Еще один гол Панарина! Он тоже догоняет рекорд Гретцки – только другой

«Рейнджерс» остались первыми.

Панарин очень хорош в этом сезоне НХЛ сегодня ночью забросил первую шайбу в игре с «Детройтом» (3:2) и помог «Рейнджерс» победить в четвертый раз за пять матчей. Настоящий эксперт по «Детройту» – набирал очки в семи из восьми последних встреч.

Так Артемий открыл счет на 25-й минуте – получил пас от Алексиса Лафреньера и мощно бросил с кистей под перекладину.

Похоже, Панарин замахнулся на новую результативную серию. На старте сезона он набирал очки в 15 играх подряд, затем – трехматчевая пауза; сейчас Панарин не уходит без голов и передач уже третью встречу подряд – 2+3 на этом отрезке.

Да, результативная серия начала сезона прервалась, но у Панарина остается другая – в среду Артемий набрал очки в девятом домашнем матче подряд со старта регулярки. Это самая длинная серия франшизы за 27 лет, а сам форвард вошел в топ-5 – в следующей игре на «Мэдисон-сквер-гарден» может обойти Уэйна Гретцки.

Панарин мог добавить к голу шикарный футбольный ассист – в одном из эпизодов он коньком вывел 1-в-0 партнера, но тот не воспользовался шансом.

Перед матчем NHL.com опубликовал голосование 16 журналистов, выбравших главного претендента на «Харт Трофи» (приз самому ценному хоккеисту регулярки) по итогам четверти сезона. Панарин занял первое место с 46 баллами, второй Пастрняк – 42. Еще один россиянин в топ-10 Никита Кучеров – пятый с 26 баллами.

Среди полевых в этом матче был еще один россиянин – Клим Костин, который запомнился небольшой стычкой. Нападающий заступился за партнера Шейна Гостисбеера, которого хитанул Уилл Кайлле. Он повалил форварда «Рейнджерс» на лед, за что получил две минуты. В «Детройте» Климу пока нечем похвастаться – за 17 матчей у него ничтожные 1+1.

Фанаты ждали, что на лед впервые выйдет Патрик Кэйн – бывший партнер Панарина по «Чикаго» и «Рейнджерс». Накануне он провел первую тренировку в составе «Ред Уингс», но его дебют пока откладывается.

«Рейнджерс» остались на первом месте лиги с 33 очками в 21 матче. Впереди у банды Питера Лавиолетта выездная игра с «Нэшвиллом», так что падение рекорда Гретцки пока откладывается. «Детройт» сыграет дома с «Чикаго» – символично, если в этой игре дебютирует Кэйн.

Фото: eastnews.ru/BRUCE BENNETT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA