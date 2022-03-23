Кузнецов набирает очки в 10 играх подряд! Сейчас он играет на уровне чемпионского сезона

«Вашингтон» уступил 2:5 в домашней игре «Сент-Луису», и это второе поражение подряд после отличной серии из восьми матчей с набранными очками. Но эти поражения не помешали Евгению Кузнецову продлить свою серию. Вашингтонская «птичка» набирает очки уже 10 матчей подряд!

Гол «Сент-Луису» получился фартовым: изначально Кузя попал в ловушку Вилле Хуссо, но финский вратарь не смог зафиксировать шайбу, после чего она перелетела через него. А потом Никлас Бэкстрем хотел ее добить, но не попал. Если бы у него получился этот бейсбольный удар, то забрал бы гол себе.

У Евгения 63 очка в 62 играх, он второй в команде по результативности, уступая лишь Александру Овечкину, у которого, к слову, такой длинной серии в этом сезоне не было (максимум – восемь матчей).

После рекордного чемпионского сезона, в котором Кузнецов набрал 83 очка, его показатил упали сначала 72 очка, затем 52, а в прошлом, укороченном, 29 в 41 игре. Очевидно, что сейчас он вновь показывает свой лучший хоккей.

«Вашингтон» остается на восьмой строчке Востока с 80 очками и вывалиться из зоны плей-офф может только при совсем кошмарном стечении обстоятельств. Перед идущим на девятом месте «Коламбусом» (67 очков) у «Кэпиталс» преимущество больше, чем отставание от лидирующей «Флориды» (90 очков).

Впереди у «Кэпиталс» два матча с восточными аутсайдерами – «Баффало» и «Нью-Джерси».

Фото: REUTERS/Brad Mills-USA TODAY Sports