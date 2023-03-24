54 комментария

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К сожалению, сборная России – это фантом

РФС РФС
Валерий Карпин Валерий Карпин
Сборная Ирана по футболу Сборная Ирана по футболу
товарищеские матчи (сборные)
Сборная России по футболу Сборная России по футболу
Футбол Футбол

Эмоции Владислава Воронина.

Мы уже давно ничему не удивляемся, но вдумайтесь: стартует отбор на чемпионат Европы, а Россия – в Тегеране.

В целом это предложение объясняет всю мучительную бессмысленность, в которой дергается наш футбол.

И вот вроде бы крепкий соперник – постоянный участник ЧМ, четыре месяца назад в Катаре чуть не прошел в плей-офф. 

И вот вроде бы понятно, что это самая сильная из доступных для встреч сборная. Лучший шанс на классный футбол.

И вот вроде бы ждешь матча: что будет, как будет? Включаешь трансляцию.

И вот вроде бы даже стадион кипит – не как у нас.

И – ничего.

Игра – неживая. Иран в три раза чаще с мячом в штрафной. В пять с лишним раз больше бьет.

В комментариях и соцсетях вижу немало реплик в стиле «у ребят глаза не горят». Всегда велик соблазн спихнуть незрелищность на сытость. Но давайте честно: требовать от игроков безумной выкладки в таких условиях вообще разумно? За что они играют, есть ли перед ними какая-то задача? Даже главный тренер говорит: «Мы ни к чему не готовимся. Иран готовится к отборочным матчам, мы – нет. И не вызываем игроков старше 30 лет». А на вопрос, боится ли он отставки, Карпин ответил: «Ради бога. Кто-то держится за это место, что ли?».

Можно сказать: «Они играют за сборную! Что еще надо?!». Но сборная России в 2023-м – это что-то замороженное. Нет даже долгосрочной перспективы – футболисты не знают, сыграет ли вообще кто-нибудь из них хоть когда-нибудь в сколько-нибудь значимом турнире. Мы же не будем всерьез обсуждать июньский турнир с Афганистаном в плюс 40, который лишит всех отпуска и увеличит травматизм на дистанции?

Конечно, можно идеалистически требовать от всех тотального качества и настроя. Но нельзя играть за сборную без чувства нужности или хотя бы без чувства, что впереди большое событие. Даже дворовый футбол становится в десятки раз интереснее, когда играют «на жопу», а не просто для себя. Не может быть максимального напора без мотивации. Давайте не врать себе.

Поэтому матчи сборной России – фантом. Коллективный ритуал воскрешения чего-то важного: РФС собирает команду, футболисты летят в Тегеран, Карпин старается что-то придумать, «Матч ТВ» все показывает, люди садятся на диваны… И все страдают. Вообще все страдают. Потому что привыкли: сборная – что-то важное. А ощущения важности нет. Ни у кого.

Но что с этим делать?

РФС зря проводит товарищеские матчи? Зря изо всех сил договаривается с теми, с кем еще можно договориться? Совсем теперь не играть? Звучит как ерунда. Всегда лучше играть.

Но и из игры вечно выходит какая-то ерунда.

Все то же бултыхание в мучительной бессмысленности. 

Что будет с этой сборной? Что будет с нашим футболом? Что будет со всеми, кто привык быть болельщиком?

Кошмарные вопросы, ответов на которые нет.

А сразу после Италия – Англия. Ведь пока Россия – в Тегеране, стартует отбор на чемпионат Европы.

«Мы ни к чему не готовимся». Ничья России с Ираном – подарок в блеклом матче

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

54 комментария

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Деловая Колбаса
Ответ Лёша Алёшин
сколько тут хохложопых накатали гнили просто пздц , мне всегда смешно когда кому-то что -то не нравится в стране а конкретно что?мне при путине почти устраивает всё есть конечно вопросы но почему они должны быть адресованы путину? пенсия маленькая и зп в регионе так это не к путину есть министры губернаторы к ним это всё , в казани всё отлично москва питер екатеренбург калининград ханты-мансийске сургуте нижнем новг , крыму сочи , что - тут фантомного? а да играли с ираном спасибо большое ничьёй им за дроны , дружественная ничья кого что не устраивает? спорт вне политики? мы все увидели как нас политически убрали со всех соревнований стадионы строит гос-во и содержит их не политика? так что всё норм , а ниже уродам могу сказать одно не нравится, учись, найди детей , научи как надо, и доказывай что ты прав и ты лучше карпина, не можешь сиди и не п ----и , всего 8 стран выигрывали чм по футблолу из 211 и ни где так гавном не полоскают сборную как у нас а ещё это дозволенно почему-то делать дигродам с бывших союзных республик , к вам в стойло не лезем и вы нам навоз свой не вбрасывайте
Да дружище, печально у тебя дела с мозгом, типичный электорат Путина подъехал))
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Владимир Филин
Ответ Аталанта расправила плечи
Вся страна сейчас фантом, почему футбол должен быть исключением? Шестеренки продолжают крутится в холостую. Всем, кроме самых одаренных, понятно чем все закончится.
Ты видимо из одаренных
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m1t9
а кстати хорошая идея же, карпину бы задуматься:
перед каждым матчем сборной в раздевалке говорить - "пацаны, играем на жопу. если побеждаем - идете хлопать болельщикам и давать автографы, если ничья - 3 удара по сральне(всем составом кто выходил на поле - на линию ворот согнувшись, удары с 7ми метров, карпин бьет), если поражение - то 5 ударов по умолчанию + разница в счете, проиграли например 1-3 - значит 7 ударов по жопам от меня с семи метров сразу же после финального свистка, при всех оставшихся болельщиках, чтобы еще в телетрансляцию попало".
такой публичный позор должен будет неплохо мотивировать футболистов, а также болельщиков - разве кто-то откажется посмотреть как карпин пробивает пердаки этим клоунам?) да люди наоборот ради этого потянутся на футбол.
рфс, подумай, терять все равно нечего
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LLiriKK
Фантом - это тренерский уровень Карпина. Всякие «комментшоувские», которые его активно продвигали и создавали ему имидж все эти годы, косвенно способствовали тому, что человек, который начисто лишен какого-либо профессионализма в этой сфере, не имеющий НИКАКИХ заслуг и успехов в качестве тренера, выделяющийся лишь исключительно за счёт интервью, в которых кроет благим матом всех вокруг, поверил в себя и свою непогрешимость, начисто оторвавшись от земли.
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lehanovded
Эммм, может Фан айди не было в Иране? Хулиганы на трибунпх мешали нашим играть??
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Гамарджоба Генацвале
Ответ pyatachyok
Да зачем улучшать? Даже если не ухудшать — уже лучше, чем господин Путин, при котором уже десятилетие падают реальные располагаемые доходы населения, а пенсионный возраст и ожидаемая продолжительность жизни почему-то пошли в противоположные стороны — и не в те, что населению выгодны. За последний год господин Путин и вовсе добился успеха, увеличив смертность уже не стариков, а молодежи! Молодец, Вова!
Почему ты так уверен, что после Путина жизнь будет лучше? Вот с ###? Вера в доброго нового царя или что?
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Андрей Василенко
Игра была равна - играли два говна
Спутал, они 26-го играть будут.
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pyatachyok
Ответ ЕгориЙ
Наша либерастения за 30 с лишним лет не в состоянии предложить народу действенную и эффективную альтернативу. Да о чем говорить, если внятной политической программы улучшающей жизнь людей в государстве не смогла родить. Вместо внятных дел только этот пердящий пар, мол этого замените и всё кончится. Наивные, думаете так к кормушке вернуться и снова тявкать без последствий? Чем дальше тем маргинальнее становитесь)
Да зачем улучшать? Даже если не ухудшать — уже лучше, чем господин Путин, при котором уже десятилетие падают реальные располагаемые доходы населения, а пенсионный возраст и ожидаемая продолжительность жизни почему-то пошли в противоположные стороны — и не в те, что населению выгодны. За последний год господин Путин и вовсе добился успеха, увеличив смертность уже не стариков, а молодежи! Молодец, Вова!
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Аталанта расправила плечи
Вся страна сейчас фантом, почему футбол должен быть исключением? Шестеренки продолжают крутится в холостую. Всем, кроме самых одаренных, понятно чем все закончится.
Какая страна у тебя фантом? Значит ты тоже фантом!Почему ты должен быть исключением? Фантом пишет про фантом!
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Роман Ижевский
Просто не надо помпы! Не надо рвать тельняшку и всё прочее, можно и по ТВ не показывать. Такой матч был бы мало кому интересен да же если бы всё было в порядке. Матч то товарищеский! Помню сборную СССР называли "чемпионом мира по товарищеским матчам" она их часто выигрывала, а секрет то был прост - игрокам сборной платили за победу по 300 долларов (большие деньги в СССР) а соперники играли бесплатно и использовали товарищеские матчи по назначению - тактику опробывать, молодёжь посмотреть. Ажиотажа не нужно, а играть то надо хотя бы с целью некую общность игроков поддерживать - сборная. Другое дело что непонятно есть ли у Карпина ПЛАН, например подготовить молодую сборную к 26 году или всё это делается "на отвяжись".
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pyatachyok
Ответ Лёша Алёшин
сколько тут хохложопых накатали гнили просто пздц , мне всегда смешно когда кому-то что -то не нравится в стране а конкретно что?мне при путине почти устраивает всё есть конечно вопросы но почему они должны быть адресованы путину? пенсия маленькая и зп в регионе так это не к путину есть министры губернаторы к ним это всё , в казани всё отлично москва питер екатеренбург калининград ханты-мансийске сургуте нижнем новг , крыму сочи , что - тут фантомного? а да играли с ираном спасибо большое ничьёй им за дроны , дружественная ничья кого что не устраивает? спорт вне политики? мы все увидели как нас политически убрали со всех соревнований стадионы строит гос-во и содержит их не политика? так что всё норм , а ниже уродам могу сказать одно не нравится, учись, найди детей , научи как надо, и доказывай что ты прав и ты лучше карпина, не можешь сиди и не п ----и , всего 8 стран выигрывали чм по футблолу из 211 и ни где так гавном не полоскают сборную как у нас а ещё это дозволенно почему-то делать дигродам с бывших союзных республик , к вам в стойло не лезем и вы нам навоз свой не вбрасывайте
Жил я в Москве, помню ставку МНС в 13600… За что Путину большое спасибо — так это за открытые границы!
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Остап Бендер
Ответ low_man
«Кошмарные вопросы, ответов на которые нет». Да как же нет? Всё как раз-таки понятно, ничего хорошего не будет, пока не сменится самизнаетекто
Бах!
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chelovalm
Господин Воронин , вы статус иноагента давно не получали ?
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Лёша Алёшин
сколько тут хохложопых накатали гнили просто пздц , мне всегда смешно когда кому-то что -то не нравится в стране а конкретно что?мне при путине почти устраивает всё есть конечно вопросы но почему они должны быть адресованы путину? пенсия маленькая и зп в регионе так это не к путину есть министры губернаторы к ним это всё , в казани всё отлично москва питер екатеренбург калининград ханты-мансийске сургуте нижнем новг , крыму сочи , что - тут фантомного? а да играли с ираном спасибо большое ничьёй им за дроны , дружественная ничья кого что не устраивает? спорт вне политики? мы все увидели как нас политически убрали со всех соревнований стадионы строит гос-во и содержит их не политика? так что всё норм , а ниже уродам могу сказать одно не нравится, учись, найди детей , научи как надо, и доказывай что ты прав и ты лучше карпина, не можешь сиди и не п ----и , всего 8 стран выигрывали чм по футблолу из 211 и ни где так гавном не полоскают сборную как у нас а ещё это дозволенно почему-то делать дигродам с бывших союзных республик , к вам в стойло не лезем и вы нам навоз свой не вбрасывайте
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Criptonit
Просто нужно играть с топовыми сборными из ДНР и ЛНР, а не с какими то Иранами и Ираками, здесь уровень послабее
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Quiet Dad
Ответ Тюменский медвежонок
жаль в руководстве у нас не умеют признавать ошибки и назначение Карпина банально было этой самой ошибкой... он ничего не дал за все время сборной, ни одной игры при Карпине не было, при просмотре которой можно было ахнуть и сказать "спасибо мужики за классный футбол", абсолютно все игры через мучение, даже в тех матчах где громили соперники и казалось бы по счету уверенно побеждали, даже там искры не было в игре, сплошные страдания на поле. В кой то веки когда нам дали по факту "уйму времени" на перерыв и перезагрузку, нужен тренер с атакующим стилем и который бы вызывал максимально молодой состав и пытался наигрывать этот атакующий футбол, пускай бы мы проигрывали эти игры, но чтоб мы все понимали к чему всё это и что тренер пытается что-то сказать и придумать на поле... а Карпин что? у него одна задача "выстрадать и не проиграть" и ему плевать на то каким путем это будет и что зритель 90 минут будет плеваться и пускать кровь из глаз
Ну о чем говорить. Наш футбол стабильно никакой минимум 25 лет, потому что задач развиваться нет. За редкими проблесками типа двух побед в ЛЕ.
Писал много раз: без государства нашему футболу кранты. Наши игроки в подавляющем количестве не конкурентноспособны за рубежом. И если по молодости ещё мечтают играть в Европе, то с годами и опытом таких идей уже нет.
А зачем туда ехать? Тут и платят и не спрашивают за результат.
У нас низкий уровень чемпионата который признают десятилетиями футбольные чиновники.
Болото как было так и осталось.
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Андрей Василенко
Игра была равна - играли два говна
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Anita_Goferdump
хорошо что хоть не проиграли. а так уже можно задумыватся о своем кубке мира изгоев. есть реальный шанс его выиграть у ирана и сев. кореии.
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ЕгориЙ
Ответ low_man
«Кошмарные вопросы, ответов на которые нет». Да как же нет? Всё как раз-таки понятно, ничего хорошего не будет, пока не сменится самизнаетекто
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Михаил Анисимов
Ответ Expert
"Даже дворовый футбол становится в десятки раз интереснее, когда играют «на жопу», а не просто для себя" Ну так и договорились бы с соперником сыграть на "жопу" - кто-то мешал разве?:)
Опасно. Иранцы могли бы не понять)))
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Roman Dementiev
Страна 404
И сборная 404
Всё закономерно
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Vasily OVV
А когда это у нас победа в матче не стала быть мотивацией? Сборные Лихтенштейна, островов всяких проигрывают большинство матчей с крупным счётом и ничего, выходят и показывают на что способны.
Считаю всё это отговорками
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Михаил Анисимов
Смотрю нашу сборную лет 30. Если убрать несколько всплесков - Евро 2008 и ЧМ 2018 (хотя тут больше антураж, чем игра), ну и пару отдельных игр за этот период, то наша сборная даже когда вроде был стимул, играла зачастую с потухшими глазами. что делать в данной ситуации непонятно. Тут или катать товарняки с молодежкой или клубами без трансляции, чтобы не нервировать зрителей, или устраивать какие-то договорняки с другими сборными, по типу матча всех звезд, с кучей голов, комбинационным футболом и без стыков, но вряд ли другие команды на это пойдут (правда может им заплатить?), да и выглядеть это будет как цирк, а не как футбол. В общем, используя термины автора, полная "жопа"
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Алексей Ермолаев
Ответ zarik18
Гойда
по русски! подалуйста
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Алексей Ермолаев
Ответ low_man
«Кошмарные вопросы, ответов на которые нет». Да как же нет? Всё как раз-таки понятно, ничего хорошего не будет, пока не сменится самизнаетекто
админ сайта чтооли?
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