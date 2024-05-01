«Колорадо» и «Виннипег» выдали ярчайшую серию – лучшую по голам в плей-офф НХЛ

Вот и Ничушкин стал снайпером.

Казалось, что «Колорадо» постепенно готовится к отпуску после проигранного первого матча «Виннипегу» (6:7). Это мнение подкреплялось еще и тремя проигранными матчами в регулярке – в том числе катастрофическими 0:7 прямо перед плей-офф.

Все сложилось иначе – «Эвеланш» забрали четыре игры подряд. Победили и в решающем пятом матче (6:3). Там помогли 2+1 от Микко Рантанена и две передачи Нэтана Маккиннона, но рядом с ними показали себя хоккеисты из России.

Почему это самая яркая серия первого раунда: куча шайб в каждом матче и разгромы

Пусть серия «Колорадо» и «Виннипега» уложилась всего в пять игр, но ее с уверенностью можно назвать самой интересной в первом раунде. За пять матчей команды забросили 43 шайбы. Это в среднем по 8,6 за игру.

Для сравнения – посмотрите на число голов в параллельных противостояниях из первого раунда.

Основная атакующая мощь исходила от «Колорадо». В каждом матче они забрасывали по пять-шесть шайб, а при победах их преимущество доходило минимум до трех голов. Это вдвойне удивительно, ведь в каждой игре ворота «Виннипега» защищал Коннор Хеллибак – обладатель «Дженнингс» по итогам регулярки и главный претендент на «Везину».

Серия этих команд еще раз доказывает, что регулярка и плей-офф – разные турниры. Можно сколько угодно побеждать по ходу сезона, но в борьбе за кубок все меняется.

Как там наши: Ничушкин опять забил, Коваленко сыграл меньше всех

• Валерий Ничушкин продолжает показывать сумасшедшую форму в плей-офф. Вэл забрасывал в каждой игре с «Виннипегом». Теперь он стал автором первой шайбы «Колорадо», попав в пустой угол после паса Девона Тэйвса. Это был его единственный бросок в створ за весь матч, а закончил он с показателем полезности +3. Нападающий набрал в серии 7+0 и уже ждет, кому забивать из пары «Даллас» – «Вегас».

• Яков Тренин набрал первое очко в плей-офф за «Эвеланш» – забросил вторую шайбу в матче. Во вторник он провел на льду 16:10, показав второй айстайм за несколько месяцев в «Колорадо» и лучший в плей-офф. У него два броска в створ и полезность +2 по итогам пятого матча.

• Николай Коваленко залетел в клубную систему через фарм «Эвеланш», а теперь провел в плей-офф НХЛ второй матч. У него худший айстайм в команде (6:19). Это один из пяти хоккеистов гостей, кто закончил игру с отрицательным показателем полезности (-1). Зато на счету Николая бросок в створ и хит. Пока Коваленко продолжает адаптацию.

• Вратарь Александр Георгиев возвращает привычную форму, хотя до этого смазал конец регулярки и провалил первый матч серии (69,6% ОБ). В пятой встрече у него 33 сэйва и 91,7% отраженных бросков. Особенно сложно пришлось во втором периоде, когда «Джетс» 18 раз бросили в створ. Он справился.

• Владислав Наместников пропустил последний матч серии из-за перелома скулы – в прошлой игре шайба после сильного броска попала ему в лицо. «Виннипег» без него так и не затянул серию. Для этой команды борьба за Кубок Стэнли уже завершена.

Фото: AP Photo /Fred Greenslade/The Canadian Press