Главный перфоманс воскресенья: нападающий «Сибири» выбил 4+1. Шайба в овертайме – просто космос

Шаров больше двух еще не забивал.

Мало кто мог представить, что «Витязь» и «Сибирь» выдадут матч с девятью шайбами на двоих и крутым камбэком хозяев во втором периоде. Но сам результат меркнет на фоне главного героя – Александра Шарова.

Нападающий «Сибири» поучаствовал во всех голах своей команды и помог разбить соперника, который в этом сезоне еще не проигрывал в овертайме.

Сначала Шаров выступил как ассистент в классном розыгрыше большинства. Замыкал Владимир Бутузов, у которого 4+1 в последних трех играх.

Дальше у Новосибирска забрасывал только Шаров – положил две до конца первого периода:

• реализовал еще одно большинство, вовремя выставив клюшку на пятаке;

• чуть позже вышел один на вратаря и использовал этот шанс;

• к концу матча «Витязь» успел сравнять счет, но Александр сделал хет-трик и подарил надежду на победу в основное.

Не помогло – хозяева снова отыгрались. Но в овертайме нападающий сотворил что-то невероятное – получил передачу, выдержал шедевральную паузу, убрав защитника и вратаря, и классно положил с острого угла.

«Сегодня он показал довольно приличный хоккей. Много борьбы выигрывал, лез на пятак, что в предыдущих матчах не очень ярко было видно. То, что он умеет обыгрывать и сохранять шайбу – это однозначно. Сегодня он лез туда, откуда забиваются трудовые голы. Не грязные, а трудовые. Последним голом я восхищен: приличная пауза, хладнокровно разобрался. Молодец», – не скупился на похвалу Андрей Мартемьянов после игры.

У нападающего новосибирцев первый покер в карьере – он вообще не забрасывал больше двух в карьере. Что интересно, до этого Шаров отвечал Леониду Вайсфельду, сомневавшемуся, что сибиряки способны на 4 гола. А тут сам сотворил покер за вечер. Более того, сегодняшний вечер эксперт должен провести в загуле – в последнем прямом эфире «Спорт-Экспресса» он пошутил, что напьется, если «Сибирь» забьет пять «Витязю». Новосибирцы сразу же припомнили это Вайсфельду:

«Сибирь» ни разу не проиграла в овертайме в этом сезоне и набрала уже 13 очков, поднявшись на третье место Востока. «Витязь», здорово начавший сезон, по-прежнему девятый.

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