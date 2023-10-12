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Тайны Олега Саленко: как стал рекордсменом ЧМ и почему не играл за сборную после пяти голов Камеруну

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Денис Романцов – о русском бомбардире.

В конце ноября 2022-го я прилетел в Катар на чемпионат мира и уже в метро у аэропорта наткнулся на баннер с Олегом Саленко в игре с Камеруном. Она стала для него всего-то восьмой и последней в сборной России, но прославила на весь мир.

И кажется, навсегда.

Яркая, но изломанная карьера Саленко – памятник характеру, который двигал его вперед и ему же вредил. 

В пятнадцать лет Саленко стал героем фельетона «Я звезда, а ты кто?» 

В четвертом классе Олег совсем не обрадовался, когда позвали в «Смену», главную футбольную школу Ленинграда – ездить из Красносельского района приходилось бы через весь город. 

Но тренер Владимир Вильде настоял, и день 10-летнего Саленко стал выглядеть так: в 6:30 подъем, в 7:00 выход из дома, потом на автобусе до «Проспекта Ветеранов», на метро до «Академической» и дальше на трамвае. Тренировка – учеба – тренировка. В десятом часу вечера – домой. 

Учился Олег так, что в восьмом классе звали в математическую школу, но куда там – начались поездки с юношеской сборной. «Талантище растет невероятный, – хвастался директор «Смены» Дмитрий Бесов. – Характер у него – лидерский, то есть жуткий. Всех вокруг себя подавляет».

Саленко забивал столько, что уже в четырнадцать лет прославился в кругу ленинградских болельщиков, а в пятнадцать пошел дальше и стал героем фельетона «Я звезда, а ты кто?» в журнале «Смена»: из-за драки на школьной дискотеке, в которой соперник Олега получил сотрясение мозга. 

К счастью для других учеников, школьный выпускной Саленко пропустил – из-за футбола: в конце июня 1986-го прилетел в Ленинград с турнира в Голландии и был тут же отправлен на другой самолет, который специально задержали на час. 

Томились там не только зенитовцы – еще и обычные пассажиры, слегка негодовавшие, что пришлось ждать школьника. Назавтра 16-летний форвард заменил на пятой минуте матча с «Торпедо» полузащитника «Зенита» Николая Воробьева и во втором тайме забил – 1:1. Но сенсацией это не стало. 

Двумя неделями ранее Саленко – тоже в роли джокера – забил могилевскому «Днепру» в Кубке, а в первом туре сезона-1986 – между ног вратарю «Динамо» Прудникову, сделав счет 4:3 через пять минут после выхода на поле. Олегу было 16 лет и 126 дней – так рано в нашем чемпионате еще не забивали. 

Еще в 1986-м Саленко подружился с 35-летним болельщиком «Зенита» Александром Розенбаумом и стал так важен для главного тренера Павла Садырина, что тот спас Олега, который нокаутировал в туалете гостиницы «Ленинград» сына полковника КГБ. «Это мы замнем, – сказал Садырин. – Но на поле ты отработаешь».  

Ранее Саленко влип в другой скандал: поменялся майками с французским сверстником на Мемориале Гранаткина в Ленинграде, что выглядело вызывающе и спровоцировало упреки в зазнайстве. 

На том турнире Олег блестяще сотрудничал в атаке с Сергеем Кирьяковым и с пятью голами стал лучшим бомбардиром, а на обвинение в неуместном по тогдашним понятиям обмене ответил: «Пусть в Париже висит футболка сборной СССР, которая победила Францию». 

В восьмидесятые Саленко поучаствовал в букмекерской афере и увез из Гонконга телевизор с видеомагнитофоном

Летом 1987-го Павла Садырина выдавили из «Зенита» после возмущенного письма опытных игроков, но подписи Саленко под ним не было. По его словам, он услышал: «Ты еще молодой и в это дело не лезь». 

