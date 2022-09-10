Куадрадо – важный тактический инструмент Аллегри. Его универсальность помогает «Юве» менять ход матчей

А еще он классно забивает.

Нынешний «Ювентус» Аллегри сложно представить без Хуана Куадрадо. О нем не так часто вспоминают и редко обсуждают яркие эпизоды в атаке с его участием, но колумбиец стал опорой команды в непростой переходный период.

В прошлом сезоне Куадрадо провел на поле 72,7% от максимально возможного игрового времени в Серии А – больше в «Юве» только у вратаря Шченсны (86,8%) и центрального защитника Де Лигт (78,2%). Куадрадо оказался среди лучших в команде по ассистам, ожидаемым голевым передачам за игру и касаниям на 90 минут в финальной трети, а по пасам под удар и кроссам за матч и вовсе стал лидером «Ювентуса».

Атакующий перфоманс еще более ценен на фоне его гибкости. Куадрадо продвигает владение через дриблинг и рывки с мячом, способен без потери качества сыграть на фланге обороны и помогает Аллегри адаптироваться под соперников (изменяет схему без мяча своим движением).

«Нам нужны игроки, умеющие вести индивидуальные дуэли на флангах, защищаться и атаковать. Кроме Куадрадо, у «Ювентуса» нет игроков с такими характеристиками. Хуан – сильнейший вингер в лиге », – так высказался о нем Мауро Каморанези, звезда «Ювентус» 00-х. Эти слова подчеркивают вариативность Куадрадо и его важность для Аллегри.

Давайте разберемся, в чем проявляется гибкость Хуана и почему он так нужен «Ювентусу».

Куадрадо универсален – закрывает несколько позиций и помогает Аллегри подстраиваться под соперников

Куадрадо – нетипичный атакующий игрок.

Помимо привычной позиции вингера Хуан успешен как крайний защитник в схеме 4-X-X и как вингбек в 3-X-X. «Еще не говорил о возможности играть на фланге обороны с Аллегри, но, думаю, он знает, что в Колумбии я начал именно в этой роли и легко к ней адаптируюсь. Всегда пытаюсь максимально выкладываюсь ради команды», – заявил колумбиец осенью 2017 года.

Куадрадо удобнее играть правее. Но сменить фланг против конкретного соперника или уйти налево по ходу матча не проблема.

Наглядное подтверждение из игры нынешнего сезона с «Сассуоло». Аллегри изначально выбрал расстановку 4-4-1-1 – Хуан появился справа в полузащите.

До 23-й минуты при 55% владения «Ювентус» ни разу не пробил по воротам – «Сассуоло» встречал их владение в формации 4-5-1 с ситуативными выдергиваниями восьмерок и перекрывал все варианты для паса в центр.

После паузы на водопой Аллегри перестроил команду на 4-3-3. Куадрадо стал играть слева в атаке. Идея была в том, чтобы инвертированные вингеры (левша справа и правша слева) могли уходить в центр и предлагать себя для передачи.

Во второй половине тайма без учета гола Влаховича с пенальти «Ювентус» нанес 3 удара из штрафной. Вингеры организовали первый забитый мяч – Куадрадо отдал предголевой пас, а Ди Мария замкнул навес Сандро.

Все это дает Аллегри возможность варьировать стартовый план или задействовать его в случае кадровых проблем. Он не скрывает, что колумбиец будет одним из вариантов на фланге обороны: «У нас есть четыре крайних защитника – Де Шильо, Алекс Сандро, Данило и Куадрадо».

Хуан не раз становился непосредственным героем матч-менеджмента от Аллегри. Например, в прошлогодней игре с «Челси» в Лиге чемпионов «Ювентус» использовал схему 4-4-2 – Куадрадо вышел на правом фланге.

В первом тайме он ситуативно садился ниже и помогал Данило. Но после перерыва без мяча стал намного чаще опускаться в последнюю линию и формировать схему 5-3-2. Так удалось создать плотность около штрафной.

Итак: благодаря универсальности Хуан становится важным элементом системы Аллегри. Куадрадо эффективен на нескольких позициях и в случае необходимости может ситуативно уйти на другой фланг. «Ювентус» получает возможность перестраиваться по ходу матчей и использовать его гибкость при проблемах с составом.

Единственная проблема – в атакующей ментальности Куадрадо. Он добился заметного прогресса в непривычных для себя ролях, но периодически теряет концентрацию и не успевает прочитать эпизод. «Куадрадо важен для нас, он полезен как в оборонительной, так и атакующей фазе, даже если я упрекаю его в отсутствии концентрации», – признавался Пирло в декабре 2020 года.

Глобально этот недостаток не влияет на вклад Куадрадо. У Аллегри есть вингер, способный закрыть несколько позиций и уйти в случае необходимости на противоположный фланг атаки. Такой игрок всегда добавляет разнообразия при выборе плана на игру и помогает придумывать нестандартные решения под соперника.

Большой объем работы не влияет на эффективность Куадрадо в атаке – он продвигает владение через дриблинг и рывки с мячом

Традиционная тренерская дилемма – как нагружать атакующего игрока в обороне. Может возникнуть ситуация, когда он будет тратить много сил на своей половине и из-за банальной усталости не сможет показывать достойный уровень впереди.

С Куадрадо подобных проблем нет. Большой объем работы без мяча не становится для него преградой около чужой штрафной. Хуан полезен в продвижении – его главными инструментами стали дриблинг и рывки с мячом.

«Я практиковал дриблинг с детства. Один из моих первых тренеров очень настаивал на этом. Сейчас я стараюсь играть проще – Аллегри очень требователен к этому. Он попросил меня брать соперников на себя только в ключевые моменты», – рассказал Хуан.

