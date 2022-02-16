Овечкина наконец-то прорвало: дубль в игре с «Нэшвиллом». До Ягра – всего 5 шайб

Снова выбил 30 голов за сезон.
Главная хоккейная новость дня: Александр Овечкин наконец-то прервал безголевую серию! Он молчал шесть матчей подряд (не забивал с 23 января и вообще выбил только 0+2 за это время), но этой ночью помог «Вашингтону» разобраться с «Нэшвиллом» в гостях.
При счете 2:1 в третьем периоде Овечкин реализовал большинство фирменным щелчком из круга вбрасывания.
В конце периода «Нэшвилл» попытался вернуться в игру и снял голкипера. Форсберг пошел на ворота «Кэпиталс», но Ови перехватил шайбу – и точно запустил ее сетку на другом конце площадки.
Теперь у капитана «Вашингтона» 761 шайба в карьере – и до Яромира Ягра ему осталось всего 5.
«Нам проще играть, когда мы контролируем шайбу и быстро перемещаем ее по площадке. И тогда неважно: я или кто-то другой забьет. Я просто стараюсь делать свою работу», – традиционно скромничал человек, который гонится за Гретцки в истории.
Александр в этот вечер отличился не только в нападении, но и отличным сэйвом в защите. В начале второго периода при счете 1:0, Овечкин отразил бросок Каррье спиной, подстраховав Илью Самсонова.
Благодаря этому дублю Овечкин снова выбил 30 голов за регулярку НХЛ – уже 16-й раз в карьере. Он оставил позади вчерашнего юбиляра Яромира Ягра (15 сезонов с 30+), а впереди по этому показателю только один игрок в истории – Майк Гартнер, у которого 17 сезонов с 30 голами.
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 16 февраля, 04.00, «Bridgestone Arena»
- 0:1 – 5 Снайвли (Орлов, Шири)
- 1:1 – 43 МакКэррон (Фаббро, Йоси)
- 1:2 – 44 Дженсен (Хагелин, Хэтэуэй)
- 1:3 – 45 Овечкин (Уилсон, Карлсон)
- 1:4 – 59 Овечкин ()
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Фото: REUTERS/Brian Fluharty
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