После ухода Садырина Саленко не забил во второй половине 1987-го ни одного мяча, зато в следующем году отметился восемью (например, в гостевом матче с киевским «Динамо»), а в июле 1988-го привел девушку на базу сборной и едва не пропустил Евро U18 в Чехословакии. 

Главный тренер Борис Игнатьев устал от выходок лучшего форварда, но терять его не хотел и единственный раз в карьере разыграл спектакль. Сказал игрокам, что перед вылетом на Евро сообщит Саленко об отчислении, а остальные должны попросить: «Оставьте его! Он исправится».  

Подразумевалось, что Олег растрогается, поймет, как нужен товарищам, и изменит поведение. В итоге сборная стала чемпионом Европы, и Саленко забил в финале с Португалией последний мяч (3:1).

Спустя семь месяцев эта команда устроила еще одно представление: по словам Олега, начали стоять на мячах и ходить пешком, когда громили Нигерию в четвертьфинале ЧМ-1989 после дубля Кирьякова и голов Саленко с Тедеевым. 

В итоге: четырежды пропустили за 23 минуты и проиграли в серии пенальти из-за промаха Касымова. После матча переводчика сборной Вячеслава Микляева увезли в больницу с микроинфарктом. 

Игнатьев верил в честность игроков, хотя на менее статусном турнире в Гонконге они поучаствовали в букмекерской афере и обеспечили в финале с Китаем 1:1 в основное время (потом – забили два в овертайме). Саленко хвастался, что благодаря той сделке привез домой телевизор, стойку и видеомагнитофон. 

Саленко не сыграл за первую сборную СССР, хотя звали и Лобановский, и Бышовец

C юниорского ЧМ-1989 Олег привез «Золотую бутсу» как лучший бомбардир – 5 голов в 4 матчах – и собирался в киевское «Динамо», чей селекционер Анатолий Сучков обещал огромные премиальные и две квартиры в Киеве (одну – для родителей; отец Саленко родом из Кривого Рога).

В конце 1988-го Олега хотел призвать ЦСКА, но в матче последнего тура со «Спартаком» он сымитировал сотрясение мозга, улегся в Склиф и получил полугодовую отсрочку. Правда, до Киева все равно было еще далеко. 

Страна проникалась рыночными отношениями, но все еще оставалась социалистической, поэтому и «Зенит» действовал двояко: с одной стороны, взывал Саленко к патриотизму и осуждал за рвачество, с другой – требовал с Киева миллион рублей. 

Валерий Лобановский говорил, что «Динамо» заплатит «Зениту», когда появится юридическая возможность, а Саленко в интервью «Футболу-Хоккею» сравнивал себя с ведущим артистом БДТ, которому по состоянию здоровья прописали переезд в Крым.  

В конце марта 1989-го первый денежный трансфер нашего футбола все же состоялся, но «Зенит» получил чуть меньше, чем рассчитывал – 37 тысяч рублей. Цена «Волги» на черном рынке.    

В Киеве Саленко не стал с ходу вторым Блохиным и раззабивался только весной 1990-го, сделав, например, хет-трик в финале Кубка с «Локомотивом». Но Лобановский, тренировавший и сборную, все равно не взял Саленко на чемпионат мира в Италию. 

В ноябре 1989-го Олег приглашался на матч с Турцией в Симферополе, но перепутал аэропорты и вместо Борисполя приехал в Жуляны. Лобановский в наказание отправил Саленко в молодежку. Ее тренер Владимир Радионов выпустил Олега на 15 минут, а позже – назвал чванливым парнем, которого отторгла команда.  

Через год, в октябре 1990-го, новый тренер сборной Анатолий Бышовец пригласил Олега на игру с Израилем. Но, по словам Саленко, он приехал в сборную после пары банок пива в бане (праздновал победу над ЦСКА, которая гарантировала «Динамо» чемпионство) и был отчислен. 

Олег не отчаялся и через пару недель красиво отметил 21-летие – хвастался потом, что сочинские друзья привезли на торжество перспективного солиста группы «Индекс-398» Григория Лепса.  

В начале следующего года Саленко забил «Барсе» в Кубке Кубков, а в конце – «Бенфике» Юрана в Кубке чемпионов. После распада Союза Олег сообщил, что не хочет играть в украинском чемпионате и запросил трансфер в Европу. Руководство «Динамо», по мнению Саленко, немного обиделось и заломило за него $3 млн.

Развязка первого чемпионата Украины не способствовала тому, чтобы Олег передумал. Он признавался, что перед финалом с «Таврией» динамовцы тренировались вполсилы, уверенные, что победа уже куплена. Но соперник не сдавался и выиграл 1:0, за что Саленко и его одноклубников оштрафовали на $2000.   

Вскоре Олег остался без работы и без денег. Трансфер в «Тоттенхэм» сорвался из-за отсутствия матчей за сборную, а «Динамо» не заявило его на новый чемпионат: новый тренер Йожеф Сабо считал Саленко отрезанным ломтем.

Марадона ударил Саленко по ногам и сказал: «Уймите его» 

Во второй половине 1992-го Олег не играл и едва не соблазнился предложением друзей уйти в бизнес. От завершения футбольной карьеры в двадцать три года спас защитник киевского «Динамо» Ахрик Цвейба, которого позвали на просмотр в «Карлсруэ» и попросили привезти с собой какого-нибудь форварда. 

Гол «Спарте» в Кубке чемпионов-1991/92 в стиле Ван Бастена

Цвейба взял Саленко, но в Германии выяснилось, что приглашение – инициатива мутноватого агента, а в самом «Карлсруэ» игроков из Киева никто не ждет. Ахрик с Олегом поселились в гостинице без телефона, где поддерживали форму, перекидывая мяч через ржавую пожарную лестницу. 

В этом богом забытом месте Саленко отыскал другой агент. Он сообщил, что аутсайдер Ла Лиги «Логроньес» забил лишь пять мячей в последних десяти турах и не прочь обзавестись автором трех голов в Кубке чемпионов-1991/92. 

Олег польстился на эффектную сумму – 58 500 песет в месяц, но вскоре выяснилось, что это минимальная зарплата в Испании – 500 долларов. Слегка огорчившись, Саленко нагрянул к боссу «Логроньеса», виноделу Маркосу Эгисабалю, и сообщил, что ему нечего есть. 

Президент не только повысил зарплату, но и вручил ящик лучшего вина. А как иначе? Уже во второй игре Саленко забил «Севилье» Марадоны и на последних минутах глумился над соперником: удерживал мяч, пока на нем не фолили. В итоге Диего пнул Олега по ногам и посоветовал игрокам «Логроньеса»: «Уймите его». 

Саленко забил семь мячей в шестнадцати матчах сезона-1992/93 и оставил «Логроньес» в Ла Лиге, а еще до дебюта в Испании позвонил Игнатьеву, который помогал в сборной России Садырину, и напомнил о себе. Сказал, что вот-вот заиграет и попросил обратить на него внимание. 

Игнатьев немного удивился, но пообещал, что обратит, хотя форвардов в сборной и так хватало (Юран, Кирьяков, Колыванов, Радченко), а первые четыре матча отбора ЧМ-1994 она выиграла с общим счетом 10:0. 

К тому же в апреле 1992-го Саленко (как и Никифоров с Цымбаларем) поучаствовал в первом матче сборной Украины, что на первый взгляд несколько отдаляло его от команды Садырина и Игнатьева.

Но в середине 1993-го случились две ничьи, с Исландией и Израилем, а Олег в октябре сделал хет-трик с «Атлетиком». Выяснилось, что тот матч за Украину не учтен ФИФА, и Садырин вызвал Саленко. Через четыре года после конфуза с поездкой не в тот аэропорт Олег наконец дебютировал в сборной. 

