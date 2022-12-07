Месси и Мбаппе мало обороняются. Как эту проблему решают Аргентина и Франция?

Разбор Вадима Лукомского.

Франция и Аргентина похожи радикальностью, с которой они готовы адаптироваться под заранее выбранного привилегированного игрока. Для Аргентины – это Лео Месси. У Франции – Килиан Мбаппе (речь именно об особой роли, а не о статусе лучшего – тут с Мбаппе успешно конкурирует Антуан Гризманн).

Месси и Мбаппе – лидеры турнира по гол+пас. 8 и 7 баллов – никто другой не набрал больше 5. Лео лидирует в абсолютных значениях. Килиан лучше в пересчете на 90 минут (и не исполнял пенальти). У Лео более трудные условия для созидания и менее яркие партнеры. У Мбаппе чуть выше эффективность, но он не так стабилен.

Оба невероятно важны – задачи сравнить их напрямую у этого текста нет. В данном случае интереснее разобраться в тактических привилегиях, которые помогают лидерам финалистов себя проявлять. На уровне базового замысла у них много общего, но детали адаптаций отличаются – разберем и то, и другое.

Чем роли Мбаппе и Месси похожи?

Сходства между тактикой под Мбаппе и Месси можно резюмировать через два показателя. Оба лидеры своих команд с отрывом по: а) вовлеченности в атаки с ударами; б) по пропорции ходьбы от общего пробега (хотя пробегают мало – меньше 8,5 км за матч).

51% пробега Мбаппе – это ходьба, 58% – у Месси. Как правило, так они себя ведут в стадии обороны – позиционной или даже прессинга. Это позволяет экономить силы и взрываться в ключевые моменты с невероятной эффективностью. Тренеры Лионель Скалони и Дидье Дешам так сильно верят в индивидуальные способности лидеров, что готовы адаптировать всю оборонительную структуру под них.

Пока Месси и Мбаппе вполне оправдывают такое доверие. Килиан поучаствовал в 45 атаках с ударами. Лео – в 43. У ближайшего преследователя – на 13 меньше. Это именно тот инопланетный уровень, который необходим, чтобы оправдывать такую степень привилегий:

Одноклубники по «ПСЖ» лидируют и по общему количеству ударов:

Парочка – в топе и по созданию моментов:

То есть у них есть и завидная вариативность, и невероятный объем действий. И да: минутка восхищения Гризманном, который играет ключевую роль в оборонительных адаптациях под Мбаппе, и все равно конкурирует с Лео и Килианом в их фирменных категориях.

У тактики Аргентины и Франции общие контуры. Лидер освобождается от оборонительной работы и отвечает зашкаливающим уровнем атакующей пользы. Особенности адаптаций отличаются. Методы Мбаппе и Месси в атаке – тоже. Мбаппе чаще угрожает за счет самого факта высокой позиций в момент перехода мяча у Франции. Месси – за счет экономии энергии, которая помогает ему творить в разных стадиях. Лео не зависит от резкости в быстрых атаках. На выходе оба выдают феноменальные показатели.

Общим элементом можно считать и наличие в атакующей линии трудяги, который жертвует собой и проделывает кратно больший объем работы без мяча, чем суперзвезда. Для Месси таким слугой выступает Хулиан Альварес. Его объем ключевых действий без мяча почти в три раза больше, чем у Лео. Если сложить, как раз выйдет два сбалансированных игрока:

Для Мбаппе таким игроком стал Гризманн. На этом ЧМ любимчик Диего Симеоне категорически много работает без мяча (даже по своим стандартам). Гризманн-Мбаппе не формируют прямую связку (из-за фланговой позиции Мбаппе так просто его «компенсировать» не получится), но по цепочке большая часть нагрузки ложится именно на Антуана, который мощно справляется:

На этом базовые сходства заканчиваются. Теперь рассмотрим отличие в деталях.

Детали плана Франции под Мбаппе: асимметричная схема, объем работы Гризманна, ситуативные переходы на пятерку защитников

Схему Франции на турнире чаще всего записывают как 4-2-3-1 или 4-3-3 – в зависимости от роли Гризманна (по привычке некоторые его изображают десяткой, но Дешам многократно называл его восьмеркой). На флангах располагаются Мбаппе и Усман Дембеле. При обороне у них категорически разные обязанности.

Для размещения Мбаппе в высокой позиции на левом фланге Франция прибегает к ряду трансформаций:

• Гризманн отрабатывает по всей центральной оси, при необходимости опускаясь в опорную зону к Тчуамени;

• Из-за помощи Гризманна перераспределяется активность Рабьо – получает возможность располагаться ближе к флангу Мбаппе и страховать его;

• Схема становится асимметричной через позицию Дембеле. Усман либо помогает в центре (в ромбе), либо садится правым защитником в пятерку.

Катализатором трансформаций выступает именно Гризманн. «Антуан меня удивляет. Всегда знал, что у него высокий технический уровень и футбольный интеллект, но сейчас он больше похож на Канте, чем на Гризманна», – делился впечатлениями Дидье Дрогба.

