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В курсе, что «Астон Вилла» брала Кубок чемпионов? Вот история взлета и падения той команды

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Денис Романцов – о триумфаторах 1982-го. 

И построил, и развалил ту «Астон Виллу» Даг Эллис. 

В три года он остался без отца, отравленного газами в Первую мировую, и мечтал потом о футбольной карьере, но не подошел «Транмеру» и устроился в турагентство Frame’s. Связь с футболом ограничивалась встречами на автобусной остановке с нападающим «Престона» и сборной Томом Финни. 

Однажды Даг вернулся домой и с удивлением узнал от жены, что Том чинит их протекающую крышу. Но не подумайте дурного. Просто Эллис вскользь упомянул о проблеме, когда ждали автобуса, а игрок сборной Англии знал толк в кровельных работах и помог новому знакомому.    

Дальше Эллис переехал в Бирмингем, затеял туристический бизнес и купил абонементы, а потом и акции обоих городских клубов. В 1965-м он стремился в совет директоров «Астон Виллы», но несколько акционеров проголосовало против (завидовали его бизнес-успехам, уверен Эллис).  

В ноябре того года он влился в правление «Бирмингема», рухнувшего недавно во Второй дивизион. Туда же в следующем сезоне отправилась «Астон Вилла». В ноябре 1968-го она опустилась на последнее место, и после 0:1 с «Престоном» фанаты выбежали на поле, выступив против босса клуба Нормана Смита. 

Бывший футбольный судья Смит руководил «Виллой» почти тридцать лет, но деньги кончились и у него, и у партнеров, и те, кто в 1965-м отвергли Эллиса, через три года позвали Дага на помощь. 17 декабря 1968-го он стал председателем совета директоров «Виллы» и страстно занялся пополнением бюджета. 

Договорился, например, о рекламном контракте с автомагазином Bristol Street Motors. Клуб получил бы три тысячи фунтов (сама «Астон Вилла» стоила 203 770), если бы спонсорский щит показывался в трансляциях в общей сложности три минуты. 

К последнему туру был недобор, и Эллис попросил футболистов это исправить. В итоге вингер Вилли Андерсон упал около щита Bristol Street Motors, и доктор колдовал над ним ровно столько, сколько требовалось для выполнения рекламных обязательств. За этот фокус Вилли получил 100 фунтов, а «Вилла» – 3000. 

На трансферном рынке клуб был не так находчив и через полтора года после прихода Эллиса, в 60-ю годовщину своего последнего на тот момент чемпионства, вылетел в Третий дивизион – впервые в истории.

После вылета в Третий дивизион Эллис привез в Бирмингем Пеле

Даг не унывал и спустя еще полтора года, в феврале 1972-го, привез на «Вилла Парк» бразильский «Сантос», заплатив за это 10 000 фунтов. Правда, возникли сложности. 

Перед игрой Эллис катал Пеле по Бирмингему на «Роллс-Ройсе» и вдруг услышал, что тот не выйдет на поле, если не получит еще 5 000 фунтов. На игру продали почти 55 000 билетов (до появления Эллиса приходило 13 000), и во избежание скандала Даг выписал Пеле внеплановый гонорар. 

Но это еще не все. Забастовка шахтеров оставила «Вилла Парк» без электричества. Арендовали генератор, но с ним работало три прожектора из четырех.

После первого тайма Эллис велел решить проблему. Включение четвертого прожектора грозило перегревом и поломкой генератора, поэтому секретарь «Виллы» Алан Беннетт поступил мудрее. Он отключил один прожектор и включил другой – так, чтобы горели оба, расположенных напротив ложи Эллиса.   

Дага это устроило – в отличие от футболистов «Сантоса», которые из-за слабого освещения пропустили решающий мяч и проиграли 1:2. Через несколько месяцев «Астон Вилла» вернулась во Второй дивизион, а Эллис погасил мятеж ряда акционеров, недовольных его своенравием, и наметил новый прорыв.

Весной 1974-го, когда снова чуть не вылетели в Третий дивизион, он уволил валлийского тренера Вика Кроу и позвал Брайана Клафа, два года назад ставшего чемпионом с «Дерби Каунти». Но после первого раунда переговоров признал: «У нас с тобой ничего не выйдет. В «Астон Вилле» может быть только один босс – я».

Еще Эллис встретился с триумфатором ЧМ-1966 Альфом Рамси, но тот не хотел переезжать в Бирмингем из Ипсвича и посоветовал вместо себя 41-летнего Рона Сондерса. 

Двумя годами ранее тот вывел «Норвич» в Первый дивизион, а «Сити» весной 1974-го – в финал Кубка Лиги, но суровой дисциплиной и мучительными тренировками взбаламутил ветеранов (например, обладателя «Золотого мяча»-1964 Дениса Лоу). Они пожаловались боссу «Сити» Питеру Свейлсу, и Сондерса уволили. 

Эллис же считал, что такой жесткий тренер идеально подойдет «Астон Вилле», и подписал с ним трехлетний контракт. Правда, выяснилось, что Сондерс суров не только с игроками. Однажды вечером он позвонил Эллису и сообщил, что за 100 тысяч фунтов подписал вингера «Сити» Фрэнка Карродуса. 

Даг ничего не слышал ни об этом парне, ни о возможности трансферов без его ведома, и в ярости рванул в отель Penns Hall, где жил Сондерс.

– Ты можешь рекомендовать игроков совету директоров, но не подписывать их без нашего разрешения, – сказал Эллис.  

– Ваше мнение о любом футболисте на 110% не имеет значения. Сделка закрыта. Я договорился с «Сити». 

– Посмотрим. 

Сондерс не жалел игроков и обнимал только для выяснения, разит ли перегаром

Эллис рассмотрел в Карродусе трудолюбивого игрока и одобрил трансфер, но скинул 10 000 фунтов. Сондерс привлек также несколько воспитанников клуба и в дебютном сезоне вывел «Астон Виллу» в Первый дивизион, а, взяв Кубок Лиги, и в Кубок УЕФА.  

Игроков Рон не жалел. Молодым охотно давал пощечины, вратаря-ветерана Джима Камбса ударил по плечу за поедание креветок накануне матча, а обнимал, по словам полузащитника Гордона Коуэнса, только для выяснения, разит ли перегаром. 

Другой полузащитник Брайан Литтл говорил, что Сондерс «до смерти пугал» строгостью, но в тоже время своими нападками побуждал играть на полную катушку. А Брайан в «Астон Вилле» был ключевой деталью причудливой для семидесятых схемы 4-3-1-2 – размещался под дуэтом форвардов. 

Сондерс опирался на плотную оборону (для этого восемь основных игроков рубились на тренировках с одиннадцатью дублерами) и быстрый перевод мяча в атаку. В таком режиме «Астон Вилла» отстала от победителя Второго дивизиона-1974/75 – «МЮ» – на три очка, но опередила его по забитым мячам (79 vs 66). 

Причем Сондерс выезжал не только на жесткости – бывал и милым, и хитрым. На 61-й минуте переигровки полуфинала Кубка Лиги с «Честером» Джим Камбс выронил мяч, и счет сравнялся. В итоге победили 3:2, но вратарь все равно опасался ярости Сондерса и не удивился, получив в душевой удар в спину. 

Обернувшись, он увидел, что тренер протягивает бокал шампанского: «Забей» (в смысле – забудь, как тебе забили). А перед финалом с «Норвичем» Сондерс предупредил Камбса с Литтлом, что соврет журналистам, будто у них грипп, но обязательно выпустит обоих на поле. 

Рон дезориентировал своего коллегу Джона Бонда настолько, что «Норвич» нанес лишь один удар и проиграл 0:1. Камбс хвастался, что во время матча запросто мог пообедать в воротах. 

Нападающего «Виллы» признали игроком года в Англии, но Сондерс не пустил на вручение наград – ненавидел, когда его игроки превращались в звезд

В 1975-м Сондерса – представителя Второго дивизиона! – признали тренером года в Англии. Отличный сезон омрачили только разногласия с Эллисом, бесившим регулярными появлениями на тренировках, но Рон воспользовался недовольством Дагом в совете директоров и добился его смещения с поста председателя. 