Игнатьев знал Саленко с детства и называл его «шухарным парнем», но надо признать: все подростковые выходки Олега меркнут на фоне того, что он сделал после дебюта в сборной. 

Перед ЧМ-1994 Саленко не забивал за сборную даже австрийским любителям

Дебют Саленко пришелся на игру с Грецией. Он блекло отыграл второй тайм, а Россия уступила 0:1, но все равно попала на ЧМ-1994. И именно тогда, после первых и таких долгожданных 45 минут в сборной, Олег додумался подписать письмо четырнадцати

Позже он сказал, что подмахнул чистый лист и думал, что речь о премиальных и бутсах, в которых РФС заставлял играть сборников, а, узнав, что все задумано ради замены Садырина на Бышовца, первым отозвал подпись. 

Другие заговорщики слова Саленко опровергли. На пресс-конференции в конце декабря 1993-го Игорь Шалимов сказал: «Нас называют рвачами, но это неправда.  Вот Саленко – рвач. Ему кто-то позвонил из федерации и, видимо, что-то пообещал. И он отказался от подписи». 

Сергей Кирьяков добавил: «Я в шоке, что он отказался от подписи. В Греции он чуть ли не больше всех орал и сказал: «Я снимал Садырина в «Зените», сниму и второй раз!»

Олег же уверял, что с Садыриным не ругался и считал его с Игнатьевым своими футбольными отцами, а зенитовский бунт 1987-го назвал в Греции ошибкой. Администратор сборной Сергей Хусаинов также отметил, что Саленко ничего про Садырина не кричал и просто подписал письмо. 

Игнатьев объяснил противоречивые действия Саленко в истории с письмом его характером. Подписал, потому что эмоциональный. Передумал, потому что индивидуалист, которому плевать на то, что другие заговорщики сочтут его предателем. 

С одной стороны, письмо облегчило Саленко попадание на ЧМ-1994, ведь Кирьяков с Колывановым стояли на своем и отказывали сборной. С другой, Олег все равно, скорее всего, поехал бы в Америку – среди снайперов Ла Лиги-93/94 он поделил седьмое место с Предрагом Миятовичем, Христо Стоичковым и Бебето. 

Саленко забил в том сезоне за «Логроньес» 16 мячей – больше, чем Кирьяков за «Карлсруэ» (9) и Колыванов за «Фоджу» (6) вместе взятые – и за два месяца до ЧМ подписал контракт с «Валенсией», куда звал Гус Хиддинк. 

А вот с голами за сборную по-прежнему не ладилось. В четырех товарищеских матчах зимы-весны 1994-го Олег ограничился ассистами на Радченко и Цымбаларя, а за две недели до ЧМ не забил даже австрийскому «Евротурсу», который Россия разнесла 10:0. 

После того спарринга Садырин публично ругал Саленко: «Уже по его разминке было видно многое. Он словно говорил: сейчас выйду и всем покажу. И что показал? Четыре выхода один на один и все без толку. Я так близко принимаю ситуацию с Саленко, потому что ему многое дано».

На игру с Камеруном Саленко вышел в новых бутсах, которые раньше упорно не надевал

В первой игре ЧМ – с Бразилией – Олег вышел на последние 20 минут вместо Юрана, но снова не впечатлил: «Саленко и Бородюк ничего в атаке нашей команды не изменили, – сказал Садырин. – Ее не было – атаки».

Олег обиделся, что сыграл так мало, и сказал об этом Садырину. В итоге – против Швеции вышел в старте и на четвертой минуте открыл счет, но после поражения 1:3 снова нарвался на критику тренера. 

Садырин сообщил, что Саленко одержим эгоизмом: перед Швецией ему на примерах Клинсманна, Амокачи и Бергкампа объясняли, как играть в атаке, но его беспокоило, как выйти на матч в бутсах adidas, а не тех, что поставлял спонсор сборной.

