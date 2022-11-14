Пике изменил представления о центральных защитниках. Был топом (особенно рядом с Пуйолем), но утратил уникальность с возрастом

Вадим Лукомский – о легенде «Барсы».

У Марти Перарнау, автора книг о Пепе Гвардиоле с эксклюзивным доступом, а в прошлом колумниста каталонской газеты Diario Sport, есть теория 3-летних циклов Жерара Пике. Он адаптируется (к команде или новым условиям), разгоняется и выходит на топ-уровень, чтобы потом вернуться в исходную точку и повторить цикл. Проще говоря, его карьера вообще нелинейна.

Первые три года после возвращения в «Барсу» (2008-11) – удачный отрезок. 2011-14 – явный спад на фоне травм Карлеса Пуйоля, любимого партнера по центру защиты. 2014-17 – возвращение в число лучших защитников планеты, но уже в другой роли. 2017-20 – новый кризис (включивший в себя провальный ЧМ-2018), который связывали с околофутбольными активностями и банальным старением Жерара.

Увы, нового перерождения не случилось. Проблески были, но поврежденные в 33 года кресты разбили цикличность. Дальше Жерару оставалось лишь осознать, что он закончился на уровне «Барсы». Карьеру Пике необязательно делить именно таким образом – стартовые точки его циклов можно оспорить, а отдельные вспышки были даже в неудачные периоды, но общая тенденция горок точно есть.

Описывая эту цикличность, сразу же вспомнил, как в беседе с Саймоном Купером для Financial Times Пике воссоздал самый частый диалог с Пуйолем.

Пуйоль: Жери, Жери, Жери!

Пике: Что?

Пуйоль: Ничего. Просто хотел удостовериться, что ты сконцентрирован.

В каком-то плане вся карьера Пике – и есть этот диалог.

– Жери, Жери, Жери! (все возмущаются, что он транжирит талант)

– Что? (принимает вызов и показывает насколько хорош)

– Ничего. Ты супер, продолжай! (но не продолжает, а возвращается в начало)

Оригинальный диалог частично раскрывает причины цикличности. Сконцентрированный Пике – идеальный для «Барселоны» топ-защитник. Важно не путать цикличность Пике с нестабильностью – внутри топовых отрезков он был предельно стабилен. При этом каждая новая удачная версия Пике слегка отличалась от прошлой.

Рассмотрим каждую – союз с Пуйолем (пиковый Пике, на мой вкус), самостоятельный статус лидера защиты и поздние (скорее неудачные) попытки возрождения.

Пике в связке с Пуйолем: смелость при игре в пас (уникальная для того времени) + постоянные замечания Карлеса

В «Барсе» Пепа Гвардиолы Пике оказался после стажировки у Алекса Фергюсона, Рио Фердинанда и Неманьи Видича в «МЮ». В «Юнайтед» Жерару обещали 25 матчей за сезон, но из-за космического уровня конкуренции сдержать слово не получилось. Фергюсон высоко котировал каталонца, но отпустил его домой, понимая мощь основной связки.

«Я приходил четвертым центральным защитником. Никто не ждал от меня многого. Но благодаря футбольному мозгу Гвардиолы и его вере в меня очень скоро я заиграл вместе с Карлесом Пуйолем. Он сразу взял меня под крыло. Его влияние на мою карьеру было огромным. Я очень многому научился, а наша пара стала основной и в сборной Испании. Но если бы сразу после возвращения в «Барселону» мне сказали, что через два года я буду вместе с Пуйолем поднимать кубок мира, я бы посчитал вас полным безумцем», – вспоминал Пике в колонке для The Players’ Tribune.

При этом Гвардиола точно не рассматривал Пике как четвертый вариант на позицию. После одного непростого отрезка Жерар присел на шесть матчей (вроде бы нормальная история для молодого дублера) Пеп организовал с ним ужин, на котором, по словам Жерара, в разных формах повторял мысль: «Я уверен, ты можешь дать команде больше».

Гвардиола и Пуйоль верили в молодого Пике сильнее, чем сам Пике. Это помогло построить одну из мощнейших связок центральных защитников современности. Главные отличительные черты:

• Ставшие легендарными замечания Пуйоля про концентрацию Пике;

• Взаимозаменяемость при поддержке прессинга – без четкого деления на страхующего и выдвигающегося;

• Смелость при игре с мячом.

