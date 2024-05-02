Какой же «ПСЖ» нулевой (в плане идей)! Но все равно опасный (во втором тайме)

Разбор Вадима Лукомского.

«Боруссия» обыграла «ПСЖ» в первом полуфинале ЛЧ (1:0). Команда Эдина Терзича идет без домашних поражений в этом розыгрыше, а в плей-офф на «Вестфалене» только побеждает. Кроме фактора «желтой стены», во вчерашнем результате были тактические фишки.

Состав «Боруссии» обошелся без сюрпризов. Участие Матса Хуммельса и Иана Матсена было под вопросом, но оба сыграли. Первый – на уровне Бог. Остальные позиции тоже угадывались.

«ПСЖ» слегка удивил стартовым расположением. Усман Дембеле действовал в центральной зоне – и при прессинге, и при владении. На выходе получилась ромбообразная схема, где фланги при необходимости прикрывали Уоррен Заир-Эмери (справа) и Брэдли Барколя (слева).

Сначала пройдемся по ужасам стартового рисунка «ПСЖ» (и находкам «Боруссии»). Изменения после перерыва разберем в последнем пункте.

Прессинг «ПСЖ» был дырявым

Как и против «Барсы» , «ПСЖ» использовал персональную модель прессинга с выбором мишени – единственного игрока в первой стадии, который получит свободу. Тогда мишенью был Рональд Араухо, который поучаствовал в голевой атаке «Барсы», но много ошибался и удалился в первом тайме. Стратегия была рискованной, но скорее оправдалась.

Луис Энрике попытался повторить трюк против «Боруссии». Но вчера в давлении парижан было две дыры – количественная и качественная. Осознанно свободным оставляли Юлиана Рюэрсона:

Это не особо работало. Норвежец продвигался с мячом по флангу, «Дортмунд» получал легкий выход в атаку, сосед Рюэрсона по флангу Джейдон Санчо – регулярное кормление мячом.

«Боруссия» даже начала манипулировать этим давлением. Хладнокровный Матс Хуммельс вытягивал Барколя, максимально с ним сближаясь, и отдавал пас в последний момент. Так Рюэрсон получал еще больше свободы:

Вторая дыра была в конкретной дуэли – Шлоттербек против Мбаппе. Формально тут никого не оставляли свободным, но на практике против самого опасного пасующего центрального защитника этого розыгрыша ЛЧ действовал Мбаппе, который вяло работает в прессинге. Вот отличная картинка с обостренными дальними пасами Нико из канала Паши Тихонова :

Он правда очень хорош в таком типе передач – особенно когда получает время на подготовку. В голе Мбаппе был рядом с ним, но не создал реального сопротивления – медленно накрывал, а, приблизившись, вообще не помешал:

Прессинг «Парижа» в конкретном матче был уязвимым, но он часть более широкой проблемы. Энрике так и не построил качественное зонное давление. Обратился к более простой модели, которую вынужден еще сильнее упрощать и выбирать слабое звено у соперника в каждом матче.

Зонный прессинг – более трудный и требовательный к игрокам. По карьере он близок Энрике, но тут испанец остановился на другой упрощенной модели. Очень похоже на вынужденный компромисс. Пожалуй, это лучше полной халтуры от звезд, но все равно рождаются проблемы, за которые на топ-уровне наказывают.

Атака «ПСЖ» – тотальная стерильность

«Дортмунд», наоборот, максимально классно прочитал соперника. Хозяева не шли в прессинг до вратаря (у Доннаруммы 100-процентная точность передач) и даже центральным защитникам давали некоторую свободу (но закрыли им варианты в центре).

Частый рисунок – «ПСЖ» выстраивался так с тройкой защитников (Нуну Мендеш оставался с ЦЗ), а выше выстраивался квадрат из полузащитников:

Формально в центре 4-в-3 в пользу «ПСЖ». Цель «Дортмунда» – не позволить пасовать в этом направлении. Формула – выжидание в рамках компактной схемы 4-1-4-1 + ситуативные выдвижения на игрока с мячом, которые не переходили в командное давление. Это приводило к бесконечным перепасовкам без угрозы.