Олег объяснил, что старая обувь привычнее, и наклеил на нее надпись Reebok – с Бразилией это прокатило, а во втором туре спонсоры заметили на подошве адидасовский логотип и пожаловались боссам РФС. 

С ними Саленко привычно поругался, но перед третьим туром Садырин предложил спор: «Если наденешь Reebok – забьешь два». Олег согласился и уже к перерыву матча с Камеруном забил три. А самым ярким назвал потом второй гол: Цымбаларь получил мяч от Онопко, но не пробил, а покатил Саленко.   

Игра в Стэнфорде началась в час дня при чудовищной жаре, но для сохранения шансов на плей-офф требовалось побеждать с разницей более чем в четыре мяча, так что после гола Роже Милла в начале второго тайма Саленко активизировался и с передач Тетрадзе с Хлестовым забил еще два. 

Через пару минут Олег услышал от стадионного диктора, что побил рекорд чемпионатов мира, но не расслабился и помог забить Радченко – 6:1. После – два часа сидел на допинг-контроле, а потом попросил журналиста «Спорт-Экспресса» Сергея Микулика принести – под интервью – ящик пива.  

В плей-офф выходили топ-4 из шести третьих мест и развязки в других группах наши ждали еще два дня. Заодно устроили банкет, где Никита Симонян танцевал лезгинку, а Олега поздравлял с рекордом хоккеист Сергей Макаров. 

В 1/8 финала Россия в итоге не попала, но Саленко вместе со Стоичковым стал лучшим бомбардиром турнира. Правда, в принесших удачу бутсах больше не играх (отдал в музей Reebok), а повода получить новые не представилось. 

При Романцеве отказники вернулись в сборную и не хотели видеть в ней Саленко

В августе 1994-го новый тренер сборной Олег Романцев позвал Саленко на матч закрытия Игр доброй воли, но Олег сыграл там за сборную мира, а товарняк с Германией в сентябре пропустил из-за травмы. В четырех первых матчах за «Валенсию» Олег забил три мяча, но в сборную больше не вызывался. 

Романцев объяснял это странно: пробует других форвардов, а пять голов на ЧМ никому ничего не гарантируют. Но позже Кирьяков намекнул: в сборную вернулись все отказники, и большинство из них было против Саленко. К тому же злость из-за отзыва подписи после Камеруна наверняка усилилась завистью.

С Радченко, Юраном, Кирьяковым, Колывановым, Черышевым, Писаревым, молодыми Симутенковым с Бесчастных сборная обходилась в отборочном турнире и без Саленко, так что Романцев не стал накалять обстановку. 

По словам Саленко, Романцев признался ему на ветеранском турнире в 2013-м: «Я не мог пойти против основных игроков сборной». Россия успешно прошла отбор, а на Евро-1996 Романцева подвели как раз те, кто свергал Садырина и отменял рекордсмена ЧМ. 

Кирьяков отказался выходить на замену в игре с Германией, а Шалимов возглавил бунт игроков, которые перед турниром в Англии требовали увеличения премиальных. «Такие игроки, как Шалимов и Кирьяков, не должны появляться ни в какой команде!» – сказал Романцев в телеинтервью после провала на Евро-1996. 

Голы «Реалу»

Поначалу Саленко звонил тренерам сборной, выяснял, что не так, но потом плюнул и переключился на клубные проблемы. Их тоже хватало. После яркого старта «Валенсия» проиграла три матча, и ее новый тренер Карлос Алберто Паррейра упрятал Саленко в запас. 

Олег пожаловался на бразильца в интервью «Спорт-Экспрессу», что не приблизило его к основе, но в конце 1994-го Саленко и Паррейра вместе полетели в Португалию, где один получал «Золотую бутсу», а другой – приз лучшему тренеру года за победу с Бразилией на ЧМ. Так и помирились. 

В феврале 1995-го Саленко забил два мяча «Реалу» в Кубке Испании, но финал против «Депортиво» пропустил из-за травмы колена. 