Разберем каждое направление. В совместном интервью Пике и Пуйоля La Vanguardia был прекрасный момент:

Пике: Помню, мы ведем со счетом 5:0, а он мне говорит: «Не думай пока о дискотеке, рано еще».

Пуйоль: (обращается к журналисту) Это можно и не записывать!

Пике: Да ладно тебе, Карлес, уже десять лет с тех пор прошло. Мне тогда был 21 год. Тусоваться после победы в матче было нормой.

Скромный Карлес не любит истории о своем вкладе в успехи Пике. А вот у Жерара таких много: «Был один матч, когда мы выигрывали в 4 или 5 мячей и оставалось доиграть пару минут. Кто-то из соперников получил травму, на поле выехала специальная машина, и я пошел посмотреть, что там да как. Тут же ко мне подскочил Пуйи и зарычал на меня. Он набросился на меня как ястреб, велел занять свою позицию и сосредоточиться, а травмами пусть занимаются врачи. Он никогда не останавливался».

Еще одна: «Я не могу представить «Барселону» без Пуйоля. Помню в сезоне-2010/11 он вернулся в команду после травмы. В середине игры я сказал ему: «Пуйи, как же мне тебя не хватало». В ответ он сказал мне заткнуться и сконцентрироваться. Он всегда в игре. Однажды судья остановил игру, кто-то получил травму, выбежали врачи с носилками, а он на меня кричал. Говорю ему: «Расслабься, мы ведем 4:0, а до конца матча осталось три минуты». Он ответил: «И что? Сфокусируйся! Я тебя знаю». Я чуть не умер со смеха. Пуйоль таков – он всегда держит тебя начеку».

И, конечно, классика с выброшенной на поле зажигалкой – Пике подобрал и пошел спорить, а Пуйоль отобрал ее, выбросил и мигом вернул Жерара в игру.

Ключевыми задачами защитников в той «Барсе» были поддержка прессинга/контрпрессинга и участие в первой стадии розыгрышей. Пике был прекрасен в этих аспектах, а команда обладала лучшей защитой Европы, почти не обороняясь в классическом понимании.

«Одной из главный вещей для Гвардиолы был возврат мяча в течении 2-5 секунд после потери. Мы проводим атаку, стараемся забить, теряем мяч, но должны вернуть его за пять секунд, чтобы получить новую возможность забить. В результате наших реакций на потери соперник оказывался в ситуации, когда ему нужно всегда обороняться. За счет нашего стиля нам просто не нужно было много защищаться. За пять секунд командной работы мы возвращали себе мяч», – объяснял Жерар.

Важной особенностью пары в таких условиях была полная взаимозаменяемость при поддержке прессинга. Для помощи партнерам центральным защитникам нужно выполнить две функции – выдвинуться в давление и страховать пас за спину. Часто даже в топовых парах есть разделение по функционалу (например, Вирджил ван Дейк – страхующий, а Жоэль Матип – агрессивный). Пике и Пуйоль в этом не нуждались. Они были взаимозаменяемы.

Возможно, именно поэтому пара так быстро сыгралась. «Взаимопонимание появилось очень быстро. Мы очень разные, но прекрасно дополняем друг друга», – вспоминал Карлес. «Мы как будто уже играли сто лет, но нет – только встретились!» – добавлял Жерар.

Пуйоль страхует, Пике – выдвигается:

Пике страхует, Пуйоль – выдвигается:

Первичен не сам факт распределения функций и взаимопонимания, а наличие качеств у обоих и для агрессивной игры, и для страховки. Пике очень классно проявлял себя в выдвижениях – не просто мешал сопернику развернуться или вынуждал ошибиться, а часто сразу отнимал мяч. При страховке пространства Жерар классно читал игру – конечно, был быстрее, чем сейчас, но ключевым элементом был тайминг (выбор правильного момента для старта или создания офсайда).

