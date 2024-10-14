«В опасном положении у меня сейчас два пальца». ЦСКА перекрыл «Зениту» кислород в концовке суперматча

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Матч недели удался .

В прежние времена главным дерби Единой лиги была битва Ленинградки ЦСКА – «Химки». Сейчас же это ЦСКА против всей Ленинградской области. Первая серия этого баскетбольного блокбастера обрушилась на зрителя вместе с песнями Басты в это воскресенье и дала много пищи для размышления.

Имея на своем счету на одну победу меньше, фаворитом в игру заходил все же ЦСКА. Виной тому краса всей Ходынки – столичный зал «Мегаспорт», который за последние годы армейцы очень неплохо обжили в качестве своей основной, домашней арены. А цель у обеих команд – и ЦСКА, и «Зенита» была одна на всех – постараться не отстать от явного лидера чемпионата, краснодарского клуба «Локомотив-Кубань», который идет по рельсам без поражений.

Перед стартовым спорным свой заслуженный приз лучшего игрока сентября по версии болельщиков получил защитник ЦСКА Алекса Аврамович. Отработать сувенир перед фанатами, правда, он смог только по ходу матча, так как вышел со скамейки запасных. В старте на месте первого номера вышел Каспер Уэйр, также резко стартанувший из колодок этой осенью. Его трешка в первом владении, пара перехватов Курбанов, красивый данк Жан-Шарля и вот армейцы уже впереди 10:2.

В себя «Зенит» начал приходить только после второго тайм-аута Паскуаля. Все-таки, набирая более 90 очков за игру, команда должна находить опции в атаке. Даже, если Никита Курбанов «съел в защите без хлеба и соли» одного из лидеров «Зенита» Дуэйна Бэйкона. Очки, набранные в переходе Винсом Хантером, Ксэвьером Муном и Омари Спэллманом выравняли игру на паркете «Мегаспорта».

А концовка первой четверти больше запомнилась не баскетболом, а борцовским поединком между Бэйконом и вышедшим на замену Антоном Астапковичем. Схватка в партере, правда, не впечатлила судей матча, которые выписали обоим неспортивный фол и продолжили игру. А, условно скажем, в игре вторых пятерок главной звездой, несомненной, был лауреат сентября – Аврамович.

То, как Алекса видит площадку, как мастерски раскрывает пикенролы, одной левой находит партнеров удобными передачи и иногда забывает сам, лично мне напоминает творческий союз всех лучших качеств бывших армейцев Милоша Теодосича и Нандо Де Коло. Плюс защита и юношеский задор дополняют баскетбольный портрет Алекса Аврамовича (16 очков, 4 результативные передачи). Не обошлось и без сербской магии.

Проиграв первую половину «- 5», «Зенит» продолжил свою погоню во второй. Вот только отыграть даже небольшую разницу у такой команды, как ЦСКА – дело не из простых. Заметно, и не только по игре Курбанова, что большой акцент тренерский штаб армейцев во главе с Андреасом Пистиолисом делает в этом сезоне именно на защиту. И цепкая игра один в один – лучшая ее визитка.«Я говорю, что скорее я потеряю палец, чем выйду на игру без Курбанова. То же самое я могу сказать про Антонова, поэтому в опасном положении у меня сейчас два пальца» – так тренер ЦСКА фигурально высказался о своих MVP в команде.

Особенно интересно было посмотреть как ЦСКА защищается против разного вида «двоек» соперника. Большинство команд в подобной ситуации предпочитают играть смену, но только не армейцы. Их юркие и хорошо обучение первые, вторые и даже третьи номера, стараются пробивать все заслоны и оставаться именно со своим игроком. Чистый олдскул в чрезмерно универсализированном современном баскетболе.

«Зенит», конечно, пытался взломать эту крепкую, как стены Форта «Боярд» защиту хозяев. И даже несколько раз приближался к сопернику вплотную. В основном, это происходило за счет индивидуальных усилий лидеров. Бэйкон во второй половине все-таки скинул путы опеки и свои 19 набрал. Удачно со скамейки вышел Алекс Пойтресс (13 очков, 7 подборов). Точен в дальних бросках был Ксэвьер Мун (13 очков, из четырех три точных трехочковых броска, 7 результативных передач).

Тем не менее, и во второй половине создавалось ощущение, что ЦСКА ход игры полностью контролирует. И это, несмотря на совсем небольшое преимущество, не более 7 очков. По всем законам жанра, для первой знаковой победы в сезоне армейцам нужно было просто красиво закрыть игру. Найти своего Коби Брайанта концовки было важно, так как в середине четвертой четверти «Зенит» даже вышел вперед (75:74).

И на эту роль Пистиолис явно наигрывает Мело Тримбла (17 очков, 5 подборов, 2 передачи). Именно этот атакующий защитник становится основным, как говорят за океаном, decision-maker -ом команды. То есть исполнителем, принимающим решение в конце «клатчевых» атак. Если не считать одну шальную трешку, со своей задачей в концовке Тримбл справился. Справилась и защита ЦСКА, где особое место по ходу матча занимал Тони Джекири – наш аналог Дикембе Мутомбо.

83:77 ЦСКА одерживает первую знаковую победу в сезоне и вплотную подбирается к лидеру чемпионата, «Локомотиву».

ЦСКА – Зенит 83:77 (22:14, 24:27, 21:19, 16:17)

ЦСКА

Тримбл (17), Уэйр (9), Жан-Шарль (9), Мбайе (8), Курбанов (2) – старт ; Аврамович (16), Джекири (14), Антонов (5) , Ухов (3) , Астапкович (0) .

Зенит

Бэйкон (19), Мун (13 + 7 передач), Спеллмен (9), Хантер (9), Фрэйзер (6) – старт ; Пойтресс (13 + 7 подборов), Жбанов (6) , Воронцевич (2) , Щербенев (0) , Захаров (0) .

Фото: Единая Лига ВТБ