После десяти голов в сезоне-1994/95 Олег, по его словам, опрометчиво купился на Лигу чемпионов и уехал в «Рейнджерс», но все равно оставил большой след в «Валенсии». Гаиска Мендьета и двадцать лет спустя говорил, что исполнять пенальти учился у Саленко.  

В тридцать лет Саленко оставил футбол, а в сорок – выставил на продажу «Золотую бутсу» 

Шотландское приключение получилось коротким, но насыщенным: тренер «Глазго» Уолтер Смит встретил в аэропорту, но в его маленьком «Мерседесе» чемодан Саленко не поместился – пришлось вызывать такси для перевозки багажа. Вскоре случилась драка с Полом Гаскойном, который обдал Саленко из огнетушителя. 

Удрученный уровнем шотландского чемпионата, Олег ограничился шестью голами за полгода и махнул в «Истанбулспор», где начал с хет-трика в игре с «Газиантепспором. Потом – из-за проблем с коленом перенес четыре операции и в двадцать девять лет остался без клуба. 

Съездив в Польшу и Сегунду, Саленко наигрался и пробовал тренировать, но не закрепился в дубле киевского «Арсенала» – говорил, что владелец требовал брать детей нужных людей. С выпуском пива «Золотая бутса» тоже не заладилось. 

Олег зарабатывал на телевидении и в ветеранских матчах, но платили немного, после двух разводов денег не хватало, и в 2010-м Саленко выставил на продажу «Золотую бутсу» – просил $500 000 и ждал, что купит «Зенит», но не сложилось. 

Осев в Киеве, Олег и после 2014-го приезжал в Россию на ветеранские матчи, в отличие от Шевченко не отказывал в интервью русским журналистам, а в киевских ресторанах просил ставить Розенбаума, даже когда того признали персоной нон грата в Украине. 

А в декабре 2022-го Саленко признался в интервью испанскому сайту Relevo, что уже не в силах общаться с живущей в Питере первой женой, и добавил: «Если бы мне дали власть на двадцать лет, я бы тоже сошел с ума». 

Также Олег сказал, что после такого года, как прошлый, ничего уже не боится, и хочет одного: чтобы сын – 18-летний полузащитник киевского «Динамо» Роман Саленко – не повторял его ошибок.

Телеграм-канал Дениса Романцова

Фото: Денис Романцов; РИА Новости/Дмитрий Донской, Владимир Родионов; fc-zenit.ru; Gettyimages.ru/Shaun Botterill/Allsport

