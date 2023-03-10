8 комментариев

Несовершенство системы.

ФИФА ввела биологические тесты на возраст в 2009 году, но даже спустя 14 лет махинации не прекращаются. Последний большой скандал произошел в начале 2023 года при отборе на юношеский Кубок африканских наций: Камерун и ДР Конго отстранили в общей сложности 57 игроков – все они провалили тесты на возраст.

Разбираемся, как устроено тестирование и почему несмотря на технологии махинации с возрастом остаются массовой проблемой.

Для теста кости проверяют через МРТ и смотрят, растут ли они

До 2009 года ФИФА проверяла игроков в основном по документам. Она признавала, что эта система крайне уязвима, но не могла внедрить безопасную, достоверную и простую альтернативу.

Работа над новым методом началась в 2003-м после «многочисленных» запросов футбольных ассоциаций. ФИФА взяла за основу подход, популярный у педиатров и судмедэкспертов. Суть примерно такая: если на костях левого запястья сохраняется эпифазарная пластинка (зона роста на конце трубчатых костей), то кость растет и перед вами ребенок, если пластинка закрылась – то рост остановился и перед вами взрослый.

Обычно тестирование проводили с помощью рентгена, но из-за радиационного излучения и опасений за здоровье игроков ФИФА отказалась от него. Вместо этого использовали МРТ – на тот момент еще относительно новую технологию (впервые на человеке ее использовали в 1977 году).

ФИФА отсканировала запястья игроков разного этнического происхождения от 14 до 19 лет и сделала вывод: если пластинки срослись, то игрок с 99% вероятностью старше 17 лет. На основе тестов создали шкалу оценки:

1. Нет сращения;

2. Раннее сращение;

3. Сращение менее 50% площади поперечного сечения лучевой кости;

4. Сращение более 50% площади поперечного сечения лучевой кости;

5. Остаточная пластинка меньше 5 миллиметров на любом срезе;

6. Полное сращение.

Игроку достаточно попасть под любой из первых пяти пунктов, чтобы получить допуск до турниров U-17. Один из авторов исследования ФИФА профессор Йири Дворжак назвал МРТ запястья «простым, надежным, достоверным и неинвазивным» методом проверки возраста.

Хотя ФИФА и настаивает на 99% точности, к методу есть вопросы. Международный олимпийский комитет признавал, что сканирование скелета – наиболее точный из доступных способов тестирования, но все еще спорный. У подростков одного и того же хронологического возраста могут быть различия в биологическом возрасте вплоть до нескольких лет.

Камерунский журналист Ангу Лесли рассказал The Athletic об игроке (его имя не названо), который к 17 годам попадал только под первые два пункта из шкалы ФИФА. В теории он мог бы подделать дату рождения, заявляться на юниорские турниры – и тесты не выявили бы нарушений.

Среди возможных альтернатив МРТ – уже упомянутый рентген (порой точнее отражает зрелость скелета, но при этом подвергает человека излучению) и ультразвуковая диагностика (уступает в эффективности МРТ и рентгену и зависит от оператора установки). В будущем возможно тестирование по анализу крови, но пока этот метод не применяется.

Бедность, непрозрачность спорта и особенности скаутинга – что мешает проверкам

Метод с МРТ впервые внедрили в 2009 году на чемпионате мира U-17 в Нигерии. Выступления именно в этом возрасте часто становятся ключевыми для молодых игроков – и именно в этом возрасте стоит ожидать больше всего махинаций.

Игроки старше 17-18 лет уже не так привлекательны для европейских скаутов, считает камерунский журналист Бамбе Ванне Джованни. Клубам выгоднее подписывать уже раскрывающихся, но еще юных талантов, встраивать их в свою систему и подводить к основной команде. Поэтому если игрок мечтает попасть в Европу, то рубеж 18 лет для него, скорее всего, будет предельным.

Сборная Камеруна U-20

Примеры махинаций в футболе встречаются на разных континентах, но наиболее резонансные случаи связаны как раз с Африкой. Сами африканцы признают, что проблема массовая и объясняют ее низким уровнем жизни. По данным ООН, в Африке проживают 579 миллионов человек в условиях «многомерной бедности» (не более 1,9 доллара на человека в день). Африканские страны регулярно занимают последние места в мировых рейтингах: уровень счастья, индекс человеческого развития, уровень ВВП.

Для игроков, которые мечтают о попадании в большие клубы, речь часто идет не просто о карьере, а о выживании. Экономические стимулы в сочетании с несовершенной системой документации (в сельских районах люди не всегда знают даты рождения) создают почву для махинаций с возрастом.

О масштабах проблемы можно судить по уже упомянутым скандалам с отбором на Кубок африканских наций U-17 в начале 2023 года.

• У Камеруна тесты провалили в общей сложности 32 игрока. Сначала вызвали 30 человек, из которых отбор не прошли 21. Потом дозаявили новых – и из них еще 11 завалили тестирование;

• У ДР Конго отбор не прошли 25 человек из 40. При этом из 15 доступных только пятеро выполнили «все административные формальности», дающие допуск до турнира. В итоге сборная просто снялась с отбора.

Список можно продолжить и более ранними примерами:

• 2022. Женскую сборную Ганы U-17 признали виновной в занижении возраста и отстранили от двух розыгрышей ЧМ U-17;

• 2013. С розыгрыша Кубка африканских наций U-17 исключили девять игроков за махинации: по три из Нигерии, Конго-Браззавиля и Кот-д’Ивуара;

• 2003. Правительство Кении распустило сборную U-17, когда часть игроков призналась в обмане данных о рождении;

• 1989. ФИФА отстранила Нигерию на два года: выяснилось, что на Олимпиаде-1988 даты рождения трех игроков отличались от тех, что эти же игроки использовали на предыдущих турнирах.

Но Африка не одинока в таких примерах.

• 2018. 16-летний Гурав Мукхи стал самым молодым автором гола в Индийской Суперлиге, но потом выяснилось, что ему был 21 год;

• 2018. Игрок Соломоновых островов Крис Сату выступал на чемпионате Океании U-16 по поддельным документам;

• 2008. Азиатская футбольная конфедерация дисквалифицировала Ирак, Таджикистан и КНДР с чемпионата U-16;

• 2003. Карлос Альберто де Оливейра Жуниор выиграл с Бразилией молодежный чемпионат мира. Он выступал как 20-летний игрок, но фактически ему было 25.

Нарушения распространены там, где нет прозрачной системы молодежного спорта, считает бывший игрок сборной Нигерии Джонатан Акпобори. Если спортсмен последовательно проходит через детские школы, то отследить его прогресс будет проще: «Посмотрите на сборную Испании как на пример того, как это надо делать. Хави и Иньеста прошли через молодежные команды. Вы можете увидеть всю их карьеру [пошагово за каждый год]».

С возрастом обманывают не только в футболе – иногда виноваты госбюджеты

Статистики ФИФА по числу махинаций с возрастом нет, как и статистики по спорту в целом. Судить о конкретных цифрах сложно, на них влияют разные факторы от популярности вида спорта до развитости региона.

В медиа есть примеры из крикета, тяжелой атлетики, легкой атлетики, бадминтона, бокса, гимнастики. В странах, где спорт развивается за счет государства, иногда вовсе существуют целые системы фальсификаций, говорил анонимный источник Reuters из олимпийской сборной Китая.

Эти слова подтверждает скандал 2009 года с тестированием в китайской провинции Гуандун. В 2008-2010 годах Китай принимал сначала Олимпиаду, а потом Азиатские игры. Внимание к стране и возможным махинациям выросло еще перед ОИ, и власти хотели снизить накал и публично продемонстрировать борьбу с фальсификациями.

В итоге они проверили 15 тысяч молодых спортсменов из Гуандуна, где планировались Азиатские игры. Выяснилось, что три тысячи из них фальсифицировали возраст. Reuters связывает такую масштабную систему махинаций с госфинансированием спорта: власти городов и провинций получат больше денег, если их спортсмены выиграют соревнования.

Этот довод подтверждала китайская боксерша Рен Канкан: «Это очень распространено в Китае, особенно на соревнованиях от муниципального до провинциального уровня. На национальном уровне этим занимаются меньше людей».

Фото: pexels.com/Hendry Thomas; unsplash.com/Owen Beard; Gettyimages.ru/Stu Forster/Allsport, Matthew Ashton/EMPICS, Clive Brunskill; AP Photo/Aijaz Rahi