Этим Сондерс не ограничился и дальше перестраивал клуб под себя. После 1:4 от «Антверпена» (с 24-летним полузащитником Луи ван Галом) убрал вратаря Камбса, а после домашних 0:2 от «КПР» в январе 1976-го – опытного левого защитника Чарли Эйткена. 

В отличие от Сондерса, выходца из рабочего класса, Эйткен знал французский, получил прекрасное образование и занимался бизнесом (страхование, недвижимость, ювелирка). Это сделало его финансово независимым и – в понимании Сондерса – неуправляемым. 

Рон предпочитал более податливых подчиненных, поэтому наполнил состав молодыми игроками (вроде полузащитника Денниса Мортимера из «Ковентри» и форварда Энди Грэя из «Данди Юнайтед»), а главным скаутом сделал бывшего партнера по «Портсмуту» Тони Бартона.  

На второй год в Первом дивизионе молодая команда Сондерса полетела: после 5:1 с «Арсеналом» и «Ливерпулем» игроки размечтались о чемпионстве, но увязли в новом победном Кубке Лиги. Вместо серии пенальти назначались переигровки, и из-за обилия ничьих «Вилла» провела по три матча в полуфинале и финале. 

В итоге здорово заработали (на три финала с «Эвертоном» продали 200 000 билетов, клуб получил полмиллиона фунтов – прилично для 1977-го), но потеряли много игроков. Вингер Фрэнк Карродус вспоминал, что госпиталь «Добрая надежда» умолял вернуть хотя бы часть костылей – «Вилла» арендовала 11 пар.   

Из-за травм команда Сондерса заняла лишь четвертое место, но превзошла по забитым мячам чемпиона, «Ливерпуль» (76 vs 62), а лучшего бомбардира клуба Энди Грэя коллеги признали MVP сезона. 

Правда, Сондерс не пустил 21-летнего шотландца из Бирмингема в Лондон, на церемонию вручения наград. Формально – из-за предстоявшего через три дня матча. Но Энди уверен: дело в другом – Сондерс ценил футболистов-работяг и злился, когда из них лепили звезд. 

Это, возможно, эхо работы в «Ман Сити», где Рона, напомню, свергли как раз звезды. Летом 1977-го он еще и продал «Саутгемптону» 30-летнего капитана «Виллы» Криса Николла (несмотря на возражения совета директоров). Крис объяснил уход своим возросшим влиянием в команде – это настораживало Сондерса.     

Тот заменил Николла 22-летним центральным защитником «Эвертона» Кеном Макнотом – понравилось, как тот закрыл Энди Грэя в финале Кубка Лиги. Вот только Кен пришел за неделю до старта сезона, долго притирался к напарнику, валлийцу Лейтону Филлипсу, и разочаровывал болельщиков. 

Позже Макнот вспоминал, что чем больше старался освоиться в новой команде, тем хуже получалось и тем чаще свистели с трибун. Дошло до обращения Сондерса к фанатам: «Он достаточно от вас натерпелся. Отвалите от него». 

Жена Макнота Морин осталась с двумя бобтейлами в Формби (два часа езды от Бирмингема), и частые вылазки к ним выматывали Кена. Потом он перевез семью к себе, дважды забил польскому «Гурнику» в 1/16 Кубка УЕФА, и стало полегче, но взаимопонимания с Филлипсом все еще не хватало.

Сондерс решил эту проблему радикально – перевел из атаки в центр защиты 21-летнего шотландца Аллана Эванса. Тот работал на вилочном погрузчике и, толком не тренируясь, играл за «Данфермлин». Но все же понравился скауту Тони Бартону, приехал на просмотр в «Астон Виллу» и остался. 

Дебютировал он весной 1978-го, в домашнем четвертьфинале Кубка УЕФА с «Барсой» и на предпоследней минуте, подтолкнув плечом вратаря Пельо Артолу, помог Джону Диэну сравнять – 2:2. 

После работы на складе игра в еврокубке против Йохана Кройффа настолько вдохновила Аллана, что он быстро согласился, когда Сондерс предложил попробоваться в защите. 

