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У Малкина уже 450 шайб в НХЛ! Больше в истории «Питтсбурга» забивали только Кросби и Лемье

Майк Салливан Майк Салливан
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Евгений Малкин Евгений Малкин
Хоккей Хоккей

А еще Евгений отдал красивый пас.

Всю первую половину 2022 года Евгений Малкин выбивал новый контракт у «Питтсбурга» – и весьма успешно. Четырехлетнее соглашение на 24,4 млн в итоге подписано – и пока нападающий полностью оправдывает его: до матча с «Торонто» он лишь в трех играх регулярки не набирал очков.

В пятницу он сравнял счет и отметил юбилей – шайба стала 450-й в НХЛ. Отправил удачно отскочившую шайбу в открытые ворота:

Малкин по-прежнему третий в списке снайперов в истории франшизы – до рекорда Марио Лемье слишком далеко, а если кто и доберется до первого места, то это будет Сидни Кросби. 

«Он играет в режиме зверя, – сказал главный тренер Майк Салливан о российском форварде. – Он талант поколения».

Также далеко и до российского рекорда Александра Овечкина – он мотивирован обойти Уэйна Гретцки и имеет фору в 300+ шайб. А вот на вторую строчку до конца карьеры Малкину вполне по силам забраться. Уже совсем скоро он отметит большой юбилей – через пять матчей у него 1000-я игра в НХЛ.

Российский нападающий поучаствовал и во второй шайбе «Питтсбурга» – прижатый к борту, Женя выдал красивую слепую передачу на Джейсона Цукера. 

«Я слышал его голос где-то далеко позади себя, – сказал Малкин о передаче. – Когда [Маркус Петтерссон] отдал мне шайбу через борт, я знал, что там он [Цукер]. Я просто знал. Это мой хоккейный IQ. Иногда ты не видишь партнера, но знаешь, что он здесь».

Гости выиграли 4:2 – Евгений оформил гол+пас и стал первой звездой матча, а всего у него уже 6+9 в 14 играх этого сезона. Впереди у «Пингвинов» матч с «Монреалем», а 1000-я игра Малкина, если обойдется без форс-мажоров, придется на «Чикаго».

НХЛ

Регулярный чемпионат

Торонто – Питтсбург 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)
Дата проведения
12 ноября, 03.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 14 Астон-Риз (Кемпф, Мальгин)
1:1 – 20 Малкин (Руэдел)
1:2 – 22 Цукер (Петтерссон, Малкин)
2:2 – 38 В. Нюландер (Марнер, Райлли)
2:3 – 42 Макгинн (Хейнен)
2:4 – 60 Генцел (Кросби)
Вратари: Кельгрен 19/22 – ДеСмит 28/30.

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Фото: REUTERS/Geoff Burke-USA TODAY Sports

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