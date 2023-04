Как американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс справились со сложным сезоном и что с ними случилось на ЧМ в Сайтаме? Новые чемпионы мира рассказали обо всем сами.

Год назад они запустили подкаст: рассказывали про подготовку к Олимпиаде, звали гостей и давали тот самый закулисный контент, которого так не хватает многим фанатам. Вообще, подкасты – популярное хобби у фигуристов: в Америке это огромная индустрия, поэтому свои шоу записывают, например, Лайла Льюис, Майкл Маринаро и Эшли Вагнер.

Чок и Бейтс сделали ставку на парный конферанс и трогательные истории от влюбленной пары.

Во время нашего интервью (читайте скоро на Sports.ru) я спросила Эвана и Мэди, почему они забросили подкаст – в этом сезоне было всего два эпизода, да и те – довольно проходные. Говорят, что сезон оказался даже сложнее олимпийского, выжить бы – какой тут подкаст. Но сейчас обещают исправиться и выходить в эфир чаще. Даже специально взяли с собой в Японию микрофоны.

Этот выпуск записывали сразу после окончания чемпионата мира – уже отправившись в весенний тур шоу Stars on Ice по Японии.

Мэди: Привет!

Эван: Мы вернулись!

Мэди: С вами снова ваши «Чокобейтас» – именно так нас называют в Японии.

Эван: Да, мы здесь уже 10 дней – и за это время столько всего произошло..

Мэди: Да уж. Давай начнем с главного – мы выиграли чемпионат мира! Хо-хо!

Эван: Долго мы подбирались к этому титулу, ничего не скажешь.

Мэди: Я до сих пор не могу в это поверить, если честно. Иногда просыпаюсь посреди ночи – и думаю, ой, это и правда произошло – неужели?

Эван: Не буду скрывать, это классные ощущения. Хоть это было и непросто. То есть мы знали, что будет нелегко – но чтоб настолько... Причин было много, но самая банальная – это же чемпионат мира. Тут ничего не достается просто так. Весь наш тренерский штаб нам все время тут повторял: «Камон, а что вы хотели? Тут всегда что-то случается». Ну и у нас тоже случилось.

Мы прилетели в Токио, в среду утром я просыпаюсь от странных звуков из ванной – и с ужасом понимаю, что Мэди тошнит. Она заболела – прямо накануне начала соревнований.

Мэди: Да, я проснулась от сильной боли в животе, потом меня начало мутить. Ну, я решила, что просто пока останусь в кровати – и буду надеяться, что все пройдет само. Не прошло – в итоге, я полдня провела в туалете, обнимаясь с «белым другом».

Эван: Мы подумали, что она просто чем-то отравилась – а до ритм-танца оставалось меньше суток. Если честно, я даже не успел испугаться – потому что у меня была железобетонная уверенность, что Мэди со всем справится. И ты справилась.

Мэди: Ну зато я вообще не нервничала – не до того было. Не скажу, что это был хороший повод отвлечься – но в итоге, именно это мне и требовалось, наверное. Не думать о соревнованиях. Вместо этого я была занята решением очень простых вопросов: мне надо что-то съесть. Моя цель на сегодня – просто что-то проглотить.

Эван: Ты молодец, нашла способ справиться со всем этим адреналином. Но на этом приключения не закончились: в день произвольного проката я просыпаюсь и понимаю: «Опа, что-то я себя не очень чувствую».

Мэди: Угу, эта зараза перебралась от меня к тебе. Понятия не имею, что это было – какой-то кишечный вирус. Но это точно было не пищевое отравление, потому что мы ели то же, что и все люди вокруг, а никто больше с нашими симптомами не слег.

Эван: В общем, в субботу утром пришла моя очередь запираться в ванной. А через несколько часов нам катать произвольный танец. На чемпионате мира. Сцена из какого-то кино, ей богу.

(оба смеются)

Мы даже не разминались толком в тот день – из туалета бы выйти, какая тут разминка. Как-то запихнули себя в костюмы, откатали пятиминутную разминку с другими парами и ушли под трибуны – мы ведь выступали последними, впереди было еще полчаса ожидания.

Мэди: ...как раз чтоб сбегать в туалет, простите.

Эван: Да, это был ужас. Нас тренеры спрашивают, все ли ок – и мы так бодро им отвечаем «да-да!», а сами бегаем в туалет по очереди. Ладно, хватит об этом уже.

Наверное, главное чувство, которое мы испытали в конце – чувство облегчения. Все закончилось.

