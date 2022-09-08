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Рейтинг команд НФЛ по итогам ноября: «Канзас» и «Филадельфия» лидируют, прошлогодние чемпионы — в подвале

Лос-Анджелес Рэмс Лос-Анджелес Рэмс
Лос-Анджелес Чарджерс Лос-Анджелес Чарджерс
Даллас Даллас
Цинциннати Цинциннати
Теннесси Теннесси
Сан-Франциско Сан-Франциско
Миннесота Миннесота
Майами Майами
Балтимор Балтимор
Баффало Баффало
Филадельфия Филадельфия
Джейлен Хертс Джейлен Хертс
Патрик Махоумс Патрик Махоумс
Канзас-Сити Канзас-Сити
НФЛ НФЛ
Американский футбол Американский футбол

Непобежденных больше нет.

В этом сезоне вместе с First&Goal мы запустили формат субъективных рейтингов – каждый месяц расставляем команды по их текущей форме. Это помогает ориентироваться, кто хорош или плох конкретно в этот момент времени, и выбирать матчи для просмотра.

Вот так мы распределили команды в октябре, а ниже – наш ноябрьский рейтинг. В составлении рейтинга участвуют пять человек: Юрий Марин, Станислав Рынкевич, Леонид Анциферов, Вадим Борисов (все – First&Goal) и Александр Бушмакин (Sports.ru). Этот рейтинг – наше усредненное мнение. Давайте обсуждать и спорить.

Фото: Gettyimages.ru/Jason Hanna

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