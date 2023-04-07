Всем лутц!
Блог
Трибуна

«Может, 8 лет назад мы не были готовы к золоту». Подкаст Чок и Бейтс о сложном сезоне и отравлении перед победным ЧМ

танцы на льду танцы на льду
Эван Бейтс Эван Бейтс
Мэдисон Чок Мэдисон Чок
сборная США сборная США
чемпионат мира по фигурному катанию чемпионат мира по фигурному катанию
Фигурное катание Фигурное катание

Как американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс справились со сложным сезоном и что с ними случилось на ЧМ в Сайтаме? Новые чемпионы мира рассказали обо всем сами.

Год назад они запустили подкаст: рассказывали про подготовку к Олимпиаде, звали гостей и давали тот самый закулисный контент, которого так не хватает многим фанатам. Вообще, подкасты – популярное хобби у фигуристов: в Америке это огромная индустрия, поэтому свои шоу записывают, например, Лайла Льюис, Майкл Маринаро и Эшли Вагнер.

Чок и Бейтс сделали ставку на парный конферанс и трогательные истории от влюбленной пары.

Во время нашего интервью (читайте скоро на Sports.ru) я спросила Эвана и Мэди, почему они забросили подкаст – в этом сезоне было всего два эпизода, да и те – довольно проходные. Говорят, что сезон оказался даже сложнее олимпийского, выжить бы – какой тут подкаст. Но сейчас обещают исправиться и выходить в эфир чаще. Даже специально взяли с собой в Японию микрофоны.

Этот выпуск записывали сразу после окончания чемпионата мира – уже отправившись в весенний тур шоу Stars on Ice по Японии.

Мэди: Привет!

Эван: Мы вернулись!

Мэди: С вами снова ваши «Чокобейтас» – именно так нас называют в Японии.

Эван: Да, мы здесь уже 10 дней – и за это время столько всего произошло..

Мэди: Да уж. Давай начнем с главного – мы выиграли чемпионат мира! Хо-хо!

Эван: Долго мы подбирались к этому титулу, ничего не скажешь.

Мэди: Я до сих пор не могу в это поверить, если честно. Иногда просыпаюсь посреди ночи – и думаю, ой, это и правда произошло – неужели?

Эван: Не буду скрывать, это классные ощущения. Хоть это было и непросто. То есть мы знали, что будет нелегко – но чтоб настолько... Причин было много, но самая банальная – это же чемпионат мира. Тут ничего не достается просто так. Весь наш тренерский штаб нам все время тут повторял: «Камон, а что вы хотели? Тут всегда что-то случается». Ну и у нас тоже случилось.

Мы прилетели в Токио, в среду утром я просыпаюсь от странных звуков из ванной – и с ужасом понимаю, что Мэди тошнит. Она заболела – прямо накануне начала соревнований.

Мэди: Да, я проснулась от сильной боли в животе, потом меня начало мутить. Ну, я решила, что просто пока останусь в кровати – и буду надеяться, что все пройдет само. Не прошло – в итоге, я полдня провела в туалете, обнимаясь с «белым другом».

Эван: Мы подумали, что она просто чем-то отравилась – а до ритм-танца оставалось меньше суток. Если честно, я даже не успел испугаться – потому что у меня была железобетонная уверенность, что Мэди со всем справится. И ты справилась.

Мэди: Ну зато я вообще не нервничала – не до того было. Не скажу, что это был хороший повод отвлечься – но в итоге, именно это мне и требовалось, наверное. Не думать о соревнованиях. Вместо этого я была занята решением очень простых вопросов: мне надо что-то съесть. Моя цель на сегодня – просто что-то проглотить.

Эван: Ты молодец, нашла способ справиться со всем этим адреналином. Но на этом приключения не закончились: в день произвольного проката я просыпаюсь и понимаю: «Опа, что-то я себя не очень чувствую».

Мэди: Угу, эта зараза перебралась от меня к тебе. Понятия не имею, что это было – какой-то кишечный вирус. Но это точно было не пищевое отравление, потому что мы ели то же, что и все люди вокруг, а никто больше с нашими симптомами не слег.

Эван: В общем, в субботу утром пришла моя очередь запираться в ванной. А через несколько часов нам катать произвольный танец. На чемпионате мира. Сцена из какого-то кино, ей богу.

(оба смеются)

Мы даже не разминались толком в тот день – из туалета бы выйти, какая тут разминка. Как-то запихнули себя в костюмы, откатали пятиминутную разминку с другими парами и ушли под трибуны – мы ведь выступали последними, впереди было еще полчаса ожидания.

Мэди: ...как раз чтоб сбегать в туалет, простите.

