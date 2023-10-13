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Он хуком остановил чемпионат Турции! И однажды спас Эрдогана

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Обладатель приза Fair play.

Во вторник чемпионат Турции замер второй раз за год: в феврале из-за разрушительного землетрясения, а сейчас – из-за избиения судьи.  В глаз арбитру дал президент «Анкарагюджю» Фарук Коджа.

О нем очень мало открытой информации, но его жизнь – большое приключение.

🥊 Коджу обвиняли в непредумышленном убийстве. Он бросался на тренера

Фарук Коджа родился в 1964-м в крошечном селе Дерекишла (155 человек по данным на 2012-й) в 80 километрах от Анкары.

Окончив школу, перебрался в столицу изучать туризм и гостиничный менеджмент, а вот следующие 20 лет окутаны тайной. Турецкие медиа поверхностно пишут, что он работал в торговле, откуда пришел в строительный бизнес. 

В 2001-м лента сведений возобновляется: Фарук вместе с Реджепом Эрдоганом и другими политиками создал Партию справедливости и развития (ПСР). В 2002-м она победила на парламентских выборах, в 2015-м потеряла большинство, а в 2019-м лишилась контроля над Анкарой, Стамбулом и еще пятью крупным городами. В этом году вернула превосходство.

«Коджа два срока был депутатом парламента Анкары, – рассказывает Sports.ru журналист турецкого телеканала Tivibu Spor Метин Пекгювен. – Как член правящей партии он, конечно, хорошо знаком с президентом. Хотя даже без политической составляющей практически все боссы клубов общаются с Реджепом Эрдоганом.

Фарука характеризуют как спокойного человека, поэтому его поступок всех сильно удивил. И очень расстроил президента страны. Сейчас дело Коджи находится в дисциплинарной комиссии для исключения из партии».

«В 2003 году общественность впервые услышала про Коджу, – продолжает магистр турецкого футбола Эльвин Керимов. – Эрдоган стал премьер-министром, отказался жить в резиденции в Чанкая (район Анкары, в котором жила элита) и поселился в доме Фарука в Кечиорене (считался районом религиозных националистов).

В 2006-м Эрдоган потерял сознание, находясь в запертой изнутри машине. Фарук разбил окно кувалдой и помог тогда еще премьер-министру добраться до больницы».

С бизнесом Коджи связана одна трагическая история.

«В 2012-м Фарука, у которого четверо детей, обвиняли в гибели чужого ребенка, – вспоминает Керимов. – Семилетний пацан упал в наполненную водой строительную яму, а его 10-летняя сестра прыгнула вытаскивать брата. Пока спасали пацана, девочка погибла.

Прокурор обвинял Коджу в отсутствии надлежащих мер безопасности на строительных объектах. Суд Анкары приговорил Фарука и еще троих обвиняемых к году и восьми месяцам тюремного заключения за убийство по неосторожности. Однако, ссылаясь на отсутствие судимости и хорошее поведение подсудимых на слушаниях, суд заменил наказание штрафом в 12 100 лир (5,5 тысяч долларов по курсу ноября 2014-го – Sports.ru)».

Турецкие предприниматели любят проникать в футбол, чтобы приблизиться к правительству. Когда летом 2021-го «Анкарагюджю» вылетел из Суперлиги, Коджу выбрали президентом. Он сразу же разругался с тренером Хикметом Караманом (проработали вместе 10 дней), но за сезон вернул клуб в элитный дивизион.

«Во вторник Караман рассказал, что Фарук нападал на него с кулаками, – добавляет деталей Керимов. – В октябре прошлого года Коджа стал первым обладателем приза Fair play за джентльменство (хотя критерии неизвестны), а уже в январе после трех незасчитанных голов «Адане» угрожал судьям, что не ограничится словами.

Президенты всех турецких клубов бездоказательно критикуют судейство после каждого поражения, подогревая ненависть болельщиков. Новости о назначении арбитров собирают в твиттере больше репостов и реплаев, чем условный переход Роналду. Гнев накапливался, поэтому не удивительно, что кто-то избил судью».

Вместе с Коджей лежачего арбитра пинали еще два персонажа – болельщики, спустившиеся с вип-трибуны. Агрессоры задержаны, всем грозит до трех лет тюрьмы. Одно из отягчающих обстоятельств – дело классифицируется как нападение на госслужащего, именно в такой роли арбитры находятся на стадионе.

«А что еще ожидать от президента команды, выходящий на поле под музыку из «Долины волков» 😃», – иронизировал пользователь Samsasyonel в комментариях под обзором на ютуб-канале beIN SPORTS Türkiye, в который почему-то не включили перформанс президента клуба.

«Долина волков» – культовый турецкий сериал, – поясняет Керимов. – Типа нашей «Бригады», только он шел лет 10. Даже Эрдоган говорил, что сериал неплохой».

😤 Что так взбесило президента «Анкарагюджю»?

Ничто не предвещало скандал: занимавший 10-е место «Анкарагюджю» на последней минуте упустил победу над «Ризеспором», который шел восьмым.

По данным Opta, матч скорее похож на ничейный: xG – 0,67/1,33, удары – 15/12, в створ – 7/2, фолы – 11/19, желтые – 2/4, красные – 1/1.

Почему же тогда вскипел президент «Анкарагюджю»? Зафиксируем важные решения главного арбитра Халила Мелера.

● «Анкарагюджю» забил на 10-й минуте. Арендованный у «Ростова» форвард Али Соу разогнал атаку из центра поля, а потом завершил ее ударом в ближний с линии штрафной. Но вмешался ВАР – за 20 (!) секунд до гола вингер «Анкары» Ренальдо Сефас в падении шлепнул по мячу после контакта с соперником. Момент произошел в нескольких метрах от Мелера, который показал, что можно продолжить игру.

Судья посмотрел повтор и отменил гол – футболисты спокойно приняли его решение. Как чувствовали: через четыре минуты «Анкара» забила легально: Олимпиу Моруцан пробил в дальний из-за штрафной.

«В ситуации с отмененным голом было очевидное нарушение: игра рукой, – говорит автор телеграм-канала «Але, рэф!» Анатолий Синяев. – Не знаю, почему судья сразу не остановил игру. Если он считал, что на игроке «Анкарагюджю» фолили, нужно было свистеть. Абсолютно правильно вмешательство ВАР. Одна фаза атаки (серия передач вперед), в начале которой произошло нарушение (игра рукой), наказуемое штрафным ударом».

«Судья находился в великолепной позиции и должен был поступить проще, – уверен другой собеседник Sports.ru. – Вингер «Анкарагюджю» зацепил мяч рукой в ходе нарушения, вероятно, желая оставить его у себя для быстрого розыгрыша штрафного, но арбитр не свистнул нарушение игрока «Ризеспора». Смышленый судья просто бы назначил фол в пользу «Анкары».

Демонстрация принципа преимущества – спорное решение. Он посчитал, что защитник фолил (50/50, что так и было), а нападающий, хватая мяч, не нарушал. Судья  разобрался не до конца.

Еще один момент – гол забили через 20 секунд после фола. На мой взгляд, это разные фазы атаки, и арбитры ВАР ошиблись, пригласив Мелера к монитору».

● На 41-й минуте  Соу схватил желтую за споры с арбитром (вероятно, требовал красную вместо желтой за толчок партнера в грудь), а на 50-й получил еще одну после борьбы с соперником – вторая красная в карьере 29-летнего форварда.

● На 95-й матч перешел в формат 10х10: защитник «Ризеспора» Эмирхан Топчу получил вторую желтую за срыв контратаки (первая была на 33-й за задержку Соу руками).

С первыми желтыми Топчу и Соу эксперты скорее согласны (если учесть, что форвард «Анкарагюджю» получил предупреждение за неспортивное поведение), а по вторым у обоих есть вопросы.

«Арбитр поспешил, – комментирует Синяев вторую желтую Соу. – Форвард чуть подтолкнул игрока, но это не срыв атаки, не неспортивное поведение. Вторая желтая должна быть очевидна, а эта не похожа на железобетон».

«Странная карточка, – продолжает другой эксперт по судейству. – По повторам это скорее обычный фол по неосторожности, который не наказывается карточкой. Тем более вторая желтая должна быть предельно понятной, а я не вижу выставленной руки Соу или ее движения именно в лицо, а вижу давление на плечо оппонента. Важно учесть, что в Турции арбитры могут работать по местным инструкциям, которые, возможно, рекомендуют наказывать желтой любое попадание рукой в лицо».

Удаление Топчу Синяев считает правильным.

«Здесь судья все сделал классно. Увидел, что атака затормозилась, и показал вторую желтую. Все по методике: такой прыжок, хоть он и не сильно попал в соперника, наказывается очень часто».

«Нормальная карточка, тем более учитывая удаление Соу, – говорит еще один собеседник Sports.ru. – Вероятно, судья отметил, что это отложенная карточка, а потом или сам, или с чьей-то помощью осознал, что она вторая, прервав атаку. Поступил верно: принцип преимущества можно давать только в случае голевой возможности, Например, выхода один на один».

Под обзором матча на ютубе тоже единение. Ниже – самые залайканные комментарии.

