Осимхен станет героем сезона в Серии А. Спаллетти делает из него звезду, без Инсинье моментов будет еще больше

«Наполи» этим летом серьезно обновил атаку.

Клуб покинули Инсинье и Мертенс, которые оказывали огромное влияние на команду и долгое время были ее лидерами. И хоть в последнем сезоне их игровое время (67% у Лоренцо и всего 40,5% у Дриса) и важность для футбола Спаллетти отличались, уход таких игроков всегда влечет изменения и попытки перестройки.

Работа уже ведется. «Наполи» подписал Хвичу Кварацхелию на фланг атаки, а о предметном интересе к Распадори из «Сассуоло» и Симеоне из «Вероны» пишут главные инсайдеры Италии. Но главный успех – сохранение Осимхена.

Несмотря на многочисленные слухи, 23-летний форвард продолжит играть за «Наполи». «Я очень уважаю свой клуб. У меня никогда не было таких близких отношений со всеми, как сейчас», – признался он этим летом.

Прошлый сезон стал для Осимхена самым результативным в карьере. Он забил 14 мячей в Серии А (8-е место в лиге) – по голам с игры на 90 минут (0,64) нигериец оказался 4-м. Если бы не перелом глазницы и скулы, повлекший за собой долгое восстановление в середине сезона (в итоге провел на поле 58% времени), все могло быть еще убедительнее.

Продвинутая статистика подтверждает эффективность Осимхена. Он уже два сезона выступает в роли скрытой суперзвезды. При пересчете на 90 минут и погружении в xG его уровень – топ, но из-за нехватки полноценного сезона без травм еще не все это осознали.

В дебютном сезоне за «Наполи» он по ожидаемым мячам с игры на 90 минут (0,59) занял 5-е место в Серии А, а при Спаллетти (0,52) уступил только только Мартинесу из «Интера» (0,61), Сапате из «Аталанты» (0,59) и Абрахаму из «Ромы» (0,53).

«Осимхен – игрок с заоблачными возможностями. У него бесконечный потенциал», – Спаллетти был в восторге. Сам нападающий «Наполи» не раз заявлял, что рад совместной работе: «Я должен поблагодарить его. Спаллетти всегда разговаривает со мной отдельно после тренировки. Он тренер высокого уровня. Надеюсь поработать с ним здесь долгие годы». В такой обстановке были все условия для прогресса.

Давайте разберемся, в чем именно так силен Осимхен и почему новый сезон будет для него еще одним шагом вперед.

Осимхен – разносторонний нападающий. Опасен в штрафной, поддерживает владение по всей ширине поля и тащит мяч на рывках

За два сезона в Серии А Осимхен забил 24 мяча. И только один из них из-за штрафной – «Аталанте» в октябре 2020 года.

Он эффективен при прострелах благодаря своей резкости. Осимхен чувствует момент, когда нужно начать движение, и пользуется любой потерей концентрации у защитников.

Например, в игре с «Удинезе» Осимхен во время паса на Ди Лоренцо сделал рывок к мячу и опередил защитника – удар в касание закончился голом.

Техника позволяет ему обработать передачу практически любой сложности или подстроиться под возможный отскок. Но Осимхен прогрессирует не только в игре низом.

В сезоне-2020/21 он забил всего 1 гол головой из 10. При Спаллетти – сразу 7 из 14 (больше всех в лиге). Осимхен далеко не самый высокий нападающий в Италии (185 сантиметров), но реализует моменты на уровне – его эффективность обеспечивается грамотным выбором позиции и качественным прыжком с места.

Против «Лестера» в Лиге Европы он спас ничью для команды именно так – замкнул головой навес Политано после того, как шагнул ближе к воротам и вовремя выпрыгнул. В момент подачи Осимхен не был связан плотной опекой – это помогло ему свободно оттолкнуться. Он умеет находить такие моменты.

Совокупность этих деталей делает Осимхена настоящим монстром внутри штрафной. Он понимает, как играть на опережение при доставке мяча низом, выигрывает борьбу вверху при навесах и цепляется за сложные пасы или отскоки.

Когда Осимхена попросили рассказать о своем любимом нападающем в Серии А, он назвал Иммобиле из «Лацио»: «Чиро всегда протискивается мимо защитников и оказывается в нужном месте в нужное время. Вы можете не замечать его, но он рядом и делает все так просто, особенно когда забивает».

