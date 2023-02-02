Исторический момент: судья в микрофон объяснил решение ВАР. Мы увидели это вживую на клубном ЧМ

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От редакции: вы в блоге «ЧМ во время зимы». Его авторы Костя и Марина сейчас в Марокко на клубном чемпионате мира по футболу. Здесь они рассказывают о турнире, за которым наблюдают с трибун. С вас плюсы и комменты. Проверим!

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Матч «Аль-Ахли» – «Окленд» был посредственным до 94-й минуты. Да-да, при счете 3:0 в пользу команды из Каира случилось главное не только в матче, но и, возможно, на всем турнире.

Мы впервые услышали, как судья прямо на поле объявляет решение после просмотра повтора.

Что за момент?

Защитник новозеландской команды Адам Митчелл в подкате срубил форварда египтян Мохамеда Тахира.

Китайский арбитр Нинг Ма сначала показал, что это штрафной, но после небольшой паузы изменил решение – поставил пенальти.

Защитник «Аль-Ахли» Али Маалул уже готовился к 11-метровому.

Но в этот момент арбитра позвали к экрану.

Как все это выглядело?

На повторе стало ясно: фол все-таки не в штрафной (как и видно на первом скрине).

После просмотра судья вернулся на поле и в микрофон на весь стадион объявил решение: фол до штрафной, при этом подкат защитника – это явное лишение возможности забить. Пенальти отменяется, Митчеллу – красная карточка.

Честно говоря, с трибун было сложно разобрать слова судьи. Но общий смысл, конечно, мы уловили.

Отмечаем и обновленный титр в трансляции, он же был на табло.

Конечно, на результат это не повлияло, но матч «Аль-Ахли» – «Окленд» стоило придумать и провести хотя бы для того, чтобы увидеть такой исторический судейский момент.

Наверняка скоро это у всех войдет в привычку и перестанет удивлять.

А как вам такое нововведение ФИФА? Пишите в комментариях и подписывайтесь на наш телеграм-канал, где мы подробно рассказываем о турнире в Марокко.

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Фото: кадры трансляции «Матч ТВ»