Старт Капризова в НХЛ – на уровне русских суперзвезд (хуже Овечкина, но лучше Буре). Сейчас он идет на 50 голов за сезон

Будущая легенда двадцатых.

Это может показаться удивительным, но Кирилл Капризов по средней результативности – лучший русский бомбардир в истории НХЛ. Понятно, что сыграл он пока не так много и находится, в отличие от конкурентов, на самом пике (об этом мы еще поговорим), но то, что Капризов – уже один из лучших русских игроков лиги всех времен, можно считать фактом.

«У «Уайлд» появилась первая настоящая суперзвезда, – пишет журналист из Миннесоты Маркус Уоррингтон. – Короткий дебютный сезон мог быть случайностью, и многие беспокоились, когда уже после него Капризов получил зарплату 9 млн в год. Но во втором он стал только лучше и усовершенствовал практически каждый аспект своей игры».

«В сезоне-2021/22 Капризов заслуживал «Харт Трофи», – считает обозреватель The Rink Live Дэйн Мизутани. – Мало кто влиял на игру своей команды так, как Кирилл. И пусть отрыв Остона Мэттьюса был очень велик, и глупо короновать игрока на таком раннем этапе карьеры, как у Капризова, сам факт, что мы обсуждаем его как MVP, говорит об уважении, которое он заслужил за столь короткое время.

После двух сезонов мы знаем, что его результаты – не случайность. Он создает моменты вечер за вечером, вне зависимости от того, кто на другой стороне площадки.

Он еще не превосходит более признанных суперзвезд, как Макдэвид, Маккиннон или Мэттьюс. Но многие аргументы свидетельствуют, что он входит в десятку лучших, и пора об этом говорить».

Дебют Капризова в НХЛ – на уровне суперзвезд. По статистике в первых 182 матчах он уступает только Малкину и совсем чуть-чуть Овечкину. Все остальные – позади.

Да, он приехал в лигу позже своих соседей по списку, поэтому, возможно, стоит смотреть не столько число игр, сколько возраст: какую среднюю результативность имели наши к нынешним годам Капризова – 25 лет и 9 месяцев?

Картина изменится незначительно: Кирилл уступает только Малкину и Овечкину.

Если мы учтем разницу в игровом времени, то Капризов может оказаться первым с большим отрывом: он проводит всего 19:17 в среднем за матч (по сумме трех сезонов), тогда как айстайм Малкина к этому же возрасту был 21:02, а у Овечкина и вовсе 21:59.

Конечно, если бы Кирилл проводил на льду столько же времени, сколько Овечкин, у него вовсе не обязательно было бы аж 1,36 очка за игру. Но задаться таким вопросом мы можем: а если бы было?

Сравнение Капризова с другими нашими игроками в этом возрасте тем важнее, что у каждого из его соседей по списку лучшие сезоны были уже позади: Овечкин забил 65 в 22 года, Могильный – 76 в 24. Их результаты постепенно снижались, Капризов же во втором сезоне шел лучше, чем в первом, а в третьем идет лучше, чем во втором.

И еще один немаловажный момент: все это Кирилл делает, не имея рядом звездных партнеров.

«Капризов играет с ребятами уровня второго звена, – считает бывший тафгай НХЛ Джон Скотт. – И он почти забил 50 в прошедшем сезоне. Если бы он играл с Митчем Марнером, как Мэттьюс, он бы тоже забил 60. Капризов – это 60-goal-scorer».

«Кирилл – суперзвезда, – уверен генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин. – И он просто попытался взвалить нашу команду себе на спину и нести ее. Особенно я замечал это в плей-офф. Он стал большим лидером в нашей раздевалке. Он особенный».

Капризов уже в двух элитных клубах российских звезд НХЛ

По высшему разряду мы стали равнять Капризова еще после прошлого сезона, когда он только седьмым из наших энхаэловцев набрал 100 очков за регулярку.

60 передач – это чуть менее эксклюзивный клуб; кроме него, этот рубеж покоряли Кучеров, Малкин, Зубов, Панарин, Федоров, Дацюк и Макаров. А, скажем, Овечкин и Ковальчук – нет.

Чего ему пока не хватает (кроме того, чтобы продолжать в том же темпе еще лет десять), так это сезона-двух с 50 шайбами. Забить 50 голов и набрать 100 очков из наших смогли пока только легенды 90-х Федоров, Могильный, Буре и легенды нулевых Овечкин и Малкин. Легенда десятых Кучеров 50 пока не забивал. Так что вероятная будущая легенда двадцатых Кирилл Капризов имеет очевидный способ, которым можно с гарантией и навечно застолбить за собой место в истории.

