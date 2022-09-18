Витцель стал необычным защитником в «Атлетико». Уже любимчик Симеоне

Еще не играл на профильной позиции.

Летом «Атлетико» подписал Акселя Витцеля свободным агентом – со всех сторон это очень интересная сделка.

Симеоне получил топового по умению читать игру, держать зону в обороне и сохранять владение в средней трети опорника. Витцель же попал в среду, где будут востребованы его сильные качества.

Он не скрывал, что фактор тренера был определяющим: «Симеоне – один из лучших тренеров в мире. Я хотел работать с ним».

В «Боруссии» бельгиец в основном играл в полузащите, но в новой команде пока ни разу не появился на профильной позиции.

Симеоне использует его в обороне и уже пробует разные варианты. Витцель играл центрального в тройке защитников и при розыгрышах от ворот поднимался в опорную зону, а в последних двух матчах выходил правее.

Уникальный набор качеств делает его идеальным игроком для «Атлетико». Попробуем разобраться, в чем сильные стороны Витцеля и как он повлияет на команду.

Симеоне использует универсальность Витцеля – придумал под него новую роль при розыгрышах от ворот

В начале сезона Симеоне использовал Витцеля как центрального защитника в схеме 3–5–2. Когда «Атлетико» закреплялся на чужой половине, он начинал атаки в первой линии владения.

Но при розыгрышах от ворот крайние центральные защитники открывались широко на углу штрафной, а Витцель поднимался в опорную зону. Формация «Атлетико» ситуативно напоминала 4-3-3 (например, в игре с «Вильярреалом»).

«Мы позиционируем его в этой роли как центрального защитника, но, когда команда атакует, он может подниматься выше», – так описывал идею Симеоне перед матчем с «Хетафе». В той игре она добавила непредсказуемости при коротких розыгрышах от ворот.

Облак отдавал пас одному из центральных защитников – Витцель в этот момент смещался ближе к флангу. Так формировался ромб, где взаимодействовали центральный защитник, крайний защитник, опорник и ближняя восьмерка.

Если «Атлетико» после розыгрыша слева доставлял мяч направо и наоборот, то Витцель смещался вслед за мячом и занимал такую же позицию на другом фланге. Преимущество этой идеи – опорник мог получить мяч не только напрямую от центрального защитника, но и через игрока на фланге и полузащитника выше.

В таком случае Витцель принимал мяч лицом к чужим воротам и не тратил время на разворот. Эти 2-3 секунды помогали быстрее определиться с решением и найти партнера для последующей передачи.

Гол Гризманна «Хетафе» случился как раз благодаря необычной позиции Витцеля. Он смог получить пас напрямую от Савича. Форвард «Хетафе» Унал невнимательно действовал в прессинге и позволил принять передачу без давления.

Бельгиец протащил мяч и отдал пас между линий на Феликса. Именно он ассистировал Гризманну.

Универсальность Витцеля – находка для «Атлетико». Это особенно важно, так как в прошлом сезоне у команды был кризис травм в центре защиты.

Без серьезной травмы обошелся только Савич, хотя даже он пропустил 12 игр из-за повреждений – на выходе провел 71,3% от возможного времени. С остальными еще хуже – Хименес (59,7%), Эрмосо (54,5%) и Фелипе (44%).

Против «Сельты» и «Байера» Симеоне уже попробовал Витцеля правее в тройке центральных защитников, а в будущем не исключил, что вернет в опорную зону.

После ухода Парти не хватало разрушителя с умным чтением игры и грамотным склеиванием зоны – «Атлетико» чаще вынужден был играть с тройкой в центре поля и Коке в роли опорника. С Витцелем в теории возможно возвращение к схеме 4-4-2.

«Витцель дает нам много в этой роли, но он пришел играть в центре поля. Мы увидим его там», – поделился Симеоне перед матчем с «Байером».

Подписание добавило разнообразия при выборе стартового плана и подготовке к конкретному сопернику. В начале этого сезона Аксель уже менял схему команды при розыгрышах от ворот и выходил на двух позициях.

При этом Симеоне в любой момент может без потери качества перевести его в опорную зону. Гибкость Витцеля помогает находить новые варианты для развития команды.

Витцель идеально подходит для системы «Атлетико». Он регулирует темп владения и готов действовать агрессивно без мяча

Помимо универсальности у Витцеля есть другие качества, идеально подходящие для идей Симеоне.

В начале атаки бельгиец грамотно сохраняет владение через простые передачи и направляет мяч в нужные зоны. Он чувствует ритм и знает, как пасовать на сохранение и успокаивать владение.

В «Боруссии» Витцель на позиции опорника по точности передач не опускался ниже 93,2%. Очевидно, что большинство из них были подготовительными и адресованы ближнему партнеру, но его умение регулировать темп позволяет избежать множества ошибок на своей половине и в средней трети.

Витцель выполняет не только простые передачи. Он грамотно продвигает атаку с доставкой мяча выше между линий. Так бельгиец отрезает сразу нескольких соперников и создает удобную ситуацию для игроков атаки.

Например, в игре с «Байером» Витцель увидел открывание Куньи и своевременно отдал ему пас. Так владение «Атлетико» сразу переместилось на чужую половину.

В обороне «Атлетико» теперь имеет игрока с разнообразным набором умений. Витцель качественно держит зону и одновременно с этим способен сыграть агрессивно – выдвинуться из линии и накрыть соперника на приеме.

Бельгиец грамотно оценивает ситуацию вокруг и читает игру. Еще до возможной передачи он оценивает ее траекторию и старается сыграть на опережение.

Витцель не всегда успевает на мяч первым, но периодически важнее оказать давление на соперника и вынудить его быстрее сделать выбор.

Наглядный эпизод из того же матча с «Байером». Гложек успел сделать пас, но он вышел неточным из-за своевременного выдвижения Витцеля из линии.

«Такое видение игры, как у него, есть лишь у немногих игроков», – заявил Симеоне после игры с «Сельтой».

В «Боруссии» Витцель не выделялся по цифрам в отборах и перехватах на уровне Бундеслиги, но это не отражает его слабость. Он заранее действовал так, чтобы не вступать в оборонительное действие (изначально плотно опекал соперника или вынуждал отдать назад).

В новой роли его ждет другая специфика. Витцель намного чаще будет участвовать в борьбе за мяч, так как располагается ниже опорной зоны. Первые признаки уже есть: после 5 туров он совершил в Ла Лиге 12 перехватов (4-е место).

Подписание Витцеля для «Атлетико» – шаг вперед. Он обладает нужными качествами во всех фазах и идеально подходит для футбола Симеоне.

Сохранение владения через короткие передачи и доставка мяча в менее насыщенные зоны, умение отдать пас между линий, грамотная позиционная оборона и чтение эпизодов – все это делает Витцеля идеальным игроком в новой среде.

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«Атлетико» без крупных трат получил универсального игрока. Витцель уже появился на двух позициях в центре обороны и в будущем может вернуться в опорную зону. Специально под него Симеоне протестировал изменение схемы при розыгрышах от ворот (уже показала эффективность) и интегрировал бельгийца в оборонительную структуру с учетом его сильных качеств.

«Атлетико» нестабилен на старте сезона, но без Акселя было бы еще страшнее. Сейчас он выручает в кризисный отрезок и развяжет Симеоне руки, когда травм станет меньше.

Но есть пара опасений. Скорость Витцеля и его резкость в единоборствах с возрастом становятся менее эффективными инструментами в обороне. Это может проявиться при индивидуальных дуэлях в статике или на свободном пространстве в случае контратаки соперника.

Витцель добавит баланса при владении, но не сделает позиционную атаку значительно лучше. Он хорош в роли «связующего звена», при этом не способен решить все проблемы во владении и стать двигателем прогресса.

И все-таки на дистанции вся польза от бельгийца перевешивает возможные индивидуальные ошибки и недоработки в конкретных эпизодах.

Витцель и Симеоне – история, где в перспективе все могут оказаться в выигрыше. Игрок получит возможность развиваться в системе, которая понимает его сильные качества, а тренер – универсала на проблемные позиции и тактический инструмент в случае, если все здоровы.

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Фото: Gettyimages.ru/Angel Martinez; REUTERS/Isabel Infantes; East News/Acero/Alter Photos/Sipa USA