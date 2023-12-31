Я посетил 307 матчей за год. Сумасшедшие 16 стран и 189 футбольных стадионов

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Всем привет, это блог «ЧМ во время зимы», который был создан в ноябре 2022-го, когда его авторы (Костя и Марина) поехали на чемпионат мира в Катар. Мы весь турнир старались радовать вас новыми текстами в блоге, а после продолжили рассказывать о спортивных путешествиях. Например, ездили на клубный ЧМ в Марокко, на молодежный Евро в Грузию и даже на женский ЧМ в Австралию.

Помимо общих путешествий часто Костя бывал на играх и один. Если дальше в тексте встретите «мы», значит это совместная поездка Кости и Марины. Если «я», значит речь о Косте и его 307 матчах за год.

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Все началось с того, что в конце 2022-го я узнал о Russian Groundhopping League (RGL) – комьюнити, которые очень любят футбол и путешествия. Феномен лиги в том, что из посещения матчей сделали соревнование. За каждый поход на футбол по определенным правилам участнику начисляются очки. Углубляться в тонкости не будем, но, если кому-то интересно, переходите на сайт. Может, и вас затянет.

Даже если не хотите принимать участие в турнире, сайт groundhopper.ru – потрясающая площадка, чтобы зафиксировать свои футбольные воспоминания. Можно отметить матчи, на которых был вживую, а также приложить билет и программку. В общем, суперместо для футбольных гиков, коллекционеров эмоций, впечатлений и билетов.

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В этом тексте я расскажу и покажу, какие матчи я посетил. А еще вспомню самые яркие игры и крутые стадионы.

Всего получилось посетить 307 игр в 16 странах мира. Конечно, больше всего матчей в России. В пятерке, помимо близких Армении и Грузии, еще Австралия и Италия.

Первый матч

1 февраля, клубный ЧМ в Марокко. «Аль-Ахли» vs «Окленд» – 3:0. Город Танжер

Январь прошел без футбола, а вот уже в феврале мы отправились на клубный чемпионат мира. Его стартовый матч запомнился ужасной организацией. На территорию стадиона прошло огромное количество людей безбилетников, а многие обладатели билетов (в том числе мы) попали в чудовищную давку и с большим трудом оказались на своих местах.

Матч с наибольшей посещаемостью

7 августа, женский ЧМ в Австралии. Австралия vs Дания – 2:0. Город Сидней

В августе мы побывали в Австралии на женском ЧМ. С собой, кроме фотографий с коалами, увезли впечатления от четвертьфинала, в котором австралийки при 75 784 зрителях обыграли датчанок на Олимпийском стадионе Сиднея.

Самый посещаемый стадион – «Кировец»

Я живу в Петербурге, поэтому больше всего матчей посетил, конечно, здесь. Но на первом месте не «Петровский» или «Газпром Арена», а стадион «Кировец». Потому что он, ставший в среде футбольных граундхопперов мемом, принимает абсолютно все матчи Высшей лиги чемпионата Санкт-Петербурга .

Помимо этого, в 2023-м здесь играли мужская и женская «Звезда» (во Второй лиге и Кубке), а также вынесенный матч проводили «СКА-Хабаровск» и «Динамо» (Махачкала). Это был, кстати, самый холодный матч года: показывало «-14», но айфон утверждал, что ощущается как «-19».

Самая посещаемая команда – «Зенит»

По той же географической причине «Зенит» – самый посещаемый в году. Правда, были и их выездные игры. Например, против «Динамо» в Кубке России, а еще с «Локомотивом» и «Спартаком» в чемпионате.

Самый посещаемый стадион вне России – Республиканский стадион им. Вазгена Сарксяна

В этой номинации тоже нет сенсации. Удавалось довольно часто бывать в Армении, поэтому главная арена Еревана – Республиканский стадион имени Вазгена Сарксяна – на первом месте. Трижды я был на солдаутах сборной, еще три раза удалось побывать на играх чемпионата.

Самые необычные истории с билетами

1 ноября. Кубок Испании. «Буньол» vs «Реал Сосьедад» – 0:1

2 ноября. Кубок Испании. «Чиклана» vs «Вильярреал» – 0:5.

За два дня в ноябре удалось дважды посетить матчи, на которые билетов у меня не было перед самым началом игры. На ранних стадиях Кубка Испании команды Ла Лиги приезжают в очень маленькие города. «Буньол» – команда хотя бы из Терсеры (пятая профессиональная лига), а вот «Чиклана» вообще играет лишь в любительском чемпионате Андалусии. Для таких клубов игры с топами – главное событие не только в сезоне, но и, возможно, в истории. Поэтому удаленно билеты на игры найти невозможно, их раздают и продают офлайн, а в день матча достать почти нереально.

