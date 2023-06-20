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«В России болеют за команду – в Америке приходят, чтобы провести время». Интервью с игроком, которого обменяли прямо по ходу разговора

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Артем Сериков поговорил с Артемом Сериковым.

Защитнику Артему Серикову в конце года исполнится всего 23, но в его карьере уже было предостаточно событий: только в России он успел поработать со Знарком, Мироновым и Гришиным. А прошлый сезон принес ему первый трофей в карьере – взял Кубок Петрова с «Химиком».

Добавим к этому отъезд на год в США, где он стал частью команды, выигравшей чемпионство в АХЛ – к сожалению, уже без него. Насыщенно, правда?

Прямо во время интервью игрок «Спартака», которому предстояла работа с Жамновым, стал частью обмена с Нижнекамском. И в итоге уже хоккеист «Нефтехимика» рассказал:

• что самое крутое он видел в Чикаго;

• почему стеснялся заходить в раздевалку «Спартака»;

• какого футбольного тренера цитировал Гришин перед игрой;

• почему китайскую еду невозможно есть;

• почему нет смысла покупать брендовые вещи.

«Гришин мне сказал, что команда все из себя выжала»

– У тебя получился необычный сезон. С одной стороны: «Спартак» не вышел в плей-офф. С другой – ты выиграл Кубок Петрова с «Химиком». 

– Да, в «Спартаке» много проиграли в начале сезона. Со сменой тренера пошли победы, был хороший шанс попасть в плей-офф, но потом опять что-то пошло не так. Не хватило-то совсем немного, чтобы выйти в плей-офф. А в «Химике» мы изначально понимали, что у нас сильная команда с хорошими шансами на победу. В итоге все закончилось хорошо.

– При Миронове ты почти не играл, а у Гришина сразу получил стабильное место в составе. Почему так?

– Не знаю, может, под концепцию не подходил. А Гришин доверял и в «Химике», когда меня спускали к нему за практикой, и потом в «Спартаке».

– У него какие-то особенные тренировки?

– Занимались больше игровыми упражнениями – на тактику практически ничего не было. Что происходит в игре – то и на тренировке должно. Мы должны быть более подготовленными к игровым ситуациям.

– Были у него какие-то свои фишки?

Любил нам зачитать какую-нибудь цитату из футбола. Допустим, была такая фраза: «Как говорил Моуринью, мы должны бегать как самая скромная команда АПЛ» (на самом деле это слова Пепа Гвардиолы – Sports.ru). Из хоккея, футбола такие мотивационные цитаты брал и произносил их перед игрой.

– После прихода Гришина «Спартак» резко встрепенулся, выдав 9 побед в 10 матчах. Но потом пошла неудачная серия. Как это все объяснить?

– Честно, не знаю. Сначала мы будто переродились, а потом вдруг пошли поражения непонятные. Хотя мы везде диктовали свою игру, были матчи, в которых должны были побеждать, но проигрывали в одну шайбу.

– Ты и сам еще молодой игрок, но в «Спартаке» было полно ребят еще младше – Свечков, Орлов, Савиков, Чибриков, Кровяков и другие. Может, отсюда такие перепады?

– После смены тренера мы стали играть в более атакующий хоккей. Мне кажется, под такой стиль как раз и нужны молодые ребята, которые будут грызть лед. У нас сил больше, мы можем держать высокий темп всю игру. А если пытаться поставить такой хоккей с ребятами постарше, то они, скорее всего, сдуются уже к третьему периоду. Понятное дело, молодежь в каких-то моментах может ошибаться или принимать поспешные решения. Но важно, чтобы они учились играть правильно. 

– В такой компании ты, наверное, был авторитетом? Как-никак в Америке поиграл. 

– Нет, у нас не было такого. Понятное дело, что вот условный Саша Хохлачев – к нему прислушивались. Были такие лидеры в раздевалке. А я все-таки отношусь к ребятам помладше. Но никакой дедовщины. Да, я мог подойти и кому-то сказать: «Здесь сделай так, а здесь так». Но и они могли сказать что-то. Мы всегда открыто общались. 

