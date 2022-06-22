«Тампа-Бэй» – команда не города, а целого залива. Ее первым домом был Сент-Питерсберг – место, у которого русская история

Познавательная страничка.

Интересный факт: один клуб из Петербурга три сезона подряд не может пробиться в финал Кубка Гагарина, а другой уже третий год подряд выходит в финал Кубка Стэнли…

«Стоп, что?».

Да, вы все правильно прочитали. Но, видимо, без пояснительной бригады тут не обойтись.

Речь, разумеется о «Тампа-Бэй». Клуб действительно базируется в городе Тампа, но вообще расположен в одной большой агломерации на побережье одноименного залива. Помимо Тампы она включает еще два города: Сент-Питерсберг и Клируотер.

Именно поэтому клуб называется не «Тампа Лайтнинг», а «Тампа-Бэй Лайтнинг» – официально он представляет не какой-то конкретный город, а весь залив («bay» по-английски). Конечно, среди всех его городов самым интересным выглядит Сент-Питерсберг (Saint Petersburg – написание идентично англоязычному названию русского города): во-первых, это важная часть истории «молний», во-вторых, это место действительно связано с Россией.

Стадион «Лайтнинг» могли построить не в Тампе, а в Сент-Пите. Эспозито настоял на первом варианте

Сент-Питерсберг – совсем не чужой город для команды. «Лайтнинг» провели здесь три сезона на стадионе «Тандердоум» – перед тем, как построили Амали-арену, на которой с 1996-го проводятся их домашние матчи.

До 90-х годов прошлого века хоккея в Тампа-Бэй не было в принципе, и на это место как на родину нового возможного клуба НХЛ претендовали сразу две группировки: Питера Карманоса / Джима Резерфорда и Фила Эспозито. Легенда «Бостона» и его партнеры были готовы заплатить за вступление в лигу больше – они и выиграли эту гонку.

Но чтобы еще не существующему клубу хоть что-то зарабатывать в будущем, нужно было превратить людей, далеких от хоккея, в болельщиков. Как раз в этом и помог Сент-Питерсберг, о чем пишет в автобиографии Фил Эспозито (перевод – Андрея Осадченко), отец-основатель команды:

«Летом 1990 года мы по-прежнему слышали негатив со стороны лиги. Они только и твердили: «Мы не уверены, что хоккей приживется в Тампа-Бэй». Чтобы показать, насколько хоккей может быть популярен там, мы заплатили Сент-Питерсбергу полмиллиона долларов за проведение выставочного матча на «Санкоуст Доум» (в будущем - Sports.ru) между «Питтсбургом» с Марио Лемье и «Лос-Анджелесом» с Уэйном Гретцки. Билеты в первый ряд мы продавали по 99 долларов. Матч состоялся 28 сентября 1990 года. Мы даже напечатали наклейки с надписью «Хоккей. Теперь и в Тампа-Бэй».

Но найти вместительную арену на побережье небольшого залива уже для появившейся команды оказалось еще сложнее, чем заинтересовать болельщиков. На бейсбольный «Санкоуст» «молний» сначала не пустили – Эспозито приходилось даже ругаться с чиновниками Сент-Питерсберга:

«Я мучился в поисках арены для новой хоккейной команды в Тампа-Бэй. Мы хотели играть на «Санкоуст Доум», который построили в Сент-Питерсберге для MLB, и пока что там никто не выступал. Я встретился с Риком Доджем, членом правительства города, отвечавшим за эту арену. Я рассказал о наших планах и спросил, можем ли мы арендовать ее».

В конце этого разговора Эспозито обматерил Доджа, требовавшего назвать потенциальных инвесторов команды. Арену в Сент-Питерсберге «Тампа» так и не получила – зато получит на свой второй сезон в НХЛ (дебютный «Лайтнинг» провели в флоридском «Экспо Холле»).