Отдельной особенностью Пике была игра рядом с Дани Алвесом. Молодой Алвес – это вингер, которого из-за характера команды попросили играть правым защитником. Часть угрозы от соперников на его фланге гасилась страхом, который он наводил в атаке – соперники думали в первую очередь о сдерживании, а вторую приходилось гасить Пике (сам бразилец тогда ужасно оборонялся).

Для оценки вклада Пике в первую стадию построения атак важен контекст. Сейчас футбол так изменился (в том числе благодаря той «Барсе»), что многие детали позабылись. Виктор Вальдес вспоминал, как игроки считали Гвардиолу психом, когда он на тренировках объяснял центральным защитникам, как нужно расходиться для получения мяча от вратаря в каждом эпизоде, включая удары от ворот.

Гари Невилл недавно интервьюировал Пике и поделился впечатлениями: «Помню, наблюдал за тем, как ты и второй центральный защитник Яя Туре при розыгрыше расходитесь и располагаетесь на одном уровне с Вальдесом, который передает вам мяч. В тот момент я подумал: «Что за ***** происходит?».

Сейчас в этом нет ничего необычного, а команды оценивают по качеству игры в данной стадии. Тогда даже сам факт таких розыгрышей шокировал профессиональных футболистов. Найти подходящих центральных защитников было трудно. «Думаю, мой стиль игры подходил Гвардиоле. Он хотел, чтобы оба центральных защитника были всегда открыты для получения мяча – хотел контролировать атаки с первого же паса, который мы получали от вратаря. Мои таланты тут сильно помогали», – рассказывал Пике.

В другом интервью Жерар здорово резюмировал опыт игры в такой системе: «Роль центрального защитника в «Барсе» предполагает высокий уровень самопожертвования. Ты практически лишен помощи. Зато играешь в команде, где поощряется игра в пас и риски. Чаще встречаешься с мячом и наслаждаешься игрой. Таковы особенности нашего стиля. Я к нему привык, так как играл таким образом с 10 лет».

В этом футболе Пике был прекрасен. Алекс Фергюсон в автобиографии назвал Жерара «без сомнений, самым недооцененным игроком в «Барсе» Гвардиолы» и вспоминал, что Пеп в личной беседе отметил Пике как свой лучший трансфер. Ассистент Гвардиолы Тито Виланова в 2011-м говорил: «Порой мы всем штабом молились за здоровье Пике. Если он ломается, вся система рушится».

Жерар бросал вызов своему времени – вместе с Пуйолем переписывал само определение слова «защищаться». До него абсурдно было оценивать защитников по действиям в 40 метрах от своих ворот. В его случае абсурдно оценивать защитника по действиям внутри штрафной (тут его многие превосходили даже в лучшие годы).

Прошло некоторое время перед тем, как люди научились ценить и то, и другое, оглядываясь на стиль и требования. До этого для многих он был ходячим парадоксом – переоцененный защитник из команды, которая допускает меньше всех моментов. Люди цеплялись за действия в эпизодах, которые завершались угрозой, игнорируя угрозу, которую Пике гасил в зародыше.

Что важнее? Лучший ответ – посмотрите, как сейчас обороняются топ-команды. Вклад Пике в надежность обороны «Барсы» был гигантским. В своем образе он был лучшим, а его образ – это прообраз современного топ-защитника.

Оценить талант Пике по методичкам его времени было невозможно, поэтому полное признание к нему придет, только когда они будут полностью сожжены (уже?). Бинарное понимание футбола с оглядкой на концовку эпизода – барьер к пониманию величия Пике. Величие Пике в паре с Пуйолем беспорно. Он предопределил революцию на своей позиции.

Еще одна сторона Жерара – импорт английского юмора в каталонскую раздевалку. Хави называл его «капитаном по шуткам». «Я убирал стулья, когда на них собирались садиться, прятал телефоны и тому подобное. Много такого делал, когда был молод», – вспоминал Пике. Пользу подколов Пике объяснял Хави: «Жерар заряжал нас молодостью и весельем. Он ворвался в раздевалку со стремлением хорошо проводить время. Для нас же футбол был работой. Он здорово разбавлял такое отношение».

