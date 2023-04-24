10 комментариев

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Симеоне организовал «Барсе» неприятнейший матч – и все равно проиграл на «Камп Ноу». Гризманн в свободной роли – кайф

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Разбор Вадима Лукомского.

«Барса» победила «Атлетико» (1:0) в матче двух лучших по результатам команд Ла Лиги после паузы на ЧМ – 15 игр, 36 очков. Встреча разделилась на два очень разных тайма. В первом достаточно предсказуемый рисунок – «Атлетико» играет на сдерживание, а «Барселона» старается вскрыть организованного соперника. Во втором началось безумие: явные моменты в обе стороны, открытый футбол (инициатор – «Атлетико») и 0 голов (абсолютно нелогичный итог тайма).

Результат вписался в общую палитру выездов «Атлетико» на «Камп Ноу». Последняя победа была в 2006-м – еще до прихода Диего Симеоне. У Чоло обыграть «Барсу» на выезде пока не получалось. Не получилось и сейчас – даже на фоне мощной победной серии. В то же время аргентинец справедливо заметил, что его команда организовала для «Барселоны» сценарии, в котором каталонцы не контролировали игру.

Эти сценарии выглядели по-разному. В первой половине «Атлетико» старался лишить «Барсу» моментов. Во второй – раскрыть матч в обе стороны. По моментам хозяева были ощутимо лучше (например, xG – 2,18:1,28), но контроля не было. Либо уверенная оборона «Атлетико» (первый тайм), либо качели (второй тайм). Такой рисунок мог привести как к более убедительной победе хозяев, так и ответному голу «Атлетико». Симеоне прав, говоря, что «Барселоне» некомфортно в таких условиях, даже если их моменты в итоге острее. 

Единственный гол пришел из нетипичной для первого тайма атаки «Барсы» на скорости. Тотальный хаос во втором чудесным образом обошелся без голов. Разберем оба этапа встречи и изменения.

У «Барсы» в составе вернулись Френки де Йонг и Педри (стартовал на скамейке). «Атлетико» потерял Коке из-за травмы и Маркоса Льоренте из-за дисквалификации – шанс в опорной зоне получил Аксель Витцель. 

Первый тайм: «Атлетико» полностью закрыл центр, ситуативная свобода была только у Бальде и Кунде

Большую часть тайма «Атлетико» выжидал в схеме 5-3-2 (затем стараясь контратаковать через Янника Карраско):

В рамках этой формации команда делится на две пятерки – оборонительную, которая держит линию, и атакующую, которая тоже двигается как единый механизм, смещаясь по мячу и закрывая центр. Эти смещения блестяще отлажены у «Атлетико».

«Барселона» при владении использовала структуру 3-1-5-1 – тройка защитников с Кунде, Бальде и Рафинья на флангах, остальные игроки расставляются в центральной зоне (возможны разные вариации). 

К такому варианту «Атлетико» был весьма неплохо готов. Некоторые проблемы возникали, когда «Барселона» нагружала фланги. Например, Ферран и Бальде открывались против одного Молины:

Или Кунде подключался выше обычного, когда все полузащитники и форварды «Атлетико» собирались на другом участке поля:

С одной стороны, Бальде со скоростными рывками и Кунде из глубины могли угрожать. С другой, «Атлетико» вполне устраивала ситуация, когда это единственные источники угрозы, а остальные направления перекрыты. 

Все изменил гол из нетипичной атаки «Барсы». Команда зацепилась за редкую в рисунке тайма возможность атаковать на пространстве. После возврата мяча последовала быстрая доставка Рафинье, который выиграл борьбу и отдал пас в центр:

Потом Ферран подготовил удар, получив свободу благодаря умному и своевременному рывку Роберта Левандовского:

Блестящее исполнение со стороны каждого участника атакующего трио «Барсы», но такой по типологии гол не вытекал из содержания тайма. С другой стороны, именно он выступил спонсором открытой второй половины, так как вынудил «Атлетико» меняться. 

Второй тайм: фестиваль атакующего футбола – «Атлетико» раскрыл игру через позицию Молины

Во втором тайме «Атлетико» поменял две вещи. Во-первых, из режима выжидания перешел в режим давления – активнее давил и агрессивнее играл без мяча. Во-вторых, использовал Науэля Молину в более атакующей роли – теперь оба латераля активно поддерживали атаку. Ходы не дали «Атлетико» четких преимуществ, но раскрыли игру в обе стороны, что обычно выгодно команде, которая уступает в счете. 

Наличие Молины на регулярной основе создавало ситуацию 4-в-4 в последней линии. Выгодное соотношение при условии, что команда может доставить туда мяч:

За доставку чаще всего отвечал Родриго Де Поль. Аргентинец очень качественно делал эту работу. Пас, как правило, шел на нападающего (Корреа, позже – Мората), а Молина открывался под него – иногда по необычной траектории через центральную зону:

«Барсе» была особенно неудобна такая траектория, хотя и классические подключения тоже было контролировать трудно (из-за того, что «Атлетико» старался нагрузить оборону четверкой, а у «Барсы» никто дополнительно не садился). Движение на правом фланге давало «Атлетико» регулярный выход в атаку. 

Ситуация лишь усугубилась после того, как Хави выпустил Педри и перевел Гави на фланг. Гави – трудяга в прессинге, но добегать до упора за крайним защитником не привык. «Атлетико» стало еще проще давить на эту зону.