– «Спартак» в этом смысле похож на «Торпедо» Игоря Ларионова. Наверное, самые интересные матчи были с ними в этом сезоне?

– Играть-то было интересно, только мы все матчи им проиграли при Гришине. Интересный хоккей, правда, потому что обе команды атакующие, молодые, заряженные на голы. Думаю, болельщикам тоже было интересно. Мы играем-то, по большей части, для них.

– В конце сезона «Спартак» снова поменял тренера. Гришин ушел по собственному желанию. Он объяснил это как-то команде?

– Нет, но я с ним позже переговорил. Он сказал, что понимает – команда все из себя выжала. И последний шанс, чтобы она попала в плей-офф, видел в своем уходе. Чтобы второе дыхание открылось с новым тренером. 

– Ну и как, это встряхнуло команду?

– Скорее всего, да. Мы немного перестроились – от атакующего перешли к более тактическому хоккею. Но та же ситуация – где-то не везло. Мы с ребятами разговаривали в раздевалке перед оставшимися матчами, понимали, что еще есть шанс выйти в плей-офф. Старались, боролись, но что-то опять пошло не так.

– Совсем немного не хватило. Обидно?

– У меня даже времени на все это не было, если честно, потому что в Воскресенск нужно было ехать. Меня отправили туда еще перед последним матчем с «Динамо». Конечно, обидно, но я понимал, что у меня есть второй шанс – выиграть кубок с «Химиком».

Прямо во время нашего разговора на официальном сайте «Спартака» появилась новость, что Артема Серикова и Дмитрия Злодеева обменяли в «Нефтехимик» на Павла Порядина.

– Погоди, тут пишут, что тебя в «Нефтехимик» обменяли.

– Получается, так (смеется).

– Что об этом думаешь?

– Для меня не новость, я давно уже об этом знаю. Хорошо… Очень неожиданно, что меня обменяли на такого хорошего игрока, включили в сделку. Это приятно. В любом случае – смена обстановки. Хотя об обмене я не просил – так вышло. Я рад. Готов в новом клубе бороться за место в составе и побеждать.

Придется из столицы переезжать в Нижнекамск.

– Мне без разницы. Я парень молодой, да и живу не в Москве, а в области. Главное – получать побольше игрового времени и развиваться.

«Я вообще ничего не понимал. Мне что-то говорят, а я не разбираю»

– Два года назад ты уехал в Америку. Как решился? Все-таки на драфте тебя не выбрали, в сборную пока не вызывали. Смелый шаг после всего-то одного сезона в КХЛ.

– У меня был не такой большой выбор – либо продлевать контракт со «Спартаком», либо уезжать в Америку. Я хотел попробовать свои силы там, потому что провел неплохой сезон в «Спартаке». Был шанс закрепиться в АХЛ – и через нее пробиваться в НХЛ. Была такая мечта. Съездил, но не получилось, к сожалению. 

– Ты ехал напрямую в АХЛ – в «Чикаго», фарм «Каролины». То есть и контракт был именно с «Чикаго»?

– Да. Но «Каролина» была заинтересована: мне помогали с переездами, выдавали деньги, помогал их местный русскоязычный скаут.

– Тебе там что-то обещали, какие-то перспективы?

– Только возможность развиваться, показывать свой потенциал, пробиваться в НХЛ. 

– А это реально, когда ты не задрафтован?

– Понятно, что задрафтованные у клуба в приоритете. Но в этой жизни все возможно. Вот приехал бы я в «Чикаго», показал свой класс – подписали бы сразу на двусторонний контракт и вызвали в «Каролину». Я на это рассчитывал, но не срослось немного. 

– А какие задачи ставил перед собой? «Через год-два поеду на сборы с «Каролиной»?

– Хотел для начала отыграть полноценный сезон в АХЛ. Потом подписать контракт новичка и поехать на сборы с «Каролиной».

– В АХЛ платят немного – кто-то из наших говорил, что там в минус ушел, тратил то, что в КХЛ заработал. Тебе ударил переезд по карману?