Позже Пике станет капитаном и иначе посмотрит на эти выходки, но в моменте они были нужны и даже идеальны. «Было бы хорошо сочетать в себе оба качества [беззаботность и ответственность за команду]. Но поскольку это невозможно, то нам с Пуйолем пришлось объединяться», – блестяще резюмировал Жери, который вот-вот станет Жераром.

Жизнь после Пуйоля: годы мучений с перерождением в образе лидера обороны

После одного из матчей во времена Эрнесто Вальверде лидер и ветеран Пике прошелся по Усману Дембеле: «Думаю, воспитательные меры тренера пойдут ему на пользу. Так он сможет прибавить в некоторых аспектах. В молодости игроки часто делают ошибку. Нельзя забывать, что футбол – это 24-часовая профессия». Пуйоль гениально прокомментировал эти слова: «Наконец-то Жери к этому пришел».

Сразу после ухода Карлеса у Пике начались мучения. Официально Пуйоль завершил в 2014-м, но последние два года его мучали травмы. Это подозрительно совпало с основательным спадом у Жерара. Симптомы, который он сам диагностировал, тоже указывали на нехватку опоры в лице Пуйоля.

«Все начало рушиться в 2012-м. Не знаю почему. Возможно, я потерял страх, который двигал мною и помогал развиваться. По какой-то причине я стал все чаще сомневаться в себе», – вспоминал защитник. Конечно, разлука с Пуйолем не была единственной причиной. В последний год Пепа в «Барсе» отношения тренера с Пике сильно разладились – Гвардиола был недоволен тем, что Жерар стал все меньше и меньше думать о футболе, погружаясь в роман с Шакирой и другие активности.

Еще одна потенциальная причина была психологической: «Честно сказать, мои первые победы случились так быстро, что я посчитал их нормой. Лишь когда мы начали чаще проигрывать, я осознал, что выиграл все». Но в тактическом плане главным фактором точно был уход Пуйоля.

Отношения в паре Пике-Пуйоль были естественными. С любым другим партнером их нужно было выстраивать – и в любом потенциальном союзе от Пике требовалось быть лидером. Найти себя психологически и тактически у Жерара получилось только во второй половине сезона-2014/15.

В каком-то плане ренессанс оказался внезапным. Летом 2014-го каталонец публично признал, что больше не считает себя одним из лучших защитников планеты. А на старт кампании пришелся пик нефутбольных проблем Жерара. Он поругался с Луисом Энрике из-за того, что сидел на скамейке с телефоном, игнорируя игру. В это же время он влип в историю с полицией – его с братом оштрафовали у казино за нарушение правил парковки, а в ответ услышали монолог с фразами «Вы просто завидуете, потому что я известный», «Возомнили себя властителями вселенной, потому что носите униформу и можете штрафовать людей».

Именно на таком фоне Пике набрал лучшую за годы форму и стал полноценным лидером защиты. Отныне его отношения с любым партнером по защите выстраивались по более простой формуле – партнер агрессивно выдвигается и помогает замыкать давление, а Жерар читает игру и страхует. «Барса» все еще играла в высокой линии, а классикой Пике стала страховка глубины.

В концепции «Барселоны» это делало его последним защитником (не строго и не в старом значении, но в большинстве эпизодов он им был) – чтение игры Пике склеивало агрессивную обороны «Барсы».

Химии уровня той, что была с Пуйолем, уже не было, но при правильном подборе партнера получались качественные связки, а качества Пике раскрывались в полной мере. По описанному принципу строились успешные пары с Хавьером Маскерано, Серхио Рамосом и Самюэлем Умтити (до травмы). Новый Пике сыграл ключевую роль в победе в ЛЧ-2014/15. В финале против «Ювентуса» он отыграл безупречно и вполне мог претендовать на статус лучшего игрока матча.

Помимо глобального перерождения, Пике сыграл роль в решении важной локальной проблемы «Барсы». В первой половине того сезона команда ужасно оборонялась при стандартах. Вообразить успех в Ла Лиге и ЛЧ при развитии этой тенденции было просто невозможно. В середине сезона Энрике перевел команду на смешанную систему опеки, в которой почти все играли персонально, а Пике был свободным игроком (играл по подаче). У Жерара была ключевая роль в решении этой проблемы.