Мэди: Боже, какой это был кайф – снова обрести аппетит. Я была просто зверски голодная – но мне ничего не нравилось, меня постоянно подташнивало, все казалось безвкусным. Я впервые съела что-то серьезное только в день показательных, то есть в воскресенье. Ужасно собой гордилась.

Эван: Тем, что снова можешь есть или тем, что стала чемпионкой мира?

Мэди: И тем, и другим, ха-ха. Хотя аппетитом – чуть больше, наверное.

Эван: Да уж, теперь вы понимаете, что мы имели в виду, что этот чемпионат мир дался нам тяжелее, чем мы ожидали.

Мэди: Когда мы вышли на лед, все вопросы и сомнения остались позади. Всю свою жизнь мы шли к этому моменту – годы тренировок, весь наш опыт, все сошлось в одном моменте, как раз тогда, когда нам больше всего это было нужно.

Эван: Мари-Франс (Дюбрей) говорит обычно так: «Мы тренируемся, чтобы суметь показать наилучший результат в наш наихудший день». Наша Сайтама стала просто самой точной иллюстрацией этого.

Мэдисон Чок, Эван Бейтс, Николай Соренсен и Лоранс Фунье-Бодри (танцоры из Канады) на трибунах Сайтама-арены. Фотку эту им я делала, кстати

Сейчас сезон уже почти завершен – впереди остался только World Team Trophy, но мы достигли нашей главной цели, и теперь с удовольствием можем вернуться к записи нашего подкаста. Мы сейчас в Японии, вот-вот начнется весенний тур Stars on Ice, так что последние пару дней мы бесконечно репетируем.

Мэди: Это такое классное время! В этом году в шоу просто сумасшедший состав участников, многие только что тоже выступили на чемпионате мира, как и мы. А еще с нами выступает – тадам – Юдзуру Ханю. Просто легендарный состав, что уж там – четыре новых чемпиона мира и Ханю. За хореографию снова отвечает Джефф Баттл, тоже легендарный фигурист и постановщик, костюмами занимается Мэтью Карон. Так здорово было снова повидать Мэтью – к тому же в этот раз я не требую постоянно переделать мне платье к произвольному танцу, хаха.

А еще мы просто наслаждаемся японской кухней – тут все такое вкусное.

Эван: Давай немного вернемся назад, к началу сезона – и вспомним, как все начиналось. Тут пафоса надо побольше, ха-ха. Это был действительно сложный сезон для нас – отчасти и из-за этого мы забросили наш подкаст. Последний раз мы записывались в ноябре – и если вернуться в то время, то мы были просто в диком стрессе. Чем-то надо было пожертвовать – и первым пострадал подкаст.

Мэди: Да, мы должны были сконцентрироваться на работе, на прокатах и программах. Но где-то убыло, где-то прибыло, и я совсем не жалею, что вышло именно так. Да, я скучала по нашим записям – и рада вернуться в эфир.

Эван: Итак, осень, Skate America. Не самый удачный наш турнир.

Мэди: Обычно к соревнованиям мы подходим в куда лучшей форме. А тут мы не были готовы на все сто. Просто мы всегда выходим на соревновательный лед, уже более-менее вкатав программу. А тут мы никак не могли разобраться с постановкой.

Эван: С другой стороны, знаешь – если бы все прошло гладко, мы бы не решились изменить музыку и саму концепцию программы.

Мэди: Да, обычно ведь чем больше препятствий на пути к твоей цели, чем слаще победа. Поэтому я даже благодарна тому, что сначала все складывалось для нас не самым идеальным образом.

Эван: Ок, следующим нашим турниром стал этап Гран-при в Японии. Тут тоже не обошлось без препятствий, хах: нас отказались сажать на наш первый рейс на пути в Токио. Представьте, приезжаем мы в аэропорт в 4 утра, заполняем на телефоне всякие формы для въезда в страну – и тут что-то ломается, и наши документы никуда не загружаются. И в самолет нас не пускают. Это прямо как в «Гарри Поттере», когда они с Роном никак не могут попасть на платформу 9 и 3/4 – потому что ее заколдовал Добби.

Мэди: Если честно, меня до сих пор эта ситуация немного подбешивает, потому что с кем ни поговоришь – кому-то эти анкеты помогали заполнять стюардессы уже на борту самолета, у кого-то их вообще не спрашивали, кто-то говорит, что эти анкеты совсем не обязательные. А мы пропустили наш рейс (из-за чего слетели и все последующие стыковки, естественно) из-за одной сотрудницы на чекине – которой кровь из носу нужны были наши куар-коды.

