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«Мемориал жадности и коррупции». Наш пользователь разбирал завалы в Турции и работал у дома Атсу

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Вот его рассказ с места событий.

6 февраля на юге Турции произошло мощнейшее землетрясение: погибли больше 40 тысяч человек, а свыше 100 тысяч уже не смогут вернуться в свои дома.

В первые дни катастрофы многие страны делегировали в Турцию спасательные команды – и благодаря им удалось сохранить больше тысячи жизней.

На месте катастрофы работали не только спасатели, но и обычные волонтеры, в том числе из России. Один их них – давний пользователь Sports.ru Юлай Мамбетов.

Ниже – монолог Юлая из разрушенного Хатая.

***

Я живу в Фетхие (город на юго-западе Турции в 200 километрах от Анталии – Sports.ru) с октября 2022 года. 

6 февраля был обычный понедельник, пока не позвонили родители с вопросом, все ли в порядке. Так я узнал о землетрясении. Я не понимал масштаб катастрофы, пока не увидел фотографии разрушенных городов.

Русскоязычное комьюнити в Фетхие организовало сбор помощи. Узнал, что для экспедиции в Хатай требуется переводчик. Я откликнулся, потому что свободно владею турецким: учил в башкирско-турецком лицее в Уфе. Спросили, готов ли поехать с ними – я согласился по двум причинам.

Организаторы поездки впечатлили тем, что собрали кучу денег и документов за короткое время – чтобы попасть в зону бедствия, необходимо разрешение властей. Я подумал, будет обидно, если старания пропадут из-за того, что им не на кого будет опереться в Хатае при общении с местными.

Еще присутствует элемент благодарности стране, которая тепло нас приняла. Я еще не получил ВНЖ (с 26 декабря значительно выросло число отказов в получении туристического ВНЖ – Sports.ru), но это не имеет никакого значения.

Вечером 10 февраля мы отправились из Фетхие и через сутки приехали в Антакью (город на юге Турции в 150 километрах от эпицентра землетрясения – Sports.ru), куда нас направило местное МЧС.

По дороге я не видел больших разрушений. Попав в Антакью, поначалу даже возмущался, зачем нас отправили в город, который почти не пострадал. Но когда добрались до центра, поняли ужасающий масштаб разрушений.

Мы приехали организованной командой на автобусе. Жили в нем. Привезли с собой медикаменты, продукты, гуманитарную помощь. С нами приехали 5 врачей высокой квалификации, которые работали не в последних больницах России, 3 переводчика, бывшие спасатели и военные.

В первые дни, возможно, не хватало добровольцев. Хотя не все бывают полезны. Если люди не имеют нужной квалификации или специализации, они часто становятся скорее обузой, потому что местным властям нужно думать о том, чтобы человека где-то разместить, куда-то приткнуть.

Мы попали в город на шестой день, когда оставалась только разборка завалов и вытаскивание мертвых гниющих тел. Я спокойно реагировал на трупы. Психологи говорят, это может догнать потом: ночные кошмары, бессонница и другие атрибуты. Сложнее было привыкнуть к другому. Стоял такой трупный запах, что пробивал через двойной-тройной шарф, пропитанный одеколоном, и тебя рвало. И не только обычных добровольцев, но и видавших виды спасателей. Одежда провонялась с первого дня.

Турки сразу сказали, что шансов найти живых почти нет, и объяснили, почему разбор завалов – очень важная работа. Возле каждого [разрушенного] дома – толпы людей, которые ищут своих родственников, близких и друзей. Для них очень важно найти тело, чтобы закончился этот ужас. Бесконечно терзать себя тяжело. Лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Бригада спасателей, которой мы помогали, работала очень этично. Могли бы разрыть все экскаватором, но делали это аккуратно, чтобы не повредить тела.

Мы жили примерно по такому графику: подъем в 7:30, завтрак, летучка, в 9:00 – начало работы. Заканчивали примерно в 21-22.

Наша команда работала в трех точках.

Доктора развернули медпункт и оказывали фельдшерскую помощь: перевязывали раны, закапывали глаза. Кроме медицинской помощи, это была еще и моральная поддержка. Невероятно важная работа для спасателей, добровольцев и местных жителей: люди чувствовали, что они не одиноки и не брошены.

Вторая часть занималась точкой с чаем и снеками. Приходили перекусить спасатели, полиция, военные, добровольцы и люди, ждущие тел своих близких. Вроде чай и чай – что тут такого? Но в первую очередь это было место психологической разгрузки и моральной поддержки. За эти дни мы раздали более 10 тысяч стаканов с чаем и кофе и десятки килограммов снеков, и с этим  люди получали сочувствие и поддержку от всего мира. И это их слова, не наши.