Эван: Да, это был ужас. Нас тренеры спрашивают, все ли ок – и мы так бодро им отвечаем «да-да!», а сами бегаем в туалет по очереди. Ладно, хватит об этом уже.

Наверное, главное чувство, которое мы испытали в конце – чувство облегчения. Все закончилось.

Мэди: Боже, какой это был кайф – снова обрести аппетит. Я была просто зверски голодная – но мне ничего не нравилось, меня постоянно подташнивало, все казалось безвкусным. Я впервые съела что-то серьезное только в день показательных, то есть в воскресенье. Ужасно собой гордилась.

Эван: Тем, что снова можешь есть или тем, что стала чемпионкой мира?

Мэди: И тем, и другим, ха-ха. Хотя аппетитом – чуть больше, наверное.

Эван: Да уж, теперь вы понимаете, что мы имели в виду, что этот чемпионат мир дался нам тяжелее, чем мы ожидали.

Мэди: Когда мы вышли на лед, все вопросы и сомнения остались позади. Всю свою жизнь мы шли к этому моменту – годы тренировок, весь наш опыт, все сошлось в одном моменте, как раз тогда, когда нам больше всего это было нужно.

Эван: Мари-Франс (Дюбрей) говорит обычно так: «Мы тренируемся, чтобы суметь показать наилучший результат в наш наихудший день». Наша Сайтама стала просто самой точной иллюстрацией этого.

Мэдисон Чок, Эван Бейтс, Николай Соренсен и Лоранс Фунье-Бодри (танцоры из Канады) на трибунах Сайтама-арены. Фотку эту им я делала, кстати

Сейчас сезон уже почти завершен – впереди остался только World Team Trophy, но мы достигли нашей главной цели, и теперь с удовольствием можем вернуться к записи нашего подкаста. Мы сейчас в Японии, вот-вот начнется весенний тур Stars on Ice, так что последние пару дней мы бесконечно репетируем.

Мэди: Это такое классное время! В этом году в шоу просто сумасшедший состав участников, многие только что тоже выступили на чемпионате мира, как и мы. А еще с нами выступает – тадам – Юдзуру Ханю. Просто легендарный состав, что уж там – четыре новых чемпиона мира и Ханю. За хореографию снова отвечает Джефф Баттл, тоже легендарный фигурист и постановщик, костюмами занимается Мэтью Карон. Так здорово было снова повидать Мэтью – к тому же в этот раз я не требую постоянно переделать мне платье к произвольному танцу, хаха.

А еще мы просто наслаждаемся японской кухней – тут все такое вкусное.

Эван: Давай немного вернемся назад, к началу сезона – и вспомним, как все начиналось. Тут пафоса надо побольше, ха-ха. Это был действительно сложный сезон для нас – отчасти и из-за этого мы забросили наш подкаст. Последний раз мы записывались в ноябре – и если вернуться в то время, то мы были просто в диком стрессе. Чем-то надо было пожертвовать – и первым пострадал подкаст.

Мэди: Да, мы должны были сконцентрироваться на работе, на прокатах и программах. Но где-то убыло, где-то прибыло, и я совсем не жалею, что вышло именно так. Да, я скучала по нашим записям – и рада вернуться в эфир.

Эван: Итак, осень, Skate America. Не самый удачный наш турнир.

Мэди: Обычно к соревнованиям мы подходим в куда лучшей форме. А тут мы не были готовы на все сто. Просто мы всегда выходим на соревновательный лед, уже более-менее вкатав программу. А тут мы никак не могли разобраться с постановкой.

Эван: С другой стороны, знаешь – если бы все прошло гладко, мы бы не решились изменить музыку и саму концепцию программы.

Мэди: Да, обычно ведь чем больше препятствий на пути к твоей цели, чем слаще победа. Поэтому я даже благодарна тому, что сначала все складывалось для нас не самым идеальным образом.

Эван: Ок, следующим нашим турниром стал этап Гран-при в Японии. Тут тоже не обошлось без препятствий, хах: нас отказались сажать на наш первый рейс на пути в Токио. Представьте, приезжаем мы в аэропорт в 4 утра, заполняем на телефоне всякие формы для въезда в страну – и тут что-то ломается, и наши документы никуда не загружаются. И в самолет нас не пускают. Это прямо как в «Гарри Поттере», когда они с Роном никак не могут попасть на платформу 9 и 3/4 – потому что ее заколдовал Добби.

Мэди: Если честно, меня до сих пор эта ситуация немного подбешивает, потому что с кем ни поговоришь – кому-то эти анкеты помогали заполнять стюардессы уже на борту самолета, у кого-то их вообще не спрашивали, кто-то говорит, что эти анкеты совсем не обязательные. А мы пропустили наш рейс (из-за чего слетели и все последующие стыковки, естественно) из-за одной сотрудницы на чекине – которой кровь из носу нужны были наши куар-коды.

