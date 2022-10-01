ЦСКА буксует: дважды проиграл «Куньлуню» и упустил преимущество в три шайбы

Армейцы рискуют вылететь из зоны плей-офф.

ЦСКА на старте сезона явно испытывает чемпионское похмелье: из 12 матчей проиграна половина, а в последних пяти и вовсе лишь одна победа – над «Спартаком» 3:2.

И ладно бы у армейцев был сложный календарь, как у «Авангарда», или через раз приходилось играть с «Металлургом» и «Ак Барсом». Команда Сергея Федорова умудрилась дважды за последние пару недель проиграть скромному «Куньлуню» – команде, у которой всего четыре победы со старта сезона.

Сегодняшний матч стал пиком антиутопии – ЦСКА вел 4:1 после двух периодов и уже был готов взять реванш за недавнее поражение (1:2 в овертайме). Но тут игру перевернул 18-летний Александр Перевалов, который до этого вообще не набирал очков в КХЛ. За четыре с небольшим минуты до конца он оказался один перед воротами Рейдеборна и буквально расстрелял его в упор, сделав счет 3:4.

За минуту до конца Владислав Провольнев пытался выбросить шайбу из зоны, но ее перехватил Паркер Фу. В итоге она отскочила к Перевалову – тот нереально красиво ушел от Каменева и бросил в дальний. ЦСКА упустил преимущество в три шайбы, а «Куньлунь» при этом даже не снял вратаря.

Безвольно отдав третий период, ЦСКА так и не собрался ни на овертайм, ни на буллиты. Решающий послематчевый бросок реализовал все тот же Перевалов, так что его можно поздравлять не только с дебютным дублем, но и первым победным буллитом. Домой придется нести несколько памятных шайб.

«После первой игры с «Куньлунем» прошло время, мы работали над компонентами, которые нужно было улучшить, – отмечал Сергей Федоров после матча. – Кардинально игру нам менять не стоило, мы поменяли какие-то вещи – счет после двух периодов говорит сам за себя. Третий период не задался. Наверное, это какое-то тренерское упущение. Для нас это огромный урок, продолжение того, о чем мы с ребятами всегда говорили. После пропущенного второго гола что-то пошло не так. Мы упустили шанс довести игру до конца, не смогли переломить себя и соперника. Сыграли неудачно. И это – если выбрать мягкое слово – досадно. У меня есть очень много комментариев, но я не хотел бы обсуждать здесь кого-то отдельно».

У ЦСКА к списку проблем можно добавить игру на выезде – в пяти матчах лишь одна победа – 3:2 над «Локомотивом», который на старте сезона тоже нестабилен.

В прошлом году ЦСКА тоже периодически буксовал в регулярке и занял четвертое место на Западе, но в итоге стал чемпионом. Впереди у армейцев домашняя игра против СКА, а затем выезд на пять матчей, в том числе на Дальний Восток.

Сейчас ЦСКА седьмой на Западе с 14 очками – от девятого места всего два, и «Северсталь» вполне может сдвинуть конкурента уже после воскресной игры с «Динамо».

Фото: cska-hockey.ru