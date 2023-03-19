10 комментариев

Супернападение «Рейнджерс» разгоняется: раскатали «Питтсбург» 6:0, Шестеркин просто стена
Звезды потихоньку притираются.
Когда смотришь на игру Панарина и Тарасенко в одном звене, в голове всплывает приятное дежавю. А потом Панарин выходит с Кэйном – и вообще накрывает по полной. Сейчас это можно испытать примерно в каждой игре «Рейнджерс».
Поначалу эта бесконечно талантливая компания буксовала, но, похоже, Жерар Галлан уже разобрался, что делать со свалившимся на него счастьем. И за последнюю неделю выиграл три матча у героев прошлого – «Вашингтона» и «Питтсбурга».
Причем в субботней игре «пингвинам», которые, кстати, неделю назад «Рейнджерс» обыграли, прям крепко досталось.
Дубль Панарина, 1+1 Тарасенко, 0+2 Кэйна
Супервингеры, собравшиеся в Нью-Йорке дружно набрали по два очка – хотя бы один из них поучаствовал в пяти голах «Рейнджерс» из шести. А тот самый шестой был первым и оказался победным, а забил его Мика Зибанежад, который в итоге набрал еще больше – 3 очка.
Панарин сейчас на каждую игру выходит как на праздник. Потому что справа у него – либо Тарасенко, либо Кэйн, без вариантов. Против «Питтсбурга» в первом звене с Зибанежадом выходили Панарин и Тарасенко: они сделали три гола, ни в одном из которых Артемий не попал в протокол! Вот яркий пример, как это было: Тарасенко, Зибанежад и Панарин вышли втроем на одного защитника – бросать мог любой из крайних, Зибанежад предпочел Владимира.
Свой дубль Артемий сделал в других сочетаниях. Сначала забил в большинстве – он выходит в бригаде с Кэйном, но передачу получил от защитника Фокса. Потом в ситуативной тройке с Хытилом и Кэйном – после того как «Рейнджерс» отбились в меньшинстве.
Оставался еще целый период, но это был последний гол в матче – «пингвины» смирились, что сегодня не их день. Кажется, они это поняли даже чуть раньше – когда запасной вратарь Кейси ДеСмит, только что вышедший вместо получившего свои четыре Тристана Джерри, пропустил пятый гол с острого угла в ближний от защитника Джейкоба Трубы. А потом уже Панарин окончательно добил «Питтсбург».
Артемий вышел на чистое 15-е место в истории среди русских бомбардиров НХЛ (646 очков), обойдя Игоря Ларионова (644). Ближайший ориентир – Алексей Жамнов (719), это уже на следующий сезон. Впереди также Никита Кучеров (715), но он и сам еще в гонке, и в этом сезоне движется быстрее Панарина.
А Патрик Кэйн набрал 1232 очка и догнал Фила Хаусли в таком же списке для американцев. Впереди только двое – Майк Модано (1374) и Бретт Халл (1391). Если хватит здоровья, Патрик станет первым примерно в то же время, когда Овечкин будет бить рекорд Гретцки, а может и раньше.
Вся эта красота стала возможна только благодаря Шестеркину
Лихая музыка атаки «Рейнджерс» в этой игре базировалась на невероятной игре Игоря Шестеркина. Так-то «Питтсбург» и начинал мощно (пару голов точно мог забить), и наваливался периодически отчаянно – и где бы тогда были все эти красивые выходы 3-в-1.
Шестеркин сделал 34 сэйва и не пропустил вообще ничего – причем это только второй его шатаут в сезоне – первый был аж 2 ноября против «Филадельфии». «Рейнджерс» пока в обороне играют не слишком ответственно – похоже, привыкли, что Игорь всегда подтащит, если надо.
И он в принципе тащит – видимо, недостаточно, чтобы считаться претендентом на «Везину», но по количеству побед (32) уже вышел на единоличное второе место в лиге. И до лидирующего шведа Улльмарка из «Бостона» (34) не так уж далеко. А в топ-5 вообще трое наших.
«Питтсбург» пока в плей-офф, но уже можно нервничать
«Пингвины» проиграли третий матч подряд, и от их относительно уверенного положения в уайлд-кард (насколько это возможно в восточной мясорубке) ничего не осталось. У других конкурентов сейчас тоже проблемы – «Вашингтон» и «Баффало» тоже напроигрывали будь здоров, – но вот «Флорида», которая пока на 9-м месте, набрала хороший ход. И ее прям нужно бояться.
У «Рейнджерс» все прекрасно, они выиграли пять матчей из последних шести, идут третьими в столичном дивизионе с комфортным отрывом в 10 очков – такое не отыгрывается. Так что можно спокойно готовить к плей-офф свое бесконечно прекрасное нападение и рихтовать защиту, которая все еще слишком много работы оставляет для Шестеркина.
- Дата проведения
- 19 марта, 03.00, «Madison Square Garden»
- 1:0 – 5 Зибанежад (Миллер, Труба)
- 2:0 – 19 Панарин (Фокс)
- 3:0 – 23 Тарасенко (Миллер, Зибанежад)
- 4:0 – 26 Крайдер (Трочек, Кэйн)
- 5:0 – 28 Труба (Зибанежад, Тарасенко)
- 6:0 – 36 Панарин (Хитил, Кэйн)
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Фото: REUTERS/Brad Penner-USA TODAY Sports, Vincent Carchietta-USA TODAY Sports
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