Вот пример выдвижения – Санчо проверяет ситуацию за спиной и выдергивается на Мендеша.

Еще один важный нюанс – траектория забега Санчо закрывает пас в центр на Руиса. «Дортмунд» не оставлял «ПСЖ» пространства за спинами защитников, закрывал центральное направление и не давал игрокам с мячом долго думать. Результатом стали перепасовки с высокой точностью (91%), но без высоких намерений.

Великолепие Санчо – точка, в которой тактика встречается с магией

Одной из ярчайших впечатлений вчерашнего матча – перфоманс Джейдона Санчо. За полчаса он расправился с рекордом по обводкам в плей-офф ЛЧ этого сезона. А закончил матч с 12 – рекорд полуфиналов с 2008-го, когда Лео Месси собрал больше. В его перфомансе тактика соседствовала с магией.

Тактическая сторона касалась свободы на этом фланге у «ПСЖ». Рюэрсону давали продвигаться с мячом, явным адресатом становился Санчо, который оставался 1-в-1 с Мендешем:

Во втором тайме «ПСЖ» пытался преобразовать давление, но дыра в прессинге лишь сместилась, а не ушла. Здесь Руис давит на Рюэрсона, а свободным становится Забитцер. Зона разрыва – снова фланг Санчо:

Совместными усилиями «Дортмунд» и «ПСЖ» очень качественно кормили Джейдона. Но были моменты, которые никак не касаются тактики и основаны на чистом великолепии. Тут Санчо после собственного отбора, собирает и накручивает оппонентов на своей половине:

Или возьмем эпизод, который зафиксировал величие перфоманса. 83-я минута, мы уже имеем базовое представление о вкладе Санчо в этот матч – и тут он создает голевой момент пасом между ног Бералдо:

По яркости образа почти на уровне Месси/Боатенг-момента. У Джейдона действительно так многое получалось.

«ПСЖ» добавил во втором тайме. Как? Хороший вопрос

Стартовый план с мячом и без мяча был четко в пользу «Боруссии». Но после перерыва «ПСЖ» создал не меньше моментов – и вполне мог увозить ничью. Как? Ответ будет не совсем тактическим.

Энрике внес изменения, но они оказали лишь косвенное влияние. Например, Дембеле теперь располагался не в центре, а акцентировано справа. Иногда под него организовывали изоляции:

Это улучшило продвижение мяча у «Парижа». Теперь появился такой адресат и необязательно было упираться в перекрытый центр. Но четких моментов именно через этот запланированный прием не приходило.

Также Энрике попросил Руиса включаться в прессинг по Рюэрсону. Но и тут не было четкого перелома – зона свободы соперника лишь сместилась, а не ушла.

Хорошие моменты «ПСЖ» не были плодом этих косметических преобразований. Они приходили в переходных эпизодах. Общий элемент – мастерство для связи атаки на скорости (например, от Дембеле или Барколя) и доставка на Мбаппе в любой зоне (левая сторона поля около штрафной). Здесь больше мастерства, чем чего-то еще. Пару таких ситуаций команда способна выдать в любой встрече. Но был один структурный источник угрозы.

Фабиан Руис делал очень опасные рывки в штрафную. Явные шансы с его участием рождались по схожей схеме – «ПСЖ» доставляет мяч в последнюю линию справа, откатывает назад на свободного игрока в центре, затем следует пас на Руиса, который максимально своевременно и достаточно резко открывается в штрафную:

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«Боруссия» качественнее подготовилась и была лучше организована. «ПСЖ» лучше в индивидуальном плане. В первом тайме плюсы «Дортмунда» перевешивали. Во втором убедительнее были козыри французов.

Команду Энрике тяжело выключить до конца, но попытка «Боруссия» получилась достойной. По моментам матч получился примерно ничейным. Но, пожалуй, именно минимальная победа «Боруссии» – оптимальный для интриги результат.