– Нет, я в этом плане более обученный и умею распоряжаться деньгами. Даже заработал хорошую сумму и привез домой. Просто есть люди, которые тратят много. У них другие запросы – дорогие квартиры и все такое. Плюс зависит от штата. Мне кажется, я понял, какого игрока ты имел в виду. У него был очень дорогой штат. Поэтому и квартира, скорее всего, стоила дорого, вот он и ушел в минус. А я был в Иллинойсе – это один из самых дешевых штатов.

– До АХЛ у тебя был контракт новичка со «Спартаком», верно?

– Скорее всего, да. Не знаю даже, если честно. Просто контракт был.

– Спрошу по-другому: в АХЛ платили больше, чем в «Спартаке»?

– Да, конечно.

– На что вообще тратит молодой парень, который приехал в другую страну играть в хоккей?

– На жилье, на еду. Из одежды я покупал совсем немного. И даже не бренды, а просто вещи, которые мне нужны. 

– Ты так открестился от брендов – не любитель?

– Понятное дело, что всем нравятся брендовые вещи. Но я не считаю, что за кроссовки отдавать 50 или 70 тысяч – это нормально. Можно купить их за 5, 7 или 10 тысяч, и они будут выглядеть не менее красиво и по качеству не сильно уступят. 

– Где жил в Чикаго? 

– Мы снимали с Максимом Летуновым квартиру в городе Шомберг, где базируется команда. В месяц платили 2300 долларов – по 1150 на каждого. Плюс всякие коммунальные – за чистку дорог и прочее. Всего порядка 3 тысяч на двоих выходило. 

– Насколько ожидания от Америки совпали с реальностью?

– Я, конечно, смотрел какие-то фильмы перед переездом, но когда видишь это все вживую, то сразу такое вау, что не передать словами. В детстве мечтал съездить в Америку. Но то, что в телевизоре, и то, что в жизни – это две разные вещи.

– Чем США отличается от России, а американцы от русских?

Цены выше, но и это можно понять – у них люди получают намного больше, чем в России. Люди там очень приветливые. Я когда приехал, мне ребята из команды писали, помогали, брали с собой на ужин, хотели отвезти по магазинам. А в России, скорее всего, пришлось бы самому справляться.

– Как готовился к переезду? Доучивал английский или смотрел на ютубе ролики «Как выжить в США»?

– Такие ролики не смотрел (смеется). А репетитор у меня был. Я в школе изучал английский, но уже многое забыл. Когда  приехал в США, понял, что мог еще долго сидеть с репетитором, потому что я вообще ничего не понимал. Мне что-то говорят, а я не разбираю. Их разговорный английский отличается от того, что мы учим. Они любят и фразы сокращать, и слова менять. Его можно выучить только со временем, постоянно находясь в Америке. Я где-то на третий месяц начал более-менее понимать ребят. Но нормально отвечать все равно не мог, потому что не хватало словарного запаса.

– Давай сравним АХЛ и КХЛ: игра, инфраструктура, медиа, организация.

– В КХЛ все перелеты чартером. В АХЛ есть и переезды автобусом, и перелеты, но не чартером, а обычными рейсами. Кормили там только перед играми. Иногда после игр. Ну и давали суточные, и мы сами себе что-то покупали. А в КХЛ тебя берут под контроль: кормят везде, обувают, одевают. Только в этом плане разница. В остальном и там, и там есть все, что нужно для хоккея.

– Местные узнавали? Может, хотя бы рядом с ареной?

– Около арены узнавали. Но это все равно не так, как в России. У нас люди прям болеют за команду, а там обычно приходят на хоккей, чтобы просто провести время. 

– Судя по твоим соцсетям, ты даже путешествовать успевал. Как минимум видел фото из Лас-Вегаса. Где еще успел побывать?

Когда я летал в Лас-Вегас, у нас был перерыв дней десять на Матч звезд. Мы с моим российским другом выбрались, отдохнули. А так, проводили время в Шомберге и иногда ездили в Чикаго. 

– Еще есть видео, где ты на льду какого-то водоема в Чикаго играешь в хоккей. Что это за место?