Третья бригада разгребала завалы и вытаскивала тела погибших. В этом нет романтики и героизма – рутинная и грязная работа, но ее важность сложно переоценить. Люди неделями круглосуточно ждали тел своих близких, поэтому иногда благодарили, как будто вытащили их живыми.

В пешей доступности были 3-4 пункта раздачи питания. Никто не спрашивал документы – приходи и ешь. Печенье, снеки, вода – все это было в большом количестве. Даже не видел ни одной голодной собаки или кошки. С первичным обеспечением проблем точно не было.

Дом, где жил Кристиан Атсу, – «Ренессанс Резиденс» – находился в 5 минутах от места, где мы работали. Жилой комплекс включал 5 зданий по 12 этажей. Квартиры там продавали как «жизнь в раю». Там жили местные селебы: бизнесмены, прокуроры и другая элита. Дом упал так, что пол и потолок стали стенами. Говорят, из этого дома никого не вытащили живым.

Возле дома дежурил Айзек Атсу, старший брат футболиста. Я однажды принес ему чай, мы немного поговорили. Он признался, что не надеется найти брата живым, просто хочет достать тело. Там же были друзья Кристиана и его сестра-двойняшка. С одним из них до сих пор держу связь.

В перерывах от работы все стараются отвлечься. Я читал Спортс почти сразу после знакомства с братом Атсу, поэтому написал комментарий под той новостью. Мне за это даже прилетело.

С местными о снятии «Хатайспора» я не разговаривал, но, судя по огромному горю, которое пришло в регион, футбол сейчас неуместен. Пир во время чумы тут не нужен.

Я не строитель, не инженер. Мне сложно понять причины массового обрушения зданий. Из того, что я заметил, виновата человеческая жадность и коррупция. Это основные драйверы. В доме, который мы разбираем, я почти не видел цемента, хотя арматура хорошая.

Говорят, использовали неправильный песок – морской вместо карьерного. Еще часто срезают колонны на нижних этажах, чтобы сделать парковки. Когда я объяснил турку выражение «из говна и палок», он сказал, его нужно запомнить и ввести в Турции в обиход.

В Турции на слуху история из города Эрзинь (100 километров от эпицентра – Sports.ru), в котором молодой мэр строго следил за строительством – там ни одного разрушенного дома. Правда или нет – не знаю. Если действительно так, то это – памятник честности и работе. А разрушенные дома в других городах – мемориал жадности и коррупции.

Общую картину составить сложно. В некоторых районах [города] последствия землетрясения выдает только пыль. В других разрушены больше 80% зданий. Много домов выглядят целыми, но, кажется, еще одного толчка они не выдержат.

Какой-то закономерности я не заметил. Рассыпались и старые, и свежепостроенные дома. Единственное, что бросилось в глаза – государственные здания почти не пострадали. Фасад госпиталя, в который нас направляли, сделан из стекла, но выглядит абсолютно целым.

Я слышал о бандах мародеров, которые орудовали в городах. Но мы ни с чем подобным ни разу не сталкивались. Ходили по городу даже ночью – никаких проблем. К нам было очень теплое отношение. Турки часто сперва благодарили за помощь, а потом интересовались, откуда мы и почему решили приехать добровольцами.

Несмотря на кучу горя, я увидел там невероятно много человечности, тепла и любви к близким. Все старались помочь друг другу, сопереживали. Я практически не видел ссор и ругани.

Мы вытаскивали маму, которая прижала к груди ребенка. К сожалению, оба погибли. Рассказывали историю, как на шестой день нашли ребенка, которого накрыл отец. Он уже начал гнить, но под ним был живой мальчик. На восьмые сутки мы вытащили женщину, а под ней была дочь, которая умерла несколько дней назад. Успей раньше – спасли бы ее. Возможно, меня так это тронуло как отца троих детей.

Кто виноват в таком количестве жертв? В пострадавших провинциях сейчас все заняты поиском пропавших родственников и друзей. Но этим вопросом уже задаются в других городах. Скорее всего, это скажется на итогах выборов не в пользу действующей власти.

Правительство Турции обещает за год построить новое жилье для всех пострадавших, но пока это кажется нереальной задачей. Турция может смело вычеркивать с десяток лет развития – все это время страна будет оправляться от катастрофы.

В четверг мы уехали. Неделя – оптимальное время, чтобы и помочь, и не выгореть морально и физически. Было даже немного грустно уезжать из города и от людей, к которым мы успели прикипеть за 7 дней. Обменялись телефонами с турками, с которыми работали, много обнимались, а кто-то даже всплакнул.