Макнот говорил, что для сплачивания нового тандема Сондерс устраивал им после тренировок игры «два на четыре» – против двух нападающих и двух полузащитников из молодежки. С парой Макнот – Эванс «Вилла» выдала четыре победы подряд, завершив чемпионат-1977/78 разгромом «Ипсвича» Бобби Робсона (6:1).    

После трех лет вне топ-6 Сондерс удивил игроков разговорами о чемпионстве

В 1979-м Сондерс провернул похожий фокус с Кенни Суэйном. Тот пришел из «Челси» нападающим, но стал правым защитником – вместо Джона Гидмана, считавшегося в команде антагонистом главного тренера и сторонником Дага Эллиса. 

Даг не руководил командой, но оставался крупным акционером, критикуя траты и методы работы Сондерса и блокируя заключение с Роном длительного контракта. По словам полузащитника Фрэнка Карродуса, в оппозиционную фракцию Эллиса входили, кроме Гидмана, универсал Джон Грегори, Брайан Литтл и Энди Грэй. 

Последний обвинял нового капитана Мортимера в стукачестве (Деннис докладывал тренеру о разговорах между игроками), и при таких высоких отношениях клуб два года подряд финишировал восьмым. Но к концу 1979-го Сондерс все же победил в аппаратной борьбе. 

Эллис стал изгоем в совете директоров и продал акции Рону Бендаллу, равнодушному к футболу бизнесмену, пришедшему в клуб ради сына, одержимого «Виллой». Литтл завершил карьеру из-за травмы колена, а Гидмана, Грегори и Грэя продали, причем Энди – за рекордные для Англии £1,5 млн.

Интересно, что при всех разногласиях Сондерс – незадолго до расставания – приятно удивил Грэя. Энди подружился с одним из менеджеров Duran Duran Майклом Берроу и неподалеку от его ночного клуба Rum Runner замутил свой – Holy City Zoo. 

Вечеринка в честь открытия наложилась на матч с «Болтоном». Сондерс узнал об этом и предложил Грэю: «Если обеспечишь победу к перерыву – заменю, и поедешь в клуб». После первого тайма «Вилла» вела 3:0, и забивший один из мячей Энди умчался на вечеринку.    

А через полгода – в «Вулверхэмптон», где в следующих пяти матчах забил четыре мяча. «Вилла» же без него – ни одного. В 1980-м новый клуб Грэя еще и финишировал шестым, строчкой выше бирмингемцев. 

Вперед убежали и другие мидлендские клубы – «Вест Бромвич» занял третье место, а «Ноттингем Форест» взял второй подряд Кубок чемпионов. На этом фоне «Вилла» – при всех кадровых реформах Сондерса – как будто стагнировала. И ее игроки удивились, когда после седьмого места Рон заговорил о чемпионстве. 

«Астон Вилла» прошла чемпионский сезон двенадцатью игроками 

По словам левого защитника Колина Гибсона, к лету 1980-го Сондерс полагал, что окончательно избавил «Виллу» от мешавших ему эгоистов, и на £1,5 млн от продажи Грэя взял недостающих игроков – в первую очередь 29-летнего форварда «Ньюкасла» Питера Уита, считая его финальным пазлом команды своей мечты. 

За вычетом резервистов Дэвида Геддиса и Чика Диси, сыгравших меньше десяти матчей, Сондерс использовал в сезоне-1980/81 лишь 12 игроков, варьируя только левых защитников – Колина Гибсона и Гэри Уильямса. Причем каждый из них перед чемпионатом услышал от тренера, что будет основным. 

Семь игроков выходили во всех 46 матчах сезона: кроме Макнота, Суэйна и Мортимера, это вратарь Джимми Риммер, которого в «Арсенале» считали слишком нервным и суеверным, бывший шотландский фермер Дес Бремнер, его партнер по центру полузащиты (и сын шахтера) Гордон Коуэнс и левый вингер Тони Морли. 

Тони начинал в «Престоне» под руководством Бобби Чарльтона, но болел за «Эвертон», а на тренировке перед игрой с любимым клубом в феврале 1981-го вдруг не получил манишку основного игрока. «Вряд ли выпущу тебя, – огорошил Сондерс. – Ты будешь выпендриваться, а мне нужны игроки, четко выполняющие задание».

