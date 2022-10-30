«Адмирал» рушит ожидания – уже 5-й на Востоке: испортил праздник «Авто» в Екатеринбурге

Поздравили Тамбиева с Днем тренера.

На воскресенье выпало сразу два профессиональных праздника – День автомобилиста и День тренера. В Екатеринбурге особенно отмечали именно первый – и домашний матч с «Адмиралом» пришелся как раз кстати.

За несколько часов до игры на площадке около «Уральца» состоялся фестиваль в честь Дня автомобилиста – нужно было максимально необычно украсить свою машину, используя хоккейную тематику. Победителя наградили прямо на игре – вручили сертификат на комплект зимней резины.

Дополнил необычный фестиваль яркий сюрприз от болельщиков – во время исполнения гимна фанатский сектор растянул над трибуной баннер с красным автомобилем, еще раз поздравив всех причастных. Ну и, конечно, под аплодисменты зрителей поздравили водителей команды.

Но праздник был испорчен – «Автомобилист» проиграл: «Адмирал» бросил в створ всего 16 раз, а его вратарь Александр Лазушин выдал лучший матч сезона, отразив 39 бросков.

Хозяева же мучались всю игру – не особо помогли даже семь удалений у соперника. Забили при игре 5 на 3 – и то Лазушин просто неудачно сыграл клюшкой. Это единственный гол «Авто» в праздничный день – хотя до этого дома команда забрасывала в среднем 3,5 шайбы за игру.

«Тяжело вошли в игру, особенно в первый период. Не хватало концентрации, шайба не держалась, – сокрушался главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин. – Но мы поговорили с ребятами в раздевалке, выводы сделали, поменяли звенья. Второй и третий период получились более-менее и по броскам, и по моментам. Вроде пустые ворота, но мы лишнюю передачу отдаем, когда можно бросать».

«Адмирал» этой победой преодолел много важных отметок: набирает очки шесть матчей подряд, а теперь еще и начал серию побед – уже три. Плюс наконец-то выиграл в Екатеринбурге – последний раз это случалось 8 октября 2015 года. Да и вообще победить «Автомобилист» не удавалось с того же года – у уральцев было 10 побед подряд в личных встречах.

«Мы сыграли сегодня хороший матч 5 на 5. То, что мы хотим видеть от команды – она это показывала, – заключил после матча Леонид Тамбиев. – Еще бы убрать ненужные удаления – их сегодня очень много было, с этого перешла инициатива к «Автомобилисту» во втором периоде. Но за счет самоотдачи, хорошей игры вратаря, самоотверженности, самопожертвования, ребята дотерпели и выиграли непростой матч».

Интересно еще, что «Адмирал» до этого пять раз подряд затаскивал матч в овертайм. Он вообще делает это чаще всех в лиге (на пару с «Витязем») – уже 10 игр. Только «Адмирал» выиграл 7 из них, а «Витязь» – 4.

В таких тяжелых матчах, где все на тоненького, очень важно, чтобы вратари спасали – и у «Адмирала» сейчас оба в большом порядке: забирают буллитные серии, тащат много бросков. На двоих в последних матчах они сделали 195 сэйвов.

«Адмирал» уже на пятой строчке Востока – всего на четыре очка отстает от идущего третьим «Автомобилиста».

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Фото: vk.com/hcavtomobilist