Незнакомец, конечно, пропал. Как потом выяснилось, он увез главный трофей европейского футбола в Шеффилд, похвастался им перед друзьями и сдал в полицейский участок.

Через полгода Коуэнс снова влип в историю. Перед Межконтинентальным Кубком с «Пеньяролем» он и Тони Морли обследовали Токио и обнаружили шестиэтажный ресторан. Друзья выпили на каждом этаже и на улице привлекли внимание японской полиции.

Игроков арестовали, но Тони Бартон вытащил их из камеры до начала матча и даже выпустил в стартовом составе. Правда, «Вилле» это не помогло – 0:2.

К тому времени клубом снова рулил Даг Эллис. Он купил акции у Рона Бендалла и врубил режим жесткой экономии: в 1983-м продал Риммера, Макнота и Морли, не найдя адекватной замены.

После десятого места в сезоне-1983/84 он вынуждал Бартона уволить второго тренера Макларена, но Тони отказался, да еще и не позвал Эллиса на свадьбу сына. За пять дней до церемонии Даг уволил Тони. Через десять месяцев Бартон перенес сердечный приступ.

Новый тренер, 36-летний Грэм Тернер, постоянно ссылался в работе на успехи со «Шрусбери» во Втором дивизионе, что не слишком впечатляло обладателей Кубка чемпионов. К тому же Тернер послушно отпускал всех, кого Эллису хотелось продать: так «Вилла» лишилась Мортимера, Бремнера и Коуэнса.

Реформы довели до 16-го места, и осенью 1986-го, после пяти поражений в шести стартовых турах, Грэм остался без работы. Сосед «Виллы» по подвалу таблицы, «МЮ», позвал тогда Алекса Фергюсона, а Эллис выбрал другого шотландца – Билли Макнилла из «Ман Сити».

В общении с игроками Билли ежедневно использовал слово «бинго» и получил соответствующее прозвище. Тренировки и тактические познания МакБинго показались игрокам примитивными, к тому же Билли не переезжал в Бирмингем и жил в Манчестере, словно не планируя задерживаться в «Вилле».

Сезон-1986/87 закончился поражением 1:3 от «МЮ». Нападающий Энди Грэй, в 1985-м вернувшийся в Бирмингем, вспоминал, что приехал из Манчестера совершенно опустошенным и отправился к Эллису, застав того пьющим в одиночестве.

Вдвоем они опустошили две бутылки вина, и Даг рассказал, чего ему стоило спасти клуб от банкротства в конце шестидесятых и вернуть на топ-уровень в семидесятые. В тот день, через пять лет после триумфа в Кубке чемпионов, «Астон Вилла» вылетела во Второй дивизион.

Фото: Gettyimages/R. Viner, Express / Freier Fotograf, Robert Stiggins / Freier Fotograf, Tony Duffy / Staff, Steve Powell / Staff, Allsport, Dan Smith/Allsport; x.com/AVFCOfficial