«Гризманн и Тчуамени проделывают фантастическую работу в опорной зоне», – восторгался Алан Ширер.

«Прошу Гризманна делать некоторые вещи ради команды. В исполнении другого игрока это казалось бы жертвой, но Гризманн невероятно альтруистичен. Он получает удовольствие от любых действий. Да, с такой ролью он будет меньше забивать, но он обожает идти в подкаты и возвращать мяч команде. У него есть все качества, чтобы играть в более глубокой позиции: видение поля, работоспособность, техника, выносливость и интеллект», – описывал Дешам.

За счет высокого тактического IQ Гризманна у Франции на этом турнире три схемы при обороне. Первая вариация – 4-4-2 ромб, где Антуан прикрывает опорника:

Вторая формация для обороны – 4-4-2, в который опорником рядом с Тчуамени становится сам Антуан (Мбаппе остается в высокой позиции с Жиру):

А вот более редкая вариация, в которой Дембеле садится правым защитником, образуя 3-5-2. Ее используют при активном подключении левого латераля:

Гризманн задает тон этим перестроения. Партнеры адаптируются. Франция использует эти две-три формации в рамках каждого матча. С одной стороны, это помогает склеивать команду при категорически высокой позиции Мбаппе. С другой, при целенаправленном давлении фланг Килиана все равно выглядит привлекательной мишенью – на него вполне успешно давили англичане и марокканцы.

Эффективность концепции достигается по принципу – атакующая польза от Мбаппе все равно перевесит недостатки в обороне. Схемы и трансформации тут помогают минимизировать урон, но, конечно, полностью забетонировать оборону при такой степени свободы у лидера невозможно.

Детали плана Аргентины под Месси: разные схемы в разных матчах, Альварес и Мак Аллистер как ключевые игроки

У Франции есть постоянная структура игры со свободной роль Мбаппе. Аргентина меняет формации и принципы адаптаций под Месси от матча к матчу. Они зависят в том числе от того, кого Скалони видит наиболее опасным игроком соперника в первой стадии. Другие футболисты принимают и воплощают эти инструкции. «Кроме Месси, у них почти нет звезд мирового уровня. Аргентина – рабочая команда, которая играет на Месси», – резюмировал Славен Билич.

Задача Аргентины – подготовить схему под конкретного соперника, в которой можно обороняться вообще без Месси. Лео не помогает на структурном уровне, но включается, когда чувствует момент и имеет силы для участия в возврате мяча. То есть читает эпизоды – и весьма хорош в этом. Но Аргентина должна быть готова к сдерживанию и в сценарии с включенным Лео, и без него.

Вот пример такой структуры. Ди Мария и Альварес начинают давление, по расположению за опорника поляков Крыстяна Белика мог бы отвечать Лео, но у него сейчас выключенный режим. Нестрашно – Мак Аллистер страхует:

Активнее всего в такие моменты Месси страхует Альварес и Мак Аллистер. Эпизод из матча против Австралии. Мак Аллистер и Альварес грамотным расположением контролируют двух соперников каждый – не просто контролируют, но и успевают сыграть с ними по ходу одного эпизода:

Против Нидерландов – Альварес отрабатывает на фланге, а Мак Аллистер прессингует Френки де Йонга (Месси наблюдает за эпизодом):

Задача Скалони – расположить игроков так, чтобы в моменты, когда Месси выключен, а партнеры не успевают, с мячом оказывался наименее опасный игрок соперника. Именно по этой причине против Хорватии Альварес проделывал персональную работу по Марцело Брозовичу – на центральных защитников ситуативно выдвигались полузащитники:

Во втором тайме Скалони перестроился на более пассивную схему 5-3-1-1, где вообще можно обороняться без участия Месси (но именно в режиме выжидания – без давления):

«Люди говорят про оборонительную работу и прессинг Месси, но суть Лео в том, что он не должен прессинговать. Когда Месси в команде, другие игроки должны понимать это, возвращать мяч и давать Лео, чтобы он мог экономить силы и быть максимально эффективным в решающие моменты. Именно так действует сборная Аргентины. Месси не нужно быть вовлеченным в обороне. Ему нужно просто держать позицию, о которой все знают, чтобы партнеры могли бегать за него», – резюмировал Маурисио Почеттино (экс-тренер Лео в «ПСЖ»).

У Аргентины определенно есть это понимание и тонкие установки Скалони под конкретных соперников.

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Пожалуй, это не совпадение, что в финале ЧМ оказались команды, которые поклоняются главным звездам, а не системам. Строить тактические механизмы клубного уровня в сборных всегда было трудно. В этот раз – невозможно, так как на подготовку была всего неделя.

Дешам и Скалони приняли правила игры – и проделали отличную точечную работу в рамках этой парадигмы. Эти команды построены на тотальное вере в способности Месси/Мбаппе и полном понимании их талантов.

Фото: REUTERS/Carl Recine, Molly Darlington TPX IMAGES OF THE DAY, Matthew Childs , Paul Childs