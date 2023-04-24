10 комментариев

Разбор Вадима Лукомского.

«Барса» победила «Атлетико» (1:0) в матче двух лучших по результатам команд Ла Лиги после паузы на ЧМ – 15 игр, 36 очков. Встреча разделилась на два очень разных тайма. В первом достаточно предсказуемый рисунок – «Атлетико» играет на сдерживание, а «Барселона» старается вскрыть организованного соперника. Во втором началось безумие: явные моменты в обе стороны, открытый футбол (инициатор – «Атлетико») и 0 голов (абсолютно нелогичный итог тайма).

Результат вписался в общую палитру выездов «Атлетико» на «Камп Ноу». Последняя победа была в 2006-м – еще до прихода Диего Симеоне. У Чоло обыграть «Барсу» на выезде пока не получалось. Не получилось и сейчас – даже на фоне мощной победной серии. В то же время аргентинец справедливо заметил, что его команда организовала для «Барселоны» сценарии, в котором каталонцы не контролировали игру.

Эти сценарии выглядели по-разному. В первой половине «Атлетико» старался лишить «Барсу» моментов. Во второй – раскрыть матч в обе стороны. По моментам хозяева были ощутимо лучше (например, xG – 2,18:1,28), но контроля не было. Либо уверенная оборона «Атлетико» (первый тайм), либо качели (второй тайм). Такой рисунок мог привести как к более убедительной победе хозяев, так и ответному голу «Атлетико». Симеоне прав, говоря, что «Барселоне» некомфортно в таких условиях, даже если их моменты в итоге острее.

Единственный гол пришел из нетипичной для первого тайма атаки «Барсы» на скорости. Тотальный хаос во втором чудесным образом обошелся без голов. Разберем оба этапа встречи и изменения.

У «Барсы» в составе вернулись Френки де Йонг и Педри (стартовал на скамейке). «Атлетико» потерял Коке из-за травмы и Маркоса Льоренте из-за дисквалификации – шанс в опорной зоне получил Аксель Витцель.

Первый тайм: «Атлетико» полностью закрыл центр, ситуативная свобода была только у Бальде и Кунде

Большую часть тайма «Атлетико» выжидал в схеме 5-3-2 (затем стараясь контратаковать через Янника Карраско):

В рамках этой формации команда делится на две пятерки – оборонительную, которая держит линию, и атакующую, которая тоже двигается как единый механизм, смещаясь по мячу и закрывая центр. Эти смещения блестяще отлажены у «Атлетико».

«Барселона» при владении использовала структуру 3-1-5-1 – тройка защитников с Кунде, Бальде и Рафинья на флангах, остальные игроки расставляются в центральной зоне (возможны разные вариации).

К такому варианту «Атлетико» был весьма неплохо готов. Некоторые проблемы возникали, когда «Барселона» нагружала фланги. Например, Ферран и Бальде открывались против одного Молины:

Или Кунде подключался выше обычного, когда все полузащитники и форварды «Атлетико» собирались на другом участке поля:

С одной стороны, Бальде со скоростными рывками и Кунде из глубины могли угрожать. С другой, «Атлетико» вполне устраивала ситуация, когда это единственные источники угрозы, а остальные направления перекрыты.

Все изменил гол из нетипичной атаки «Барсы». Команда зацепилась за редкую в рисунке тайма возможность атаковать на пространстве. После возврата мяча последовала быстрая доставка Рафинье, который выиграл борьбу и отдал пас в центр:

Потом Ферран подготовил удар, получив свободу благодаря умному и своевременному рывку Роберта Левандовского:

Блестящее исполнение со стороны каждого участника атакующего трио «Барсы», но такой по типологии гол не вытекал из содержания тайма. С другой стороны, именно он выступил спонсором открытой второй половины, так как вынудил «Атлетико» меняться.

Второй тайм: фестиваль атакующего футбола – «Атлетико» раскрыл игру через позицию Молины

Во втором тайме «Атлетико» поменял две вещи. Во-первых, из режима выжидания перешел в режим давления – активнее давил и агрессивнее играл без мяча. Во-вторых, использовал Науэля Молину в более атакующей роли – теперь оба латераля активно поддерживали атаку. Ходы не дали «Атлетико» четких преимуществ, но раскрыли игру в обе стороны, что обычно выгодно команде, которая уступает в счете.

Наличие Молины на регулярной основе создавало ситуацию 4-в-4 в последней линии. Выгодное соотношение при условии, что команда может доставить туда мяч:

За доставку чаще всего отвечал Родриго Де Поль. Аргентинец очень качественно делал эту работу. Пас, как правило, шел на нападающего (Корреа, позже – Мората), а Молина открывался под него – иногда по необычной траектории через центральную зону:

«Барсе» была особенно неудобна такая траектория, хотя и классические подключения тоже было контролировать трудно (из-за того, что «Атлетико» старался нагрузить оборону четверкой, а у «Барсы» никто дополнительно не садился). Движение на правом фланге давало «Атлетико» регулярный выход в атаку.

Ситуация лишь усугубилась после того, как Хави выпустил Педри и перевел Гави на фланг. Гави – трудяга в прессинге, но добегать до упора за крайним защитником не привык. «Атлетико» стало еще проще давить на эту зону.

Но открытый рисунок матча работал в обе стороны. «Барса» получила возможность наказывать «Атлетико» на пространстве. В более смелом режиме «Атлетико» не гарантировал цельность оборонительной линии, которая располагалась намного выше, чем в первом тайме.

В этом эпизоде Карраско не успевает сесть на место левого защитника, а Хименес выдвигается за Левандовским (так как линия действует более агрессивно, чем в первом тайме, когда смещались и выжидали). Остается только три игрока при весьма высоком расположении – один пас Серджи Бускетса делает атаку крайне острой:

Другой тип эпизодов, где теперь тоже не было цельности защиты – попытки высоко прессинговать. В первом тайме команда использовала для ситуативного давления только 5 игроков, а пятерка защитников оставалась. Теперь в давление шли все командой, а сзади (тоже очень высоко) оставались только центральные защитники:

Наблюдать за Гризманном – кайф

Антуан Гризманн сейчас в лучшей форме с момента возвращения в «Атлетико». Оценить его класс и элегантность можно было даже в проигранной встрече. Вчера он был повсюду – отрабатывал до собственной штрафной, продвигал мяч под давлением, зачинал комбинации, создавал моменты и угрожал внутри чужой штрафной.

Пересмотр встречи с акцентом на Антуане крайне рекомендуется. Тут выделю два особо показательных эпизода.

Одна из самых красивых атак «Атлетико» – Гризманн оказался в глубокой позиции на левом фланге, где разыграл две стеночки (одну пасом с правой, вторую – с левой):

Потом открылся уже на правой стороне поля – в зоне, которая образовалась из-за того, что футболисты «Барсы» вынуждены реагировать на стеночки:

Гризманн провоцирует такие комбинации и блестяще читает пространство, которое образуется в результате реакций соперников.

А в этом моменте Антуан в начальной стадии атаки отошел на позицию опорника – вытянул на себя соперников и продвинул мяч:

Нынешний «Атлетико» с мячом – это свободный Гризманн + партнеры, которые адаптируются под его движение и создают варианты для комбинации. За этим приятно наблюдать, даже когда команда владеет мячом заметно меньше соперника.

Фото: Gettyimages.ru/Alex Caparros