Эван: В общем, на NHK Trophy мы из-за этого прилетели на день позже, пропустив две тренировки. Ок, мы, наконец, выходим на лед, рассчитываем, наконец, показать все те изменения, которые мы сделали в программах, – и тут включается наша старая музыка. Ну пришлось прокатать как-то со старой звуковой дорожкой.

Мэди: Мы же в ритм-танце тоже музыку поменяли, пусть даже обычному зрителю такие детали не видны.

Эван: Нам оставалось только твердить себе как мантру «а кто говорил, что будет легко?». После Японии вернулись домой – и тут тоже было не подкаста, потому что нам срочно надо было снова поменять костюмы к произвольному танцу, в третий раз, ага. Ну и хореографию тоже изменить, как же без этого.

Мэди: Я была поражена, как спокойно наш модельер, Мэтью Карон, отреагировал на мой звонок: «Когда вам нужны новые костюмы? Через неделю? Ок». Господи, какое счастье, что хоть кто-то не поддался панике. Ну то есть я старалась тоже как-то контролировать эмоции – но вы же понимаете, какую роль в программе играет платье. А тут надо было создать его с нуля, просто из идеи в моей голове.

Эван: Да, после этапа в Японии нам начали предлагать вернуть старый произвольный танец, выбрать что-то из того, что мы уже катали. Ну мы собрали нашу команду, сели, взвесили все «за» и «против», обсудили, что хотим показать в этом сезоне – и поняли, что хотим дать этой постановке шанс. Мы верили в нее, нам просто нужно было немножко времени.

Мэди: Я верила в эту программу, мне очень нравилась музыка – и я думаю, тут сыграла именно наша уверенность, мы видели большой потенциал в этой постановке. Так что мы сказали тренерам, что не хотим ничего менять, и они поверили – и нам, и в нас, и в эту постановку. Сколько же времени у нас ушло на доработку программы, на то, чтобы отполировать каждый нюанс – мы часами зависали на катке с Мари-Франс и с Гийомом (Сизероном).

Эван: Если честно, мы никогда так напряженно не работали над постановками. Мы очень сильно перекроили изначальную концепцию – причем за такое короткое время. В общем, на финал Гран-при приехали с новыми костюмами и, по сути, новой программой. Мы были заряжены на борьбу.

Мэди: Это были очень крутые ощущения: нам нечего было терять. Все, что оставалось – это зажечь и показать то, над чем мы так много работали. Just do it – ну вот как в слогане у Nike.

Эван: После Турина у нас было полтора месяца до следующих соревнований – до чемпионата США. И тут мы втопили – и работали как сумасшедшие. Наша подготовка была спланирована таким образом, что после чемпионата страны мы должны были сразу переехать в Колорадо, на чемпионат четырех континентов – чтобы было время на адаптацию к высокогорью. Поэтому эти 6 недель между финалом Гран-При и чемпионатом США были единственным шансом «перевернуть игру». И именно тогда, как мне кажется, мы и изменили траекторию нашего сезона.

Мэди: Работа в эти полтора месяца была очень похожа на то, как обычно и строится наша подготовка в межсезонье.

Эван: Ага, абсолютно летние ощущения были.

Мэди: Я обожаю тренироваться – вот правда. Все эти бесконечные повторы, работа над разными нюансами – и прогресс, который ты видишь каждый день. Да, это тяжелая работа, не буду сейчас лукавить, что каждый раз на тренировку приходишь как на праздник.

Эван: Да, это не поход на каток с невестой под Новый год, ха-ха.

Мэди: Но это и правда прекрасное чувство удовлетворения от того, что ты хорошо поработал и стал в чем-то лучше. Это то, что мне как раз очень нравится в фигурном катании – и в спорте в принципе. Важны именно эти маленькие шажки, которыми по постепенно продвигаешься к своей большой цели.

Эван: Ага, а потом оглядываешься назад – и видишь, какой путь ты прошел. Наши прокаты на Skate America были просто вечность назад, столько воды с тех пор утекло.

Ладно, двигаемся дальше. Чемпионат США, январь, мы прилетели в Сан-Хосе – и были в просто звенящей форме.

Мэди: Да, это снова были мы – такими, какими обычно приезжаем на соревнования. Мы были готовы – и выступать, и наслаждаться прокатами. Это же такой прекрасный момент – вся работа позади, теперь надо получать удовольствие. К тому же, к нам прилетели наши родители и друзья. Вообще, чемпионат США – очень особенный турнир для нас, там всегда испытываешь невероятные ощущения.

Чок и Бейтс с родителями

Эван: Согласен. Ну а потом мы перелетели в Колорадо-Спрингс, на чемпионат четырех континентов. Мы специально приехали на 10 дней раньше начала соревнований: все вокруг твердили, что прокаты на такой высоте – тот еще стресс для организма.

Мэди: Да это все Патрис (Лозон) начал! «О-о-о-о-о, когда я в прошлый раз выступал в подобных условиях, я просто не мог доехать ни одну тренировку до конца, это был кошмар, мы первый раз проехали произвольный танец целиком только на самих соревнованиях». И нас это порядком напугало.

Эван: Поэтому когда тренеры предложили нам выбор: «Либо вы едете туда заранее – но имейте в виду, вы просто будете умирать всю эту неделю, либо вы можете прилететь накануне ритм-танца, но тогда вас накроет прямо во время выступления»...

Мэди: Ээээээ. А можно ничего не выбирать? Ха-ха. В итоге мы решили приехать на ЧЧК заранее. Но думаю, что все было бы нормально в любом случае – там не было так ужасно, как-то все справились. Хотя признаюсь, на самой первой тренировке я немного испугалась: я проехала круг по катку и практически задохнулась. Непривычные ощущения.

Эван: Да, там очень быстро устаешь.

Мэди: Но потом как-то адаптируешься – и твой организм приспосабливается к отсутствию кислорода. Может, Патрис специально нас напугал? Ну чтоб мы не расслаблялись.

Эван: Да мы просто были в отличной форме – нам все было нипочем.

Ок, идем дальше. После ЧЧК мы вернулись обратно в Монреаль – и начали готовиться к чемпионату мира. Если честно, тут меня и накрыл стресс немного. Ничего особенного не происходило: дом-каток-дом, вот и все наше расписание на тот период. Потихоньку под кожу начали пробираться мурашки «аааааа, впереди чемпионат мира, мы же говорили, что собираемся его выиграть».

Ты однажды в интервью сказала очень крутую вещь: мы выиграли серебро ЧМ в 2015-м, и тогда казалось, что нам осталась всего одна ступенька – и золото будет наше. А на самом деле нам пришлось прошагать тысячу таких ступенек.

Мэди: Это я сказала? Ого! Но это правда ведь. От вершины нас отделяет не один последний шаг, а тысячи маленьких преодолений. Когда ты так близок к своей главной цели – этот самый последний шаг складывается из стольких мелочей. Высыпаться, правильно питаться, соблюдать режим дня, следить за самодисциплиной – все это становится кирпичиками на пути к вершине.

Эван: Да, мы стали взрослее и мудрее. Может, мы просто не были готовы стать чемпионами мира восемь лет назад – и нам нужно было пройти через все это, чтобы стать сильнее. И даже несмотря на то, что мы, может, и не показали свой максимум неделю назад, но мы столько сделали до этого, что все равно этого оказалось достаточно.

Мэди: У каждого свой путь, нет какого-то универсального рецепта. У нас получилось вот так – что ж, значит, так должно было сложиться.

Эван: Мне кажется, ключевым для нас стало принятие. Научиться принимать тот факт, что у нас ушло столько времени на то, чтобы стать-таки чемпионами мира, что нам пришлось столько преодолеть в этом сезоне. Не бороться со всем этим – а принимать. И учиться с этим жить. Не все в этом мире нам подвластно, иногда надо отпустить ситуацию – и не пытаться все контролировать.

Мэди: Я благодарна судьбе за все. На самом деле, уроки, которые мы вынесли из нашей карьеры, – едва ли не важнее самих медалей.

Эван: Согласен. Путь важнее конечной точки. И наш путь продолжается. Через пару недель у нас будет еще один турнир – командный чемпионат мира, и это будет просто бомба.

Мэди: Обожаю World Team Trophy! У нас такая веселая команда, в других сборных выступают отличные фигуристы – в общем, это будет круто. А пока впереди две недели шоу Stars on Ice, и я просто счастлива провести это время в Японии. Мне очень нравится эта страна: культура, еда – все в ней великолепно.

Эван: Да, девять шоу, один турнир – и регулярные выпуски нашего подкаста. Теперь у нас на это точно будет больше времени.

Выпуск получился такой неспешный, полный размышлений и воспоминаний. Полезно так иногда сесть и порефлексировать. Спасибо тебе, это был классный сезон, я ужасно тобой горжусь.

Мэди: И я тобой. И я тебя очень люблю.

Фото: Gettyimages.ru/Ezra Shaw, Elsa

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tim55555
Какая душещепательная история преодоления! ) Пафос этого интервью можно было бы понять, если бы вы выиграли хотя бы в присутствии ХД! Судьи в РТ оценками дали понять кого они хотят сделать ЧМ.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий