Уэльс-2016 закончился. Уникальная команда, по которой будем скучать

Колонка Вадима Лукомского.

Валлийское поколение Гарета Бэйла и Аарона Рэмзи – команда-чудо больших турниров. Дело не только в эмоциях, которые они подарили нам на Евро-2016.

У команды была особая аура, отражением которой стал легендарный баннер «Уэльс. Гольф. Мадрид. В таком порядке». Фраза – народное творчество, но Бэйл и вся команда солидализировались с этим посылом. В эпоху доминирования клубного футбола (в плане финансов, идей и качества игры) Уэльс был местом, где сборная открыто ставилась выше клубов. Об этом не боялись заявлять – в том числе действиями на поле.

Попадая в эту особую атмосферу, игроки преображались. Со скоростью света набирали физическую форму (даже если испытывали проблемы в клубе), не травмировались (или играли, не замечая травм) и выкладывались так, что я даже почти поверил в феномен «горящих глаз». Не только Бэйл – Рэмзи, Джо Аллен, Бен Дэвис и порой Уэйн Хеннесси. Они заражали этим вирусом истинной любви к сборной остальных.

Да-да, слова о важности национальных команд мы периодически слышим практически от любого игрока, но без готовности открыто поставить ее выше клуба и без такого чисто футбольного эффекта.

По игровым принципам Уэльс все это время тоже был понятной (и по-своему приятной) командой: надежность без мяча в схеме 3-5-2, прямолинейный путь в атаку (привет, великому Хэлу Робсону-Кану), свобода Бэйла, которого старательно кормила вся команда, закрывающий 2-3 позиции по объему работы Рэмзи и самоотверженность всей банды в любую секунду встречи. При этом за счет Андреа П… ой, Джо Аллена, в полузащите могли сыграть и более тонко, но только в случае крайней нужды.

Было какое-то необъяснимое чувство, что эти факторы – гарантия не провала на больших турнирах. Если Уэльс все-таки приехал, то магия валлийской атмосферы сделает команду узнаваемой и достойной. Хорошим примером стало выступление на Евро-2020 – ни по уровню, ни по текущей форме игроков, ни по тренерскому опыту у Уэльса не было козырей, но сработала магия.

Увы, в Катаре-2022 вместо чуда по расписанию вера в чудо стала слишком слепой. Мы наблюдали трансформацию чуда в карго-культ чуда. То есть беспричинную уверенность, что, если соблюсти все формальные ритуалы и построить декорации, механизм внезапно заработает (без мыслей о том, что реально заставляло его работать, кроме волшебного валлийского духа).

Все игроки-талисманы были на месте (неважно, в какой форме и за какие клубы теперь играют) вместе со схемой 3-5-2 и желанием играть через большого нападающего. Пытались все сделать как обычно, но вместо привычного футбола получился один из самых безнадежных перфомансов турнира. Чтобы окончательно удостовериться, что все закончилось, Уэльс провалился сразу в двух режимах – сначала пытаясь парковаться против США (да-да, вырвали ничью на фоне уставшего соперника, но игра была совсем блеклой – антипод классического Уэльса) и первым номером против Ирана, который рвал на контратаках и мог забить победный раньше.

Если отбросить слепую веру в ритуалы и талисманы, то все логично. Поколение-2016 уходит. Из состава на матч с Бельгией в 2016-м году осталось только четверо – Хеннесси, Дэвис, Рэмзи и Бэйл. Аарон – какой угодно, но точно больше не достаточно объемный для двух позиций. Бэйл из свободного игрока превратился в зависимого (все еще может решить хорошим ударом, а раньше решал разными инструментами – дриблинг, передачи, удары).

6-летний цикл с тремя турнирами и таким узнаваемым стилем – мощь для Уэльса. Он закончился. Пора строить новую команду. Сейчас у валлийцев не меньше игроков из клубов АПЛ (пускай без суперзвезд уровня Гарета в новом поколении). Нет смысла дальше поклоняться 2016 году.

Нужна свежая идея. Топливо этой сборной – особое чувство валлийской гордости. Оно же – причина, из-за которой хочется им симпатизировать, когда играют хотя бы чуточку лучше, чем сейчас. На этом фундаменте можно строить новую команду. Другую – по стилю и зависимости от лидеров. Возможно, даже не менее достойную.

Поколение-2016, спасибо! Большая часть вашего пути была прекрасной и уникальной в контексте современного футбола. Вы построили не только хорошую команду, но и особую идентичность. Хочется верить, что она останется и после вас. Правда жду возможности притопить за новый Уэльс.

Фото: globallookpress.com/IMAGO/Matthias Koch, Meng Dingbo/XinHua; REUTERS/Fabrizio Bensch, Dylan Martinez