Между Шомбергом и Чикаго есть водоем (возможно, имеется в виду озеро Мичиган, хотя в тех местах много и мелких озер – Sports.ru). У нас была пауза дня на два-три, и мы решили с другом немного отдохнуть, голову привести в порядок, покататься на коньках по открытому льду. 

– На матчи «Блэкхокс» выбирался хоть раз? 

– Да, был на двух матчах НХЛ. Первый – в Лас-Вегасе, местные играли против «Баффало». Второй – в Чикаго, как раз когда приехал лучший российский вратарь Петя Кочетков. Мы его тоже отвезли на хоккей.

– Формулировка «лучший российский вратарь» мне понравилась.

– Ну это в шутку больше, конечно (смеется).

– Чем вообще занимался в США, помимо хоккея?

Самым главным развлечением у нас было казино. Не знаю, можно ли об этом говорить…

– Не думаю, что кто-то осудит.

– Ну да, иногда выбирались в казино. Но больше любили гулять на природе, уезжали в Чикаго – там много красивых мест, где можно пройтись. Не достопримечательности посмотреть, а именно погулять. Прикольно было в День Святого Патрика – главное озеро города окрашивалось в зеленый цвет. Очень красиво. На фоне небоскребов зеленое озеро вообще прям вау.

– В «Чикаго» в конце регулярки подъехал Василий Пономарев. Пересекались с ним раньше?

– Да, мы в молодежке играли за «Крылья Советов» вместе. Сейчас не общаемся особо, в праздники друг друга только поздравляем. Тяжело общаться, когда разные часовые пояса. 

– Почему ты пропустил плей-офф?

– Может, где-то ошибку совершил, может, так надо было. Я соскучился по родине, хотел вернуться назад. Плюс сказали, что приезжают люди задрафтованные. Дали понять, что они будут играть в плей-офф, а ты будешь под ними. Меня это не устроило, поэтому решил уехать.

– Обидно, что «Чикаго» выиграл кубок без тебя?

– Когда уезжал, я догадывался, что «Чикаго» выиграет кубок. Команда весь сезон без шансов всех выносила – была даже 12-матчевая победная серия. Когда думал об этом, понимал, что просто отдаю чемпионство. Было обидно. Но в этом сезоне удалось исправиться и выиграть кубок для себя.

– Некоторые из твоих партнеров уже собрались в Америку. Чибриков подписал контракт с «Виннипегом», Свечков – с «Нэшвиллом». Ты собираешься делать вторую попытку в будущем?

– Есть такая цель, но нужно сначала хорошо показать себя в КХЛ. Стать мини-звездой или просто звездой, а уже потом думать – ехать в НХЛ или оставаться в России до конца жизни. 

«Если какой-то косяк, то Знарок подходит и орет на меня»

Ты начинал в КХЛ у Знарка. Помнишь ваш первый диалог?

– Да, мы были на сборах, в тренажерном зале. Он подошел спросить, кто я такой, откуда, где играл. Я назвал все свои команды – он посмеялся и ушел.

– Посмеялся?

– Там просто ОЭРДЖИ промелькнула. Не думаю, что он знаком с такой вообще.

Какое впечатление у тебя осталось от работы с ним?

– Справедливый, жесткий, но в то же время очень любил пошутить. С ним было приятно работать. Больше всего нравилось, что если что-то не так, он всегда скажет в лицо. Уже за это я его зауважал. 

– Часто говорил что-то в лицо?

– Мне кажется, каждый день. Если какой-то косяк, сразу подходит и орет на меня (смеется). Но мне это нравилось, я учился, и мне кажется, что так и надо. 

– Ты говорил, что у него были сложнейшие сборы. Что в них такого?  

– Мы очень много бегали. Были отрезки 400, 600, 800, 1200 метров. При этом много повторений. Еще городки – на песке, на земле. Очень много физики, и в сочетании с жарким летом все это давалось тяжело.

– Долго привыкал ко взрослому хоккею после МХЛ?

– Ну в 20 лет еще остается детский хоккей где-то, так что да. В КХЛ в каких-то моментах нужно было действовать попроще, тренеры и говорили: «Не знаешь как сыграть – брось в стекло или парашютом». А я мог погулять с шайбой, на пятаке обыграть – из-за этого было сложно перейти на взрослый уровень. Нужно было взрослеть.

