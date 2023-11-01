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Смех Роналду над «Золотым мячом» Месси – глупость

Лионель Месси Лионель Месси
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Золотой мяч Золотой мяч
Футбол Футбол

«😂😂😂😂».

Я бы никогда не подумал, что четыре смеющихся эмодзи могут так удивить. Но Криштиану Роналду крушит не только футбольные барьеры.

Именно этим 😂 Роналду прокомментировал видео заместителя главного редактора испанского спортивного медиа As Томаса Ронсеро. (Заодно отметим, что Роналду поставил лайк, As выпустила об этом отдельную новость, а Ронсеро поблагодарил Криштиану, заявив, что он GOAT, то есть величайший в истории). 

Возможно, вы пропустили речь Ронсеро, поэтому, прежде чем бухтеть, я ее процитирую:  

«Привет, друзья. Произошло то, о чем мы знали: они снова вручили Месси еще один «Золотой мяч».

Он ушел заканчивать карьеру в Майами, хотя уже выглядел так в «ПСЖ», готовясь к чемпионату мира.

Он выиграл чемпионат мира, да, хорошо, но с шестью пенальти. Чемпионат мира был десять месяцев назад, в ноябре.

У Месси восемь «Золотых мячей», а должно было быть пять. У него есть «Золотой мяч» Иньесты / Хави, Левандовского, который выиграл шесть трофеев за один сезон, и Холанда, который стал лучшим бомбардиром». 

Томасу Ронсеро – 58 лет. В журналистике он 36. Про себя на сайте As пишет: «Журналист и мадридист – именно в таком порядке». 

Я далек от того, чтобы показывать пальцем и кричать, что журналист не имеет права ни за кого болеть – нет, журналисты тоже люди, испытывают эмоции и не могут зачеркнуть детские привязанности. На Sports.ru тоже хватает авторов, которые поддерживают те или иные команды. Но боление никогда не должно перекраивать реальность, возвеличивать одних и намеренно принижать чужих – тем более с искажением фактов. Если всего этого нет – никаких проблем с болением. Но у Томаса Ронсеро большие проблемы с объективностью. 

Что не так? Поехали по пунктам.

1. Месси уехал завершать карьеру – ну и что же тут плохого? Во-первых, по формальным признакам он имеет право быть номинантом на «Золотой мяч». Он играл в Европе в прошлом сезоне? Играл. Все, точка, аргумента нет. Криштиану Роналду, например, тоже уехал завершать карьеру в Саудовской Аравии, но про него Ронсеро пишет исключительно комплиментарно: в твите про ржущую реакцию Роналду он добавляет, что с радостью следит за тем, как Криштиану «измельчает все рекорды в Саудовской Аравии». Зафиксировали: один просто завершает карьеру (зачем добавлять, что после выигранного чемпионата мира?), второй – измельчитель рекордов в СА. 

2. Он выиграл ЧМ, но с шестью пенальти! Во-первых, давно ли пенальти снижают ценность достижения? Во-вторых, Ронсеро сознательно модифицирует реальность, суммируя даже голы в послематчевых сериях (а еще были решающие мячи с игры в тяжелейших ситуациях – например, когда Аргентина болталась на краю пропасти во втором туре с Мексикой или ковыляла с Австралией; начисто проигнорированы три голевые передачи и поистине гениальное влияние на игру). Классическая информационная манипуляция. Роналду тоже получил «Золотой мяч» в год победы со сборной на Евро – но As не написала «но он не решил судьбу финала». 

3. Мое любимое: ЧМ был десять месяцев назад! Просто факт: топ-менеджер испанской газеты не знает правила вручения «Золотого мяча». Стопроцентная правда такова: «Золотой мяч» вручается за сезон, а не за календарный год, как было прежде – вот ссылка на первоисточник. Итого: июль, август, сентябрь и октябрь – вообще мимо зачета, учитывается только сезон-2022/23, в него входит и чемпионат мира.  

Кто-то может подумать, что Ронсеро не так поняли или перевели. Но нет, он правда не знает правила и доказал это еще и текстовым материалом на As, где отмечает, что отдал бы «Золотой мяч»-2023 Джуду Беллингему, так как тот невероятно хорошо провел 5 месяцев в Дортмунде (а команда лишилась чемпионства, когда он был травмирован) и по-королевски стартовал в Мадриде.

4. У Месси должно быть меньше «Золотых мячей». Это очень похоже на правду. Но ровно такая же фраза применима и к Криштиану Роналду. Разве с португальцем такого не случалось? А как же 2013-й, когда ФИФА продлила срок голосования в день, когда Роналду героически вытащил Португалию на чемпионат мира? И даже не просто продлила голосование, а позволила поменять решение тем, кто уже проголосовал. Даже президент УЕФА Мишель Платини тогда сказал: «Голосование было продлено из уважения к сборной Португалии. В той игре Криштиану оформил хет-трик. Возможно, ФИФА приняла такое решение, чтобы угодить Роналду».

И какие выводы из этого сделать? Оба становятся менее великими, а их достижения – менее значимыми? В чем смысл этого замечания Ронсеро?

И в целом мнение Ронсеро не столь важно – ну, бывает, эмоциональное преувеличение, короткий наброс в соцсетях (тем более по радости от реакции Криштиану очевидно, что все ради нее и затевалось).

Проблема в том, что Криштиану Роналду высоко оценил этот плохо подготовленный, плохо оформленный и противоречащий реальности наброс. 

Криштиану Роналду, над имиджем которого усердно работает не один человек, поставил лайк и подсветил несколькими эмодзи эталонную ерунду, которая обесценивает достижения великого игрока, искажая действительность.

И как на этом фоне смотреть на слова о том, что его «не особо волнуют рекорды»? Кажется, это ложь.

Волнуют. И мучают, когда иногда уходят к другим.

Фото: Gettyimages.ru/Martin Rose, Dan Mullan, Francois Nel; Gao Jing/XinHua/Global Look Press; instagram.com

22 комментария

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Остап Бендер
Не его, вот и бесится
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Black Phoenix
Разложено вообще по фактам, придираться не к чему, да и незачем. А то, что Роналду особо болезненно реагирует на достижения Лео, и исходит слюной, желчью от зависти - понятно ещё с далёкого 2009-го. Однако, не ожидал, что Рон будет настолько мелочным. Серьёзно упал в моих глазах Кришти, увы.
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Domian
У Ронсеро, кто смотрит эль чирингито, вообще явные проблемы.
Вот его спитч на ЧМ 2022:
Кто выиграет?
Ронсеро: Бразилия
Кто будет признан лучшим игроком ЧМ?
Ронсеро : Винисиус
Кто будет лучшим бомбардиром ЧМ?
Ронсеро: Бензема
Кто провалится на ЧМ?
Ронсеро: Аргентина
Кто будет худшим игроком на ЧМ?
Ронсеро: Месси

На каком основании, по каклй причине у него патологическая ненависть к Лео, не понятно. Это ненормально в целом.
Так вот, когда 18.12.2022 Аргентина выиграла, Ронсеро стало плохо в студии. Его куда то отвкли, может в болтницу даже.
Вот такие журналисты существуют.
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Domian
Ответ Любитель шпилей
Смех шампуня может и глупость, но еще большая глупость оттдать ЗМ месси за былые заслуги, при том, что конкретно в 2023 он даже не в топ-50 лучших игроков
ЗМ вручают за сезон, а у Месси в сезоне 40 + 28.
Это как бы лучший результат топ 5 лиг.
Я уж не говорю о ЧМ и МВП ЧМ + Чемпион Франции с чемпионстким голом, который принес трофей ПСЖ, если бы не Лео, лигу брал бы Ланс.
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Iamliam
Ответ Любитель шпилей
Смех шампуня может и глупость, но еще большая глупость оттдать ЗМ месси за былые заслуги, при том, что конкретно в 2023 он даже не в топ-50 лучших игроков
ЗМ в этом году вручают за прошлый сезон. По прошлому сезону он один из лидеров по стате. Садись - 2!
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Domian
Ответ Dirk13
Иногда просто читаешь мнения икспертов со Спортса и дико угораешь. Особенно тех, которые изо дня в день приходят на новости о Месси и Роналду. Один эмоджи поставил, другой клуб свой предал, который ему гормон роста колол и опекал что родного сына. Более плохим и некрасивым поступком, конечно, являются эмоджи, потому что предать клуб ради зарплаты может кто угодно, а поставить эмоджи смеющиеся только низкий и подлый человек.
Насколько я помню ты фанат роналду?)
Мне жаль вас, это искренне.
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Altim
Я вот тоже не думал, что эти смайлы могут кого-то удивить)) Оказывается, есть люди, которые до сих пор удивляются выходкам Роналду спустя 20 лет.
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Iamliam
Даже не знаю что здесь позорнее: вы$ер этого журналиста или эмоджи Роналду.
Одно понятно - оба очень сильно завидуют.
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Борнео
Собака лает - караван идёт.
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Dirk13
Иногда просто читаешь мнения икспертов со Спортса и дико угораешь. Особенно тех, которые изо дня в день приходят на новости о Месси и Роналду. Один эмоджи поставил, другой клуб свой предал, который ему гормон роста колол и опекал что родного сына. Более плохим и некрасивым поступком, конечно, являются эмоджи, потому что предать клуб ради зарплаты может кто угодно, а поставить эмоджи смеющиеся только низкий и подлый человек.
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Sarumian
Всё это жалкие потуги.
Месси затащил Аргентину и выиграл ЧМ.

Если бы затащил Мбаппе, то дали ему.
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Молодой Френки
Что бы не сказали уже эти клоуны по поводу незаслуженности, это все уже неинтересно. ЗМ вручён! четыре смеющихся смайлика или спич на полчаса ничего не изменят.
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Dirk13
Ответ Domian
ЗМ вручают за сезон, а у Месси в сезоне 40 + 28. Это как бы лучший результат топ 5 лиг. Я уж не говорю о ЧМ и МВП ЧМ + Чемпион Франции с чемпионстким голом, который принес трофей ПСЖ, если бы не Лео, лигу брал бы Ланс.
У Мбаппе 58+17. Но он впрочем играл не в топ 5 лиг, поэтому не считается, да?
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Domian
Ответ Dirk13
У Мбаппе 58+17. Но он впрочем играл не в топ 5 лиг, поэтому не считается, да?
У него нет значимых трофеев.
Увы.
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Габи Жезус
Ответ Domian
ЗМ вручают за сезон, а у Месси в сезоне 40 + 28. Это как бы лучший результат топ 5 лиг. Я уж не говорю о ЧМ и МВП ЧМ + Чемпион Франции с чемпионстким голом, который принес трофей ПСЖ, если бы не Лео, лигу брал бы Ланс.
>Чемпионский гол
>В матче 30 или 31 тура

ахахахахахахахаха

Кстати в том матчи у хасбика гол, когда у Мбаппе гол+пас

И ты там ниже ответил, что у Мбаппе нет значимых трофеев в сезоне, но почему тогда причислил Месси титул чемпиона франции в достижения?🤣🤣🤣
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Vinnipukh Vinni
Ответ Dirk13
Иногда просто читаешь мнения икспертов со Спортса и дико угораешь. Особенно тех, которые изо дня в день приходят на новости о Месси и Роналду. Один эмоджи поставил, другой клуб свой предал, который ему гормон роста колол и опекал что родного сына. Более плохим и некрасивым поступком, конечно, являются эмоджи, потому что предать клуб ради зарплаты может кто угодно, а поставить эмоджи смеющиеся только низкий и подлый человек.
Предал клуб?
Это не Лапорта отменил им же предложенный контракт и в один момент выставил Месси на мороз? Вот это новость.
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