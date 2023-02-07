Эрик Карлссон снова топ: преодолел травмы, личные проблемы и трудности в клубе

Идет на 100 очков в сезоне.

В этом сезоне Эрик Карлссон заслуживает «Билл Мастертон» – приз за верность хоккею. Да, его имя сейчас регулярно всплывает в обсуждениях приза лучшему защитнику, куда более престижного. А «Мастертон» дают тем, кто перенес тяжелое заболевание или близок к уходу на пенсию – «за выслугу лет». Карлссон же не пропустил ни одного сезона, и ему всего 32 года. Но на его долю выпало достаточно испытаний – и он их преодолел, вернувшись в энхаэловскую элиту.

Восемь лет назад он выиграл «Норрис трофи» и стал всего 13-м защитником в истории, кто сделал это дважды. «Поздравляю! Сколько еще ты хочешь выиграть до конца карьеры?» – спрашивал его друг и бывший одноклубник Даниэль Альфредссон, намекая на Никласа Лидстрема, у которого их семь.

«Шесть лет назад Hockey News уже назвали его одним из главных фаворитов на «Конн Смайт Трофи», – писал Рой Макгрегор из Globe and Mail. – Его два гола (оба победные), 11 результативных передач и – некоторые удивятся – его мастерство в обороне стали движущей силой неожиданного успеха «Сенаторов» в плей-офф».

Тогда он остался в одном шаге от финала Кубка Стэнли – его команда проиграла будущим чемпионам из «Питтсбурга» лишь в овертайме седьмого матча. А в следующем сезоне «Оттава» посыпалась и завершила чемпионат на предпоследнем месте. Причин тому было много.

В семье Эрика случилась трагедия: его супруга Мелинда на последнем месяце беременности потеряла ребенка – первенца, которого они долго ждали.

В команде вспыхнул грандиозный скандал, выплеснувшийся в медиа: жена Майка Хоффмана анонимно в интернете издевалась над Мелиндой в тяжелые дни. Впрочем, о каких-то доказательствах не сообщали – возможно, дело было лишь в подозрениях. Так или иначе, все это говорит, какая атмосфера была тогда в раздевалке.

Хоффмана быстро обменяли, но и Карлссон не задержался в городе, с которым связаны такие тяжелые воспоминания: выйдя на рынок, подписал дорогущий контракт с «Сан-Хосе» на 11,5 млн в год.

Но как будто всего предыдущего было мало – он потерпел крах и в новом клубе: недавний финалист Кубка Стэнли только раз вышел в плей-офф (в первый год контракта Карлссона), а потом ушел на дно. На Эрика навалились травмы, и он, игравший в «Оттаве» по 82 матча, едва набирал за сезон 50.

А в этом сезоне швед вернулся: играет без пропусков, и после 51 матча у него уже 66 очков – почти вдвое больше, чем было в прошлом году (35) и втрое, чем два года назад (22).

«Бывают ночи, когда он что-то делает, и вы думаете: «Как это у него получилось?» – восхищается защитник Джейкоб Мегна. – Мне иногда кажется, что я выучил всех его тузов в рукаве, но потом приходит вечер игры, и оказывается, что нет, ничего я не знаю обо всех его фокусах. Он настолько талантлив, что его ходы многие парни даже не видят. Не говоря о том, чтобы повторить».

«Он словно играет в видеоигру», – соглашается главный тренер «акул» Дэвид Куинн.

Да, низшая точка падения Карлссона – то, о чем тысячи хоккеистов могут только мечтать: играть в НХЛ по полсезона, зарабатывать 11 млн в год и жить в Калифорнии – поди плохо!

Но он упал с большой высоты: четыре раза становился лучшим бомбардиром среди защитников, его сравнивали с Бобби Орром, с Никласом Лидстремом и Полом Коффи. Он претендовал на победу в Кубке Стэнли и «Конн Смайт трофи». И после этого он обнаружил свой клуб на дне турнирной таблицы, а сам из-за проблем со здоровьем не мог толком играть. Он привык к обожанию фанатов, а тут пришлось столкнуться едва ли не с ненавистью – ведь он превратился в балласт, контракт которого тянет команду ко дну.

