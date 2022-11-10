Почему в корейских именах всегда три слога и так много Кимов, Сонов, Паков

Если открыть заявку Южной Кореи на ЧМ-2022, можно запутаться в похожих фамилиях: семь повторяются, самая распространенная – Ким.

Почему все корейские имена образуются по одной системе из трех слов в один слог? Что именно там фамилия, а что – имя? И как так вышло, что у корейцев так много одинаковых частей?

В Южной Корее около 250 фамилий, а вместо отчеств – знаки родословной. До 1997 года там действовал запрет на браки между однофамильцами из одного региона

Фамилия и имя – две основные части корейских имен. Там не используются отчества, а фамилия обычно состоит из одного слога и всегда идет первой. Имена и фамилии в Южной Корее записываются как корейскими буквами, так и китайскими иероглифами. Всего насчитывается около 250 фамилий.

В корейском языке каждая подкреплена поном – родовым знаком, который указывает на место рождения основателя. Данные, какую провинцию или уезд представляет прародитель, прописываются в документах. Топонимическая принадлежность не указывается знаками, но корейцы знают о ней.

Можно иметь одинаковую фамилию, но разные поны. Это важный фактор при заключении браков. Перед распадом государства Чосон [существовало с конца XIV до конца XIX века и управлялось династией Ли] действовал запрет на брак между корейцами с одинаковыми понами. В 1997 году правительство Южной Кореи отменило ограничения, хотя на практике такие сочетания избегаются.

Мужчины-родственники одного поколения обычно имеют одинаковый элемент в имени – например, братья Ким Мин Су и Ким Мин Сок. «Корейские имена обычно говорят не только к какой семье, но и к какому поколению семьи принадлежит человек. Данная традиция, как нам кажется, подразумевает, что в корейском обществе место индивида в семье и обществе более подчеркнуто, чем его индивидуальность», – писал Квон Ен в статье «Особенности корейского обращения».

Кандидат географических наук Григорий Костинский рассказывал о специфике имен и коммуникаций в Южной Корее: «Вплоть до конца XIX века большинство корейских женщин не имели официального имени, то есть имени, записанного китайскими иероглифами. Даже в зрелом возрасте их называли по тем именам-прозвищам, что давались в детстве.

Традиция брать псевдонимы не угасла, и сегодня корейцы порой придумывают себе псевдоним (часто это иностранное имя или слово), по которому их можно называть. Две молодые женщины, мои знакомые по Сеулу, представились как «Ранни» и «Мишель». Отголоском старой системы является то, что в Корее супруги и сейчас почти не называют друг друга по имени. При обращении говорят «мама» или «папа» и дальше добавляют имя старшего ребенка.

К чужим людям, даже давно знакомым (но не приятелям), просто по имени обращаться неприлично. Нужно обращаться только по фамилии. Поэтому мой новый корейский знакомый, молодой человек, просил называть его «мистер Ли». Имя в Корее считается материей чрезвычайно интимной, поэтому дурной тон – поинтересоваться, как зовут родителей вашего знакомого».

Больше 20% корейцев носят фамилию Ким. На ограниченность выбора повлияли давление Японии и Китая и классовая система

Фамилии Ким, Пак и Ли – самые распространенные в Южной Корее. На них приходится около 45% жителей. По данным переписи населения за 2015 год, 21,5% корейцев носят фамилию Ким, 14,7% – Ли, 8,4% – Пак. Эти же фамилии – самые популярные для натурализованных граждан, поэтому в Южной Корее формируются новые кланы Ким или Пак, но из Таиланда, Монголии, Вьетнама.

Каждый пятый кореец – Ким. Всего у этой фамилии около 300 разных мест происхождения и кланов. Сон Най Ри из университета Бушнелл сравнивал: «В течение почти тысячи лет клан Ким размножался как правящая аристократия, разветвляясь на множество могущественных подкланов – подобно гигантскому дереву со множеством корней, распространяющихся по всей земле».

Сейчас клановая идентичность не воспринимается как показатель статуса, но повлияла на социально-экономический и политический фон в Южной Корее. Сон Най Ри рассказывал: «Это укрепило сотрудничество и взаимопомощь между членами клана благодаря клановой солидарности… Например, человек, баллотирующийся на политический пост, может рассчитывать на поддержку клановых объединений».

На ограниченность фамилий повлияли давление Китая и Японии и историческая аристократичность общества, когда узкое количество семей считалось высшим слоем. По подсчетам антрополога Ким Ен Уна, более 130 фамилий – заимствования из китайского языка. Такая практика шла с конца IX века, когда существовало древнее государство Силла. В тот период Ким и Пак были королевскими фамилиями, поэтому пользовались популярностью у корейского дворянства.

«На протяжении большей части истории Кореи фамилии были только у элиты. Их представители, как правило, брали фамилии, которые позволяли правдоподобно утверждать, что их предки были выходцами из Китая – страны, которой корейцы тогда больше всего восхищались.

Таких фамилий было всего несколько. Поэтому, когда позднее простолюдины стали приобретать фамилии, они брали уже используемые, чтобы похвастаться престижем семей, которые носили эту фамилию», – объяснял Дональд Бейкер из университета Британской Колумбии в Канаде.

К концу XIX века благодаря отмене классовой системы наличие фамилий перестало быть аристократической привилегией. Социальные низы брали их у хозяев или просто использовали популярные варианты. Когда в начале XX века Южная Корея стала колонией Японии, большинство корейцев уже носило фамилии – их наличие требовалось по закону.

Премьер-министр Японии Дзюнъитиро Коидзуми и президент Южной Кореи Ким Дэ Чжун в 2002 году

Антрополог Ким Ен Ун предполагал: «При строгой социальной иерархии, в которой уважительно относились только к влиятельным семьям, люди из низших социальных слоев, возможно, хотели скрыть свое происхождение и брали благородные фамилии».

Почему мы пишем корейские имена в три слога: все из-за ошибок, привычек и английского влияния

В 1940-х лингвист и востоковед Александр Холодович разработал для русского языка систему транскрипции корейских имен собственных. Ее продолжил и модернизировал кореевед Лев Концевич. Предложение Холодовича и Концевича – писать корейские имена и фамилии в два слова.

Как рассказывал профессор университета Кукмин в Сеуле Андрей Ланьков, такая система работает только в специализированной литературе. Он выделил три причины, почему в русском языке она не прижилась, а используется написание именно с тремя словами:

1. Большие различия в фонетической системе языков – например, отсутствие определенных звуков и аналогов в русском. Для их передачи Холодович использовал специальные символы. Они неуместны в массовых источниках, потому что понятны только профессионалам. В массовом пользовании сформировалась упрощенная транскрипция, которая может не учитывать фонетические различия языков.

«Упрощенная транскрипция – штука неизбежно коварная, даже если ею пользуются грамотно. Например, если вы увидите в русском тексте упоминания корейца по имени Ким Чонсон, то знайте: за этим сочетанием букв кириллицы может стоять восемь (!) совершенно разных корейских имен – и это только в том случае, если транскрипцию записал человек, который четко следовал правилам упрощенной системы Холодовича и знаком с оригиналом».

2. Влияние северо-восточных диалектов. При СССР представители русско-корейской общины были выходцами из северо-восточных провинций и говорили на особом диалекте, который отличался от литературного языка. Это повлияло на расхождения в произношении и написании:

«Классический пример – распространенная корейская фамилия, которую носит немало российских корейцев, включая и знаменитого рок-музыканта. Фамилия эта в России обычно записывается как Цой, но в соответствии с системой Холодовича ее надо передавать как Чхве. Надо сказать, что оба написания звучат весьма похоже на корейский оригинал – разница лишь в том, что Цой – это произношение данной фамилии в северо-восточных диалектах, а Чхве – в диалектах центральной Кореи.

В результате переводчики, российские корейцы, филологических факультетов не кончавшие и ни о каких системах транскрипции не слышавшие, обычно записывали корейские имена и географические названия так, как они произносили их сами. Именно таким образом на свет появились на страницах советских газет такие своеобычные звукосочетания, как Ким Ир Сен, Ким Чен Ир, Пак Ден Ай или Пхеньян».

3. Влияние английской транскрипции. В конце 1980-х в СССР запустился поток товаров и граждан из Южной Кореи. Их названия и имена записывались на английском языке. Смысл такой транскрипции – однозначно передать написание корейских слов латинским алфавитом, но не всегда с учетом особенностей корейского произношения. Из-за этого в русском языке закрепилось название «Самсунг», а не «Самсон».

«В большинстве своем корейцы носят трехсложные имена, причем первый слог обычно – фамилия, а два последующих слога – имя. Теоретически оба слога в имени полагается писать слитно или, в крайнем случае, через дефис, но на практике еще усилиями советских корейцев закрепилась традиция писать все три слога по отдельности».

Состав Южной Кореи на ЧМ-2022: доминирование Кимов и семь фамилий на 81% игроков

Сборная Южной Кореи отправила на ЧМ-2022 в Катар 26 футболистов. 14 из них выступают в корейском чемпионате.

• Только у пяти неповторяющаяся фамилия. Все играют в чемпионате Южной Кореи;

• Ким – самая популярная фамилия. Пять из шести футболистов играют в защите;

• Лидер команды Сон Хын Мин – единственный из Сонов, кто выступает в Европе, а не Азии.

Сейчас 81% состава Южной Кореи состоит из семи фамилий:

На ЧМ-2018 в России Южная Корея привезла 23 футболиста, но с большим разнообразием фамилий:

• У 13 игроков фамилия не повторялась. В 2018 году Сон Хын Мин был единственным Соном;

• Состав состоял из 16 фамилией, через четыре года их стало 12;

• Ким – снова самый популярный вариант. Из команды 2018 года в Катар приехали два Кима – вратарь Ким Сын Гю и защитник Ким Ен Гвон.

43% состава Южной Кореи на ЧМ-2018 состояло из трех фамилий:

Фото: Gettyimages.ru/Chung Sung-Jun, Thananuwat Srirasant; РИА Новости/Галина Кмит; unsplash.com/rawkkim