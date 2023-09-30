«Жирона» – просто кайф

Вадим Лукомский признается в любви.

«Жирона» – лидер Ла Лиги после 7 туров. Команда Мичела не только собрала больше всех очков, но и делит первое место по голам (18). Среди причин огненного старта – благоприятный календарь. Единственный за семь туров соперник из Лиги чемпионов – «Реал Сосьедад» (1:1). Шесть побед собрали против равных и более слабых соперников. Все равно круто, но важный нюанс.

Так получилось, что эта команда зацепила меня буквально с первого матча – с тех пор я полностью смотрю их игры. И жду каждый новый тур с нетерпением . Хайп вокруг результатов и первого места здесь ну вообще ни при чем. Да, я понимаю, что такой старт заслуживает комплиментов, но только на основании этого не взялся бы за любовное письмо.

Если с холодной головой оценивать уровень игры, то «Жирона» – 5-я или 6-я команда лиги, которая на фоне хорошего календаря перебрала очков в равных матчах и забралась неприлично высоко. Эта сказка, увы, не на весь сезон. Возможно, падение начнется уже сегодня – в соперниках «Реал Мадрид». Но это совершенно неважно.

Постараюсь рассказать, что заставляет меня всегда смотреть эту команду. Но учитывайте, что мои вкусы, эээ, специфичны. Вас скорее ждет не текст «Зачем смотреть «Жирону»?», а текст «Почему гики сходят с ума по «Жироне»?» . Менее заточенный на продажу команды, зато более честный. Возможно, некоторые вещи все равно попадут в вас. Поехали!

«Жирона» очень вариативна с мячом. В каждом матче я разгадываю ребус

«Жирона» на достойном уровне организована без мяча. Давят в схеме 4-4-2, к форварду выдвигается игрок из центра полузащиты. На своей половине поля выстраиваются в 4-1-4-1. Вполне стандартный набор. Не хочется отмахиваться от работы, которая ведется над этими стадиями (все весьма слаженно и качественно), но нет ничего цепляющего глаз. Таких команд десятки.

А вот задумки при владении намного тоньше. Вот схема для знакомства с героями текста и базового представления, но полноту замыслов так не передать:

Бывший тренер «Сельты» Карлуш Карвальял называл «Жирону» самой интересной для изучения командой в Ла Лиге: « В мире не так много уникальных команд . В Англии «Брайтон» и «Ман Сити» делают нечто, отличающееся от других команд. В Ла Лиги в этом отношении выделяется «Жирона» . Еще можно отметить бразильский «Флуминенсе» Фернандо Диниза».

Экс-тренер «Депортиво» Рубен де ла Баррера конкретизировал: «Жирона» интересно использует вратаря. Для них кипер Пауло Гассанига – один из четырех футболистов в первой линии при розыгрыше. Этот подход отличается от использования вратаря для поддержки игрока с мячом или для выманивания соперников в давление».

Эта особенность родилась еще в прошлом сезоне, но в этом стала особенно явной. В такие моменты почти все игроки в линии защиты меняют позицию: левый ЦЗ становится левым защитником (Блинд), правый ЦЗ становится левым ЦЗ (Лопес), правый защитник сохраняет позицию (Мартинес), вратарь располагается на месте правого ЦЗ, а левый защитник идет в опорную (Гутьеррес):

Вратарь используется не просто для отыгрыша под давлением, а в качестве дополнительной единицы в ситуативных схемах . В этом отличие от огромного множества команд, которые просто задействуют кипера в начальной стадии, но все же не делают его частью схемы. Постепенно этот прием подхватывают другие (точно уже было у «Сити» и «МЮ» в отдельных матчах), но «Жирона» использует его наиболее фанатично и весьма вариативно.

Интересная черта: основной вратарь команды Гассанига совсем не топ по части игры ногами. Индивидуально вряд ли потянул бы роль пасующего кипера, но в рамках четких установок и структуры ему полегче – тут он просто еще один игрок в ситуации, когда у команды гарантированно есть кто-то свободный в первой стадии. Важнее не уровень игры в пас, а уверенность и способность принимать верные решения.