Рон и не думал сажать в запас третьего бомбардира команды. Лишь разозлил и запрограммировал на опровержение слов про выпендреж. Прямо перед игрой, в раздевалке, Сондерс объявил, что все же включил Морли в состав, и на третьей минуте Тони забил самый красивый мяч английского сезона.  

«Астон Вилла» победила 3:1, и по возвращении к тренировкам Сондерс сказал Морли: «Ты был хорош, сынок. Но знак V, который ты мне показал после гола… Это обойдется тебе в сто фунтов» (в Англии поднятые два пальца иногда означают также презрение или предложение заткнуться – Sports.ru).

Через два с половиной месяца – накануне матча со «Сток Сити» – у Тони сгорел дом. Он пришел на тренировку в одежде отца своей девушки и услышал от тренера: «Меня не волнует твой дом. Переодевайся и тренируйся».  

Сондерс часто дразнил Морли, вынуждая волноваться за место в старте, хотя лишился второго левого полузащитника Пэта Херда – тот выбыл на полгода из-за сердечной инфекции, передавшейся от новорожденного сына. Херд начал лечение, когда сезон-1980/81 вышел на финишную прямую. 

Во втором круге «Астон Вилла» обыграла двух последних обладателей Кубка чемпионов («Ноттингем Форест» с «Ливерпулем»), но главным конкурентом в борьбе за титул был «Ипсвич» Бобби Робсона, а ему Сондерс трижды уступил: в чемпионате и Кубке.   

После третьего поражения, за четыре тура до конца, журналисты дружно короновали команду Робсона, а Сондерс иронично предлагал им поставить на чемпионство «Ипсвича» – никто не откликнулся. 

Защитник Аллан Эванс говорил, что покидал поле без надежд на титул, но вскоре зарядился оптимизмом Сондерса. А фулбек Гэри Уильямс добавил, что игроки «Ипсвича» так громко праздновали победу в раздевалке, будто уже обеспечили себе первое место, и это завело «Виллу». 

В итоге соперник, отвлеченный (успешной) борьбой за Кубок УЕФА, провалил финиш, и команда Сондерса, даже уступив в последнем туре «Арсеналу», выиграла чемпионат – впервые с 1910-го. 

За три недели до четвертьфинала Кубка чемпионов Сондерс покинул «Астон Виллу» – ему не купили новых игроков, деньги за чемпионство разворовали

После праздничных каникул в Калифорнии Сондерс все лето 1981-го требовал новых игроков, но получил только полузащитника «Ковентри» Энди Блэра. Это насторожило полицию Бирмингема, заподозрившую боссов «Виллы» в расхищении денег за первое место. В такой обстановке и дебютировали в Кубке чемпионов. 

После 5:0 дома с «Валюром» полетели в Рейкьявик, где доктор Джим Уильямс отважился на воздушную экскурсию и опоздал на предматчевую тренировку. Сондерс проучил его, подговорив защитника Марка Джонса сымитировать перелом обеих ног и истошно орать при появлении врача. Больше Уильямс не опаздывал. 

А еще в тот же день игроки проинспектировали ночной клуб и под утро обидно нарвались в отеле на второго тренера Роя Макларена. Но потом все равно победили 2:0 на стадиончике у рыбозавода. Защитник Аллан Эванс жаловался, что впервые играл при такой вони.

Три недели спустя игроки «Виллы» впервые оказались за железным занавесом. В Восточном Берлине поселились в отеле у Бранденбургских ворот и среди прочих экскурсий посетили бункер Гитлера. Вингер Тони Морли вспоминал, что мрачность столицы ГДР заставила его понять, какое же счастье жить в Англии. 

Он выразил это в двух голах берлинским динамовцам, забив победный после забега со своей половины поля. 

2:1 на выезде и 0:1 дома вывели в четвертьфинал. В чемпионате же «Вилла» шла лишь 14-й, и на совете директоров 2 февраля 1982-го Рон снова возмутился отсутствием усиления и новых контрактов для второго бомбардира клуба Гэри Шоу и Тони Морли, заигравшего в сборной Англии. 