И он смог снова подняться. Разве не это пример мужества и преданности хоккею?

За 10 лет лучший бомбардир среди защитников только 3 раза получил «Норрис»

Даже если Карлссон завершит карьеру прямо завтра, ему наверняка гарантировано место в Зале славы. Только 13 человек получали «Норрис» больше одного раза, и 11 из них уже там, а 12-й – Данкан Кит – скоро будет.

Но Карлссон в этом сезоне может замахнуться и на третий «Норрис». Правда, шансов у него не так много, как кажется. Вопреки распространенному мнению, самый результативный защитник получает «Норрис» не так уж часто. Например, за последние десять лет – только трижды.

Гораздо важнее, попадает ли клуб в плей-офф, и Карлссон это хорошо знает: он четыре раза был лучшим бомбардиром среди защитников, а «Норрис» получил только дважды – когда его клуб выходил в плей-офф.

Правда, Адам Фокс в 2021-м стал исключением – «Рейнджерс» тогда в плей-офф не попали.

Но это, во-первых, редкость. Во-вторых, Фокс все-таки считается более разносторонним защитником, а Карлссона чаще называют «четвертым форвардом».

Или того хуже. «Смог бы Эрик играть по 30 минут, – размышлял бывший тренер «Оттавы» Пол Маклин. – Наверное, да. Но я не уверен, что все 30 за нас. Скорее, 16 за нас, а 14 – за них».

«Эрик Карлссон из тех, кто может держать в игре обе команды, – утверждает писатель Стивен Коул в книге «Третий овертайм». – Сначала он организует изумительные голы для одной, а потом совершит ужасные ошибки для другой».

Но про его оборонительные навыки сегодня тоже можно сказать много хорошего.

«В этом сезоне он получил всего пять малых штрафов, – пишет Марко Зломислич из The Hockey Writers. – Сравните его 10 минут с 64, которые набрал его соотечественник и сосед по таблице бомбардиров Расмус Далин. Это сногсшибательные цифры, учитывая, что он занимает третье место среди всех защитников по общему игровому времени за сезон. Не ставить свою команду в трудное положение – тоже важный навык».

И все-таки при том, что Карлссон с большим отрывом лидирует по количеству очков, набранных в равных составах (49 против 31 у Далина), когда он находился на льду, «акулы» забили 77, а пропустили 74 – разница всего три шайбы. У Далина +18, у Фокса +24.

Разве что магия 100-очкового сезона позволит закрыть на это глаза – тем более что Далин со своим «Баффало» тоже пока не проходит в плей-офф.

Правда, до 3 марта Эрика еще могут обменять в команду получше – и тогда все возможно.

Карлссон готов переехать в команду, претендующую на Кубок Стэнли

«Это сложный вопрос. Я не люблю планировать слишком далеко вперед, – сказал Карлссон по поводу вероятности своего обмена Пьеру Лебрюну и Райану Ришаугу в подкасте Got Yer Back. – Я знаю, что в моем будущем все может измениться. А может и нет».

«У Карлссона останется четыре года контракта после этого сезона, – пишет Том Дирбергер, NBCSports. – В его контракте есть полный запрет на обмен без его согласия. Но Карлссон заявил, что хотя он и его семья счастливы в Сан-Хосе, он не будет возражать против некоторых вариантов».

«Я хочу победить, – говорит Эрик. – Моя семья знает и понимает это. Они поддерживают меня в любом профессиональном решении, которое я принимаю. Не думаю, что это вызовет какие-то проблемы или что у моей семьи возникнут сложности с адаптацией».

«Сан-Хосе» запрашивают три первых драфт-пика за него, – писал Фрэнк Серавалли для Daily Faceoff. – И готовы удержать 18% его контракта».

Чуть позже генеральный менеджер «Шаркс» Майк Грир уточнил: «Это не обязательно должны быть три первых драфт-пика. Главное, это должно быть предложение, которое сделает нас сильнее в будущем. Это должно быть что-то, что имеет смысл для нас. Я вовсе не умираю от желания избавиться от защитника, который идет на 100 очков за сезон».

И хотя об этом часто говорят как о чем-то маловероятном, едва ли тут шансов меньше, чем на любой другой блокбастер со звездой.

Кэпхит Карлссона – 11,5 млн. «Сан-Хосе» готовы удержать 18% - другой стороне останется принять только 9,43 млн. И с одной стороны, это все еще много. А с другой стороны, это чуть больше, чем у Дарнелла Нерса (9,25 млн) и Дуги Хэмилтона (9 млн). И меньше, чем у Сета Джонса (9,5 млн) и Дрю Даути (11 млн).

А главное, учтем, что в ближайшие годы прогнозируется рост потолка. «Потолок зарплат в НХЛ поднимется с 82,5 млн долларов где-то на 20 процентов, – говорит хоккейный агент Дэн Мильштейн «Матч ТВ». – Возможно, до 100 млн на клуб». В это, конечно, сложно поверить, но если так и будет, то контракт Карлссона займет лишь чуть больше 9% платежки. Не так уж много за 100-очкового защитника.

Поэтому ключевой вопрос: какой уровень Карлссона на этом этапе карьеры настоящий – тот, который он показывает в нынешнем сезоне, или тот, на каком он был в предыдущие три?

«Главным было здоровье, – считает Марк Зволински из Toronto Star. – В прошлом сезоне ему потребовалась операция из-за разрыва мышцы предплечья, а в позапрошлом он сломал большой палец.

В 2017 году врачи удалили Эрику часть лодыжки, заменив искусственным сухожилием – это повлияло на его катание. А за четыре года до того Мэтт Кук коньком порезал ему ахилл, что уже тогда оставляло сомнения, сможет ли Эрик когда-либо восстановиться».

«Думаю, сейчас Эрик находится на другом этапе своей карьеры. Ему 32, и эти три года были для него разочаровывающими по разным причинам, – говорит тренер «Шаркс» Дэвид Куинн. – У меня было хорошее ощущение, что, приехав в лагерь, он был в другом настроении, а это связано именно со здоровьем. Он был в восторге, он брал на себя новые обязанности. И вот вы снова видите защитника, выигравшего «Норрис Трофи».

На вопрос, что он сделал, чтобы снова стать здоровым, Карлссон пошутил: «Если бы я знал, сделал бы это раньше».

Да, в лиге примерно с десяток команд, где уже есть первые защитники уровня «Норрис трофи» и где ими полностью довольны. Но в плей-офф выходят 16.

«Обмен Карлссона может изменить расстановку сил в плей-офф», – считает Кори Мэсисак из The Athletic.

Если Эрик попадет в клуб, претендующий на плей-офф, и окажется в нем полезным в той же степени, что и в «Шаркс» сейчас, его шансы на третий «Норрис» резко возрастут.

Но Пьер ЛеБрюн вместе со многими другими экспертами считает, что вряд ли этот обмен случится до дедлайна: «Намного вероятнее, что он состоится в межсезонье, когда команды будут лучше представлять свои возможности. Получат больше информации об изменении потолка зарплат, и будет легче организовать большой трейд с участием нескольких сторон».

Даже если так и произойдет, для Карлссона все-таки останется в этом сезоне цель исторического масштаба: только пятеро защитников набирали 100 очков за сезон – Дени Потвен, Брайан Лич, Эл Макиннис, Пол Коффи (пять раз) и Бобби Орр (шесть раз).

И уже то, как у него получается сейчас – тоже очень вдохновляющая история. Как бы низко ты ни падал, всегда есть шанс подняться, если не опускать руки.

Фото: East News/Joel Auerbach/Getty Images via AFP, Ezra Shaw/Getty Images/AFP, AP Photo/Josie Lepe, AP Photo/Chris Szagola; REUTERS/Matt Kartozian-USA TODAY Sports, Jayne Kamin-Oncea-USA TODAY Sports