17 комментариев

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waa1982
В 90-х казалось само собой разумеющимся, что десяток игроков уровня сборной были разбросаны по ведущим европейским чемпионатам, играли в основе и забивали по 10-15 мячей за сезон. И только на фоне нынешних поленьев стало доходить, какая россыпь талантов была в том поколении. И тем обиднее, насколько они сами себя закопали.
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Рома Ромео
Спасибо, классная сатья
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Pigmalion
Ответ Питер Пэн
Интересно. А ведь рекорд Саленко вполне может стать вечным, учитывая что на последнем ЧМ только два футболиста сумели сделать по хет-трику.
Сейчас после увеличения на ЧМ всяких Гондурасов в большом объёме подвезут, и шанс побить рекорд Саленко увеличится.
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Witch Doctor
Интересный игрок был, увлекательная статья.
Особенно про смену бутс улыбнуло:
Как он без палева на бутсы с 3 полосками наклейку Рибок нацепил)))
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UncleMaks
Ответ Питер Пэн
Как, допустим рекорд француза Фонтэна - 13 голов за один ЧМ, к которому ни один форвард не подобрался аж с 1958 года
это еще при том, что с 98-го на один матч больше сразу у четырех команд, а с 2026 их будет еще больше
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UncleMaks
Ответ Pigmalion
Сейчас после увеличения на ЧМ всяких Гондурасов в большом объёме подвезут, и шанс побить рекорд Саленко увеличится.
шанс повысится, но он все равно очень мал, пять голов в одном матче это в принципе сложно
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Питер Пэн
Ответ Питер Пэн
Интересно. А ведь рекорд Саленко вполне может стать вечным, учитывая что на последнем ЧМ только два футболиста сумели сделать по хет-трику.
Как, допустим рекорд француза Фонтэна - 13 голов за один ЧМ, к которому ни один форвард не подобрался аж с 1958 года
+1
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Ruscello
Ответ ReneHoseman
в 90-м когда его не взяли, на чм, даже извинительно лобановский говорил: подожди парень, всё у тебя ещё будет, а пока слишком молод
Он перед чемпионатом в Италии был в отличной форме. Лобан потом говорил, что зря его не взял.
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Ruscello
"На том турнире Олег блестяще сотрудничал в атаке с Сергеем Кирьяковым и с пятью голами стал лучшим бомбардиром" - это о каком турнире идет речь?
В 87м он только шведам пять голов забил, и там почти в каждом матче забивал- ГДР, Франции, СССР-2, кажется только чехам не забил. У него голов 8-9 должно быть на том турнире, не помню точно. Там эти французики, типа Патриса Локо рядом не стояли...
В целом, конечно, реализовался процентов на 30% от своего потенциала по юношам. Везде был лучшим бомбардиром. А связка Саленко-Дмитриев в 89, скорее всего не дала бы Зениту вылететь в Первую Лигу. Но увы...
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marco -81
Все понимали , что из группы не выйдем, но разбили Камерун и ждали игру Бельгии, кажется. Пять голов - не шутка, а достижение.
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vy-sta-kre
«он приехал в сборную после пары банок пива в бане»

В 1990 году в нашей стране было баночное пиво?
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fr
Да уж, в 94-м собрали, наверно, вообще всё, что можно. Сначала было письмо 14-ти, в результате чего ведущие игроки не поехали на ЧМ. Потом попали в группу с будущими чемпионом и третьим местом. И в довершении, когда после разгрома Камеруна были шансы выйти с третьего места, ни один из восьми(!) матчей в других группах не закончился с нужным для нас результатом. Причем, там не надо было каких-то диких счетов, а просто команда А должна была выиграть у команды Б. Такое талантливое поколение можно сказать просрало само себя.
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максим дмитриев
Потенциал у Саленко конечно был огромный и вряд ли он реализовал его хотя бы на половину, но скорей всего ему это и не надо было, ему вполне хватало того что есть. В конце концов он вошёл в историю мирового футбола с этими пятью голами, поиграл у Лобановского, играл с самим Ромарио и пересекался с Гаскойном, да и в Ла Лиге за сезон больше Саленко никто не забил из бывшего Союза до сих пор. Так что карьера хоть и не великая, но вполне достойная и с лёгким шлейфом перегара.
P.S. Не знаю откуда это пошло, но говорят, что уже в конце 90 - х Лобановский сказал Саленко : Да, Олег, я был не прав не взяв тебя в Италию на ЧМ, это был бы твой чемпионат.
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Питер Пэн
Интересно. А ведь рекорд Саленко вполне может стать вечным, учитывая что на последнем ЧМ только два футболиста сумели сделать по хет-трику.
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kirillgenius
Матч с Камеруном помню, мне было 13.5 лет. Помню неописуемую радость разгрома и надежды на плей-офф.
Саленко для меня был всегда одним из самых загадочных игроков сборной. Наш Скиллачи по сути.
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ReneHoseman
в 90-м когда его не взяли, на чм,
даже извинительно лобановский говорил:
подожди парень, всё у тебя ещё будет, а пока слишком молод
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Тиджани Бабангида
Прекрасно помню тот матч с Камеруном. Невероятная фантастика его голевой феерии. Непростой. Очень талантливый и очень противоречивый. В карьере и в жизни
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