Сондерсу посоветовали продать кого-то из резервистов, но Рон обратился со встречным предложением к менеджеру стадиона Терри Раттеру – перестать воровать. 

Раттера и отвечавшего за реконструкцию Северной трибуны Харри Марсдена в итоге осудили за мошенничество, а босс «Астон Виллы» Рон Бендалл избежал той же участи только потому, что не дожил до суда. 

Но это потом, а в феврале 1982-го Сондерс обнаружил за собой слежку и ушел в отставку – за три недели до первого матча с киевским «Динамо» в четвертьфинале Кубка чемпионов.

«Рон был Жозе Моуринью своего времени, – говорил Кен Макнот (в сезоне-1981/82 он пропустил четыре месяца из-за тромба в левой ноге). – Умел проникать в головы игроков, классно мотивируя. Я бывал угрюмым ублюдком, и Рон спрашивал: «В чем дело? Как тебе встряхнуть?»

Однажды я ответил, что не получаю удовольствия от футбола, и услышал: «Если хочешь получать удовольствие, снова стань любителем и играй в парках. А профессионал не всегда наслаждается тем, что делает». Рон напомнил, что футбол – моя профессия. Он был прав». 

Англия забрала пять подряд Кубков чемпионов, но в финале-1982 «Астон Вилла» не считалась фаворитом на фоне звездной «Баварии»  

Сондерс получил скромное выходное пособие (5 000 фунтов) и тут же возглавил «Бирмингем», шедший еще ниже – 19-м – и удвоивший его зарплату в «Вилле». Бендалл же доверил команду главному скауту Тони Бартону, и в первые недели тот принял на себя весь фанатский гнев. 

В отличие от безжалостного Сондерса его преемник работал тихо и скромно, но не менял тактику и в чемпионате начал с шести матчей без поражений. Оставалось продолжить в том же духе в Кубке чемпионов. 

За 11 дней до первого матча с «Динамо» выяснилось, что играть – из-за морозов в Киеве – предстоит в Симферополе. Англичане опасались советской кухни и взяли с собой 150 стейков, 72 яйца, несколько мешков картофеля, хлопья, хлеб, чай и кофе.

Накануне матча, как вспоминал вратарь Джимми Риммер, «Астон Вилла» тренировалась на территории психиатрической больницы, под присмотром пациентов в пижамах и кагэбэшников, но сохранила самообладание и увезла из Крыма нулевую ничью. 

После 2:0 дома «Вилла» вышла на «Андерлехт», в 1976-1984 годах пять раз игравший в финалах еврокубков. Бельгийцы казались фаворитами, но команда Бартона снова не пропустила и победила благодаря голу Морли в Бирмингеме.   

Правда, «Андерлехт» добивался переигровки брюссельского матча из-за проникновения на поле английских фанатов, но «Вилла» отделалась штрафом и игрой без зрителей в следующем евросезоне. 

На финал с «Баварией» в Роттердам приехало 11 тысяч болельщиков из Бирмингема. Развлекались они чуть цивилизованнее, чем в Бельгии, и даже сыграли в футбол с полицейскими. Игроки же «Виллы» гуляли по городу и осваивали бары. Их расслабленность поразила Брайана Клафа, комментировавшего финал для ITV. 

Англия взяла пять предыдущих Кубков чемпионов, но то были, повторюсь, «Ливерпуль» с «Форестом», а игроки «Виллы» на фоне «Баварии» с Румменигге и Брайтнером выглядели в финале туристами – вот и вели себя беззаботно: Тони Морли за 15 минут до матча слонялся у стадиона, высматривая друзей, ждавших от него билетов. 

На девятой минуте расслабленность сменилась паникой. Джимми Риммер усугубил травму шеи и уступил место в воротах Найджелу Спинку, сыгравшему к тому моменту за «Виллу» один матч за пять лет. 

Найджел вспоминал, что привык смотреть игры основы с лавки и, увидев покидающего поле Риммера, даже подумал: «А кто встанет в ворота?» В реальность вернул сидевший рядом репортер ITV Гэри Ньюбон: «Спинки, твой выход!»

