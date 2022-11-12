У Малкина уже 450 шайб в НХЛ! Больше в истории «Питтсбурга» забивали только Кросби и Лемье

А еще Евгений отдал красивый пас.

Всю первую половину 2022 года Евгений Малкин выбивал новый контракт у «Питтсбурга» – и весьма успешно. Четырехлетнее соглашение на 24,4 млн в итоге подписано – и пока нападающий полностью оправдывает его: до матча с «Торонто» он лишь в трех играх регулярки не набирал очков.

В пятницу он сравнял счет и отметил юбилей – шайба стала 450-й в НХЛ. Отправил удачно отскочившую шайбу в открытые ворота:

Малкин по-прежнему третий в списке снайперов в истории франшизы – до рекорда Марио Лемье слишком далеко, а если кто и доберется до первого места, то это будет Сидни Кросби.

«Он играет в режиме зверя, – сказал главный тренер Майк Салливан о российском форварде. – Он талант поколения».

Также далеко и до российского рекорда Александра Овечкина – он мотивирован обойти Уэйна Гретцки и имеет фору в 300+ шайб. А вот на вторую строчку до конца карьеры Малкину вполне по силам забраться. Уже совсем скоро он отметит большой юбилей – через пять матчей у него 1000-я игра в НХЛ.

Российский нападающий поучаствовал и во второй шайбе «Питтсбурга» – прижатый к борту, Женя выдал красивую слепую передачу на Джейсона Цукера.

«Я слышал его голос где-то далеко позади себя, – сказал Малкин о передаче. – Когда [Маркус Петтерссон] отдал мне шайбу через борт, я знал, что там он [Цукер]. Я просто знал. Это мой хоккейный IQ. Иногда ты не видишь партнера, но знаешь, что он здесь».

Гости выиграли 4:2 – Евгений оформил гол+пас и стал первой звездой матча, а всего у него уже 6+9 в 14 играх этого сезона. Впереди у «Пингвинов» матч с «Монреалем», а 1000-я игра Малкина, если обойдется без форс-мажоров, придется на «Чикаго».

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Фото: REUTERS/Geoff Burke-USA TODAY Sports