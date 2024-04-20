Макдэвид и Маккиннон проиграли Кучерову гонку бомбардиров! Стоп, а откуда «Мак» в их фамилиях?

Почему не Маккучеров?

Регулярка НХЛ завершилась. Одно из главных его украшений – бомбардирская гонка между Никитой Кучеровым, Нэтаном Маккинноном и Коннором Макдэвидом. По какому-то совпадению последние двое даже встретились в последней игре чемпионата. В итоге Кучерова (144 очка) так никто и не догнал, хотя все трое выдали сумасшедший год.

При этом бросается в глаза, что у канадских нападающих фамилии начинаются с «Мак», которые, к слову, довольно разные по написанию – MacKinnon и McDavid. Но что означает эта приставка?

Ирландская традиция, с которой долго боролись англичане

Фамилии с «Мак-» возникли в Ирландии к концу 1100-х годов. Вообще само явление «фамилий» уже было распространено в стране (что даже для Европы не было нормой в то время), самая ранняя зарегистрированная в этой части света (еще в X веке) – как раз ирландская: О`Клери (O`Cleirigh).

Приставка «Maк-» в ирландских фамилиях означает «сын». То есть фамилия того же Макдэвида по прежним нормам означала бы «сын Дэвида».

Но позже у приставки появилось второе значение – во время войн земли часто переходили под власть других кланов (с гэльского clann – род или семья, само понятие долго означало единицу местного общества), и, чтобы сохранить жизнь и свободу, местное население принимало имя нового вождя. «Mac» в этом случае – принадлежность к землям конкретного правителя. Если бы Маккиннон в те времена носил такую же фамилию, то это бы означало его принадлежность условному вождю «Киннону».

Но приставка Мак- была распространена не только среди ирландцев. Еще в 1066 году норманны (скандинавы, прославившиеся морскими разбойничьими набегами) завоевали Англию. Со временем нормандские лорды расселились по всей территории Британских островов, стали перенимать обычаи – в том числе и ирландские – и брать местные имена (дошло до того, что в XIV веке английское правительство приняло закон, требующий на территории Ирландии использовать только английские язык и имя).

В дальнейшем из-за давления власти и отрицательного отношения к самим ирландцам, многие отказывались от их фамилий, либо делали из них англизированные версии. Например, довольно популярная в мире фамилия Мерфи – это англизированная версия ирландской О`Мурхада. Один из ее носителей совсем недавно взял «Оскар» за лучшую мужскую роль, а второй – уже три года играет за «Сибирь». Ну и раз уж ушли в эту сторону: когда в XIX веке многие ирландцы возвращались к традиционным фамилиям, добавляя приставки, Мерфи этого не делали. Сейчас в Британии проживает больше Мерфи, чем в Ирландии – 300 тысяч против 55, а наибольшая концентрация – в Ливерпуле.

Кстати, при возврате традиционных фамилий люди редко обращали внимание на их написание – и выходило довольно странно. В Ирландии есть надгробие, где указаны фамилии шести членов семьи – McEneaney, McAneany, McAneny, McEnaney, McEneany и Bird, так как как «ean» с ирландского – птица, как и bird в английском.

А откуда столько ирландцев в Канаде и США?

В этом сезоне хотя бы один матч в НХЛ сыграли 27 хоккеистов с фамилиями на «Мак», причем по гражданству Канады и США они делятся практически поровну.

По данным Бюро переписи населения США за 2021 год, 31,5 млн американцев заявили об ирландском происхождении – это примерно 9,5%. Если говорить об их северном соседе, то по информации Канадской Энциклопедии (за 2016 год) на его территории проживает около 4,6 млн ирландцев или 13% населения.

Миграция ирландцев в США и Канаду (на тот момент колонии Англии и Франции) началась еще в XVII веке. Первая крупная волна произошла в начале XIX века, когда Соединенные Штаты уже были независимы (с 1776 года), а Ирландия стала частью унии с Великобританией в 1800 году. Люди бежали в Новый Свет за лучшей жизнью, а дополнительный толчок дал экономический кризис, случившийся в Британии в 1815 году. Мигранты были дешевой рабочей силой в быстро растущей экономике нового государства.

Крупнейшая волна иммиграции случилась в 40-е годы, во время Великого голода (1845-49), вызванного заболеванием картофельных посевов. Тогда Ирландию покинуло от 1,5 до 2 млн человек, большая часть из которых переехали в США и Британскую Северную Америку (Канада станет доминионом только в 1867 году). К 1871-му ирландцы были самой многочисленной этнической группой во всех крупных городах Канады, кроме Монреаля и Квебека.

Между 1820 и 1860 годами ирландцы составляли более трети всех иммигрантов в США. В 1840-х – почти половину всех иммигрантов в эту страну. До Великого голода иммигрантами из Ирландии были преимущественно мужчины, тогда как в годы картофельного неурожая и после него страну покидали целые семьи. По разным оценкам, в период с 1820 по 1930 год в Америку прибыло около 4,5 млн ирландцев.

А в чем разница между Mac и Mc?

По смыслу – ни в чем, в обоих случаях приставка означает «сын». Но сокращение на одну букву больше закрепилось у ирландцев, а оригинальный вариант – у шотландцев. Поэтому две из трех фамилий с «Mc» происходят из Ирландии, и такое же количество с «Mac» – из Шотландии.

Но, кстати, фамилии с этой приставкой встречаются не так часто, как с О’. В десятке самых популярных ирландских фамилий есть только McCarthy (Маккарти), а в шотландских – MacDonald (Макдональд).

Поэтому можно предположить, что предки Коннора Макдэвида были ирландцами, а Маккиннона – шотландцами.

Хотя сайт Британской энциклопедии утверждает, что никакой территориальной привязки у приставок нет, а Mc – это обычное сокращение, которое встречается повсеместно.

Фото: AP /Bart Young, Tony Gutierrez