– «Спартак» в твой первый сезон в итоге вылетел в первом раунде. Как считаешь, Знарок выжал из той команды все, что можно было?

– Думаю, да. Вышли с восьмого места и сразу попали на ЦСКА – такую машину. И все равно «Спартак» навязал хорошую борьбу. Помню, в первом матче проиграли только в овертайме. И все матчи были такими – не думаю, что ЦСКА было легко.

– Ты же как-то забил Бобкову от красной линии. Точно как Кутейкин! Как вообще такое залетает?

– Если честно, даже не знаю. Я тоже об этом думал. Меня тренеры просто просили бросать больше. Я после каждой смены приезжал, и они говорили: «Бросай, бросай, бросай». Я даже разозлился уже. Получил шайбу: вижу, что партнеры и слева, и справа, но пространство между защитниками открыто. Не знаю, видел ли это вратарь, но я решил бросить и проверить. Получается, не зря.

И как тренеры отреагировали?

– Будто каждый день такие голы забиваю. Просто сказали: «Дальше бросай».

– То, что вы с Кутейкиным тогда играли в одной команде, видимо, не совпадение. Только у него был последний сезон, а у тебя первый. Ты ведь даже говорил, что отрабатывал с ним такие броски. Серьезно?

– Конечно, нет, это в шутку больше. Хотелось поддержать Андрея Васильевича, он тогда на травме был. Но я видел, как он бросает на тренировках, понимал, как нужно шайбу прижимать, как клюшку выгибать. Может, поэтому так сказал, потому что видел, как он это делает, и в итоге сам научился. А то, что гол забил – это просто повезло.

– Пробовал потом повторить?

– Нет, больше ни разу.

«Они только недавно встали на коньки… Буквально лет пять назад, не больше»

– В молодежке ты играл в китайском «ОЭРДЖИ Юниор». Как это вышло?

После сезона в «Крыльях Советов» я хотел попасть в «Спартак». Но напрямую туда меня не пускали, пришлось по обоюдному согласию расторгать контракт. Поиграл два месяца в ОЭРДЖИ и после этого меня забрали в «Спартак». Просто нужно было сначала  показать свой уровень. 

– Команда базировалась в Дмитрове. А хоть что-то китайское в ней было?

– Игроки. Еще иногда еду китайскую давали. В остальном – Подмосковье, ничего интересного.

Что за еду китайскую давали?

– Я даже названий не знаю. Какие-то палочки. Там просто все было настолько острое – только попробовал и сразу в горле запершило, я не мог это есть. В основном такую еду закупали для ребят из Китая.

– Ты говорил, что там больше развивали китайских хоккеистов. Не было ощущения, что легионерам уделяют мало внимания?

– Наоборот, вся игра была построена на нас, на легионерах. Китайские ребята недавно только на коньки встали, и им в любом случае нужно было больше играть. Но все равно они получали меньше времени, чем мы. 

– «Только недавно встали на коньки» – это буквально?

– Лет пять назад, не больше.

– Насколько китайцы соответствовали уровню МХЛ? 

– Была пара неплохих ребят. Один из них даже играл в ВХЛ. Я так понял, он был лидером и в сборной, и в вышке. Остальные только встали на коньки, и им нужно было развиваться. 

– У команды рекорд по пропущенным шайбам за сезон – 451. Как вообще руки не опускались?

– Я там только два месяца пробыл, и даже за это время ни одной победы не было. Поэтому и хотелось побыстрее уйти оттуда. Когда постоянно проигрываешь, появляется чувство, что так и будет всегда.

– Как тренеры пытались исправить ситуацию? Что вообще можно сказать в раздевалке, когда получаешь очередные 0:10?

– Нас всегда настраивали только на победу. Тренеры все равно пытались показать и объяснить, как играет команда соперника, внести новые фишки, тактику. Да, понятно, что такой путь у нашей команды, потому что две пятерки легионеров и две китайских – в таком составе сложно побеждать. Но все равно была надежда, что мы сможем это как-то переломить. 