И Кирилл, кажется, настроен на это. «Люди хотят видеть, как я забиваю голы, – сказал он Майклу Руссо из The Athletic. – В начале сезона-2021/22 у меня было почти очко за игру (6 передач в 8 матчах), но ни одного гола. И мне кажется, некоторые болельщики ненавидели меня тогда – подписал большой контракт и перестал забивать».

Если бы результат считался по любым 82 матчам подряд, то у Капризова уже был бы 51 гол: 27 он забил в 46 первых играх нынешнего сезона и 24 – в 36 последних играх прошлого. Но сезон считается иначе, поэтому пока есть интрига – доберется ли он до этой отметки.

«Я думаю, Капризов будет одним из четырех или пяти парней, кто забьет в этом сезоне 50 или больше», – говорил в октябре 2022-го Фрэнк Серавалли.

«Капризов, Макдэвид, Мэттьюс и Драйзайтль, – соглашался Тайлер Яремчук, Daily Faceoff. – А Кайл Коннор будет прямо на пороге».

Во второй половине сезона забивает больше, чем в первой

В сезоне-2020/21 Кирилл не мог достичь этой планки по объективным причинам – провел всего 55 игр.

А в прошедшем остановился в одном хет-трике от нее: забил 47 за 81 игру, и кто знает, что было бы, не пропусти он ту единственную.

Сейчас у Капризова 27 шайб в 46 матчах. Такой темп позволит ему забить только 48 даже в полном сезоне.

Но в каждом из двух предыдущих он накатывал к финишу. Например, год назад в последних 36 играх Кирилл забил 24 гола. Столько как раз хватит, чтобы пробить полтинник.

В первой половине этого сезона Капризов забивает чуть больше, чем в предыдущих, но это не потому, что у него залетает все подряд. Наоборот, процент реализации чуть снизился и отстает даже от его среднекарьерного: 15,5. В прошлом году был 16,3, в дебютном – 17,2. Средний – 16,3.

Возможно, дело в том, что он стал чаще бросать: в первом сезоне было 157 бросков в 55 матчах – менее 3 за игру; в прошлом – 289 в 81 – 3,5; в нынешнем – 174 в 46 – почти 4.

В таком случае вряд ли стоит рассчитывать, что залетать станет чаще. Но и спада ждать нет причин, поскольку показатель и сейчас ниже нормы.

Топовым командам забивает больше, чем аутсайдерам

«Капризов не просто забивает – он забивает, когда это важно, – писал для nhl.com Джесси Пирс. – На его счету четыре победных гола, тринадцать в большинстве и несколько сравнивавших счет и/или импульсных голов, которые подтолкнули его команду к победе».

Глядя на статистику, мы можем добавить: сильным соперникам Кирилл забивает даже чуть больше, чем слабым (пока не берем этот сезон, потому что топ-3 и боттом-3 еще могут меняться, и цифры в сравнении с прошлыми сезонами не будут легитимны).

Его пока недолгая карьера в плей-офф говорит о том же: 13 игр – 9 шайб, 0,69 за матч. Намного больше, чем в регулярке.

Поэтому расписание «Миннесоты» во второй половине сезона мы можем считать хорошим для Кирилла: матчей против команд, идущих в зоне плей-офф или явно борющихся за нее, будет больше, чем против аутсайдеров (в первой половине было поровну).

С таким календарем ему даже не обязательно ускоряться к финишу, как в прошлых двух сезонах: достаточно забивать фаворитам и аутсайдерам примерно как в первой половине сезона. Так мы и получим нужные 50 голов.

А способов забивать у Капризова миллион.

«Все знают, что у него потрясающая способность обращаться с клюшкой, — говорит главный тренер «Уайлд» Дин Эвасон. – Но для меня главное – это его командный дух. Да, он забивает красивые голы. Но трудовых голов он забивает больше, чем красивых.

И он не забивает каким-то одним способом, например, только на скорости с ходу. Или только в большинстве. Я не знаю статистики и не считал сам, но если вы посмотрите на его голы, многие забиты из «краски». Например, стоять перед воротами – это не совсем его место в большинстве. Но он знает, что это довольно хорошее место, чтобы забить гол. И он идет туда».

Так что соперники «Миннесоты» уже могут бояться. А болельщики – ждать и верить, что 50 в этом сезоне от него никуда не денется.

Фото: REUTERS/Kim Klement-USA TODAY Sports, Bruce Fedyck-USA TODAY Sports, Jeff Curry-USA TODAY Sports ; globallookpress.com/Ryan Remiorz/Keystone Press Agency