В Буньол мы приехали с друзьями, большую часть матча пришлось смотреть на игру Арсена Захаряна из-за забора. Но затем получилось взять билет у одного из болельщиков, который покинул стадион раньше времени.

В Чиклане повезло чуть больше: около 40 минут ожидания возле стадиона с табличкой I NEED TICKET спасли: одна девушка нашла свободный билет и продала его по номиналу в 25 евро.

Причем в итоге я сидел прямо за воротами Пепе Рейны, который приехал играть за «Вильярреал» и провел сухой матч.

27 декабря. Чемпионат Бельгии. «Андерлехт» vs «Серкль Брюгге» – 2:0.

Не все поездки удавалось спланировать заранее. Так и заключительный выезд в Бельгию: за пару дней до вылета оказалось, что на матч «Андерлехта» уже нет билетов. Хотелось оказаться на стадионе главной команды страны, поэтому по несколько раз в день я проверял их сайт. Примерно на десятый заход оказался один билет, я быстро кинул его в корзину и купил.

Но история на этом не закончилась. На подходе к стадиону совершенно по-киношному мне в ногу прилетел кусок бумаги. Присмотрелся – билет на матч! Никто рядом его не искал, он явно прилетел не от кого-то из тех, кто идет рядом. Я решил проявить максимальную сознательность и пошел к информационному билетному центру.

Там записали данные билета и заверили, что если в центр придет потеряшка, они выдадут новый билет. А этот они предложили мне продать! Так я и сделал. Точнее решил просто отдать дедуле, который стоял у гейта и спрашивал у всех про билет. Но он все-таки всучил мне 25 евро. Так получилось, что я сходил на «Андерлехт» бесплатно.

Самый дорогой билет на матч

25 ноября. Чемпионат Италии. «Аталанта» vs «Наполи» – 1:2. 90 евро

Из-за небольшого ремонта на домашнем стадионе «Аталанты» мест на трибунах стало меньше, поэтому и цены, видимо, чуть выросли. Билетов дешевле уже не было, пришлось брать за 90 евро возможность увидеть разминку Алексея Миранчука и гол головой от Хвичи.

Бесплатные матчи

Таких было аж 163. За весь год я не заплатил ни за один матч РПЛ. Звучит печально, но из-за введения несчастного фанайди я очень легко находил в открытом доступе промокоды на бесплатные билеты на все игры.

Свободным вход на почти все матчи чемпионата Армении, Грузии и, конечно, региональные соревнования в России. Еще запомнилась игра «Бетиса» с «Арисом» в Лиге Европы: спасибо моему другу и его знакомым из пресс-службы севильского клуба. На эту игру мы сходили бесплатно.

Самый сложный матч: мы с трудом попали на стадион

9 февраля. Кубок Марокко. «Фатх Касабланка» vs «АС Сале» – 2:0

Матч полупрофессионального клуба «Фатх Касабланка» проходил в неблагополучном районе Касабланки. Но узнали мы об этом только тогда, когда въехали туда на такси.

Местные живут прямо на улице, там же принимают душ, готовят еду, стригут друг друга. Самое неприятное – когда машина останавливалась на светофоре. Ребята подходили, засовывали головы в окна и даже пытались открыть двери . Мы сразу поняли: убираем и вообще не достаем телефоны. Огромный респект нашему водителю: он отбивался от недовольных нами местных жителей сначала словами, а затем старался при любом удобном случае перестраиваться в дальний от них ряд.

Когда подъехали к стадиону, просто обалдели. Почему-то были уверены, что на матч любительской команды в Кубке Марокко в 14:00 в будний день никто не придет, и мы спокойно пройдем на трибуны. Но нет: единственный вход на стадион был похож на ад. Огромное количество не очень адекватных ребят в атрибутике толкались друг с другом, кричали – вели себя очень агрессивно.

В общем, в эту очередь становиться не хотелось совсем. Все это под свистки полиции и крики местных. Мы решили не идти внутрь, а отойти на другую часть улицы, осмотреться и подождать.

Там мы встретили двух полицейских, которые охраняли клубный автобус гостевой команды «Сейл» из марокканской ФНЛ. Оказалось, у команды, созданной в 1928-м, очень много болельщиков – с традициями. Полицейский не говорил на английском, но по рации позвал людей, которые должны были как-то помочь.

