Главный перфоманс воскресенья: нападающий «Сибири» выбил 4+1. Шайба в овертайме – просто космос

Шаров больше двух еще не забивал.
Мало кто мог представить, что «Витязь» и «Сибирь» выдадут матч с девятью шайбами на двоих и крутым камбэком хозяев во втором периоде. Но сам результат меркнет на фоне главного героя – Александра Шарова.
Нападающий «Сибири» поучаствовал во всех голах своей команды и помог разбить соперника, который в этом сезоне еще не проигрывал в овертайме.
Сначала Шаров выступил как ассистент в классном розыгрыше большинства. Замыкал Владимир Бутузов, у которого 4+1 в последних трех играх.
Дальше у Новосибирска забрасывал только Шаров – положил две до конца первого периода:
• реализовал еще одно большинство, вовремя выставив клюшку на пятаке;
• чуть позже вышел один на вратаря и использовал этот шанс;
• к концу матча «Витязь» успел сравнять счет, но Александр сделал хет-трик и подарил надежду на победу в основное.
Не помогло – хозяева снова отыгрались. Но в овертайме нападающий сотворил что-то невероятное – получил передачу, выдержал шедевральную паузу, убрав защитника и вратаря, и классно положил с острого угла.
«Сегодня он показал довольно приличный хоккей. Много борьбы выигрывал, лез на пятак, что в предыдущих матчах не очень ярко было видно. То, что он умеет обыгрывать и сохранять шайбу – это однозначно. Сегодня он лез туда, откуда забиваются трудовые голы. Не грязные, а трудовые. Последним голом я восхищен: приличная пауза, хладнокровно разобрался. Молодец», – не скупился на похвалу Андрей Мартемьянов после игры.
У нападающего новосибирцев первый покер в карьере – он вообще не забрасывал больше двух в карьере. Что интересно, до этого Шаров отвечал Леониду Вайсфельду, сомневавшемуся, что сибиряки способны на 4 гола. А тут сам сотворил покер за вечер. Более того, сегодняшний вечер эксперт должен провести в загуле – в последнем прямом эфире «Спорт-Экспресса» он пошутил, что напьется, если «Сибирь» забьет пять «Витязю». Новосибирцы сразу же припомнили это Вайсфельду:
«Сибирь» ни разу не проиграла в овертайме в этом сезоне и набрала уже 13 очков, поднявшись на третье место Востока. «Витязь», здорово начавший сезон, по-прежнему девятый.
- Дата проведения
- 25 сентября, 14.00, «Балашиха-Арена»
- 1:0 – 3 Галузин (Рассказов, Яремчук)
- 1:1 – 7 Бутузов (Шаров, Бек)
- 1:2 – 14 Шаров (Бек, Мерфи)
- 1:3 – 17 Шаров (Аланов, Чайковски)
- 2:3 – 23 Яремчук (Руа)
- 3:3 – 36 Волгин (Граовац)
- 3:4 – 55 Шаров (Чайковски, Пьянов)
- 4:4 – 57 Галузин (Яремчук, Уилсон)
- 4:5 – 64 Шаров (Пьянов, Александров)
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