Ничушкин запустил камбэк «Колорадо» – с 0:3 на старте матча до победы в овертайме

Лучший снайпер плей-офф.

Серия «Далласа» и «Колорадо» с самого начала смотрелась интересной. «Старс» выбили действующих чемпионов уже в первом раунде, отыгравшись с 0-2. «Эвеланш» были участниками самого голевого противостояния первого раунда, забрасывая «Виннипегу» в среднем по 5,6 шайб за матч.

Команды оправдали ожидания от первого матча, в котором сильнее оказались гости (4:3 ОТ). Хотя в первом периоде не покидало ощущение, что «Эвеланш» где-то потерялись. Там «Даллас» перебросал гостей 9:5, забросив три безответные шайбы. Отличились Райан Сутер, Уайтт Джонстон и Джейми Бенн.

Дальше – красивый камбэк с неожиданными деталями.

На 25-й минуте камбэк начал Валерий Ничушкин – настоящий король пятака. Внешне кажется, что он ничего и не сделал. «Эвеланш» играли в большинстве, а Ничушкин оказался в нужном месте и забил в пустой угол.

На текущий момент Ничушкин – лучший снайпер Кубка Стэнли-2023/24. В этом розыгрыше у него уже восемь шайб. Вэл забрасывает в каждом матче: голевая серия со старта плей-офф составляет шесть игр. Ничушкин сравнялся с Мартином Гавлатом, который выдал такой же отрезок в 2006 году.

Уже в следующем матче Валерий может поравняться с Пэтом Лафонтеном, который забросил в семи первых матчах плей-офф в 1992 году. Эта серия до сих пор остается рекордной.

Ничушкин же и продолжил камбэк «Колорадо», выступив в роли ассистента при второй шайбе. Валерий получил шайбу на левом краю в чужой зоне, после чего дождался Кэйла Макара и отдал ему под идеальный кистевой бросок.

Для Ничушкина этот ассист стал первым в текущем плей-офф, а Макар чуть позже тоже отдал голевую. Кэйл укрепился в статусе лучшего снайпера (3) и бомбардира (12) среди защитников лиги.

Вторая шайба тоже заброшена в большинстве. Этот показатель в первом матче с «Далласом» у «Колорадо» выглядит удивительно – две удачные попытки из двух. «Эвеланш» остаются одной из лучших команд Кубка Стэнли по игре в большинстве – 44,4% реализации . Уступают только «Эдмонтону» с 45%.

В начале третьего периода Нэтан Маккиннон сравнял счет (всего выдал 1+1). Это лишь третья шайба в текущем плей-офф для форварда, который в регулярке забил 51 гол.

Маккиннон рассказал: «После первого периода было бы легко сдаться, но мы чувствовали, что играем лучше, чем отражал это счет. Мы хотели довести дело до конца и определенно рады камбэку. Ребята были оптимистичны после первого периода . Мы не знали, сможем ли мы отыграться или нет, но нам хотелось хотя бы попытаться. Никогда не знаешь, что может случиться в плей-офф. Иногда сложно удержать лидерство. Мы тоже бывали в таком положении».

Даже после подъемных двух периодов «Колорадо» чуть не проиграл. В овертайме напомнил о себе Александр Георгиев, который сделал всего 19 сэйвов за матч, но один из них был по-настоящему важным. Георгиев вытащил тяжелейший бросок от Тайлера Сегина.

Победную шайбу на 71-й минуте забросил Майлс Вуд. Это его первый гол в овертайме матча плей-офф. Когда-то это же достижение покорилось его отцу Рэнди Вуду. Тот забросил в ворота «Чикаго», играя за «Торонто» в 1995 году (5:4 ОТ).

Это шестой дуэт отца и сына, забивавший в овертаймах плей-офф. Гол Майлса Вуда еще и красивое завершение камбэка.

Фото: AP Photo /LM Otero