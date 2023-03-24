54 комментария

Эмоции Владислава Воронина.

Мы уже давно ничему не удивляемся, но вдумайтесь: стартует отбор на чемпионат Европы, а Россия – в Тегеране.

В целом это предложение объясняет всю мучительную бессмысленность, в которой дергается наш футбол.

И вот вроде бы крепкий соперник – постоянный участник ЧМ, четыре месяца назад в Катаре чуть не прошел в плей-офф.

И вот вроде бы понятно, что это самая сильная из доступных для встреч сборная. Лучший шанс на классный футбол .

И вот вроде бы ждешь матча: что будет, как будет? Включаешь трансляцию.

И вот вроде бы даже стадион кипит – не как у нас.

И – ничего.

Игра – неживая. Иран в три раза чаще с мячом в штрафной. В пять с лишним раз больше бьет.

В комментариях и соцсетях вижу немало реплик в стиле «у ребят глаза не горят». Всегда велик соблазн спихнуть незрелищность на сытость. Но давайте честно: требовать от игроков безумной выкладки в таких условиях вообще разумно? За что они играют, есть ли перед ними какая-то задача? Даже главный тренер говорит: «Мы ни к чему не готовимся. Иран готовится к отборочным матчам, мы – нет. И не вызываем игроков старше 30 лет». А на вопрос, боится ли он отставки, Карпин ответил: «Ради бога. Кто-то держится за это место, что ли?».

Можно сказать: «Они играют за сборную! Что еще надо?!». Но сборная России в 2023-м – это что-то замороженное. Нет даже долгосрочной перспективы – футболисты не знают, сыграет ли вообще кто-нибудь из них хоть когда-нибудь в сколько-нибудь значимом турнире. Мы же не будем всерьез обсуждать июньский турнир с Афганистаном в плюс 40, который лишит всех отпуска и увеличит травматизм на дистанции?

Конечно, можно идеалистически требовать от всех тотального качества и настроя. Но нельзя играть за сборную без чувства нужности или хотя бы без чувства, что впереди большое событие. Даже дворовый футбол становится в десятки раз интереснее, когда играют «на жопу», а не просто для себя. Не может быть максимального напора без мотивации. Давайте не врать себе.

Поэтому матчи сборной России – фантом. Коллективный ритуал воскрешения чего-то важного : РФС собирает команду, футболисты летят в Тегеран, Карпин старается что-то придумать, «Матч ТВ» все показывает, люди садятся на диваны… И все страдают. Вообще все страдают. Потому что привыкли: сборная – что-то важное. А ощущения важности нет. Ни у кого.

Но что с этим делать?

РФС зря проводит товарищеские матчи? Зря изо всех сил договаривается с теми, с кем еще можно договориться? Совсем теперь не играть? Звучит как ерунда. Всегда лучше играть.

Но и из игры вечно выходит какая-то ерунда.

Все то же бултыхание в мучительной бессмысленности.

Что будет с этой сборной? Что будет с нашим футболом? Что будет со всеми, кто привык быть болельщиком?

Кошмарные вопросы, ответов на которые нет.

А сразу после Италия – Англия. Ведь пока Россия – в Тегеране, стартует отбор на чемпионат Европы.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф