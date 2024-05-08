«Рейнджерс» и «Каролина» устроили шоу: с рекордом Панарина и грязью от Свечникова

Шестеркин выглядел стеной.

«Рейнджерс» забрали и вторую игру в Нью-Йорке у «Каролины» (4:3, ОТ). Так для клуба сформировался комфортный счет в серии (2-0). Команда Питера Лавиолетта по-прежнему не проигрывает в этом Кубке Стэнли, а в новом матче еще и дважды успешно отыгрывалась.

«Рейнджерс» снова выиграли у «Харрикейнс» с тем же счетом 4:3. И это сложно назвать случайностью. Два года назад команды тоже встречались в полуфинале конференции. Тогда именно с этим результатом противостояние закончилось в пользу «Рейнджерс».

В той серии тоже многое решали домашние матчи – в первых шести играх вообще побеждали только хозяева. Лишь в седьмой встрече в Роли «Рейнджерс» разгромили «Харрикейнс» 6:2 и вышли в финал Востока. Может, эта серия тоже станет домашней?

Шестеркин сделал 54 сэйва – Свечников злился и грязно играл

В этом плей-офф у «Рейнджерс» многое держится на вратаре Игоре Шестеркине, который провел все шесть матчей и ни разу не проиграл. Сейчас он сделал 54 сэйва, став второй звездой встречи. Всего у россиянина набралось 170 спасений в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. Он остается четвертым по этому показателю, уступая только Джереми Сваймену (210), Джейку Эттинджеру (195) и Фредерику Андерсену (178).

Шестеркин – это еще и четвертый вратарь в истории «Рейнджерс», сделавший 50+ сэйвов в одном матчей плей-офф. Такого показателя он достиг не впервые. В 2022 году Игорь отразил 79 бросков (рекорд клуба) в матче первого раунда против «Питтсбурга». По итогам игры с «Каролиной» он стал первым, кому покорилось такое достижение в победном матче.

Случился и неприятный эпизод с участием голкипера. На 13-й минуте первого периода в него влетел Андрей Свечников, сбив с ног за воротами. Пересматривая момент, не покидает ощущение, что форвард «Каролины» мог избежать столкновения.

Возникла стычка, в которой хотел поучаствовать и сам Шестеркин – доехал аж до синей линии, но судьи его не пустили дальше. Свечников в итоге получил две минуты, но «Рейнджерс» не реализовали большинство. Андрей доводил вратаря «Рейнджерс» и в других ситуациях, а тот даже порывался на ответ. Выражал эмоции, но сдерживался.

Панарин оформил ассистентский хет-трик в плей-офф – впервые за карьеру

На первом плане у «Рейнджерс» были Винсент Трочек и Алексис Лафреньер. Американец отдал ассист на третью шайбу, которая сравняла счет и перевела матч в овертайм. Во втором овертайме уже сам Трочек забросил победную – попал под щитки Андерсену, находясь у левой от себя штанги. Результативные действия в таких важных моментах принесли ему звание первой звезды встречи.

Лафреньер забросил первые две шайбы «Рейнджерс», впервые в карьере оформив дубль в плей-офф. Он стал третьей звездой матча.

Всеми атаками хозяев управлял Артемий Панарин, который сделал три голевые передачи – на все шайбы, кроме первой. Он четвертый раз в карьере совершил 3+ результативных действия в одном матче плей-офф, но впервые все очки были только ассистами.

В текущем плей-офф у нападающего 7 (3+4) очков в шести матчах – по этому показателю он делит третье место в команде с Лафреньером. Лучше идут только Мика Зибанежад (11) и Винсент Трочек (10). В сумме за регулярку и плей-офф у Панарина набралось 127 (52+75) очков в 88 играх сезона-2023/24. Так он установил рекорд «Рейнджерс» и превзошел показатель Яромира Ягра (124, сезон-2005/06).

«Каролина» не зря подписала Генцела – он держит уровень на любой стадии

Уже не раз отмечалось, что одним из лучших переходов перед дедлайном стало подписание Джейка Генцела в «Харрикейнс». Мы отдельно разбирали детали сделки. Еще в регулярке форвард настрелял 25 (8+17) очков за 17 игр, став лучшим бомбардиром команды на этом отрезке.

В плей-офф американец не сдал – за семь матчей у него 7 (3+4) очков. При этом не делал результативных действий он только в двух играх Кубка Стэнли-2023/24. По очкам Генцел идет на второй строчке среди бомбардиров «Каролины» – уступает только Себастьяну Ахо и Сету Джарвису, у которых по восемь. Теперь нападающий оформил дубль.

Даже двух шайб Генцела не хватило для победы. Овертайм во втором матче «Каролины» и «Рейнджерс» стал самым длинным в текущем плей-офф (87 минут) . «Харрикейнс» проиграли оба матча в Кубке Стэнли-2024, где выходили за пределы основного времени (еще было поражение 2:3 в четвертом матче с «Айлендерс»). Всего у «Каролины» уже четыре поражения подряд в овертаймах плей-офф.

Как там наши в «Каролине»: Орлов опять забил, Кузнецов оказался в запасе

● Андрей Свечников, помимо грязного эпизода с участием Шестеркина, отдал голевую передачу на первую шайбу Генцела. Это один из пяти хоккеистов «Каролины», завершивших матч с положительным показателем полезности (+2). Еще у него два броска в створ и два удаления – во втором периоде сфолил на Адаме Фоксе.

● Дмитрий Орлов сделал три броска в створ, один из которых стал голевым. За пять секунд до конца первого периода, защитник подправил летящую шайбу перед воротами Шестеркина. Это второй гол Дмитрия в текущем плей-офф. Орлов тоже получил две минуты штрафа в матче – как раз его удаление и реализовал Крис Крайдер.

● Евгений Кузнецов по решению тренера пропустил второй матч серии. В шести предыдущих играх у нападающего 4 (2+2) очка при среднем айстайме 11:37. Во вторник его заменил Максим Комтуа, для которого это был второй матч за «Каролину» с учетом регулярки и дебютный в плей-офф за карьеру. Без Кузнецова результат для «Харрикейнс» не изменился.

Фото: AP Photo /Julia Nikhinson