Но открытый рисунок матча работал в обе стороны. «Барса» получила возможность наказывать «Атлетико» на пространстве. В более смелом режиме «Атлетико» не гарантировал цельность оборонительной линии, которая располагалась намного выше, чем в первом тайме.

В этом эпизоде Карраско не успевает сесть на место левого защитника, а Хименес выдвигается за Левандовским (так как линия действует более агрессивно, чем в первом тайме, когда смещались и выжидали). Остается только три игрока при весьма высоком расположении – один пас Серджи Бускетса делает атаку крайне острой:

Другой тип эпизодов, где теперь тоже не было цельности защиты – попытки высоко прессинговать. В первом тайме команда использовала для ситуативного давления только 5 игроков, а пятерка защитников оставалась. Теперь в давление шли все командой, а сзади (тоже очень высоко) оставались только центральные защитники:

Наблюдать за Гризманном – кайф

Антуан Гризманн сейчас в лучшей форме с момента возвращения в «Атлетико». Оценить его класс и элегантность можно было даже в проигранной встрече. Вчера он был повсюду – отрабатывал до собственной штрафной, продвигал мяч под давлением, зачинал комбинации, создавал моменты и угрожал внутри чужой штрафной.

Пересмотр встречи с акцентом на Антуане крайне рекомендуется. Тут выделю два особо показательных эпизода.

Одна из самых красивых атак «Атлетико» – Гризманн оказался в глубокой позиции на левом фланге, где разыграл две стеночки (одну пасом с правой, вторую – с левой):

Потом открылся уже на правой стороне поля – в зоне, которая образовалась из-за того, что футболисты «Барсы» вынуждены реагировать на стеночки:

Гризманн провоцирует такие комбинации и блестяще читает пространство, которое образуется в результате реакций соперников.

А в этом моменте Антуан в начальной стадии атаки отошел на позицию опорника – вытянул на себя соперников и продвинул мяч:

Нынешний «Атлетико» с мячом – это свободный Гризманн + партнеры, которые адаптируются под его движение и создают варианты для комбинации. За этим приятно наблюдать, даже когда команда владеет мячом заметно меньше соперника.

Фото: Gettyimages.ru/Alex Caparros

10 комментариев

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Вадим Лукомский
Автор
Ответ Hella black
Быть может,прозвучит предвзято либо нынче не модно,но цвет волос Антохи сводит на нет,все его усилия и качества. По мимо хорошей игры Рафиньи,хочется отметить ужасно блеклую игру Лёвы. Есть ощущения что он деградирует как топ нападающий.
Мне тоже не нравится прическа Гризманна, но правда не понимаю связи. К игре не относится вообще )
+21
-1
+20
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Филипп Демидов
Левандовски ложная девятка?
+4
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Никита Самарин
Гризманн украшение Атлетико Симеоне🤩, он проводит настолько яркую часть сезона, что она не уступает в яркости цвету его волос. 🦩
А что касается игры, то конечно - это матч неиспользованных моментов.
+5
-3
+2
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VictorAhz
Перед игрой казалось, что сложно будет играть Барселоне против Атлетико, учитывая последние игры и тех и других. Но как ни странно Барса смотрелась очень неплохо против Атлетико. Я бы даже сказал, доминировала в матче. Хотя статистика противоречива. По владению 62% против 38%, а по всему остальному примерно одинаково. Я уважаю Вадима Лукомского, но не считаю, что Атлетико, чем то удивил. Заслуженная победа.
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svaz
атлетко мог забрать игру в первые пятнадцать минут, но перекладина и МаТШ в этом матче сказали нет. это лучший сезон Марка в Барселоне именно в ла лиги. лучший матч выдал рафинья за барселону, наконец то увидили, что он может обыгрывать.
но честно хави не прочувствовал, что надо было менять не феррана, у которого игра шла, а поляка, который просто отбывает номер уже с января
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DHARMA Initiative
Что у Антуана на голове происходит? Или это демонстрация содержимого???
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фанат Ска хабаровска
Ответ Вадим Лукомский
Мне тоже не нравится прическа Гризманна, но правда не понимаю связи. К игре не относится вообще )
Вадим, как вы считаете, была бы игра другой, если Коке бы играл? По моим ощущениям, его вчера конкретно не хватало.
Ну и единственный гол пропустили из-за Савича, который уже не тянет уровень Атлетико
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DeBussi333
Ответ Hella black
Быть может,прозвучит предвзято либо нынче не модно,но цвет волос Антохи сводит на нет,все его усилия и качества. По мимо хорошей игры Рафиньи,хочется отметить ужасно блеклую игру Лёвы. Есть ощущения что он деградирует как топ нападающий.
Прлностью согласен с твоим комментарием. Единственное хочу добавить, что сейчас Роберт точно чувствует огромное давление, которое оказывает на себя и он сам тоже, потому что он перестал забивать. Поэтому, я думаю, он и хотел забить мяч сам, когда он с Рафиньей вышли двое против вратаря. Из-за этого давления Лёва и принял не совсем правильное решение, пробив по воротам вместо того чтобы отдать пас одноклубнику, стоявшему у пустых ворот. Как бы странно это не звучало, даже если бы его удар закончился голом, мне лично понравилось бы больше если бы он решил дать пас на Рафинью. Это бы свидетельвало о том, что несмотря на нынешнюю форму, он всё ещё может хладнокровно принять правильное решение, которое пойдёт на пользу команде, завершившись результативным действием
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