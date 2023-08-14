💪 Мичков разбил «Торпедо» Ларионова: победная шайба, голевой пас и (почти) драка с Сизовым

В шаге от хет-трика Горди Хоу.

Матвей Мичков, похоже, пришел в себя после неудач на старте сезона КХЛ: тогда СКА держал его на скамейке, а повторная аренда в «Сочи» придала уверенности. Теперь команда Матвея сенсационно разобралась в Нижнем с «Торпедо» (5:2), а форвард превратился в одного из главных героев.

Сначала Мичков ассистировал при красивой атаке во время второго гола: за несколько секунд до заброшенной шайбы выполнил спинораму, а через мгновение – переправил шайбу партнеру под бросок.

В конце второго периода случилась стычка у ворот хозяев. Мичков полез добивать шайбу, которую давно прижал Адам Гуска. За вратаря вступился защитник Антон Сизов – дал перчаткой по лицу Матвею.

Если бы форвард «Сочи» ответил и завязал драку, мог бы претендовать на хет-трик Горди Хоу (гол, голевая передача и драка в одной игре; назван в честь великого канадского нападающего, сочетавшего умение драться и забивать) в третьем периоде. Но игроков разняли, и они дружно уехали в штрафной бокс на две минуты.

В третьем периоде Мичков добил с колена шайбу, отскочившую после щелчка Романа Манухова. Это его третий гол за время второго захода в «Сочи».

Но лучшим в матче был другой форвард – хорват Борна Рендулич. Он положил хет-трик команде Игоря Ларионова, первый для него в КХЛ. Нападающий перешел в «Сочи» этим летом из немецкого «Адлера». До этого выступал в КХЛ за «Витязь» (2017 – 2019), в его профайле есть и 15 игр в НХЛ – за «Ванкувер» и «Колорадо».

Вообще резвый старт «Сочи» выглядит удивительно на фоне провала в прошлом сезоне. Возможно, команду встряхнули качественные летние трансферы – пришли Михал Криштоф, Кирилл Рассказов и тот же Борна Рендулич. При этом костяк прошлого сезона остался, а Мичков вернулся.

Плюс с командой полноценную предсезонку провел Дмитрий Кокорев – в прошлом сезоне он был помощником Сергея Светлова, а после его увольнения заканчивал регулярку в качестве и.о. главного. Для молодого тренера это первый полноценный сезон в качестве главного тренера клуба КХЛ – ему тоже есть, что доказывать.

«Сочи» впервые за пять лет победил в Нижнем – у команды, которая лидирует на Западе и еще ни разу в этом сезоне не потеряла очков дома. Сочинцы довольно быстро отошли от разгрома в Москве (1:7, ЦСКА) – и уже четвертые в конференции с семью победами в восьми играх.

Впереди у команды Кокорева домашняя серия против двух армейских клубов и «Северстали». До 4 ноября южане проведут 12 домашних матчей и лишь два гостевых. Есть все шансы закрепиться в кубковой восьмерке.

Фото: vk.com/hcsochi