Третий гол в финале ЛЧ-2015 показателен – Пике в этой роли выиграл мяч и отправил команду в контратаку с участием Неймара и Месси:

Гол символизировал сильные стороны команды. Пике был важным фундаментом этих достоинств. Пожалуй, именно эту версию Жерара сильнее всего ценили болельщики.

Как раз тогда барселонская компания назвала пиво в его честь «Пикенбауэр» (двойной респект, если тут учитывалась обновленная роль). Жерар блестяще попадал в образ. Во время празднований он выкурил гигантскую сигару, а на вопрос «Что дальше?» ответил: «Наслаждайтесь, а я собираюсь напиться».

Поздний Пике: попытка стать топом внутри штрафной (скорее неудачная)

Два фактора определили портрет позднего Пике – изменение внутри стиля «Барселоны» и потеря физических качеств. Первое лишало Жерара удобного рисунка игры, а второе – права на ошибку.

В рамках стиля «Барселоны», который выжимал максимум в том числе из Пике, есть ощутимая корреляция между допущенными моментами и интенсивностью прессинга. Вот график допущенных xG «Барсы» с 2008-го:

Кстати, отдельное восхищение – первыми сезонами Пепа. 0,51 и 0,55 – просто космический уровень обороны. Для контекста: лучший показатель последних 4 сезонов в топ-5 лигах – 0,65 («Ман Сити»-2018/19).

А вот значения PPDA (интенсивность прессинга) за этот же период. Чем меньше значение, тем более интенсивный прессинг применяет команда:

Три лучших оборонительных перфоманса – три сезона с наибольшей интенсивностью прессинга. По худшим тоже весьма четкая связь. Было бы странно, если б одна стилистическая деталь объясняла оборонительный перфоманс на все 100% – связь не сплошная, но очень ощутимая.

И уж точно это не работает для каждой команды, но для «Барсы» вполне логично. Сам Пике объяснял связь в 2014-м: «Нам трудно быть как «Атлетико», играющий в очень оборонительный футбол. Мы не знаем, как играть в этом стиле, мы плохо играем в воздухе, не так хороши при угловых и штрафных. Если у соперника много футболистов под 190 сантиметров, нам конец, потому что наши габариты гораздо меньше. Мы не знаем, как нужно обороняться внутри штрафной. Мы обороняемся за счет владения мячом».

«Барса» обороняется через контроль. Всегда достаточно хорошо удерживала мяч, а эффективность обороны сильно завязана на скорости и качестве возврата мяча. Если попыток меньше или они неэффективны, страдает вся команда.

Регресс «Барсы» в прессинге – следствие старения состава. С возрастными Суаресом и Месси в атаке в первой линии плюс Пике с Бускетсом в оборонительных ролях выбор свелся к полюсам: либо ситуативное давление (отказ от давления), либо попытки постоянного прессинга, но с провалами и ошибками. Разные тренеры в попытках решить проблему пробовали оба этих варианта.

Для Пике это глобально означало необходимость адаптироваться под игру в более низкой линии в менее агрессивной манере. По меркам обычных клубов стиль «Барсы» даже в сезоны проседания прессинга был весьма смелым, но по меркам «Барсы» существенно изменился. У Пике изменились пропорции действий внутри/около штрафной и в высокой линии. Это отразилось на его манере:

Сам по себе график отборов+перехватов защитника не может говорить о спаде – лишь об изменении манеры (или стиля команды). В данном случае задача цифр лишь в том, чтобы показать переход Пике к новой манере. Агрессивных действий, вокруг которых он строил игру, стало почти в два раза меньше. Манера стала менее уникальной и менее ему подходящей (это уже субъективная оценка).

При этом в некоторых аспектах он прибавил на позднем этапе карьеры. Ему чаще приходилось вступать в верховые дуэли. Эффективность Жерара в таких эпизодах тоже значительно возросла относительно первой части карьеры:

«С годами мой возраст будет играть крайне важную роль, несмотря на консультации с диетологом и походы в тренажерный зал. Хочется верить, что у меня все получается, поскольку опыт все-таки помогает принимать правильные решения. А некоторое время назад вообще понял, что должен стараться использовать меньше физики, чтобы освободить место для интеллекта, концентрации и выбора позиции. Чтобы быть центральным защитником «Барселоны», важно учитывать все риски, как, например, свободное пространство от себя до голкипера. Если у тебя работает голова, то совсем необязательно иметь эталонную физику. Надо уметь учиться, поэтому возраст становится не такой уж большой проблемой», – рассуждал Жерар в 2019-м.