Вторая фишка «Жироны» – вариативность при выборе структуры владения , когда первую волну давления прошли (или соперник решил не давить). Самый частый вариант в первой стадии – трансформация на 3+2 по типу «Арсенала». Правый защитник остается рядом с центральными, а левый поднимается к опорнику:

Это базовый вариант, но часто Мичел придумывает что-то под соперника. Яркий пример – недавняя встреча против «Мальорки» (возможно, главный автобус лиги). Было бы странно разыгрывать мяч против них, как против более активных оппонентов. Здесь «Жирона» регулярно расставлялась по схеме 1+3 (1 защитник и 3 игрока в опорной):

Блинд (в этом матче левый защитник) и Эрик Гарсия располагались на линии с опорником Алеишем Гарсией, а ниже оставался только ЦЗ Лопес. Правый защитник Коуто шел вперед по флангу – создавал ширину.

В каждом матче «Жироны» ты решаешь ребус. Сначала надо понять, какая структура (трансформации разного типа есть всегда), а потом предположить, почему под конкретного соперника выбрали именно ее. Эти задачки сами по себе увлекают. С ними веселее смотреть футбол, даже если в первом тайме не забивают три мяча (хотя «Жирона» может и такое)

Важно, решая ребусы, не перестать следить за тем, как «Жирона» взаимодействует внутри структуры. Расположение – лишь базис. В динамике на первый план выходят рывки, ротации и качества игроков. У «Жироны» все очень сбалансировано: базис создает игрокам комфортные условия, а потом они гармонично взаимодействуют.

Тонкие комбинации встречаются в каждой игре. Еще чаще за подобным взаимодействием можно следить, когда команда выходит из-под прессинга. Это чистый кайф! Здесь важно чтение эпизодов от конкретных футболистов, но есть и общие принципы.

«Жирона» постоянно создает треугольники в зоне мяча, через которые продвигает атаку, если соперник ведется и пытается накрыть. В одной из бесед во время паузы на водопой Мичел напоминал футболистам установку по игре под давлением: «Каждый из вас должен страстно желать мяч. Держите мяч подольше, пока не начнется давление. Ничего не бойтесь, минимум по два касания с каждого игрока, будьте креативными».

Получаются треугольники такого типажа – здесь важны расстояния и доступность свободного игрока. Соединить игроков в треугольники можно почти в любой команде, но это не означает, что в любых треугольниках можно комбинировать.

«Жирона» разыгрывает и в идеальном раскладе доводит такие эпизоды до перспективных выходов:

Геометрия «Жироны» в этой стадии завораживает. Получается смесь импровизационного рондо (розыгрыш через свободного) и уличного футбола (дерзость и лишние касания).

Этим летом «Жирона» максимально нацелила трансферную политику на прокачку состава именно под футбол Мичела. Из важного для розыгрышей: пришли Дэйли Блинд и Эрик Гарсия, ушел Ориоль Ромеу. Пока кажется, что трансформация удалась.

Особая роль Гутьерреса. Свободный ложный фулбек?

Может, вы помните Мигеля Гутьерреса как первого воспитанника академии «Мадрида», который родился в 21-м веке и добрался до основной команды. Мигель не закрепился в «Реале», но раскрылся в очень интересном образе в «Жироне». Возможно, никто в мире не играет роль ложного фулбека настолько вариативно .

Выше вы видели классическую трансформацию – в ее рамках Гутьеррес занимает позицию в опорной. Так делают многие. Отличие в том, что Мигель этим не ограничивается – всплывает в роли десятки:

Здесь ушел в опорную ближе к правому флангу, хотя стартует слева:

А тут его позиция вообще зеркальна роли Виктора Цыганкова – открывается в последней линии:

Интересно следить не только за позициями Мигеля, но и за адаптациями команды. Как его охарактеризовать? Свободный ложный фулбек – лучший из придуманных мной вариантов, но можете предлагать свои в комментариях.

Есть два пути возникновения Гутьерреса в нестандартных зонах. Первый – его открывания с целью запутать соперника. Мичел явно поощряет, а партнеры пытаются адаптироваться. Второй – проходы с мячом, которые Гутьеррес особенно любит. Может остаться в финальной точке прохода – и доиграть эпизод там.

Мигель специализируется именно на диагональном движении с мячом. С одной стороны, оно не очень помогает в продвижении. С другой, часто сбивает схему и опеку соперников. В случае «Жироны» такие рейды служат важным источником непредсказуемости.

Треугольник на правом фланге – как у классического «Ливерпуля» Клоппа

Это скорее фишка из прошлого сезона. Тогда команда была менее вариативной, а этот прием часто становился основным. На правом фланге «Жирона» выстраивает треугольник из вингера, крайнего защитника и центрального полузащитника с постоянными ротациями. Эталонный пример такого взаимодействия – Трент, Хендерсон, Салах.

В рамках таких треугольников есть два ключевых принципа – взаимозаменяемость по зонам и вариативность в ролях. Футболисты должны заполнить три роли – вспомогательные рывки, продвижение мяча, креативные функции. В «Жироне» треугольник выстраивается из Арнау Мартинеса, Янгеля Эрреры и Виктора Цыганкова .

Они дают нужный баланс функций и запутывают соперников позиционными ротациями. Вот пример классической атаки. Центральный полузащитник Эррера в широкой позиции, вингер Цыганков – ближе к центру; Мартинес пока вне кадра:

Меняются позициями по ходу эпизода, а мяч передают свободному Мартинесу. Арнау отдает в штрафную как раз через коридор, который образовал из-за того, что соперники бегали за его партнерами по треугольнику:

Простые, но очень отлаженные взаимодействия. Добавьте к этому структуру продвижения, которая отлично кормит треугольник мячом – и получим супероружие. Окей, просто мощное оружие – супер было бы с исполнителями уровня «Ливерпуля».

Индивидуальная магия. Проходы Савио и Алеиш Гарсия как разыгрывающий опорник

Рискую перечислить весь состав, описывая достоинства и вклад каждого игрока. Соблазн велик, но понимаю, что в таком перечислении комплименты размываются и теряют ценность. Акцентирую внимание на двух игроках, которые не просто важны для команды, но еще и категорически приятны для просмотра .

Бразильский вингер Савио и испанский полузащитник Алеиш Гарсия. У них есть суперкачества, которые максимизируются системой. Особенно радует, что Мичел готов идти на такую максимизацию и поощряет игроков, даже если это предполагает риски для команды.

Савио – ярчаший дриблер, который лидирует по продвигающим проходам и обводкам (делает их в два раза чаще любого другого игрока). После проходов он принимает вполне качественные решения (уже собрал 2+4). Такая манера предполагает большое количество потерь, но футбол Мичела не сковывает бразильца.

Вот пример:

Резко стартует (может и в изоляциях рвать, и под давлением получать мяч), классно использует обе ноги при дриблинге, способен смещаться и вдоль фланга, и к центру. Через картинки не передается, но наблюдать за его элегантной работой с мячом эстетически приятно.

Алеиш Гарсия всегда был полузащитником с крутым диапазоном и уровнем паса. В его случае больше всего интригует новая роль. В прошлом году самым оборонительным в полузащите «Жироны» был Ориоль Ромеу, а Гарсия играл повыше. Отдав Ромеу в «Барсу», Мичел просто рискнул, доверив место Алеишу .

Гарсия сделал полузащиту более открытой, но в обе стороны. Теперь в опорной зоне совсем другие возможности для продвижения, переводов и даже созидания . С другой стороны, труднее сдерживать контратаки и обороняться позиционно. Авантюрный ход, в котором позитив пока сильно перевешивает.

Гарсия шикарно управляет игрой с позиции Бускетса:

Отдельного упоминания заслуживают его диагонали. По переводам мяча и точным дальним передачам он – лидер во всей Ла Лиге. Вот пример того, что он делает постоянно (что особенно важно, с двух ног!).

Савио и Гарсия не только доставляют удовольствие, но и символизируют мышление этой команды. Она про риски, умную игру с мячом и поощрение талантов. Это первичнее необходимости разрушать футбол соперника. Этим летом Мичел во всех пограничных случаях выбрал созидание, дерзко пожертвовав разрушением. Внезапно выиграли абсолютно все – игроки, команда и мы.

Фото: Gettyimages.ru/Alex Caparros