Спинк не успел испугаться и отыграл на ноль, а на 67-й минуте минуте Уит замкнул прострел Морли. 

После победы 1:0 Уита и защитника Макнота увели на допинг-контроль, где протянули Pepsi и Seven Up. «Шеф, я только что выиграл Кубок чемпионов, – напомнил Макнот допинг-офицеру. – Я не собираюсь пить лимонад». К счастью, Уит заметил работника стадиона с тремя ящиками пива, и проблема решилась. 

Через полгода после победы над «Баварией» Эллис вернулся в «Астон Виллу» и распродал чемпионский состав  

Кубок потом поочередно давали каждому победителю, и первыми его увезли с собой Гордон Коуэнс и Колин Гибсон – в паб The Fox, что в деревне Хопвас. Футболисты увлеклись игрой в дартс, и легкомысленно позволили незнакомцу «взять кубок на пять минут, для фото». 

Незнакомец, конечно, пропал. Как потом выяснилось, он увез главный трофей европейского футбола в Шеффилд, похвастался им перед друзьями и сдал в полицейский участок. 

Через полгода Коуэнс снова влип в историю. Перед Межконтинентальным Кубком с «Пеньяролем» он и Тони Морли обследовали Токио и обнаружили шестиэтажный ресторан. Друзья выпили на каждом этаже и на улице привлекли внимание японской полиции. 

Игроков арестовали, но Тони Бартон вытащил их из камеры до начала матча и даже выпустил в стартовом составе. Правда, «Вилле» это не помогло – 0:2. 

К тому времени клубом снова рулил Даг Эллис. Он купил акции у Рона Бендалла и врубил режим жесткой экономии: в 1983-м продал Риммера, Макнота и Морли, не найдя адекватной замены. 

После десятого места в сезоне-1983/84 он вынуждал Бартона уволить второго тренера Макларена, но Тони отказался, да еще и не позвал Эллиса на свадьбу сына. За пять дней до церемонии Даг уволил Тони. Через десять месяцев Бартон перенес сердечный приступ. 

Новый тренер, 36-летний Грэм Тернер, постоянно ссылался в работе на успехи со «Шрусбери» во Втором дивизионе, что не слишком впечатляло обладателей Кубка чемпионов. К тому же Тернер послушно отпускал всех, кого Эллису хотелось продать: так «Вилла» лишилась Мортимера, Бремнера и Коуэнса. 

Реформы довели до 16-го места, и осенью 1986-го, после пяти поражений в шести стартовых турах, Грэм остался без работы. Сосед «Виллы» по подвалу таблицы, «МЮ», позвал тогда Алекса Фергюсона, а Эллис выбрал другого шотландца – Билли Макнилла из «Ман Сити». 

В общении с игроками Билли ежедневно использовал слово «бинго» и получил соответствующее прозвище. Тренировки и тактические познания МакБинго показались игрокам примитивными, к тому же Билли не переезжал в Бирмингем и жил в Манчестере, словно не планируя задерживаться в «Вилле».

Сезон-1986/87 закончился поражением 1:3 от «МЮ». Нападающий Энди Грэй, в 1985-м вернувшийся в Бирмингем, вспоминал, что приехал из Манчестера совершенно опустошенным и отправился к Эллису, застав того пьющим в одиночестве. 

Вдвоем они опустошили две бутылки вина, и Даг рассказал, чего ему стоило спасти клуб от банкротства в конце шестидесятых и вернуть на топ-уровень в семидесятые. В тот день, через пять лет после триумфа в Кубке чемпионов, «Астон Вилла» вылетела во Второй дивизион.  

