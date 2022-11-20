Почему у мексиканцев есть праздник мертвых и особое отношение к смерти: индейские традиции, сладости-черепа и преступность

Знакомимся с удивительной культурой.

Не удивляйтесь, если увидите на чемпионате мира зрителей в масках скелетов. Скорее всего, это мексиканцы, для которых такие костюмы – часть древней традиции.

Если у европейцев смерть ассоциируется с чем-то тайным, исключительным и очень личным, то в мексиканской традиции ее воспринимают более буднично и не всегда траурно.

Отношение к смерти формировали индейцы и потом меняли испанцы

«Для жителя Нью-Йорка, Парижа или Лондона смерть – это слово, которое никогда не произносится, потому что оно обжигает губы. Мексиканец, напротив, часто обращается к ней, дразнит, ласкает, засыпает с ней, устраивает в честь нее праздники, это одна из любимых игрушек, его любовь к ней постоянна».

Так сформулировал отношение мексиканцев к смерти Октавио Пас – один из важнейших латиноамериканских писателей XX века.

Корни этих взглядов появились еще в доиспанские времена и связаны с культурой индейцев – главным образом ацтеков. В их восприятии мира смерть была чем-то естественным и неизбежным: она логично завершала цикл земной жизни и начинала этап новой. Погибнуть в борьбе – на войне или при родах – и вовсе считалось большой привилегией и честью.

Со времен ацтеков отношение мексиканцев к смерти, конечно, трансформировалось. Но ощущение естественности и неизбежности остается ключевым. За время колониального периода, который смешал европейские и индейские традиции и привел к войнам и появлению национальной идентичности, это ощущение только усилилось – стало отрешенным, вызывающим, даже фаталистичным.

Над смертью принято смеяться и бросать ей вызов – в Мексике она повсюду из-за уровня преступности

«Мексиканец постулирует незначительность не только смерти, но и жизни. Наши песни, пословицы, праздники и народные размышления недвусмысленно показывают, что смерть не пугает нас, потому что «жизнь излечила нас от страха». Наше равнодушие к смерти есть обратная сторона нашего равнодушия к жизни», – писал Октавио Пас.

Такое отношение к смерти в Мексике – куда больше, чем просто дань традиции. Современные мексиканцы объясняют: оно подпитывается из окружающего мира, наполненного криминалом, болью и насилием. Даже если человек далек от традиционных праздников и ритуалов, не замечать соседство со смертью в быту сложно.

«Привычно просыпаться с новостями о пропаже какого-нибудь политика или о конфликте наркоторговцев в каком-нибудь городе. Для нас сюжеты, связанные со смертью и жертвами преступлений, стали чем-то привычным», – говорят авторы подкаста How to Spanish.

Мексиканские власти регистрируют больше 30 тысяч убийств в год в течение пяти лет подряд. По статистике 2018 года она занимала тринадцатое место в мире по числу преднамеренных убийств, включая погибших во время конфликтов банд.

Сладости в виде черепов и стишки о смерти стали символами этой культуры

Одним из главных символов Мексики в поп-культуре стали черепа. Вы могли видеть их, например, в «Тайне Коко» от Pixar, который взял в 2017 году «Оскар» за лучший анимационный фильм. Эти черепа, а если точнее calaveras, появились еще в доиспанскую эпоху – скелетами тогда украшали храмы.

Со временем calaveras породили целые ответвления в культуре: теперь так называются иронические стихи о жизни и смерти, сладости в форме черепа, художественные произведения. Особую роль в проникновении черепов в поп-культуру сыграла революция в Мексике, во время которой богатых людей и политиков высмеивали, изображая скелетами. Calaveras можно увидеть на картинах Хосе Клементе Ороско, Давида Альфаро Сикейреса, Диего Риверы и, конечно, Фриды Кало – возможно, известнейшей мексиканской художницы XX века.