Игра Пике в высокой линии «Барсы» на голом интеллекте вообще без физики (и права на ошибки) – потенциально интересный эксперимент. Провести его в чистом виде не удалось, так как на изменение характера работы Пике влияло и общее изменение стиля. Пришлось меняться.

Поздний Пике получал меньше возможностей играть в высокой линии и все-таки был менее убедителен в ней; внутри штрафной он сильно прибавил относительно старта карьеры, но в этом отношении топом никогда и не был. Уникальность в мировых масштабах точно ушла.

Польза на фоне других центральных защитников «Барсы» сохранялась еще долго. Пожалуй, поворотной точкой стал матч против «Атлетико» в ноябре 2020-го – Пике получил тяжелую травму (растяжение внутренней боковой связки и частичная травма крестообразной связки). После нее Жерар испытывал регулярные проблемы со здоровьем и окончательно утратил стабильность.

Пике – олицетворение изменений роли центрального защитника. Но он утратил преимущества – абсолютные и относительные

«Сейчас позиция центрального защитника не только про игру в обороне, жесткость и стойкость. Для игры в этой роли теперь необходимо уметь играть с мячом, контролировать, пасовать, продвигать, чувствовать себя комфортно при позиционных атаках. Еще 10 лет назад плюсы такого подхода понимали не все. Это тяжело принять, как как требуется переосмыслить свое понимание футбола. Но этот тренд проникает в том числе в АПЛ», – объяснял Пике в беседе с The Telegraph в 2015-м.

Со временем Пике сыграл важнейшую роль в обретении этого понимания и переосмыслении позиции. В то же время к концу карьеры он не только растерял некоторые достоинства, но и утратил относительные преимущества – пасующих защитников стало больше, его уникальность снизилась, что умножилось на естественный регресс. Но точно был первопроходцем и какое-то время однозначным топом.

Хорхе Вальдано, пожалуй, главный мастер слова в испанских медиа и легенда «Реала», лучше всех описал оборонительную манеру Жерара – «спокойно деактивировал угрозу». Именно «деактивировал», а не спасал в самоотверженных подкатах и не перехватывал последний пас, а вносил огромный вклад в самую надежную оборону в современной истории в 40-50 метрах от ворот.

На мяче, по мнению Вальдано, Пике «конструировал игру так, будто он провоцирует нас всех». Провокация удалась. Сначала все возмущались и шокировались (как Невилл), а потом начали копировать.

Два фактора привели к такому внезапному окончанию карьеры Жерара – возвращение прессинга при Хави (в таком возрасте играть в высокой линии трудно) и желание закончить именно в «Барсе» (еще мог бы поиграть в менее заточенном на высокий блок клубе).

В 2019-м Пике пообещал, что «Барселона» станет его последним клубом и сказал, что без проблем уйдет раньше истечения контракта, если его уровень упадет. Оба обещания он сдержал, пускай летом они с Хави и разошлись в оценке текущего уровня – Жерару потребовалось еще несколько месяцев, чтобы смириться. Осознав, он даже не стал дожидаться конца сезона.

Элегантный уход Жерара поможет клубу высвободить деньги из зарплатного фонда. Этот шаг кажется инвестицией в политическое будущее Пике. Его президентские амбиции – самый прозрачный секрет в «Барселоне». Впервые Жерар намекнул на них в интервью El Pais в 2011-м – на вопрос «Стиль Лапорты или стиль Роселя?» ответил: «Стиль Пике, конечно». С тех пор он многократно заигрывал с этой темой (параллельно получая нужный опыт в ФК «Андорра»), а в 2017-м с прогнозом о будущем президентстве Пике выступил Лапорта.

Следующие выборы в 2026-м.

Фото: Gettyimages.ru/Marco Luzzani, Mike Hewitt, Jasper Juinen, Shaun Botterill, Manuel Queimadelos Alonso, Alex Caparros