Эван: В общем, на NHK Trophy мы из-за этого прилетели на день позже, пропустив две тренировки. Ок, мы, наконец, выходим на лед, рассчитываем, наконец, показать все те изменения, которые мы сделали в программах, – и тут включается наша старая музыка. Ну пришлось прокатать как-то со старой звуковой дорожкой.

Мэди: Мы же в ритм-танце тоже музыку поменяли, пусть даже обычному зрителю такие детали не видны.

Эван: Нам оставалось только твердить себе как мантру «а кто говорил, что будет легко?». После Японии вернулись домой – и тут тоже было не подкаста, потому что нам срочно надо было снова поменять костюмы к произвольному танцу, в третий раз, ага. Ну и хореографию тоже изменить, как же без этого.

Мэди: Я была поражена, как спокойно наш модельер, Мэтью Карон, отреагировал на мой звонок: «Когда вам нужны новые костюмы? Через неделю? Ок». Господи, какое счастье, что хоть кто-то не поддался панике. Ну то есть я старалась тоже как-то контролировать эмоции – но вы же понимаете, какую роль в программе играет платье. А тут надо было создать его с нуля, просто из идеи в моей голове.

Эван: Да, после этапа в Японии нам начали предлагать вернуть старый произвольный танец, выбрать что-то из того, что мы уже катали. Ну мы собрали нашу команду, сели, взвесили все «за» и «против», обсудили, что хотим показать в этом сезоне – и поняли, что хотим дать этой постановке шанс. Мы верили в нее, нам просто нужно было немножко времени.

Мэди: Я верила в эту программу, мне очень нравилась музыка – и я думаю, тут сыграла именно наша уверенность, мы видели большой потенциал в этой постановке. Так что мы сказали тренерам, что не хотим ничего менять, и они поверили – и нам, и в нас, и в эту постановку. Сколько же времени у нас ушло на доработку программы, на то, чтобы отполировать каждый нюанс – мы часами зависали на катке с Мари-Франс и с Гийомом (Сизероном).

Эван: Если честно, мы никогда так напряженно не работали над постановками. Мы очень сильно перекроили изначальную концепцию – причем за такое короткое время. В общем, на финал Гран-при приехали с новыми костюмами и, по сути, новой программой. Мы были заряжены на борьбу.

Мэди: Это были очень крутые ощущения: нам нечего было терять. Все, что оставалось – это зажечь и показать то, над чем мы так много работали. Just do it – ну вот как в слогане у Nike.

Эван: После Турина у нас было полтора месяца до следующих соревнований – до чемпионата США. И тут мы втопили – и работали как сумасшедшие. Наша подготовка была спланирована таким образом, что после чемпионата страны мы должны были сразу переехать в Колорадо, на чемпионат четырех континентов – чтобы было время на адаптацию к высокогорью. Поэтому эти 6 недель между финалом Гран-При и чемпионатом США были единственным шансом «перевернуть игру». И именно тогда, как мне кажется, мы и изменили траекторию нашего сезона.

Мэди: Работа в эти полтора месяца была очень похожа на то, как обычно и строится наша подготовка в межсезонье.

Эван: Ага, абсолютно летние ощущения были.

Мэди: Я обожаю тренироваться – вот правда. Все эти бесконечные повторы, работа над разными нюансами – и прогресс, который ты видишь каждый день. Да, это тяжелая работа, не буду сейчас лукавить, что каждый раз на тренировку приходишь как на праздник.

Эван: Да, это не поход на каток с невестой под Новый год, ха-ха.

Мэди: Но это и правда прекрасное чувство удовлетворения от того, что ты хорошо поработал и стал в чем-то лучше. Это то, что мне как раз очень нравится в фигурном катании – и в спорте в принципе. Важны именно эти маленькие шажки, которыми по постепенно продвигаешься к своей большой цели.

Эван: Ага, а потом оглядываешься назад – и видишь, какой путь ты прошел. Наши прокаты на Skate America были просто вечность назад, столько воды с тех пор утекло.

Ладно, двигаемся дальше. Чемпионат США, январь, мы прилетели в Сан-Хосе – и были в просто звенящей форме.

Мэди: Да, это снова были мы – такими, какими обычно приезжаем на соревнования. Мы были готовы – и выступать, и наслаждаться прокатами. Это же такой прекрасный момент – вся работа позади, теперь надо получать удовольствие. К тому же, к нам прилетели наши родители и друзья. Вообще, чемпионат США – очень особенный турнир для нас, там всегда испытываешь невероятные ощущения.

