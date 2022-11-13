Гашек против России (и СССР): чаще проигрывал, но в 1998-м украл золото Олимпиады

Вспоминаем главные матчи Доминатора с нашей сборной.

Доминик Гашек, один из величайших вратарей в истории, на закате карьеры поигравший в КХЛ за «Спартак», сосредоточился на политике и теперь попадает в новости в качестве борца против России и российского хоккея. Он регулярно выступает с различными инициативами вроде бана всех российских игроков в НХЛ.

Но за свою почти тридцатилетнюю хоккейную карьеру он много раз играл против сборных России и СССР: начиная с 1983-го, когда 18-летний талант играл на МЧМ, взрослом ЧМ и турнирах поменьше вроде «Руде Право» и «Приза Известий», и заканчивая Олимпиадой-2002. Нам захотелось вернуть это противостояние в хоккейное русло, поэтому мы собрали все матчи Гашека против сборных России/СССР и выбрали из них пять самых значимых, в которых вклад Гашека был особенно велик. Давайте вместе вспомним, как это было.

Выигрывал он у наших сборных довольно редко, но проблемы создавал в большинстве матчей. Оговоримся, что мы брали только игры на главных турнирах – молодежные и взрослые чемпионаты мира, Олимпиады и Кубки Канады.

Чемпионат мира-1989, финальный раунд

К 1989-му Доминатор был уже зрелым игроком с репутацией. Хотя ему только исполнилось 24, на высшем уровне он выступал более семи лет. В его коллекции наград уже были звание лучшего вратаря МЧМ (1983), три титула лучшего в чемпионате Чехословакии (1986, 1987, 1988), даже лучшим вратарем ЧМ-1987 успел побывать.

В те времена вместо плей-офф на чемпионатах мира играли второй групповой этап, куда выходили четыре лучшие команды турнира. И уж конкуренция там была высочайшая: например, на том же ЧМ-1987 шведы получили золото только благодаря лучшей разнице шайб, а серебро и бронзу отделил друг от друга один гол. Вот такой важный матч и был у Гашека против сборной СССР в 1989-м.

Наши мощно начали прямо со стартового вбрасывания: первый период той игры можно приводить как пример «советского комбинационного хоккея». Контролируемый вход в зону – через пас или обводку (Макаров не стеснялся идти даже на троих – и делал это успешно).

Чехословацкую сборную запирали в ее зоне — там игра проходила больше времени, чем в средней и советской вместе взятых.

Бросали наши не так много, разыгрывали шайбу до верного — при всем игровом превосходстве период завершился 0:0.

Знаменитый barrel roll (катящаяся бочка) Гашека еще не доведен до того совершенства, каким стал в 90-е, но прием уже узнаваемый.

Во втором периоде игровое преимущество советской команды уже не выглядело подавляющим. У чехословаков моментов тоже было немного, но они выглядели опаснее: в контратаках случались даже выходы один на один с Мыльниковым. Поэтому к концу игры сохранившиеся 0:0 были очень опасны: один гол мог решить судьбу чемпионата. В итоге так и получилось: за семь минут до конца легендарная тройка Хомутов – Быков – Каменский забила, и матч завершился со счетом 1:0.

Спустя три дня советская сборная стала чемпионом мира, а ЧССР получила бронзу. Гашек не сумел полностью сдержать советскую команду, но приз лучшему вратарю чемпионата достался именно ему.

Кубок Канады-1991, групповой этап

Про этот турнир говорили, что он «перестал быть соревнованием сильнейших». И это было связано, в первую очередь, с командами Чехословакии и СССР: многолетний запрет на выступление в НХЛ был снят – и лучшие подались за океан. У нас ситуация еще и осложнялась конфликтом звезд с Виктором Тихоновым. Перед турниром главный тренер сборной СССР говорил, что не возьмет в команду никого из НХЛ, поскольку эти игроки не смогут быть на сборах вместе с остальными, а североамериканский и советский хоккей слишком разные, чтобы можно было быстро переходить с одного на другой. В итоге он все же сделал несколько исключений (из энхаэловцев приехали Федоров, Касатонов, Татаринов и Гусаров), но ни легендарных КЛМ, ни Могильного с Буре, ни даже Быкова с Хомутовым, которые играли в Швейцарии, в составе не было.

Состав чехословаков тоже был далек от оптимального: из прежних звезд – только Гашек, зато целая банда молодых талантов – Ягр, Палффи, Райхел, Ручински, Шлегр, которым было по 19-20 лет.

Именно Доминик и стал ключевым фактором победы ЧССР. Опасные атаки на его ворота начались с первых минут, но он кинематографично, в своем стиле, отбивал все.

В первом периоде счет по броскам был 16:9 в пользу СССР, но наши молодые игроки не забивали, а вот в ворота Алексея Марьина шайбы залетали одна за другой. И на второй период Тихонов его уже не выпустил — вышел Шталенков.

Игра, однако, была сделана: Гашека удалось распечатать только при счете 0:5, в середине третьего периода. 5:2 — такой получилась первая победа сборной Чехословакии над СССР на Кубке Канады с 1976 года.

На турнире это ей, впрочем, не помогло: победа осталась единственной, и с двумя очками чехословаки заняли последнее место. Сборная СССР набрала три и стала предпоследней. А будь Гашек не так хорош или выйди Шталенков с начала игры, кто знает – глядишь, и поборолись бы наши за выход в плей-офф.

Олимпиада-1998, групповой этап

Олимпиада в Японии проводилась уже по формуле, которую сейчас часто критикуют, — с матчами в группе против заведомых аутсайдеров, когда фавориты точно знают, что будут в плей-офф, и могут позволить себе не слишком напрягаться, наигрывать связки, выбирать основного вратаря и так далее. Но матч между сборными России и Чехии был другим.

Для каждой команды он завершал групповой этап, в нем решалась судьба первого места и дальнейшего турнирного пути. Победитель в четвертьфинале получал сборную Беларуси. А проигравшего ждали американцы, которые двумя годами ранее выиграли Кубок Мира. А после них, если даже получится победить, выходишь на Канаду — с Гретцки, Линдросом, Айзерманом, Руа и другими. В Нагано у родоначальников было 13 будущих членов Зала славы!

Так что на кону в этом матче стояло никак не меньше, чем в плей-офф.

И начало для сборной России было многообещающим: Ручински удалился за подножку, следом Гашеку дали 2 минуты за задержку игры — и наши получили большинство 5-на-3.

Но Гашек создал эти неприятности, Гашек с ними и справился.

Как вот здесь, где Буре атакует с пятачка, а Доминик в привычной манере лежит вдоль ворот.

Вся первая половина игры прошла с нашим преимуществом. Во многом – из-за частых удалений у чехов: за первые полтора периода они получили шесть штрафов, а сборная России – всего два. Наши чаще атаковали позиционно, чехи отвечали контратаками. Моментов у них было немного, но почти все очень опасные – случались и выходы один на один со Шталенковым. Чехи даже забили первыми – реализовали свое третье большинство. Но сборная России перевернула игру за десять секунд в третьем периоде: отличились Валерий Буре и Алексей Жамнов.

В итоге у наших был проходной четвертьфинал против белорусов и полуфинал имени Буре против финнов. А чехи умудрились продраться сквозь США и Канаду и снова вышли на Россию.

Олимпиада-1998, финал

«В феврале 1998-го Гашек был на вершине, — писал журналист The Hockey News Кен Кэмпбелл. — Он был трехкратным обладателем «Везины», выиграл «Харт трофи» и в свои 33 находился в середине сезона, в котором его снова назвали лучшим игроком лиги.

Но чтобы чехи воспринимались фаворитами турнира? Невозможно. Перед началом все внимание было приковано к сборным США и Канады, и победа одной из этих команд почти не вызывала сомнений. Чешская сборная шла «ниже радаров».

Так что ни поражение чехов от России, ни их второе место в группе не вызвало удивления ни с какой стороны: обыграли финнов, потому что у них есть Гашек и Ягр; проиграли русским, потому что, кроме этих двоих, нет других звезд. А вот выход Чехии в финал действительно стал сенсацией.

«До начала чемпионата мы знали, что у нас не топ-команда, — вспоминал Гашек двадцать лет спустя. — И просто надеялись, что сможем привезти домой какую-нибудь медаль. Мы были бы счастливы и этому. Но когда мы вышли в финал, один из наших лидеров, Роберт Райхел, сказал: «Мы зашли уже так далеко. Почему бы нам не пройти весь путь до конца?».

В России тот финал породил два мифа. Первый возник сразу после игры, держался несколько лет и можно примерно описать так: «Наши возили их всю игру, доминировали во всем, но Гашек спас». Второй формировался в последнее десятилетие, когда игра уже подзабылась, и стал своеобразным ответом на первый: «Это не наши возили чехов, а наоборот, могли и крупнее проиграть, если бы не Шталенков».

В действительности же (и это можно увидеть, если пересмотреть игру или почитать архивы старых газет) оба варианта имели фактическую основу, и ошибкой является только преувеличение обеих крайностей.

Во-первых, да, сборная России была фаворитом и имела преимущество.

Во-вторых: «Русские попали в ту же ловушку, что и сборная Канады, — вспоминает Кен Кэмпбелл. — Не стремясь форсировать события, они выбрали стратегию, которая дала чешской команде огромное преимущество, позволив ей играть в комфортном для нее стиле”.

Поэтому сборная России создавала много опасных и красивых моментов, в которых Гашек показывал себя во всем блеске.

Вот, например, два наших игрока выкатились против одного защитника чехов: Алексей Яшин отрезал его передачей, и Валерий Каменский оказался абсолютно один перед воротами – в нескольких метрах от Гашека.

Через полминуты уже Алексей Жамнов был один на пятаке перед Гашеком.

А на 9-й минуте второго периода классика от наших – ровно как мы представляем себе советский хоккей: Борис Миронов от синей отдал шайбу Яшину (сразу три чеха при этом оттянулись на синюю линию, то есть он одной передачей их всех отрезал), к Алексею приклеился защитник, и он красиво с разворота отпасовал за спину Андрею Коваленко, который снова один на пятачке перед Гашеком – тот распластался в воротах и вытащил шайбу. Хотя если бы Коваленко сумел шайбу поднять, то Гашек бы вряд ли спас.

Но моменты были и у чешской команды: Ягр попал в штангу, Патера в меньшинстве убегал один на один со Шталенковым.

«Это была игра на выживание, первый гол был очень важен. И в какой-то момент я думал, что удача не на нашей стороне, — рассказывал Гашек. — Мы имели два или три по-настоящему хороших шанса, но никак не могли поразить ворота. А потом Петр (Свобода) забил — и это было безумие».

Когда «Нью-Йорк Таймс» 12 лет спустя составляла рейтинг лучших хоккейных моментов для каждой большой хоккейной державы, то для чешской сборной выбрала именно Олимпиаду в Нагано и назвала ее «чешским чудом на льду».

Шатаут Гашека в финале «Спортс Иллюстрейтед» включил в число «12 лучших моментов олимпийского хоккея».

«Гашек сделал такое же чудо для команды-андердога, как Джек МакКартан для США в 1960-м и Джим Крэйг (тоже для США) двадцать лет спустя», — писал Кен Кэмпбелл.

Доминатор был скромен: «Моя работа – пропустить немного меньше голов, чем забьем мы. Сегодня мы забили всего один, так что я рад, что отбил все броски».

Но и его товарищи по команде, и его соперники отдавали ему должное. «Он оказал большое психологическое воздействие, — говорил потом Владимир Юрзинов. — Мы никогда не чувствовали уверенности, что сможем ему забить».

Эта победа стала настолько знаковой для всей Чехии, что через пять лет о ней даже сочинили оперу.

Олимпиада-2002, четвертьфинал

Об этой игре часто говорят как о своеобразном реванше за поражение в 1998-м. Хотя вряд ли победа в четвертьфинале может возместить потерянное золото. И в особенности вряд ли можно говорить, что Хабибуллин переиграл Гашека. Поскольку Николай был, конечно, очень хорош, но и Доминик сыграл на своем высочайшем уровне.

Разница по броскам получилась, правда, колоссальная: 41-27 в пользу чехов. Но виной этому было чрезмерное количество удалений у сборной России – шесть (не считая то, что получил Ковальчук в конце игры) против трех у чехов.

Дважды сборная Чехии имела минутное преимущество 5 на 3, но и оборона российской команды, и Хабибуллин стояли стеной. Гашек тоже был хорош, но даже гении не могут выигрывать всегда.

***

«Никогда не было более нешаблонного и кинематографичного голкипера, — писал Майкл Фарбер (американский журналист, член выборной комиссии Зала славы, в которую входит также Игорь Ларионов – Sports.ru). — Он делал снежного ангела в воротах, катился как бочка, намеренно выбрасывал клюшку и отбивал шайбы головой. И тянулся, и скручивался так, что был похож на жевательную резинку. А в моменты его высшей формы не было и голкипера лучше, чем он».

Такие яркие мастера вдохновляют, за кого бы они ни играли. И пусть высший момент его карьеры был связан с поражением российской команды, даже в этом есть комплимент для наших парней: пик великого игрока может быть только в игре против других великих — победы над слабыми лучшим моментом в жизни не назовет никто.

Фото: East News/AP Photo/Hans Deryk, OLIVIER MORIN / AFP