Кажется, в ответе кроется идеальная модель нападающего для нигерийца. Осимхен хочет быть топовым завершителем и стремится к прогрессу в индивидуальных дуэлях с защитниками внутри штрафной.

Его влияние на команду при этом гораздо обширнее. При Спаллетти движение Осимхена по всей ширине поля стало одним из способов продвижения владения.

Это обосновано тем, что соперникам с любым стилем трудно найти противоядие против него. Высокая линия обороны пострадает из-за скорости Осимхена, а команды с низким блоком вынуждены подстраиваться под уверенную игру спиной к воротам и гибкое движение внутри штрафной.

Нигериец может опуститься ниже в центр и отыграться с партнером в касание, придержать мяч и продолжить владение или навязать борьбу вверху, чтобы забрать подбор. С такой же эффективностью Осимхен смещается на фланги в поисках свободного пространства.

Одна из любимых комбинаций «Наполи» в прошлом сезоне связана именно с этим. В средней трети под давлением один из игроков делал пас в касание под диагональный рывок Осимхена в зону между центральным и крайним защитником.

Если задумка проходила, форвард сохранял владение передачей ближайшему партнеру или сам искал вариант для обострения.

Еще один подобный розыгрыш из матча с «Кальяри». На Инсинье в средней трети выдвинулся правый защитник Дзаппа – вингер «Наполи» отыгрался с Зелиньским и сделал передачу в касание в свободную зону.

Осимхен опередил Година и пытался отдать пас в ближе к штрафной.

Так команда за несколько секунд доставляла мяч в финальную треть и пользовалась его грамотными открываниями.

При Спаллетти Осимхен стал чаще самостоятельно тащить мяч на рывках. Это умение помогало разнообразить владение как в контратаках на свободном пространстве, так и в позиционных атаках.

Осимхен сочетает скорость и грамотный контроль. Если он получил мяч лицом к воротам и успел разогнаться, то защитникам в такой ситуации очень сложно действовать против него персонально:

Часто подобные рывки останавливали только фолом. Так его ценой желтой карточки остановил Кофрие из «Спартака».

В прошлом сезоне Осимхен нанес 27 ударов после рывков с мячом на 5 и более метров – больше только у Леао (44), Берарди (35), Лосано (33) и Дзаньоло (29). Реализация подвела (0 голов), но отчасти это вызвано его нерациональными дальними ударами. При этом он еще и отдал 5 передач под удар – две из них стали ассистами.

Осимхен адаптировался к новым условиям и получил удобную роль у Спаллетти – вот формула успеха. Влияние этих факторов подтвердил сам форвард: «Лучано сыграл фундаментальную роль в моем росте, я могу только поблагодарить его. Итальянский футбол изменил мой стиль игры, я многому научился у других нападающих».

Но пространство для работы над собой у нигерийца еще остается. Он часто бьет издалека, и далеко не всегда оправданно. Иногда вместо острого паса вперед или сохранения владения Осимхен выбирает дальний удар.

Такая активность отражается и на количестве попыток пробить. Осимхен оба сезона в «Наполи» оказывался в лидерах лиги по количеству ударов за игру. При Спаллетти показатель и вовсе вырос на 0,47 – выше оказались только Мартинес (4,38) и Дибала (4,28).

По совокупности качеств Осимхен сейчас выглядит одним из самых разносторонних нападающих Серии А. Он неудержим внутри штрафной, помогает «Наполи» продвигать владение с помощью своих забеганий и сам тащит мяч рывках. Не хватает только стабильного сезона без травм.

Осимхен полезен и без мяча – выдерживает высокую интенсивность и грамотно выдвигается в прессинг

Энергозатратный стиль Осимхена никак не влияет на его активность без мяча. Три главные черты – понимание, подвижность и концентрация.

Осимхен анализирует ситуацию вокруг и грамотно оценивает свое положение относительно движения соперников. Если он выдергивается на вратаря, то старается одновременно перекрыть направление потенциальной передачи на ближайшего защитника.

Все это сочетается с агрессивным настроем и готовностью отрабатывать до конца. За одну попытку «Наполи» высоко накрыть начало атаки соперника Осимхен способен прессинговать сразу нескольких игроков, продвигающих владение на своей половине.

Показательный эпизод из матча с «Ромой». Нападающий «Наполи» ориентируется по Смоллингу, но замечает, что Рожер может отдать пас в центр.