Преимущество Куадрадо – опасность в дриблинге как на свободном пространстве, так и в статичных эпизодах 1-в-1 . Природная координация и умение грамотно двигать корпусом помогают ему уходить от защитников с места.

Один из ярких примеров, когда обводка привела непосредственно к голевой ситуации – мяч «Болонье» в декабре 2021 года. Он принял мяч на углу штрафной, раскачал Сванберга и убрал под правую ногу для удара.

Похожий эпизод закончился голом и с «Удинезе». Куадрадо подстроился под длинную передачу от Дибалы, вошел в штрафную на рывке и обыграл Нюйтинка со смещением под правую ногу прямо перед ним.

На свободном пространстве Хуан чувствует себя еще увереннее. Например, в концовке апрельского матча с «Фиорентиной» Куадрадо получил мяч на правом фланге без давления.

Он сблизился с Мартинесом, сделал несколько переступов и сместился во фланг. Обводка закончилась голевой передачей на Данило.

Аллегри использует сильные качества колумбийца по назначению. В прошлом сезоне после удачной обводки Хуан стал чаще тащить мяч на рывках. Он оказался лучшим в команде по передачам под удар после таких продвижений (на 5 и более метров – 17 раз). По общему числу ситуаций, когда игрок бьет сам или отдает пас под удар, Куадрадо (29) уступил только Морате (32) и Дибале (30).

Прогресс особенно заметен на фоне того, что при Пирло колумбиец не входил в топ «Ювентуса» по этим показателям. Многое зависит от роли игрока в построениях конкретного тренера, но подобное обновление всегда положительно влияет на гибкость атак команды.

Куадрадо полезен при владении. Для Аллегри он не только тактический инструмент и объемный полузащитник, но и индивидуально сильный игрок, способный самостоятельно продвигать мяч и создавать сложные ситуации для обороны соперника.

Навесы от Хуана часто оказывались для «Ювентуса» основным способом доставки мяча в штрафную . В прошлом сезоне колумбиец стал лучшим в команде по кроссам на 90 минут (2,93) и занял 10-е место в Серии А по общему количеству кроссов (81) – он выполнил 20% от всех попыток «Ювентуса» в прошлом сезоне (404).

Такая зависимость всегда проблема для команды. Но в индивидуальном плане перфоманс Куадрадо впечатляет.

Когда идет долгий и планомерный процесс строительства структуры в атаке, такие качества помогают решить локальные кризисы и наладить доставку мяча в финальную треть в проблемных матчах.

В этом сезоне Куадрадо будет играть на фланге атаки. Его ждет серьезная конкуренция, но без игрового времени он не останется

Привычной позицией для Куадрадо в этом сезоне осталось место на фланге атаки. Помимо основных его задач (кроссы в штрафную и продвижение владения через дриблинг и рывки с мячом) Хуан получал персональные установки.

Например, против «Сампдории» он менялся местами с Маккенни и уходил в центр.

А против «Ромы» на позиции правой восьмерки вышел Рабьо. Аллегри изменил подстройку – теперь колумбиец уходил в полуфланг независимо от движения Рабьо и искал там свободное пространство.

Вот тут Куадрадо воспользовался смещением оборонительной структуры соперника правее и изначально получил мяч без давления.

Вингер «Ювентуса» стянул на себя опорника «Ромы» и пытался отдать передачу ему за спину под забегание Локателли.

В обороне Куадрадо продолжал ситуативно садиться ниже. Он сам решал, когда нужно опуститься, а когда остаться во второй оборонительной линии.

Один из триггеров при выборе – выдвижение крайнего защитника за игроком и попытка доиграть момент до конца. Хуан страховал его и ориентировался по сопернику на фланге.

Но с полноценным возвращением Ди Марии и дальнейшим восстановлением Кьезы ближе ко второй части сезона Куадрадо ожидает серьезная борьба за место в атакующей тройке. Вполне возможно, Аллегри выберет менее универсальных, но более индивидуально сильных игроков на этих позициях.

Подписание Костича добавляет сомнений. В прошлом сезоне Бундеслиги он выполнил больше всех кроссов в штрафную. Теперь слева у «Ювентуса» есть вингер с качественной подачей. Если разместить их вместе с Куадрадо в атаке, то команда рискует стать еще более зависимой от кроссов.

Тем не менее ожидать резкого снижения количества игрового времени Куадрадо не стоит. Нет гарантий сумасшедшей физической формы Ди Марии – его часто будут менять по ходу матчей (может вмешаться и фактор травм). При этом Хуан пригодится как крайний защитник в четверке (так играл с «Фиорентиной») и как латераль при переходе на тройку (Аллегри использовал его на этой позиции с «ПСЖ»).

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Куадрадо не самый обсуждаемый и яркий игрок, но он оказывает большое влияние на обновленный «Ювентус». Резюмируем, почему он так важен:

• Хуан успешно выходит на нескольких позициях и меняет фланг по ходу матча, помогает ситуативно переходить на другую схему без мяча и полезен при владении несмотря на большой объем работы. Аллегри нуждается в таком тактическом инструменте.

• Хуан создает моменты через дриблинг и подачи в штрафную. Это полезная опция, когда соперник садится глубоко, а команда испытывает проблемы в позиционной атаке.

• Важность Куадрадо только растет. Теперь он еще сильнее задействован в продвижении мяча. Да, это индикатор более широких проблем, но без Хуана «Юве» был бы еще хуже.

• Из-за универсальности Куадрадо найдется место и в обновленном «Юве», хотя пока трудно сказать, какое именно. Неудивительно, что тактически гибкий Аллегри так ценит колумбийца.

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Фото: East News/Marco Alpozzi/LaPresse via AP; globallookpress.com/Marco Alpozzi/Keystone Press Agency, Maurizio Borsari/AFLO