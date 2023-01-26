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Подмосковный Ренессанс. «Химки» взяли бронзу баскетбольной Суперлиги, когда в них никто не верил

Евгений Фидий
Химки Химки
суперлига Россия
Андрей Мальцев Андрей Мальцев
Александр Мальцев
Дмитрий Незванкин
Дмитрий Коршаков Дмитрий Коршаков
Александр Варнаков
Баскетбол Баскетбол

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

От редакции: вы читаете пользовательский блог, в котором поддерживают «Химки» даже не в лиге ВТБ.

О бронзовых призерах Суперлиги и участнике «Финала четырех» Кубка России.

Вернемся на год назад: «Химки» занимают третье место в регулярном сезоне Суперлиги (правда, с конца) с результатом 7-21, в составе – исключительно российские баскетболисты, а на тренерском мостике находится все тот же позитивно настроенный Андрей Николаевич Мальцев. Тогда единственным поводом для радости был тот факт, что команду удалось спасти от банкротства и «Химки» сумели провести полноценный сезон.

Но руководству клуба и главному тренеру этого было мало.

После межсезонья, усилившись рядом опытных российских баскетболистов, Андрей Мальцев заявил, что его команде в новом чемпионате по силам оказаться в Топ-4 в Суперлиге. Без иностранных игроков! С тем же российским костяком. Сейчас это уже не выглядит безумием, но тогда эти заявления вызывали недоумение.

Про цели на Кубок России наставник химчан ничего не говорил, а ведь именно там обновленные «Химки» впервые в этом сезоне удивили. Сначала сенсационно выбили из плей-офф команду Лиги ВТБ «Самару» (79:79 дома и 71:51 на выезде), а затем достаточно уверенно разобрались с «Руной» (94:81 дома и 58:58 в гостях), которая большую часть сезона лидировала в Суперлиге.

Именно в тех играх «Химки» впервые после «возрождения» показали, насколько они эффективны в матчах на вылет. Андрей Мальцев умело подстраивал игру команды под каждого соперника, что позволяло химчанам играть с явными фаворитами первым номером. Не сработало лишь на «Финале четырех» в Санкт-Петербурге… Но разве это имеет значение, когда «Химки» прошли в Кубке России дальше, чем УНИКС, новый чемпион Единой Лиги ВТБ?

Более того, кажется, матчи Кубка России на в Санкт-Петербурге против «Нижнего» и МБА только закалили эту команду – «Химки» здорово провели весеннюю часть турнира и ворвались в плей-офф главной «темной лошадкой» Суперлиги. А заодно стали второй лучшей защитной командой сезона (71,2 пропущенных очка в среднем за игру).

В четвертьфинале команда Мальцева подтвердила статус «цепных псов». Невероятные 58,5 пропущенных очка за игру в четырех матчах серии против «Динамо» из Владивостока – такую защиту в серии плей-офф в российском баскетболе не показывала ни одна команда c 2019 года, когда «Самара» уничтожила «Спартак» в финале Суперлиги (питерская команда набирала 57 очков в среднем).

И, может быть, защита не всегда выигрывает титулы – остановить набравший ход более мастеровитый «Уралмаш» химчанам не удалось, хотя в третьем матче серии подмосковная команда проиграла с минимальной разницей – зато точно становится обладателем медалей. Этот матч, кстати, стал лучшим по посещаемости, более двух тысяч болельщиков пришло в Баскетбольный центр Химки. Интерес в городе к команде вернулся, что не может не радовать.

«ТЕМП-СУМЗ-УГМК», несмотря на статус явного фаворита и преимущество площадки, все же пал перед обороной «Химок». В трех проигранных матчах клуб из Ревды набрал в сумме лишь 183 очка, а игроки команды в этих встречах атаковали с процентом с игры 36,9%. 3-1 в серии и химчане забирают бронзовые медали чемпионата. Спустя 2 года с того момента, когда существование команды было под вопросом!

И хотя главной звездой «Химок» остается главный тренер Андрей Мальцев, несправедливо будет умолчать о тех, кто добыл эти важные для клуба медали: Евгений Фидий во второй раз в карьере был назван лучшим центровым Суперлиги, (впервые с 2019 года), а также вошел в символическую пятерку «Финала четырех» Кубка России,  Дмитрий Коршаков и Александр Варнаков здорово помогли команде своим опытом, Александр Мальцев подтвердил статус лучшего молодого игрока турнира (выходил в старте и бился с мужиками, хотя еще в этом сезоне мог играть за молодежный проект), Артем Востриков, Александр Курбатов и Михаил Малейко вспомнили славные времена выступления за армейскую молодежку под руководством Мальцева, а Артем Чеваренков и Дмитрий Незванкин получили отличный шанс перезапустить карьеру.

На фоне слухов о том, что «Уралмаш» и «Руна» могут отправиться на повышение в Лигу ВТБ, внимание к «Химкам» значительно растет. Потенциальная победа в Суперлиге в следующем сезоне может стать для подмосковного клуба еще одним большим шагом на пути к возвращению в баскетбольную элиту. И, кажется, «Химки» в лице руководства клуба и тренерского штаба Мальцева сделают все возможное, чтобы это произошло.

Фото: bckhimki.ru

5 комментариев

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AprilM
Вернутся в элиту только сильнее!
+4
0
+4
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Хавьер Пенья
Поскорее бы Химки уже вернулись в Лигу ВТБ. Скучно там без них.
+4
0
+4
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Замкаденыш
Да, этьо очень ценная бронза! А Мальцев в начале сезона говорил, что "можем попасть в пятерку лучших". План перевыполнил :). Спасибо, коуч! Спасибо, команда!
+2
0
+2
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Замкаденыш
Кстати, по статистике, 9 игроков команды провели не менее 43 игр (всего матчей в сезоне было 47). То есть, зарешал наигранный стабильный состав. И ненужные травмы обошли.
0
0
0
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