«Губин зашел в раздевалку и сказал: «Не дай бог мы проиграем эту серию. Я вам устрою!»

– В этом сезоне у тебя первый трофей в карьере –  Кубок Петрова. Вспомни первые мысли после чемпионской сирены.

– «Наконец-то можно отдохнуть». Потому что до 21 апреля я только в Америке играл. А так обычно в марте все заканчивалось – потом только тренировки. А тут накопилась усталость – я все матчи плей-офф сыграл. Уже под конец думал: «Давайте уже выиграем и не поедем ни в какой Красноярск». Слава богу, все закончилось, и мы победили. Там уже и эмоций не осталось – столько голов забили (последний матч «Химик» выиграл 7:3 – Sports.ru), каждому порадовались и в конце просто опустошение было. 

– Тяжелый кубок?

– Я в интернете смотрел – писали, что он тяжелее Кубка Гагарина и Кубка Стэнли даже, но я точно не знаю. По ощущениям, когда я его поднял, показалось, что у меня сейчас коньки выше головы будут и упаду вместе с ним. Ну правда! Мы в зале качались, массу набрали, а я поднять его не смог. Очень тяжелый. 

– Болельщики других команд обижались на «Химик» – называли его «Спартак-2», потому что в Воскресенске оказалось слишком много игроков основы. Что об этом думаешь?

– Я читал – мне было смешно. Да, ребята из «Спартака», но они младше на 5-7-10 лет других игроков. У вас тоже собраны ребята, которые поиграли везде – это спорт. Если хочешь побеждать, просто должен быть сильнее. Мало ли кто где играл. Да даже приятнее обыгрывать хоккеистов, которые из КХЛ пришли. Думаю, наши соперники примерно так и думали, а жаловались только некоторые болельщики.

– Возвращение Гришина в «Химик» – ключевой момент чемпионства? 

– Да. Не только его – всех ребят, которые были в «Спартаке». Но Гришин – мозг, он создал такую команду, всему ее научил. Игроки, которые побеждали при нем в «Спартаке», просто продолжили совершенствоваться в той тактике, которую он давал. 

– Один из героев этого плей-офф – 42-летний Олег Губин. 

– Человек поиграл везде, можно сказать, мы все ему как дети. Просто капитанище. В раздевалке мог сказать одно слово, и все понимали сразу. Помню, в полуфинале с «Металлургом» проиграли четвертый матч, стало 2-2 в серии. Он пришел в раздевалку и говорит: «Не дай бог мы проиграем эту серию. Я вам устрою!» Мы все поняли: и полуфинал забрали, и кубок. И особенно приятно было для него это сделать: человек столько лет отыграл, а это его первый трофей в карьере. 

– В третьей игре финала ты отличился – забил в овертайме. Чувствовал себя героем?

– Да, чувствовал. Потому что игра тяжело складывалась. Возможно, если бы не забил я, то забил бы «Сокол». В любом случае, там партнеры все для меня сделали. 

– С «Соколом» в финале вы как будто легче справились, чем с «Металлургом». А с кем на самом деле было сложнее?

– В интернете писали, что скрытый финал был как раз с «Металлургом». Думаю, он нам больше проблем создал, чем «Сокол». Конечно, с ним тоже было сложно. Но даже в первом выездном матче был момент, когда тренеры на третьей или пятой минуте взяли тайм-аут, видели – что-то не так. Мы катком их прошли. Сложно было только в третьем матче, когда до овертайма дошло, но и там мы справились.

Что-то вроде эпилога…

– Тебе в пресс-службе говорили, как меня зовут?

– Да, говорили (смеется).

– В Германии еще какие-то Сериковы играют. Никого из них не знаешь?

– Когда в элитпроспектсе забивал, видел каких-то Сериковых еще. Но не знаком ни с кем.

В «Вегасе» – целая русская банда (но пока в основном в фарме). Мы послушали их истории о клубе и городе

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Фото: vk.com/voshimik; vk.com/hcsokol_krsk/А. Чампакхам; twitter.com/Chicago_Wolves; РИА Новости/Владимир Астапкович, Сергей Гунеев; East News/Icon Sportswire via AP Images

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