10 комментариев

Звезды потихоньку притираются.

Когда смотришь на игру Панарина и Тарасенко в одном звене, в голове всплывает приятное дежавю. А потом Панарин выходит с Кэйном – и вообще накрывает по полной. Сейчас это можно испытать примерно в каждой игре «Рейнджерс».

Поначалу эта бесконечно талантливая компания буксовала, но, похоже, Жерар Галлан уже разобрался, что делать со свалившимся на него счастьем. И за последнюю неделю выиграл три матча у героев прошлого – «Вашингтона» и «Питтсбурга».

Причем в субботней игре «пингвинам», которые, кстати, неделю назад «Рейнджерс» обыграли, прям крепко досталось.

Дубль Панарина, 1+1 Тарасенко, 0+2 Кэйна

Супервингеры, собравшиеся в Нью-Йорке дружно набрали по два очка – хотя бы один из них поучаствовал в пяти голах «Рейнджерс» из шести. А тот самый шестой был первым и оказался победным, а забил его Мика Зибанежад, который в итоге набрал еще больше – 3 очка.

Панарин сейчас на каждую игру выходит как на праздник. Потому что справа у него – либо Тарасенко, либо Кэйн, без вариантов. Против «Питтсбурга» в первом звене с Зибанежадом выходили Панарин и Тарасенко: они сделали три гола, ни в одном из которых Артемий не попал в протокол! Вот яркий пример, как это было: Тарасенко, Зибанежад и Панарин вышли втроем на одного защитника – бросать мог любой из крайних, Зибанежад предпочел Владимира.

Свой дубль Артемий сделал в других сочетаниях. Сначала забил в большинстве – он выходит в бригаде с Кэйном, но передачу получил от защитника Фокса. Потом в ситуативной тройке с Хытилом и Кэйном – после того как «Рейнджерс» отбились в меньшинстве.

Оставался еще целый период, но это был последний гол в матче – «пингвины» смирились, что сегодня не их день. Кажется, они это поняли даже чуть раньше – когда запасной вратарь Кейси ДеСмит, только что вышедший вместо получившего свои четыре Тристана Джерри, пропустил пятый гол с острого угла в ближний от защитника Джейкоба Трубы. А потом уже Панарин окончательно добил «Питтсбург».

Артемий вышел на чистое 15-е место в истории среди русских бомбардиров НХЛ (646 очков), обойдя Игоря Ларионова (644). Ближайший ориентир – Алексей Жамнов (719), это уже на следующий сезон. Впереди также Никита Кучеров (715), но он и сам еще в гонке, и в этом сезоне движется быстрее Панарина.

А Патрик Кэйн набрал 1232 очка и догнал Фила Хаусли в таком же списке для американцев. Впереди только двое – Майк Модано (1374) и Бретт Халл (1391). Если хватит здоровья, Патрик станет первым примерно в то же время, когда Овечкин будет бить рекорд Гретцки, а может и раньше.

Вся эта красота стала возможна только благодаря Шестеркину

Лихая музыка атаки «Рейнджерс» в этой игре базировалась на невероятной игре Игоря Шестеркина. Так-то «Питтсбург» и начинал мощно (пару голов точно мог забить), и наваливался периодически отчаянно – и где бы тогда были все эти красивые выходы 3-в-1.

Шестеркин сделал 34 сэйва и не пропустил вообще ничего – причем это только второй его шатаут в сезоне – первый был аж 2 ноября против «Филадельфии». «Рейнджерс» пока в обороне играют не слишком ответственно – похоже, привыкли, что Игорь всегда подтащит, если надо.

И он в принципе тащит – видимо, недостаточно, чтобы считаться претендентом на «Везину», но по количеству побед (32) уже вышел на единоличное второе место в лиге. И до лидирующего шведа Улльмарка из «Бостона» (34) не так уж далеко. А в топ-5 вообще трое наших.

«Питтсбург» пока в плей-офф, но уже можно нервничать

«Пингвины» проиграли третий матч подряд, и от их относительно уверенного положения в уайлд-кард (насколько это возможно в восточной мясорубке) ничего не осталось. У других конкурентов сейчас тоже проблемы – «Вашингтон» и «Баффало» тоже напроигрывали будь здоров, – но вот «Флорида», которая пока на 9-м месте, набрала хороший ход. И ее прям нужно бояться.

У «Рейнджерс» все прекрасно, они выиграли пять матчей из последних шести, идут третьими в столичном дивизионе с комфортным отрывом в 10 очков – такое не отыгрывается. Так что можно спокойно готовить к плей-офф свое бесконечно прекрасное нападение и рихтовать защиту, которая все еще слишком много работы оставляет для Шестеркина.

Фото: REUTERS/Brad Penner-USA TODAY Sports, Vincent Carchietta-USA TODAY Sports