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«Агидель» вырвала победу в решающем матче!

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Уфимский хоккей рано завершил сезон: «Салават Юлаев» вылетел в первом раунде Кубка Гагарина от «Адмирала», молодежная команда клуба «Толпар» − в четвертьфинале плей-офф МХЛ.

Последней завершила сезон женская команда «Агидель» − но сделала это победой в финальной серии над «Динамо-Невой». Впервые в истории Женской хоккейной лиги победитель чемпионата определился в пятом решающем матче, и на него пришли 3200 человек − рекорд для матчей ЖХЛ в России.

«Агидель» вырвала победу благодаря голу Елизаветы Родновой в концовке третьего периода.

Самое интересное началось после матча. После стандартных процедур на льду − вручения индивидуальных наград и Кубка ЖХЛ − «Агидель» отправилась в раздевалку и отожгла. Хоккеистки быстро наполнили трофей шампанским.

А потом начались танцы!

И еще:

Соло Полины Лучниковой.

«Агидель» − самая титулованная команда в российском женском хоккее. Уфимки участвовали в пяти финальных сериях ЖХЛ, четыре из которых закончились победой уфимской команды. Башкирский клуб обыгрывал в финале «Торнадо» (2017/18), «Динамо СПб» (2018/19) и «КРС Шэньчжэнь» (2020/21) и, в 2023 году, «Динамо-Неву».

Напоследок − несколько эмоциональных фотографий.

Фото: photo.khl.ru/Светлана Садыкова