ЧМ во время зимы
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Исторический момент: судья в микрофон объяснил решение ВАР. Мы увидели это вживую на клубном ЧМ

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Аль-Ахли Каир Аль-Ахли Каир
Окленд Сити Окленд Сити
болельщики
Футбол Футбол

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

От редакции: вы в блоге «ЧМ во время зимы». Его авторы Костя и Марина сейчас в Марокко на клубном чемпионате мира по футболу. Здесь они рассказывают о турнире, за которым наблюдают с трибун. С вас плюсы и комменты. Проверим!

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***

Матч «Аль-Ахли» – «Окленд» был посредственным до 94-й минуты. Да-да, при счете 3:0 в пользу команды из Каира случилось главное не только в матче, но и, возможно, на всем турнире.

Мы впервые услышали, как судья прямо на поле объявляет решение после просмотра повтора.

Что за момент?

Защитник новозеландской команды Адам Митчелл в подкате срубил форварда египтян Мохамеда Тахира.

Китайский арбитр Нинг Ма сначала показал, что это штрафной, но после небольшой паузы изменил решение – поставил пенальти.

Защитник «Аль-Ахли» Али Маалул уже готовился к 11-метровому.

Но в этот момент арбитра позвали к экрану.

Как все это выглядело?

На повторе стало ясно: фол все-таки не в штрафной (как и видно на первом скрине).

После просмотра судья вернулся на поле и в микрофон на весь стадион объявил решение: фол до штрафной, при этом подкат защитника – это явное лишение возможности забить. Пенальти отменяется, Митчеллу – красная карточка.

Честно говоря, с трибун было сложно разобрать слова судьи. Но общий смысл, конечно, мы уловили.

Отмечаем и обновленный титр в трансляции, он же был на табло.

Конечно, на результат это не повлияло, но матч «Аль-Ахли» – «Окленд» стоило придумать и провести хотя бы для того, чтобы увидеть такой исторический судейский момент.

Наверняка скоро это у всех войдет в привычку и перестанет удивлять.

А как вам такое нововведение ФИФА? Пишите в комментариях и подписывайтесь на наш телеграм-канал, где мы подробно рассказываем о турнире в Марокко.

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Фото: кадры трансляции «Матч ТВ»

21 комментарий

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Phoebe
Российский футбольный корпус занервничал...
0
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teo_heel
Ответ flash166
Да, но можно же подсмотреть хорошее у других))
Ну вы что, дух игры рушится, бла-бла-бла.
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flash166
Ответ teo_heel
Ну там тоже не сразу к этому пришли, если честно.
Да, но можно же подсмотреть хорошее у других))
0
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0
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Exyxea
Не приживется. Иначе судьям придётся выдумывать много ерунды в микрофон, чтобы протащить команды, которым они симпатизируют. Сто пудов судьи в позу встанут
0
-1
-1
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Саша Пушкин
Ответ Realist2022
А я представляю как у нас судья объясняет решение дать пенальти в ворота соперника Зенита, аргументируя: "Ну вы же понимаете, контакт был..."
Еще эпичнее это будет выглядеть в Грозном, когда слова судьи будут транслировать через динамики на весь стадион, а ему в микрофон будут отвечать с вип трибуны.
+4
0
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Michael Boldyrev
Отличная тема. Действительно прорыв.
+2
0
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yarni
Ответ Realist2022
А я представляю как у нас судья объясняет решение дать пенальти в ворота соперника Зенита, аргументируя: "Ну вы же понимаете, контакт был..."
Да можно просто сразу студию матч-тв с Черданцевым, Игониным и Боярским подрубить, они всё обьяснят и без ВАР
+1
-1
0
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Realist2022
Ответ Zombieset
Теперь есть возможность услышать голос судей во время трансляции по ТВ!
Кстати, лучше бы такую систему ввели во времена Барсы Гвардиолы. Наверное услышали что-то типа: "Там у человека конвульсии на поле, ну явный же пенальти! )))) "
+1
-5
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Realist2022
Ответ flash166
Странно,что так долго к этому шли, в регби и амфуте судьи объявляют решения на весь стадион и смотрится это горманично и уместно
А я представляю как у нас судья объясняет решение дать пенальти в ворота соперника Зенита, аргументируя: "Ну вы же понимаете, контакт был..."
+4
-4
0
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Ibragim Mejidow
Ответ CIONTRO
Донат судье, автору, ФИФА...
И Челси
+1
0
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teo_heel
Ответ flash166
Странно,что так долго к этому шли, в регби и амфуте судьи объявляют решения на весь стадион и смотрится это горманично и уместно
Ну там тоже не сразу к этому пришли, если честно.
0
0
0
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Zombieset
Теперь есть возможность услышать голос судей во время трансляции по ТВ!
+1
0
+1
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flash166
Странно,что так долго к этому шли, в регби и амфуте судьи объявляют решения на весь стадион и смотрится это горманично и уместно
+21
-1
+20
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Диван диванов
Ответ Дима Кей
момент в том, что судья в слух объяснил что произошло. до этого такого не было. ну, то есть, футболистам они может и говорили, но для зрителей - нет
Ну такое себе историческое событие
0
-1
-1
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CIONTRO
Донат судье, автору, ФИФА...
+6
0
+6
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teo_heel
Ответ Диван диванов
Просмотр вар исторический момент ? Я вообще ничего не понял
Не сам просмотр VAR, а тот факт, что судья объявил о своём решении на весь стадион и для всех тех, кто смотрел трансляцию, чтобы было понятно, какое в итоге решение было принято.
+2
0
+2
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Артем Котельников
Ответ Диван диванов
Просмотр вар исторический момент ? Я вообще ничего не понял
не просмотр ВАР, а то, что судья объявил решение и его обосновал через микрофон
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Deathember
Ответ Диван диванов
Просмотр вар исторический момент ? Я вообще ничего не понял
Ты и не хотел понимать, судя по всему
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
LadMuzin
Ответ Диван диванов
Просмотр вар исторический момент ? Я вообще ничего не понял
Ответ почему момент исторический в заголовке )
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дима Кей
Ответ Диван диванов
Просмотр вар исторический момент ? Я вообще ничего не понял
момент в том, что судья в слух объяснил что произошло. до этого такого не было. ну, то есть, футболистам они может и говорили, но для зрителей - нет
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Диван диванов
Комментарий скрыт
0
-11
-11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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