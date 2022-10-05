Ротенбергу выписали штраф 300 тысяч за неприличный жест. Роман говорит, что это победное празднование

Возможно, настучали москвичи.

Армейское дерби в Москве получилось очень увлекательным: СКА отыгрался с 0:2 и вырвал победу в овертайме, наказав Сергея Федорова за решение снять вратаря. Но далеко не все попало в кадр в тот вечер.

Оказалось, что сильнее всех радовался успеху Роман Ротенберг – но известно об этом стало только через два дня после игры. Главный тренер питерцев сразу после победной шайбы повернулся в сторону судей и показал им неприличный жест, несколько раз ударив левой рукой по согнутой в локоть правой руке – запись с технических камер все же удалось раздобыть Sport24.

На послематчевой пресс-конференции Ротенбергу задали вопрос о бурном праздновании, но тренер не придал этому значения: «Это был просто победный жест, кулак». Хотя видео от РИА Новости Спорт опровергает его слова.

В среду стало известно, что КХЛ оштрафовала специалиста. «На основании представленных материалов принято решение наложить на главного тренера команды СКА Романа Ротенберга наказание по п.2.7. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (В отношении cудьи или кого-либо: плюется или намеренно пачкает кровью, показывает любые непристойные, нецензурные или оскорбительные жесты), подвергнуть денежному штрафу», – говорится в сообщении Спортивно-дисциплинарного комитета. По информации «Матч ТВ», сумма штрафа – 300 тысяч рублей.

Главная интрига – адресат «победного жеста».

По одной из версий – судьи, которые в итоге празднования Ротенберга даже не увидели, так как в протокол его не внесли. Вторая – ЦСКА, и, по слухам, именно москвичи обратились в СДК. Но самую необычную версию выдвинул Алексей Шевченко в своем телеграм-канале: «Я слышал, что у главного тренера вообще возник спор с Шафрановым по поводу «выпускать ли Грошева» и они на деньги зарубились прямо в овертайме. И он это показывал своему помощнику, так как не любит проигрывать деньги».

В итоге Роману Ротенбергу пришлось объясняться еще раз за свой поступок:

«Узнал о штрафе после матча с ЦСКА из СМИ. Игра была очень напряженная, соперник – очень сильным, победа отняла много физических и эмоциональных сил. Жест не имел никакого подтекста, извиняюсь за него, если он кого-то оскорбил. Не хотел обидеть никого из участников матча, очень уважаю и судей, и соперников.

Я уже говорил, что в детстве у меня висел плакат Сергея Федорова, безмерно уважаю его и как игрока, и как тренера. То же самое могу сказать о каждом игроке и всей организации ЦСКА.

Такие эмоциональные матчи – украшение чемпионата КХЛ. Это развитие игроков, тренеров, при такой конкуренции каждый, кто выходит на лед, желает только одного – победить. Наши ребята вышли на матч с огоньком.

Надеюсь, что штраф пойдет на развитие детского хоккея. Работаем дальше, готовимся к важной игре со «Спартаком».

Фото: ska.ru