Через несколько минут пришли два пожилых марокканских мужчины в костюмах: они тоже не говорили по-английски, но были очень милыми и дружелюбными. С помощью гугл-переводчика мы объяснили, что хотим попасть на матч, но не знаем, как лучше пройти. Они очень удивились, что мы заинтересовались этой игрой, но дали понять, что лично проведут нас внутрь. Посоветовали только убрать телефон и держать сумку покрепче. Обещание они выполнили: под охраной двух дедушек в штатском и с рациями мы прошли мимо толпы и оказались внутри. Незадолго до финального свистка свалили со стадиона, сразу прыгнули в такси и отметили этот стадион на карте: возвращаться не планируем .

Самые результативные матчи

Дважды на матчах, на которых я был, забивали по 10 мячей.

3 июня. Чемпионат СПб, Первая лига, стадион «Дружба». «Победа» (Красное Село) vs «Гидроер» (Кронштадт) – 2:8.

22 сентября. МФЛ, Санкт-Петербург, стадион «Смена». «Зенит-М» vs «Рубин-М» – 7:3.

Матчи без голов

Таких игр было всего 14.

Но особенно неудачным получился белорусский отрезок с 6 по 9 июля, тогда я собрал целых четыре нулевых ничьих.

Максимум матчей в день: пять

Самый футбольный день – 15 октября. В тот день мы посетили три матча чемпионата Калининградской области, а потом на арене ЧМ в Калининграде посмотрели финал женского Кубка России и полуфинал Медиалиги.

Посещенные матчи без зрителей: два

Первый в августе: на стадионе «Балтийский» в Гатчине в матче чемпионата Ленобласти СШ «Ленинградец» обыграл киришский «Факел» со счетом 6:0. По неведомой причине власти Гатчины после пандемии так и не дали разрешение на присутствие болельщиков. Поэтому пришлось лезть на дерево, стоящее прямо у забора. Именно оттуда я и посмотрел этот потрясающий матч.

Второй раз игру без зрителей назначила не администрация Гатчины, а чуть более серьезная футбольная инстанция – УЕФА.

Я приехал на матч молодежной сборной Белоруссии против Португалии в отборе на Евро. Игра проходила на нейтральном поле в армянском городе Армавир. Из-за нейтрального статуса проход болельщиков на нее был закрыт. Тем не менее, при помощи пресс-службы сборной Белоруссии и при поддержке Sports.ru мне дали разовую аккредитацию, так что на трибунах я все-таки оказался и лично увидел разгромную победу португальцев со счетом 5:0 с дублем форварда «Вулверхэмптона» Фабиу Силву.

Самый красивый стадион – в Португалии

Классных арен было много, но больше всего запомнился «Стадио Алгарве» в Португалии, в Фару.

На нем в 2004-м сборная России дважды сыграла на Евро, а у меня с друзьями получилось попасть туда и увидеть матч молодежного первенства Португалии.

Да-да, именно на такой огромной арене играет молодежка «Фаренсе».

Самый душевный стадион – в Армении

Красивым стадион в городе Аштарак назвать сложно, но по душевности он в топ-1.

«Касахи Марзик» – домашняя арена «Алашкерта-2» и «Онора» и армянской ФНЛ.

Деревянные скамейки, полуразрушенные подтрибунки, классный вид и стулья на трибунах. В общем, прекраснейший вайб. В этом году приезжал сюда два раза.

Последний матч

27 декабря, чемпионат Бельгии. «Шарлеруа» vs Мехелен – 3:1. Город Шарлеруа

Закончил свой футбольный год в городе Шарлеруа на матче бельгийского чемпионата. Шел дождь, стадион был далеко не полным, но матч получился классный: «Шарлеруа» на последней минуте добавленного времени забил последний гол, который я увидел в 2023-м. Отметил это событие я, конечно, маленьким стаканом местного пива, которое продавалось на стадионе.

Планы на 2024-й

Пока сложно планировать что-то конкретное. Я бы сформулировал так: продолжать кайфовать от футбола, путешествий и новых знакомств с городами, странами и людьми. Также хочется чуть чаще бывать на играх своей любимой родной команды – «Луки-Энергии» из Второй лиги. На золотой сезон замахиваться пока тяжеловато, но какое-то подобие устроить можно.

Напоследок советы всем, кто досмотрел и дочитал этот текст до конца. Путешествуйте (неважно, куда и зачем), смотрите футбол (неважно, какой и зачем) и обязательно рассказывайте об этом на сайте groundhopper.ru! Мы уже ждем вас там!

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До встречи на стадионах!