Три года команда играла в «Санкоуст Доуме», который ради этого переименовали в «Тандердоум», но речи о том, что команда в итоге и осядет в городе, даже не шло. Подробнее об этом пишет сам Эспозито: «Нам предлагали построить арену прямо рядом с «Тандердоумом», но мы отказались. Сказать по правде, мы не верили, что хоккей приживется на этой арене. И нам не хотелось оставаться в Сент-Питерсберге. В Тампе демография была значительно лучше. Хоккейные болельщики в своем большинстве – люди от 29 до 65 лет. А в Сент-Пите большая часть жителей – от 45 до 65. Кроме того, Сент-Питерсберг уже достиг предела в своем развитии. Там уже некуда было расширяться. Весь город был уже построен. А поскольку футбольная команда «Тампа-Бэй Бакканирс» добивалась больших успехов, болельщики из Сент-Питерсберга охотно ездили на другую сторону моста в Тампу на матчи. Мы решили, что раз люди ездят на футбол, то будут ездить и на хоккей».

В итоге большой хоккей покинул Сент-Пит, но главную задачу функционеры клуба выполнили: популяризировали хоккей во всем регионе и расширили собственный рынок.

Город основал русский помещик, построивший железную дорогу в США. С названием помог подброс монеты

Но куда интереснее история самого Сент-Питерсберга. В 1850 году в Новгородской губернии родился Петр Дементьев (который в Америке будет известен как Питер Деменс). Он владел крупным имением и даже был председателем земской управы Весьегонского уезда. Но в начале 1881 года Дементьев разорился и переехал в Петербург.

В Петербурге он тоже надолго не задержался. В том же году был убит император Александр II – напряженность в стране резко возросла. Могло достаться и Дементьеву, которого обвинили в связях с народовольцами (революционной организацией, устроившей покушение на Александра II), но бывший помещик вовремя эмигрировал в США.

Изначально Дементьев занимался лесозаготовками во Флориде – делал шпалы для одной железнодорожной фирмы. Вскоре она разорилась и расплатилась с Деменсом собственными акциями. Тогда Петру пришла идея проложить железную дорогу в 240 км от реки Сент-Джонс до Мексиканского залива. 8 июня 1888 года по новой железнодорожной линии прошел первый поезд.

Возле нового транспортного пути тут же стали появляться новые поселения. Одно из них связано с американцем Джоном Уильямсом, который был родом из Детройта: в 1876 году он выкупил землю во Флориде – мимо этих территорий как раз прошла новая железная дорога. Уильямс и Дементьев стали хорошими товарищами, решив основать небольшой городок около одной из станций.

Каждый из них хотел дать свое название, из-за чего между ними возник спор. По легенде, они подбросили монету – выиграл Дементьев, решив назвать новый город Сент-Питерсберг в честь ставшего ему родным Санкт-Петербурга. Уильямс же назвал один из отелей в нем «Детройт», отдав дань уважения своей родине.

Американский Петербург стал не единственным городом, которому дал название Дементьев. Еще одно крохотное поселение у железной дороги было названо им Одессой.

Американский город связан с Россией не только названием: там строии маленький Царскосельский вокзал, а туда была «нацелена» ракета

Сент-Питерсберг с нашей страной имеет еще кое-что общее. С 2002 года американский Сент-Пит и наш Питер – города-побратимы (города, сотрудничающие в культурном и социальном плане).

У этих точек на карте есть и еще одна связь: первый вокзал Сент-Питерсберга очень напоминал в архитектурном плане Царскосельский вокзал Санкт-Петербурга – словно был его уменьшенной копией. И такое сходство неудивительно – этот вокзал построил Дементьев. Кстати, местные жители не забыли об одном из основателей города, и в 1977 году установили памятник Питеру Деменсу.

Самое неприятное упоминание Сент-Питерсберга в контексте России случилось во время послания президента Владимира Путина в марте 2018 года. Тогда он рассказал о новейшем стратегическом оружии, при этом продемонстрировав несколько видеороликов. В одном из них конечная точка ракеты – Сент-Питерсберг.

Прямо сейчас в Сент-Пите проживает не только Меган Фокс, но и огромное количество русских. Именно во Флориде находится самая крупная православная община США. Прогуливаясь здесь, у вас есть шанс наткнуться на парочку православных храмов.

Серия «Тампы» и «Колорадо» – сама по себе жаркая, а теперь еще и продолжается в городе с самым большим количеством солнечных дней в году – 360. Посмотрим, поможет ли маленькая связь с Россией Кучерову, Василевскому и Сергачеву переломить этот финал.

Фото: Twitter/MLBcathedrals, wikipedia.org