***

Все это было бы невозможно без неравнодушных людей, которые поддержали нас финансово. Благодарим русскоязычное комьюнити Фетхие, которое показало потрясающий уровень неравнодушия к случившемуся. Спасибо нашим семьям, которые отпустили на такую авантюру.

Пару строк о нашей команде: люди из разных стран (Казахстан, Россия, Украина), разных национальностей, вероисповеданий, возрастов, профессий и образования. И за неделю совместного пребывания в тяжелых условиях у нас не было ни одной ссоры.

Мои благодарности.

Отправились в Антакью: Александр, Бурзин, Вадим, Владислав, Даниил (руководитель), Дмитрий, Ильдус, Кирилл, Ксения, Николай, Паша, Ринат, Роман, Сергей, Сергей, Юлия, Юсуф, Тами, Рамис. 

Штаб (проделал огромную организационную работу и координировал нас удаленно): Алина, Дарья, Игнат, Игорь, Нина, Оля.

А также: водитель Айдын и турецкие друзья Айтен и Ахмед, которые поехали с нами.

***

Если вы тоже хотите помочь пострадавшим от землетрясения, вы можете сделать пожертвование AFAD – министерству Турции по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями.

Кристиана Атсу нашли под завалами – не выжил. Говорят, он должен был улететь из Турции за 5 часов до землетрясения, но передумал

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Фото: globallookpress.com/Mehmet Malkoc, Boris Roessler; AFP/Suleyman Elcin

74 комментария

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Свет19
Какой молодец. Невозможно без слёз смотреть видео из Турции. И главное там так же спасают и животных, птиц, не бросают в беде.
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Konstantin Meerov
Ответ Кайрат Кырбасов
Там что, землетрясения часто бывают или район сейсмической активности?
землетрясения были давно, но турция рядом и регион там один. уже прошла информация, что если подобное произойдет в Израиле, то это станет национальной катастрофой
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Mr. Jones
Все-таки как же нам повезло, что у нас подавляющее большинство населения на Восточно-Европейской платформе, где практически никогда стихийных бедствий не бывает. Потому что у нас отношение к делу (и в целом, и в сфере строительства в частности) примерно такое же.
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ilmir84
Ответ leroc
Про Эрзинь правда, читал эту историю на reddit. Мэр Okes Elmasoglu не разрешал незаконных построек, как следствие - в городе, в котором живет более 42 тыс человек, уцелели все здания. Подробнее можно тут глянуть: https://en.rua.gr/2023/02/13/erzin-is-the-only-city-in-khatai-not-destroyed-by-the-earthquake-why/
в России такого мэра либо подставят,подкинув деньги, либо убьет местная строительная мафия с лобби в высоких кабинетах. дома дорогущие, но сделаны из говна и палок. в моем городе в высотке при сильном порыве ветра со стороны водохранилища на верхних этажах обрушились кирпичные стены балкона(!) вместе с рамами, экспертиза показала,что там не было арматуры между рядами кирпичей и использовался цемент по типу детской лепки на песочнице(песок с водой и минимум цемента)
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Геральт-из-Ривии
Жалко
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Андрей Курносов
Ещё один релокант, поддерживающий своими деньгами отправку байрактаров, заговорил о милосердии
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Vitto
Ответ Красный чай
Ну подумай может поймёшь, ну или посмотри у кого власть в Турции уже много лет. Но разговор окончен, противно говорить с защитниками коррупционеров из которых эта трагедия произошла.
Так власть на местах в Турции у разных партий. Почти во всех крупных городах мэры оппозиционные представители. Когда я потребовал от тебя фактов, ты слился и меня записал в защитники коррупционеров из которых эта трагедия произошла...
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akh_eduard
Юлай, уважение тебе и привет из Уфы!
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Sergio Sebo
в Сирии тоже было страшное землетрясения...но только кроме России и Ирана никто на помощь не пришёл...если горе и объединяет людей...то не всех😔
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All-Eyes On-Me
Ответ Nayrobi
Я азербайджанец. Респект тебе.
вы все молодцы
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ВладимирНеПутин
«В Турции на слуху история из города Эрзинь (100 километров от эпицентра – Sports.ru), в котором молодой мэр строго следил за строительством – там ни одного разрушенного дома. Правда или нет – не знаю. Если действительно так, то это – памятник честности и работе.»