Дэвид Платт – автор великого гола сборной Англии. С 10 лет болел за «МЮ», но чемпионом стал с «Арсеналом» и «Ман Сити»

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Фото: Gettyimages/R. Viner, Express / Freier Fotograf, Robert Stiggins / Freier Fotograf, Tony Duffy / Staff, Steve Powell / Staff, Allsport, Dan Smith/Allsport; x.com/AVFCOfficial

15 комментариев
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Астон Вилла брала Кубок Чемпионов?
Ну конечно! Ещё скажите что Кубок Чемпионов брала Црвена Звезда или какая-нибудь Стяуа.
+11
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+11
Ответ Мистер Уайт
Астон Вилла брала Кубок Чемпионов? Ну конечно! Ещё скажите что Кубок Чемпионов брала Црвена Звезда или какая-нибудь Стяуа.
Ты ещё скажи, что Атлетико и Арсенал не брали кубок, а какие нибудь Гамбург и ПСВ брали
+4
0
+4
Спасибо за статью! Очень интересно наблюдать за АВ в этом сезоне - собираюсь в Бирмингем 30-го на их матч с "Бернли", напишу впечатления в своем блоге
+3
0
+3
Теперь спасибо делу Босмана, Не может быть победителей типа Астон Виллы или Гетеборга. футбол стал предсказуем
+3
0
+3
... но знак V, показанный после гола, обойдется в 100 фунтов...
так понимаю не знак V , а английская версия среднего пальца (с добавлением указательного)
+2
0
+2
Спасибо Вам, за вашу работу. С наступающим, и удачи лучшему автору сайта
+1
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+1
Ответ Пользователь_7
Пиши почаще, блог очень понравился
Спасибо! Стараюсь)
+1
0
+1
Ответ Мистер Уайт
Астон Вилла брала Кубок Чемпионов? Ну конечно! Ещё скажите что Кубок Чемпионов брала Црвена Звезда или какая-нибудь Стяуа.
А в финалах играли Мальме, Сент-Этьены и прочие Брюгге.
+2
-1
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*с тремя ящиками пивами*
Поправьте
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Ответ Английский_пациент
Спасибо за статью! Очень интересно наблюдать за АВ в этом сезоне - собираюсь в Бирмингем 30-го на их матч с "Бернли", напишу впечатления в своем блоге
Пиши почаще, блог очень понравился
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Ответ Мистер Уайт
Астон Вилла брала Кубок Чемпионов? Ну конечно! Ещё скажите что Кубок Чемпионов брала Црвена Звезда или какая-нибудь Стяуа.
Не побоюсь этих букв ПСВ, а тренером был некто Г.Хиддинк)))
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Ответ KrZnamya
Теперь спасибо делу Босмана, Не может быть победителей типа Астон Виллы или Гетеборга. футбол стал предсказуем
Дело Босмана позволило футболу развиваться, футболистам больше зарабатывать, потому что были сняты ограничения мешающие развитию.
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Ответ Амбарцум Амбарцумян
Дело Босмана позволило футболу развиваться, футболистам больше зарабатывать, потому что были сняты ограничения мешающие развитию.
Список развившихся всем известен.
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Ответ KrZnamya
Теперь спасибо делу Босмана, Не может быть победителей типа Астон Виллы или Гетеборга. футбол стал предсказуем
Во первых благодаря Босману футболисты перестали быть рабами клубов. Раньше нельзя было уйти бесплатно по окончанию контракта,надо было все равно платить бывшему клубу. Лимит на легионеров был отменён,как противоречащий законодательству ЕС,работники-граждане ЕС в любой стране ЕС имеют равные права наряду с гражданами этих стран. Во вторых с чего это Вилла не может выиграть ЛЧ. В АПЛ команда вылетающая в Чемпионшип зарабатывает столько же,сколько победитель ЛЧ. Хороший менеджмент и тренер, и вуаля клуб АПЛ становится претендентом на победу в ЛЧ.
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Ответ КобеКириленко
Во первых благодаря Босману футболисты перестали быть рабами клубов. Раньше нельзя было уйти бесплатно по окончанию контракта,надо было все равно платить бывшему клубу. Лимит на легионеров был отменён,как противоречащий законодательству ЕС,работники-граждане ЕС в любой стране ЕС имеют равные права наряду с гражданами этих стран. Во вторых с чего это Вилла не может выиграть ЛЧ. В АПЛ команда вылетающая в Чемпионшип зарабатывает столько же,сколько победитель ЛЧ. Хороший менеджмент и тренер, и вуаля клуб АПЛ становится претендентом на победу в ЛЧ.
Ну да Англия, Испания, Италия и Германия. А остальные страны?
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