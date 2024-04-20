Макдэвид и Маккиннон проиграли Кучерову гонку бомбардиров! Стоп, а откуда «Мак» в их фамилиях?
Почему не Маккучеров?
Регулярка НХЛ завершилась. Одно из главных его украшений – бомбардирская гонка между Никитой Кучеровым, Нэтаном Маккинноном и Коннором Макдэвидом. По какому-то совпадению последние двое даже встретились в последней игре чемпионата. В итоге Кучерова (144 очка) так никто и не догнал, хотя все трое выдали сумасшедший год.
При этом бросается в глаза, что у канадских нападающих фамилии начинаются с «Мак», которые, к слову, довольно разные по написанию – MacKinnon и McDavid. Но что означает эта приставка?
Ирландская традиция, с которой долго боролись англичане
Фамилии с «Мак-» возникли в Ирландии к концу 1100-х годов. Вообще само явление «фамилий» уже было распространено в стране (что даже для Европы не было нормой в то время), самая ранняя зарегистрированная в этой части света (еще в X веке) – как раз ирландская: О`Клери (O`Cleirigh).
Приставка «Maк-» в ирландских фамилиях означает «сын». То есть фамилия того же Макдэвида по прежним нормам означала бы «сын Дэвида».
Но позже у приставки появилось второе значение – во время войн земли часто переходили под власть других кланов (с гэльского clann – род или семья, само понятие долго означало единицу местного общества), и, чтобы сохранить жизнь и свободу, местное население принимало имя нового вождя. «Mac» в этом случае – принадлежность к землям конкретного правителя. Если бы Маккиннон в те времена носил такую же фамилию, то это бы означало его принадлежность условному вождю «Киннону».
Но приставка Мак- была распространена не только среди ирландцев. Еще в 1066 году норманны (скандинавы, прославившиеся морскими разбойничьими набегами) завоевали Англию. Со временем нормандские лорды расселились по всей территории Британских островов, стали перенимать обычаи – в том числе и ирландские – и брать местные имена (дошло до того, что в XIV веке английское правительство приняло закон, требующий на территории Ирландии использовать только английские язык и имя).
В дальнейшем из-за давления власти и отрицательного отношения к самим ирландцам, многие отказывались от их фамилий, либо делали из них англизированные версии. Например, довольно популярная в мире фамилия Мерфи – это англизированная версия ирландской О`Мурхада. Один из ее носителей совсем недавно взял «Оскар» за лучшую мужскую роль, а второй – уже три года играет за «Сибирь». Ну и раз уж ушли в эту сторону: когда в XIX веке многие ирландцы возвращались к традиционным фамилиям, добавляя приставки, Мерфи этого не делали. Сейчас в Британии проживает больше Мерфи, чем в Ирландии – 300 тысяч против 55, а наибольшая концентрация – в Ливерпуле.
Кстати, при возврате традиционных фамилий люди редко обращали внимание на их написание – и выходило довольно странно. В Ирландии есть надгробие, где указаны фамилии шести членов семьи – McEneaney, McAneany, McAneny, McEnaney, McEneany и Bird, так как как «ean» с ирландского – птица, как и bird в английском.
А откуда столько ирландцев в Канаде и США?
В этом сезоне хотя бы один матч в НХЛ сыграли 27 хоккеистов с фамилиями на «Мак», причем по гражданству Канады и США они делятся практически поровну.
По данным Бюро переписи населения США за 2021 год, 31,5 млн американцев заявили об ирландском происхождении – это примерно 9,5%. Если говорить об их северном соседе, то по информации Канадской Энциклопедии (за 2016 год) на его территории проживает около 4,6 млн ирландцев или 13% населения.
Миграция ирландцев в США и Канаду (на тот момент колонии Англии и Франции) началась еще в XVII веке. Первая крупная волна произошла в начале XIX века, когда Соединенные Штаты уже были независимы (с 1776 года), а Ирландия стала частью унии с Великобританией в 1800 году. Люди бежали в Новый Свет за лучшей жизнью, а дополнительный толчок дал экономический кризис, случившийся в Британии в 1815 году. Мигранты были дешевой рабочей силой в быстро растущей экономике нового государства.
Крупнейшая волна иммиграции случилась в 40-е годы, во время Великого голода (1845-49), вызванного заболеванием картофельных посевов. Тогда Ирландию покинуло от 1,5 до 2 млн человек, большая часть из которых переехали в США и Британскую Северную Америку (Канада станет доминионом только в 1867 году). К 1871-му ирландцы были самой многочисленной этнической группой во всех крупных городах Канады, кроме Монреаля и Квебека.
Между 1820 и 1860 годами ирландцы составляли более трети всех иммигрантов в США. В 1840-х – почти половину всех иммигрантов в эту страну. До Великого голода иммигрантами из Ирландии были преимущественно мужчины, тогда как в годы картофельного неурожая и после него страну покидали целые семьи. По разным оценкам, в период с 1820 по 1930 год в Америку прибыло около 4,5 млн ирландцев.
А в чем разница между Mac и Mc?
По смыслу – ни в чем, в обоих случаях приставка означает «сын». Но сокращение на одну букву больше закрепилось у ирландцев, а оригинальный вариант – у шотландцев. Поэтому две из трех фамилий с «Mc» происходят из Ирландии, и такое же количество с «Mac» – из Шотландии.
Но, кстати, фамилии с этой приставкой встречаются не так часто, как с О’. В десятке самых популярных ирландских фамилий есть только McCarthy (Маккарти), а в шотландских – MacDonald (Макдональд).
Поэтому можно предположить, что предки Коннора Макдэвида были ирландцами, а Маккиннона – шотландцами.
Хотя сайт Британской энциклопедии утверждает, что никакой территориальной привязки у приставок нет, а Mc – это обычное сокращение, которое встречается повсеместно.
Фото: AP/Bart Young, Tony Gutierrez
Теперь они - Кучдэвид и Кучкиннон
Но для полноты понимания надо бы пояснить, из каких частей Шотландии и Ирландии эмигрировали предки Трейси Макгрэйди, Нэйта Макмиллана, Ксавьера Макдэниела, Аарона Макки, Сиджей Макколлума и т.д. Ну и конечно же, из какого валлийского клана произошёл Шакил О’Нил)
Слово "кучер" заимствованное из немецкого. Произошло от названия грузовой повозки (kutsche). Английское слово coach тоже произошло от названия грузовой повозки. Сначала так называли повозку, потом водителя повозки, а потом спортивного тренера.
Шучу.
Кроме того, эта связь с рабовладельцами была хотя и важной, но не единственной формой передачи фамилии. А в случае с ирландцами она вообще почти ничего не объясняет. Ирландцы ехали в Америку уже заметно позднее, чем англичане, и ехали они, как верно указано в статье, большей частью ближе к середине 19 века, в период картофельного голода. И в подавляющем числе случаев это так или иначе была эмиграция бедняков или середняков в поисках лучшей доли. У этих людей едва хватало на билеты во втором классе и небольшие накопления на первые месяцы. Соответственно, почти все ирландцы ехали в Канаду или индустриальный Север США, селились в городах, чаще всего диаспорами в тесноте для взаимопомощи. У них и на землю денег не было (к 19 веку почти все годное разобрали, так что приходилось отжимать землю у индейских резерваций и устраивать оклахомские гонки для мужиков), не то, что на рабов.
В общем, рабовладельцы из них были те еще.
Да и рабство как таковое на Севере уже почти ушло в прошлое, а на Юге ему недолго оставалось и там сидели плантаторские династии десятилетиями, а то и веками.