Чок и Бейтс с родителями

Эван: Согласен. Ну а потом мы перелетели в Колорадо-Спрингс, на чемпионат четырех континентов. Мы специально приехали на 10 дней раньше начала соревнований: все вокруг твердили, что прокаты на такой высоте – тот еще стресс для организма.

Мэди: Да это все Патрис (Лозон) начал! «О-о-о-о-о, когда я в прошлый раз выступал в подобных условиях, я просто не мог доехать ни одну тренировку до конца, это был кошмар, мы первый раз проехали произвольный танец целиком только на самих соревнованиях». И нас это порядком напугало.

Эван: Поэтому когда тренеры предложили нам выбор: «Либо вы едете туда заранее – но имейте в виду, вы просто будете умирать всю эту неделю, либо вы можете прилететь накануне ритм-танца, но тогда вас накроет прямо во время выступления»...

Мэди: Ээээээ. А можно ничего не выбирать? Ха-ха. В итоге мы решили приехать на ЧЧК заранее. Но думаю, что все было бы нормально в любом случае – там не было так ужасно, как-то все справились. Хотя признаюсь, на самой первой тренировке я немного испугалась: я проехала круг по катку и практически задохнулась. Непривычные ощущения.

Эван: Да, там очень быстро устаешь.

Мэди: Но потом как-то адаптируешься – и твой организм приспосабливается к отсутствию кислорода. Может, Патрис специально нас напугал? Ну чтоб мы не расслаблялись.

Эван: Да мы просто были в отличной форме – нам все было нипочем.

Ок, идем дальше. После ЧЧК мы вернулись обратно в Монреаль – и начали готовиться к чемпионату мира. Если честно, тут меня и накрыл стресс немного. Ничего особенного не происходило: дом-каток-дом, вот и все наше расписание на тот период. Потихоньку под кожу начали пробираться мурашки «аааааа, впереди чемпионат мира, мы же говорили, что собираемся его выиграть».

Ты однажды в интервью сказала очень крутую вещь: мы выиграли серебро ЧМ в 2015-м, и тогда казалось, что нам осталась всего одна ступенька – и золото будет наше. А на самом деле нам пришлось прошагать тысячу таких ступенек.

Мэди: Это я сказала? Ого! Но это правда ведь. От вершины нас отделяет не один последний шаг, а тысячи маленьких преодолений. Когда ты так близок к своей главной цели – этот самый последний шаг складывается из стольких мелочей. Высыпаться, правильно питаться, соблюдать режим дня, следить за самодисциплиной – все это становится кирпичиками на пути к вершине.

Эван: Да, мы стали взрослее и мудрее. Может, мы просто не были готовы стать чемпионами мира восемь лет назад – и нам нужно было пройти через все это, чтобы стать сильнее. И даже несмотря на то, что мы, может, и не показали свой максимум неделю назад, но мы столько сделали до этого, что все равно этого оказалось достаточно.

Мэди: У каждого свой путь, нет какого-то универсального рецепта. У нас получилось вот так – что ж, значит, так должно было сложиться.

Эван: Мне кажется, ключевым для нас стало принятие. Научиться принимать тот факт, что у нас ушло столько времени на то, чтобы стать-таки чемпионами мира, что нам пришлось столько преодолеть в этом сезоне. Не бороться со всем этим – а принимать. И учиться с этим жить. Не все в этом мире нам подвластно, иногда надо отпустить ситуацию – и не пытаться все контролировать.

Мэди: Я благодарна судьбе за все. На самом деле, уроки, которые мы вынесли из нашей карьеры, – едва ли не важнее самих медалей.

Эван: Согласен. Путь важнее конечной точки. И наш путь продолжается. Через пару недель у нас будет еще один турнир – командный чемпионат мира, и это будет просто бомба.

Мэди: Обожаю World Team Trophy! У нас такая веселая команда, в других сборных выступают отличные фигуристы – в общем, это будет круто. А пока впереди две недели шоу Stars on Ice, и я просто счастлива провести это время в Японии. Мне очень нравится эта страна: культура, еда – все в ней великолепно.

Эван: Да, девять шоу, один турнир – и регулярные выпуски нашего подкаста. Теперь у нас на это точно будет больше времени.

Выпуск получился такой неспешный, полный размышлений и воспоминаний. Полезно так иногда сесть и порефлексировать. Спасибо тебе, это был классный сезон, я ужасно тобой горжусь.

Мэди: И я тобой. И я тебя очень люблю.

Фото: Gettyimages.ru/Ezra Shaw, Elsa