Словом, в мексиканской культуре черепа символизируют не столько что-то мрачное, сколько что-то жизнеутверждающее. В некоторых школах детям на уроках истории доиспанского периода даже дают задание написать калавери об одноклассниках, родителях или учителях. Вот пример такого короткого стихотворения:

La muerte trajo manzanas / Смерть принесла яблоки

Para todos en el salón / Для всех в гостиной

Pero estaban envenenadas / Но они были отравлены

Todos se fueron al panteón. / Все отправились в склеп

Мексиканцы верят, что умершие раз в год возвращаются в мир живых – на этом основан главный праздник

Ярче всего особое отношение к смерти проявляется во время Дня Мертвых. Нет, это не то же, что Хэллоуин. Оба праздника ежегодные, оба отмечают осенью, но у них разные традиции и разная тональность. Если Хэллоуин больше о страхе перед смертью и неизвестностью, то День Мертвых как бы приветствует смерть и утверждает через нее жизнь.

Традиция пошла еще с доиспанских времен и связана с уже упоминавшимся отношением индейцев к смерти как к естественному этапу. Считается , что во время Дня Мертвых умершие временно возвращаются в наш мир – и у живых есть возможность поприветствовать их и провести с ними время.

Обычно 1-2 ноября мексиканцы едут на кладбища, очищают могилы, облагораживают их и украшают свечами, цветами, сладостями в виде черепов и любимой едой умершего, чтобы он мог поесть после долгого путешествия из мира духов в мир живых. В домах устанавливают алтари, которые выполняют символическую функцию дверей и позволяют умершим побывать дома. Праздник отмечают не только в узком семейном кругу, но и публично – на улицах и площадях. Люди наряжаются в костюмы, берут атрибуты праздника и устраивают парады.

День Мертвых настолько уникален, что ЮНЕСКО включила его в список культурного наследия – в него попадают не только архитектурные или природные памятники, но и традиции.

В спорте тоже празднуют День Мертвых: клубы выпускают специальную форму, а фанаты устраивают шествия

Популярность Дня Мертвых подтверждается количеством брендов, которые вписываются в его празднование. Nike , adidas , Puma и другие международные компании выпускают специальные коллекции к этому дню, а мексиканские клубы – специальные комплекты формы.

Немексиканские клубы тоже поддерживают традицию и вспоминают своих погибших игроков-мексиканцев. Тренд среди прочих поддержали «Лидс» из АПЛ и «Даллас Ковбойз» из НФЛ.

Российские болельщики могли познакомиться с Днем Мертвых во время чемпионата мира 2018 года. Мексиканцы провели его специально для интеграции культур, нарядившись в костюмы и устроив национальные танцы.

В Мексике есть «культы смерти» – их опасается государство из-за фанатичных радикалов

Порой распространение темы смерти принимает радикальные формы, в особенности среди последователей культов. Один из наиболее известных – культ Санта Муэрте (Святой Смерти). Его последователи читают молитвы, проводят службы, носят атрибуты – делают все то же, что и почитатели традиционных святых, – но только в отношении смерти.

Исследователи связывают распространение культа с высоким уровнем бедности в Мексике. Местные власти оценивают его в 50% от населения страны. Особенно популярным он стал после подписания Североамериканского соглашения о свободной торговле в 1994 году.

Маргализованные слои общества обращаются к Санта Муэрте с просьбами, о которых католических святых просить не принято. В какой-то степени популярность культа Санта Муэрте можно связать именно с разочарованностью в традиционной религии из-за тяжелой социальной ситуации вокруг.

Хотя большинство почитателей составляют безобидные необразованные и суеверные люди, среди них есть и члены наркокартелей. Из-за этого государство и церковь усматривают в культе угрозу национальной безопасности.

Фото: East News/WangZeshun/Associated Press, Vasily MAXIMOV, AP/EAST NEWS, AA/ABACA/EAST NEWS; globallookpress.com/Carlos Tischler/Eyepix Group, Elmar Kremser/SVEN SIMON; REUTERS/Jennifer Lorenzini, Carl Recine, Hamad I Mohammed