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От редакции: вы читаете пользовательский блог, в котором поддерживают «Химки» даже не в лиге ВТБ.

О бронзовых призерах Суперлиги и участнике «Финала четырех» Кубка России.

Вернемся на год назад: «Химки» занимают третье место в регулярном сезоне Суперлиги (правда, с конца) с результатом 7-21, в составе – исключительно российские баскетболисты, а на тренерском мостике находится все тот же позитивно настроенный Андрей Николаевич Мальцев. Тогда единственным поводом для радости был тот факт, что команду удалось спасти от банкротства и «Химки» сумели провести полноценный сезон.

Но руководству клуба и главному тренеру этого было мало.

После межсезонья, усилившись рядом опытных российских баскетболистов, Андрей Мальцев заявил, что его команде в новом чемпионате по силам оказаться в Топ-4 в Суперлиге. Без иностранных игроков! С тем же российским костяком. Сейчас это уже не выглядит безумием, но тогда эти заявления вызывали недоумение.

Про цели на Кубок России наставник химчан ничего не говорил, а ведь именно там обновленные «Химки» впервые в этом сезоне удивили. Сначала сенсационно выбили из плей-офф команду Лиги ВТБ «Самару» (79:79 дома и 71:51 на выезде), а затем достаточно уверенно разобрались с «Руной» (94:81 дома и 58:58 в гостях), которая большую часть сезона лидировала в Суперлиге.

Именно в тех играх «Химки» впервые после «возрождения» показали, насколько они эффективны в матчах на вылет. Андрей Мальцев умело подстраивал игру команды под каждого соперника, что позволяло химчанам играть с явными фаворитами первым номером. Не сработало лишь на «Финале четырех» в Санкт-Петербурге… Но разве это имеет значение, когда «Химки» прошли в Кубке России дальше, чем УНИКС, новый чемпион Единой Лиги ВТБ?

Более того, кажется, матчи Кубка России на в Санкт-Петербурге против «Нижнего» и МБА только закалили эту команду – «Химки» здорово провели весеннюю часть турнира и ворвались в плей-офф главной «темной лошадкой» Суперлиги. А заодно стали второй лучшей защитной командой сезона (71,2 пропущенных очка в среднем за игру).

В четвертьфинале команда Мальцева подтвердила статус «цепных псов». Невероятные 58,5 пропущенных очка за игру в четырех матчах серии против «Динамо» из Владивостока – такую защиту в серии плей-офф в российском баскетболе не показывала ни одна команда c 2019 года, когда «Самара» уничтожила «Спартак» в финале Суперлиги (питерская команда набирала 57 очков в среднем).

И, может быть, защита не всегда выигрывает титулы – остановить набравший ход более мастеровитый «Уралмаш» химчанам не удалось, хотя в третьем матче серии подмосковная команда проиграла с минимальной разницей – зато точно становится обладателем медалей. Этот матч, кстати, стал лучшим по посещаемости, более двух тысяч болельщиков пришло в Баскетбольный центр Химки. Интерес в городе к команде вернулся, что не может не радовать.

«ТЕМП-СУМЗ-УГМК», несмотря на статус явного фаворита и преимущество площадки, все же пал перед обороной «Химок». В трех проигранных матчах клуб из Ревды набрал в сумме лишь 183 очка, а игроки команды в этих встречах атаковали с процентом с игры 36,9%. 3-1 в серии и химчане забирают бронзовые медали чемпионата. Спустя 2 года с того момента, когда существование команды было под вопросом!

И хотя главной звездой «Химок» остается главный тренер Андрей Мальцев, несправедливо будет умолчать о тех, кто добыл эти важные для клуба медали: Евгений Фидий во второй раз в карьере был назван лучшим центровым Суперлиги, (впервые с 2019 года), а также вошел в символическую пятерку «Финала четырех» Кубка России, Дмитрий Коршаков и Александр Варнаков здорово помогли команде своим опытом, Александр Мальцев подтвердил статус лучшего молодого игрока турнира (выходил в старте и бился с мужиками, хотя еще в этом сезоне мог играть за молодежный проект), Артем Востриков, Александр Курбатов и Михаил Малейко вспомнили славные времена выступления за армейскую молодежку под руководством Мальцева, а Артем Чеваренков и Дмитрий Незванкин получили отличный шанс перезапустить карьеру.

На фоне слухов о том, что «Уралмаш» и «Руна» могут отправиться на повышение в Лигу ВТБ, внимание к «Химкам» значительно растет. Потенциальная победа в Суперлиге в следующем сезоне может стать для подмосковного клуба еще одним большим шагом на пути к возвращению в баскетбольную элиту. И, кажется, «Химки» в лице руководства клуба и тренерского штаба Мальцева сделают все возможное, чтобы это произошло.

Фото: bckhimki.ru