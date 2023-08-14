💪 Мичков разбил «Торпедо» Ларионова: победная шайба, голевой пас и (почти) драка с Сизовым
В шаге от хет-трика Горди Хоу.
Матвей Мичков, похоже, пришел в себя после неудач на старте сезона КХЛ: тогда СКА держал его на скамейке, а повторная аренда в «Сочи» придала уверенности. Теперь команда Матвея сенсационно разобралась в Нижнем с «Торпедо» (5:2), а форвард превратился в одного из главных героев.
Сначала Мичков ассистировал при красивой атаке во время второго гола: за несколько секунд до заброшенной шайбы выполнил спинораму, а через мгновение – переправил шайбу партнеру под бросок.
В конце второго периода случилась стычка у ворот хозяев. Мичков полез добивать шайбу, которую давно прижал Адам Гуска. За вратаря вступился защитник Антон Сизов – дал перчаткой по лицу Матвею.
Если бы форвард «Сочи» ответил и завязал драку, мог бы претендовать на хет-трик Горди Хоу (гол, голевая передача и драка в одной игре; назван в честь великого канадского нападающего, сочетавшего умение драться и забивать) в третьем периоде. Но игроков разняли, и они дружно уехали в штрафной бокс на две минуты.
В третьем периоде Мичков добил с колена шайбу, отскочившую после щелчка Романа Манухова. Это его третий гол за время второго захода в «Сочи».
Но лучшим в матче был другой форвард – хорват Борна Рендулич. Он положил хет-трик команде Игоря Ларионова, первый для него в КХЛ. Нападающий перешел в «Сочи» этим летом из немецкого «Адлера». До этого выступал в КХЛ за «Витязь» (2017 – 2019), в его профайле есть и 15 игр в НХЛ – за «Ванкувер» и «Колорадо».
Вообще резвый старт «Сочи» выглядит удивительно на фоне провала в прошлом сезоне. Возможно, команду встряхнули качественные летние трансферы – пришли Михал Криштоф, Кирилл Рассказов и тот же Борна Рендулич. При этом костяк прошлого сезона остался, а Мичков вернулся.
Плюс с командой полноценную предсезонку провел Дмитрий Кокорев – в прошлом сезоне он был помощником Сергея Светлова, а после его увольнения заканчивал регулярку в качестве и.о. главного. Для молодого тренера это первый полноценный сезон в качестве главного тренера клуба КХЛ – ему тоже есть, что доказывать.
«Сочи» впервые за пять лет победил в Нижнем – у команды, которая лидирует на Западе и еще ни разу в этом сезоне не потеряла очков дома. Сочинцы довольно быстро отошли от разгрома в Москве (1:7, ЦСКА) – и уже четвертые в конференции с семью победами в восьми играх.
Впереди у команды Кокорева домашняя серия против двух армейских клубов и «Северстали». До 4 ноября южане проведут 12 домашних матчей и лишь два гостевых. Есть все шансы закрепиться в кубковой восьмерке.
- Дата проведения
- 30 сентября, 17.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
- 0:1 – 8 Рендулич (Завгородний, Криштоф)
- 1:1 – 11 Белевич (Линч, Веряев)
- 1:2 – 12 Рассказов (Мичков, Тянулин)
- 2:2 – 34 Линч (Ларионов)
- 2:3 – 47 Мичков (Гараев, Манухов)
- 2:4 – 49 Рендулич (Грэм)
- 2:5 – 53 Рендулич (Завгородний)
Фото: vk.com/hcsochi
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