Осимхен останавливается и перекрывает траекторию передачи на опорника.

В итоге идет пас на Смоллинга – через 5 секунд Осимхен уже напрягал англичанина и заставлял быстрее принимать решение.

После потери (не обязательно своей) Осимхен не выключается и сразу готов вступить в контрпрессинг. Так возникали случаи, когда он сам возвращал владение или помогал партнерам отобрать мяч своим расположением по одному из соперников. Например, в матче с «Кальяри» сделал неточный пас в зоне перед штрафной:

А уже через 7 секунд прервал потенциальную контратаку.

«Мой менталитет основан на концепции «никогда не говори никогда», – заявил он сразу после подписания контракта с «Наполи». Жизненные принципы помогают ему оставаться максимально вовлеченным во всех фазах игры.

Осимхен готов адаптироваться к любым задачам без мяча и поддерживать нужную Спаллетти интенсивность прессинга. Он агрессивно встречает соперников на приеме и грамотно оценивает ситуацию, не выпадая из оборонительной структуры.

После ухода Инсинье Осимхен будет получать еще больше моментов внутри штрафной – окружение в атаке заточено на кроссы

Инсинье и Осимхен понимали друг друга и сделали комбинацию с передачей в свободную зону одной из фишек «Наполи» Спаллетти. После ухода Лоренцо восстановить такое взаимодействие будет очень трудно, но новые связи могут стать еще полезнее для Осимхена. Дело в качествах вингеров.

Слева теперь чаще будет играть Лосано (при этом ему удобно выходить и справа). Его сильные стороны – использование скорости на свободном пространстве и доставка мяча в штрафную после дриблинга. Он совсем не похож на Инсинье, поэтому типичные действия Осимхена в этой зоне изменятся.

Вторая опция на эту позицию – новичок Кварацхелия. Яркий дриблер со смещениями в центр или во фланг будет опускаться ниже за мячом и тащить его на рывках. Хвича не способен сходу дать тот же объем передач в зону между центральным и крайним защитником.

Справа главным претендентом на место в старте стал Политано. Матео качественно сохраняет владение через передачи, а около штрафной нацелен на кросс. Поэтому ни один из вингеров (Унаса пока сложно назвать реальным конкурентом) не готов сходу заменить Инсинье.

А полезность и стиль Осимхена в новом сезоне будут зависеть именно от них. Возможно, нас ждет эволюция взаимодействий в атаке «Наполи» – нигериец будет получать больше моментов после навесов и прострелов.

Раньше 4-3-3 Спаллетти были уравновешены. Слева Инсинье активно уходил ниже и помогал проходить давление, а справа Политано или Лосано открывались выше и были нацелены на пас в штрафную. Теперь (если не будет новых трансферов) оба вингера будут располагаться высоко и искать Осимхена около ворот разнообразными способами.

Если Осимхен продолжит реализовывать моменты на том же уровне, то «Наполи» не заметит перестройки и снова удивит всех в Италии. Его роль изменится после ухода Инсинье, но это не скажется на остроте после навесов или прострелов (вероятно, их станет еще больше).

Итог

Два сезона в Италии Осимхену не везло с травмами. Он пропускал матчи из-за коронавируса (8 игр), проблем с плечом (14) и перелома глазницы и скулы (12) – совсем нетипичные проблемы. Долгое время так продолжаться не может, поэтому есть надежда, что он наконец-то проведет полноценный год.

Несмотря на все изменения в «Наполи» Осимхен может стать главным героем Серии А в новом сезоне. «Благодаря своей скорости он держит в страхе пятерых защитников. Ему еще предстоит сделать несколько шагов вперед», – говорил Спаллетти в марте после матча с «Вероной».

Нигериец прибавил в игре головой при навесах, стал чаще тащить мяч на рывках и наносить удары после них – вот элементы его прогресса в прошлом сезоне. При этом он очень опасен в штрафной при прострелах благодаря резкости, активно помогает продвигать владение за счет открываний и полезен в прессинге.

Игрок с таким диапазоном качеств просто обязан полностью раскрыться и стать суперзвездой Серии А.

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Фото: Gettyimages.ru/Laurence Griffiths; globallookpress.com/Alfredo Falcone / LaPresse, IMAGO/imagephotoagency.it via imago-images.de