Этот молодой мэр на 4 года и вряд ли все дома, город был построен при нем
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ilmir84
а теперь погуглите сколько российский городов получили застройки от турецких фирм. особенно в Татарстане совместные турецко-татарские шарашки строят небоскребы от 14 этажей и выше и к тому же комплексно-соединяя дома воедино торговыми центрами и офисной застройкой. смотришь сос стороны на эти свечки, где балконы и перегородки из крагиса или гипсокартона, тонких профилей, перекрытия из тонких плит. они строят быстро, но все это говно и палки. теперь российские строители строят таким образом. экономия и подлог во всем. раньше в СССР дома строители из толстостенных ЖБ панелей, которые и сейчас невозможно просверлить, штробить еще та морока, а выравнивать и шпаклевать очень затратно из-за крепкой марки бетона. даже при тотальном воровстве со строек те советские хрущевки и брежневки отличаются качеством монтажа и отделки самих каркасов и конструкций. а турки как строили из легких плиточек-так и продолжают
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шахматист-любитель
Ответ Е.Р.
Навальнёнок ищет коррупцию в Турции. Не инженер, не строитель, но дома ХАЙЛИ ЛАЙКЛИ сделаны из говна и палок. След статья на спорце про голубого волонтёра, несмотря ни на что, спасающего гомофобов.
Это моральное уродство, писать так про волонтёров в Турции.
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Красный чай
Ответ Vitto
А кто строил? Кто давал разрешения? Чьи чиновники и власть? Какие эксперты сказали? Давай имена, фамилии, какая партийная принадлежность и тд. Пока ты просто толкаешь лозунги на трагедии...
Ну подумай может поймёшь, ну или посмотри у кого власть в Турции уже много лет. Но разговор окончен, противно говорить с защитниками коррупционеров из которых эта трагедия произошла.
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Дмитрий Агалаков
Землетрясения в Турции и Сирии - ужасная трагедия. Но хорошо, что в мире осталось место взаимовыручке, взаимопомощи, состраданию несмотря на политику и невзирая на границы. Респект всем неравнодушным людям.
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Мадрид наказывает!
Я надеюсь турецкие власти узнают об этом человеке и сделают исключение, т.к. сейчас реально 99% отказов по ВНЖ с 26 декабря. Привет из Измира.
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Е.Р.
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Enotaz24
Я вас уверяю в России строят немногим лучше, видел не раз своими глазами, просто в России землетрясений таких не бывает. Хотя когда н-е количество лет назад до Красноярска докатилось, в некоторых новых домах построенных на обрывах на берегу реки были трещины, а докатилось 4 балла.
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Vitto
Ответ Красный чай
А кто строил и давал разрешения? Чьи чиновники и власть? Уже эксперты сказали что дома не безопасные были.
А кто строил? Кто давал разрешения? Чьи чиновники и власть? Какие эксперты сказали?
Давай имена, фамилии, какая партийная принадлежность и тд. Пока ты просто толкаешь лозунги на трагедии...
0
-1
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Футболшоу
Ответ Артём Куликов
В статью про Турцию, Россия приплетена успешно
на ошибках надо учиться!!! В СПб даже без землетряса Беглова и команду можно к стенке прислонить за Шушары и Мурино и т.д.
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yulay
Ответ Vadimlive
И сами Ваши поступки, и то, как Вы их описываете - это отличное напоминание о том, что вокруг на самом деле немало добрых и небезразличных людей (хотя порой кажется, что всё ровно наоборот)
На самом деле, я боялся когда ехал: вроде масштаб проблем только добавлял желания поехать помогать, с другой - боялся, что не выдержу тяжести испытаний.

И почему-то замечал больше хорошего среди это огромного бедствия - реально весь город надо сносить и я даже близко не понимаю масштабы катастрофы.
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Azamat Rozmetov
такие ужасные катастрофы должны спросить и доказать что мы все люди независимо о нации, пола, расы
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V3ttel
Мемориал жадности и коррупции - это что-то из серии нет демократических ценностей Запада в тоталитарной Турции с прогнившей системой. Уже даже скучно такое слушать
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leroc
Ответ polyakich
интересно, почему дома построенные раньше 2018 в этом городе тоже не разрушились? Есть 2 варианта: либо там всегда строят с соблюдением всех норм по сейсмичности, либо влияние стихии на этот город было минимальным. Я думаю, что тут подходит второй вариант, а мэра просто пиарят
Ну по логике, застройка с соблюдением всех норм - это тоже заслуга действующего/предыдущего мэра
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Nayrobi
Ответ Sergey Arutyunov
я армянин по национальности, но не смотря на это мне было больно видеть кадры оттуда. это огромное горе. и важно не то, сколько грязи вытащат потом о строителях, а то как горе объединило людей из разных стран
Я азербайджанец. Респект тебе.
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