Ucan_Cantona: «Вполне обычный матч. Решения правильные. Критических ошибок нет. [«Анкарагюджю»] потерял очки из-за собственной глупости. Очевидно, что у него проблемы с управлением гневом. Его следует навсегда отстранить от футбола».

Atakansirmali7499: «Чего было так злиться? Да, в некоторых матчах много неправильных решений, но мы никогда не должны на них так реагировать».

Oktay2500: «Как вам не стыдно. И есть фанаты, защищающие этого человека 😢😢😢 Выздоравливайте скорее, мистер Халил».

«Любое общество не одобряет насилие, – говорит журналист Метин Пекгювен. – Особенно когда оно происходит на глазах у общественности. Но некоторые болельщики «Анкарагюджю» поддерживают Коджу. Одни из таких перед тюрьмой, где находится Фарук, установили палатку, на которую повесили табличку «мы с вами».

● На 97-й арендованный у ЦСКА Адольфо Гайч затолкал мяч в ворота после спасения вратаря и отскока от штанги – второй гол форварда в 10-м матче за «Ризеспор». С общего плана видно, что аргентинец находился в правильном положении (защитники сигнализировали об офсайде).

Через 40 секунд после гола Мелер дал финальный свисток – еще через минуту его свалил удар президента «Анкарагюджю».

🤔 Кто такой Халил Мелер?

Мелеру 37 лет, но судит с 10 (!), о чем сам рассказал в интервью федерации футбола Турции.

Близкие к Федерации футбола Турции источники рассказали Sports.ru, что Халил входит в топ-15 судей УЕФА и с большой вероятностью поедет на Евро-2024. Он уже вернулся в родной Измир и позже решит, продолжать ли карьеру.

В 2017-м Мелер стал арбитром ФИФА, а матчи турецкой Суперлиги обслуживает уже восемь лет. За это время он судил финал Кубка Турции, два финала Суперкубка страны, финал Евро U-17 и активно привлекался к еврокубкам: 23 матча в групповой стадии, из которых 10 – в Лиге чемпионов.

Мелер пересекался с российскими клубами в Лиге Европы: работал на матчах «Локомотива» и «Краснодара», назначил пенальти в ворота «Спартака», отменил гол «Зенита».

«Мелер – лучший судья страны последних двух лет, – уверен Керимов. – У него были косяки в Суперлиге, но в Европе он в порядке. Это легко объясняется отсутствием такого давления, как в чемпионате Турции».

Вывод: Мелер – не заурядный судья чемпионата, а растущая звезда

В отношениях Мелера и «Анкарагюджю» нет драмы: 14 матчей, пять побед, три ничьих, шесть поражений.

👀 Что дальше?

До нового года в турецкой Суперлиге планировались три тура, в том числе дерби лидирующих «Фенербахче» и «Галатасарая», но игры были под вопросом – судьи требовали гарантий безопасности.

«К сожалению, турецкий футбол уже сталкивался с подобными ситуациями, – продолжает Пекгювен. – Несколько сезонов назад болельщик выскочил на поле и напал на рефери. После той ситуации не предприняли необходимых действий. В 2015-м обстреляли автобус «Фенербахче», но виновные до сих пор не найдены.

Со временем насилие в турецком забывается, поэтому нападение на Мелера должно стать поворотным моментом. Федерация футбола Турции проводит тщательное расследование, а ее президент Мехмет Бююкекши заявил, что виновные понесут суровое наказание.

Были слухи, что с «Анкарагюджю» снимут очки или даже отправят в Первую лигу, но они не подтвердились».

Свежий апдейт – Суперлига пропустит выходные и вернется через неделю.

«Бююкекши заявил, что 16-й тур пройдет 9-11 января, а 17-й состоится по расписанию 19-21 декабря», – добавляет Керимов.

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«Он сказал: «Я прикончу вас». Детали избиения судьи на поле в Турции

Фото: East News/Lokman Ilhan / ANADOLU / Anadolu via AFP, Emin Sansar / ANADOLU / Anadolu via AFP, Baris Oral / ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP, Ismail Aslandag / ANADOLU / Anadolu via AFP, depo photos / AFP

8 комментариев
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Ответ Glukinho
не читал, там ведь обычный бандит?
Необычный, высоко залез
+3
0
+3
Ответ Glukinho
не читал, там ведь обычный бандит?
необычный. Как-то дружба с Эрдоганом позволила ему за "убийство по неосторожности" вместо тюрьмы отделаться штрафом в 5.5к
+1
0
+1
Ответ Glukinho
не читал, там ведь обычный бандит?
Почитай
+2
-1
+1
Ответ vladimir.kostrichko
Думаю,что в АПЛ тоже должны такое делать с судьями..Особенно хотелось такое с Хупером сотворить .
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